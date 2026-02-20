Cualquier ninja que se precie se prepara de antemano para la batalla, ¡y tú puedes hacer lo propio con las fichas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles! Las tortugas ninja llegan con un montón de fichas nuevas que causarán furor y te vendrán de perlas durante tus juegos. ¡Aquí tienes toda la información!

0003_MTGTMT_BooTok: Ninja Turtle Spirit Token 0008_MTGTMT_BooTok: Food Token

Cada sobre de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene una ficha no foil de dos caras. En estos sobres hay 10 fichas con arte completo, que aparecen en diferentes combinaciones.

0002a_MTGTMT_ComToken: Clue Token // Ooze Token 0003a_MTGTMT_ComToken: Treasure Token // Ninja Token

El mazo de Commander Turtle Power! tiene 10 fichas no foil de dos caras. Encontrarás la lista completa de estas fichas en la lista del mazo de Commander Turtle Power!

0002_MTGTMT_ComToken: Clue Token 0009_MTGTMT_BooTok: Mutagen Token

Cada sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles incluye una ficha foil tradicional de dos caras o una carta de arte. En los sobres de coleccionista pueden aparecer cualesquiera de las 10 fichas con arte completo de los sobres de juego y las 3 fichas con arte completo del mazo de Commander Turtle Power! Si quieres saber más sobre las cartas de arte de esta colección, echa un vistazo a este artículo.

Encontrarás todas estas fichas y mucho más en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

¡Tu colección de fichas será rara no, lo siguiente! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará el 6 de marzo de 2026 y ya está disponible para su reserva en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.