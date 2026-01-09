¡Reúne un grupo selecto de criaturas tiernas y astutas con las fichas de Lorwyn eclipsado! Con nuevas ilustraciones de algunos de tus artistas favoritos de Magic, estas fichas llevan la apariencia de Lorwyn y Páramo Sombrío y transmiten sus sensaciones a cada rincón del campo de batalla.

0002_MTGECL_ToknBstr: Elk Token 0007_MTGECL_ToknBstr: Kithkin Token

En Lorwyn eclipsado, cada sobre de juego incluye una ficha no foil de dos caras. Hay 11 fichas con arte completo y un emblema (creado por Oko, vástago de Páramo Sombrío) en los sobres de juego, y aparecen en diferentes combinaciones de estas fichas de dos caras.

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token

Cada uno de los mazos de Commander de Lorwyn eclipsado, Danza elemental y Maldición perjudicadora, incluye todas las fichas que necesitas para jugar tus partidas de Magic. El mazo de Commander Danza elemental contiene 10 fichas de dos caras con arte completo. El mazo de Commander Maldición perjudicadora tiene 10 fichas de dos caras con arte completo y 1 tarjeta de contadores destroquelables.

0006_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token 0008_MTGECL_TknComm: Snake Token

Todos los sobres de coleccionista de Lorwyn eclipsado contienen una ficha foil tradicional de dos caras o una carta de arte. Cualquiera de las 11 fichas con arte completo y el emblema de los sobres de juego, además de las 11 fichas únicas de los mazos de Commander de Lorwyn eclipsado, puede aparecer como una ficha foil tradicional de dos caras en los sobres de coleccionista. Ten en cuenta que no hay cartas de ayuda ni tarjetas con contadores destroquelables en los sobres de coleccionista.

Puedes ver estas fichas y mucho más en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado:

¡Encuentra tus nuevas fichas favoritas en Lorwyn eclipsado cuando la colección se lance en todo el mundo el 23 de enero de 2026! Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.