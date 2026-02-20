Puede que las tortugas sean sigilosas, pero las ilustraciones de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles son de todo menos sutiles. En las cartas de arte de la colección resaltamos algunas de nuestras obras de arte favoritas donde salen representadas las tortugas, sus enemigos y mucho más.

0041a_MTGTMT_ArtCdArt: Heroes in a Half Shell Art Card 41/54

Encontrarás 1 de las 54 cartas de arte distintas en el 35 % de los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. De entre ellas, 1 de cada 7 cartas de arte tiene la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker (las versiones sin estampar tienen la misma ilustración, pero no llevan la firma del artista ni el símbolo de Planeswalker).

Tu entrenamiento ninja empieza con el lanzamiento mundial de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles el 6 de marzo de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.