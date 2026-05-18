Justo cuando creías que podías irte de vacaciones de verano, ¡llega Alquimia: Strixhaven con una nueva dosis de asignaturas arcanas! Como parte de este lanzamiento exclusivamente digital, estrenaremos tres cartas con libros de hechizos repletos de sorpresas de todo el Multiverso.

Alquimia: Strixhaven estará disponible en la tienda de MTG Arena mañana, 19 de mayo. Te dejamos por aquí un inventario completo con los tres libros de hechizos y su contenido.

Libros de hechizos

Formación de la Edad de Sangre

104146_Y26-SOS: Formación de la Edad de Sangre
  • General de la Edad de Sangre
  • Caballero de la Pugna a la carga
  • Efigie humeante
  • Guarda barrancolumna
  • Espíritu mascota
  • Docente de piedra
  • Familiar de unepiedras
  • Mentora unepiedras
  • Espíritu alzapiedras
  • Dromedario invocado

Alterador de paradigmas

104153_Y26-SOS: Alterador de paradigmas
  • Tesis sobre el decoro
  • Simposio de conjura de ecos
  • Prácticas de germinación
  • Cumbre de la improvisación
  • Seminario de restauración

El Archivo Místico

104160_Y26-SOS: El Archivo Místico
  • Erosionar
  • Ad nauseam
  • Armagedón
  • Entrar en berserk
  • Hacerse de oro
  • Ganar músculo
  • Crepitar con poder
  • Deducir
  • Golpe altanero
  • Vaciar los barracones
  • Fuerza de voluntad
  • Crecimiento gigante
  • Patas a la obra
  • Maniobra de desfallecimiento
  • Elegir entre venenos
  • Pongificar
  • Final prismático
  • Aplazar
  • Incursión de requisición
  • Revelación chamánica
  • Edicto de Sheoldred
  • Viruela
  • Contemplar los astros
  • Abastecerse
  • Zombificar

¡No te pierdas Alquimia: Strixhaven en MTG Arena! Puedes ver todas las cartas de Alquimia: Strixhaven en la galería de Secretos de Strixhaven.