Lorwyn eclipsado supone nuestro regreso anticipadísimo a una de las ambientaciones más famosas de Magic: Lorwyn y Páramo Sombrío. Esta colección tiene más que un cierto Planeswalker que se sabe un par de trucos cervinos. También incluye muchas ilustraciones impresionantes, ¡que destacamos con las cartas de arte de la colección!

0015a_MTGECL_ArtCArtS: Moonshadow Art Card 15/54

Encontrarás 1 de las 54 cartas de arte en el 35 % de los sobres de coleccionista de Lorwyn eclipsado. En el 5 % de estos sobres, la carta de arte tendrá la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker (las versiones sin estampar tienen la misma ilustración, pero no llevan la firma del artista ni el símbolo de Planeswalker).

¡Estudia para tu viaje por el Multiverso con la galería de cartas de Lorwyn eclipsado! Lorwyn eclipsado estará disponible a partir del 23 de enero de 2026 en todo el mundo y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.