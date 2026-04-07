¡Vamos a renovar los mazos de bienvenida del Multiverso de Magic con Secretos de Strixhaven! Los mazos de bienvenida son una forma estupenda de comenzar a jugar a Magic en tu tienda de juegos local. Estos mazos estarán disponibles en las tiendas de la WPN participantes hasta agotar existencias desde el lanzamiento de Secretos de Strixhaven el 24 de abril de 2026.

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Todos los mazos de bienvenida incluyen un mazo monocolor de 40 cartas legales en Estándar de Magic: The Gathering - Cimientos. Estos productos se centran en estrategias fáciles de entender para que puedas aprender las reglas de Magic o enseñar a un amigo a jugar. Como todas las cartas de estos mazos son legales en Estándar, puedes utilizarlas para crear un mazo de Estándar de 60 cartas para los eventos de tu tienda de juegos local.

A continuación, encontrarás las listas de los cinco mazos de bienvenida. Podrás conseguirlos en los establecimientos de la WPN participantes a partir del 24 de abril de 2026. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cómo distribuirá estos mazos.

Contenido de los mazos de bienvenida

2 Healer's Hawk 1 Ajani's Pridemate 16 Plains [6UX17Wxb1R6iM9qWzoaSu6] 1 Joust Through 1 Prayer of Binding 1 Helpful Hunter 1 Bishop's Soldier 1 Serra Angel 1 Herald of Faith 1 Pacifism 1 Cathar Commando 1 Inspiring Overseer 1 Crusader of Odric 1 Exemplar of Light 1 Cryptic Caves 1 Lyra Dawnbringer 1 Linden, the Steadfast Queen 1 Dauntless Veteran 1 Moment of Triumph 1 Banishing Light 1 Dazzling Angel 1 Helpful Hunter 1 Diamond Mare 1 Hinterland Sanctifier

16 Island [184gmoXFqWyGyy0U659A29] 2 Kitesail Corsair 1 Spectral Sailor 2 Starlight Snare 2 Refute 1 Think Twice 1 Uncharted Voyage 1 Sphinx of the Final Word 2 Icewind Elemental 1 Storm Fleet Spy 1 Aetherize 1 Bigfin Bouncer 1 Rune-Sealed Wall 1 Tempest Djinn 1 Cryptic Caves 1 Arcanis the Omnipotent 1 Unsummon 1 Mocking Sprite 1 Quick Study 1 Strix Lookout 1 Aegis Turtle

16 Swamp [tqYSQrbOKIsXDfv3dnhPQ] 1 Vampire Interloper 2 Gutless Plunderer 2 Eaten Alive 1 Vampire Neonate 1 Vampire Gourmand 2 Hero's Downfall 1 Stromkirk Bloodthief 1 Vampire Soulcaller 1 Crossway Troublemakers 1 Vampire Nighthawk 1 Kalastria Highborn 1 Zombify 1 Macabre Waltz 1 Vengeful Bloodwitch 1 Vampire Spawn 1 Massacre Wurm 1 Bloodtithe Collector 1 Rogue's Passage 1 Gatekeeper of Malakir 1 Sanguine Syphoner 1 Pulse Tracker

17 Mountain [6grJk8vOLJHKcVlQzDE0Xb] 2 Burst Lightning 1 Carnelian Orb of Dragonkind 2 Firespitter Whelp 2 Kargan Dragonrider 1 Drakuseth, Maw of Flames 2 Scorching Dragonfire 1 Spitfire Lagac 2 Incinerating Blast 2 Dragonlord's Servant 1 Cryptic Caves 1 Axgard Cavalry 1 Terror of Mount Velus 1 Brazen Scourge 1 Etali, Primal Storm 1 Skyraker Giant 1 Shivan Dragon 1 Fanatical Firebrand

17 Forest [3vqdmUSeI0Osj0hckmzHBK] 2 Llanowar Elves 2 Thrashing Brontodon 1 Mild-Mannered Librarian 2 Bite Down 1 Wary Thespian 1 Magnigoth Sentry 1 Springbloom Druid 1 Pelakka Wurm 1 Elvish Regrower 1 Blanchwood Armor 1 Primal Might 1 Broken Wings 1 Rogue's Passage 1 Wildheart Invoker 1 Thornweald Archer 1 Vizier of the Menagerie 1 Surrak, the Hunt Caller 1 Affectionate Indrik 1 Bushwhack 1 Treetop Snarespinner

Podrás conseguir estos mazos de bienvenida en los establecimientos de la WPN participantes a partir del 24 de abril de 2026. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cómo los distribuirá.