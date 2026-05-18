Justo cuando creías que podías irte de vacaciones de verano, ¡llega Alquimia: Strixhaven con una nueva dosis de asignaturas arcanas! Como parte de este lanzamiento exclusivamente digital, estrenaremos tres cartas con libros de hechizos repletos de sorpresas de todo el Multiverso.

Alquimia: Strixhaven estará disponible en la tienda de MTG Arena mañana, 19 de mayo. Te dejamos por aquí un inventario completo con los tres libros de hechizos y su contenido.

Libros de hechizos

Formación de la Edad de Sangre

104146_Y26-SOS: Formación de la Edad de Sangre

General de la Edad de Sangre

Caballero de la Pugna a la carga

Efigie humeante

Guarda barrancolumna

Espíritu mascota

Docente de piedra

Familiar de unepiedras

Mentora unepiedras

Espíritu alzapiedras

Dromedario invocado

Alterador de paradigmas

104153_Y26-SOS: Alterador de paradigmas

Tesis sobre el decoro

Simposio de conjura de ecos

Prácticas de germinación

Cumbre de la improvisación

Seminario de restauración

El Archivo Místico

104160_Y26-SOS: El Archivo Místico

Erosionar

Ad nauseam

Armagedón

Entrar en berserk

Hacerse de oro

Ganar músculo

Crepitar con poder

Deducir

Golpe altanero

Vaciar los barracones

Fuerza de voluntad

Crecimiento gigante

Patas a la obra

Maniobra de desfallecimiento

Elegir entre venenos

Pongificar

Final prismático

Aplazar

Incursión de requisición

Revelación chamánica

Edicto de Sheoldred

Viruela

Contemplar los astros

Abastecerse

Zombificar

¡No te pierdas Alquimia: Strixhaven en MTG Arena! Puedes ver todas las cartas de Alquimia: Strixhaven en la galería de Secretos de Strixhaven.