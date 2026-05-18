Libros de hechizos de Alquimia: Strixhaven
Justo cuando creías que podías irte de vacaciones de verano, ¡llega Alquimia: Strixhaven con una nueva dosis de asignaturas arcanas! Como parte de este lanzamiento exclusivamente digital, estrenaremos tres cartas con libros de hechizos repletos de sorpresas de todo el Multiverso.
Alquimia: Strixhaven estará disponible en la tienda de MTG Arena mañana, 19 de mayo. Te dejamos por aquí un inventario completo con los tres libros de hechizos y su contenido.
Libros de hechizos
Formación de la Edad de Sangre
General de la Edad de Sangre Caballero de la Pugna a la carga Efigie humeante Guarda barrancolumna Espíritu mascota Docente de piedra Familiar de unepiedras Mentora unepiedras Espíritu alzapiedras Dromedario invocado
Alterador de paradigmas
Tesis sobre el decoro Simposio de conjura de ecos Prácticas de germinación Cumbre de la improvisación Seminario de restauración
El Archivo Místico
Erosionar Ad nauseam Armagedón Entrar en berserk Hacerse de oro Ganar músculo Crepitar con poder Deducir Golpe altanero Vaciar los barracones Fuerza de voluntad Crecimiento gigante Patas a la obra Maniobra de desfallecimiento Elegir entre venenos Pongificar Final prismático Aplazar Incursión de requisición Revelación chamánica Edicto de Sheoldred Viruela Contemplar los astros Abastecerse Zombificar
¡No te pierdas Alquimia: Strixhaven en MTG Arena! Puedes ver todas las cartas de Alquimia: Strixhaven en la galería de Secretos de Strixhaven.