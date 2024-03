Wizards of the Coast

Es hora de reunir al equipo, pero no solo para conseguir unos jugosos incentivos nuevos en las tiendas de la WPN. Aunque si eso hace que el plan sea todavía más jugoso, ¿para qué oponerse a las buenas ideas?

Forajidos de Cruce de Truenos se publicará dentro de unas semanas y en esta colección veremos atracos, crímenes, un elenco de personajes con trasfondos variopintos, dragones con enormes pinzas de langosta en lugar de garras, memes con alces y mucho más.

Además, habrá muchas formas de jugar a Forajidos de Cruce de Truenos en tu tienda de juegos local, entre otras propuestas, así que prepara el guante (o las manos) para echarte a por los nuevos sobres en los futuros eventos de juego, que empezarán con la...

Presentación: del 12 al 18 de abril

La Presentación de Forajidos de Cruce de Truenos es tu primera oportunidad de hacerte con un buen botín de cartas nuevas y seguro que serán unos días divertidos en las tiendas de juegos locales.

Si te inscribes en una Presentación, recibirás un pack que incluye un contador de vidas Spindown de 20 caras, seis sobres de juego de Forajidos de Cruce de Truenos y una carta rara o rara mítica estampada de la colección para conmemorar tu experiencia en el evento. El pack trae todo lo necesario para construir un mazo cerrado, que es una de las mejores formas de descubrir las mecánicas y las temáticas de las colecciones nuevas.

Cruce de Truenos es un emocionante y novedoso plano fronterizo del Multiverso de Magic y en él se reunirá un variopinto grupo de personajes para formar una banda que dará un gran golpe. Al igual que Oko y sus socios (o “amienemigos”, para ser más exactos), en la Presentación más cercana podrás reunir a tu equipo para conseguir unas cartas promocionales de primera.

Oltec Matterweaver

(promocional con arte extendido) Transmutation Font (promocional)

Estas dos cartas de la promoción Reúne a tu equipo se pueden conseguir en las tiendas cercanas de la WPN a partir de la Presentación. Solo tienes que llevar contigo a un amigo principiante en Magic para que acuda a su primer evento de Magic, como la Presentación. Si los dos se inscriben en un evento usando cuentas de Wizards propias, ¡cada uno recibirá una copia de estas cartas promocionales! Además, la carta promocional por traer a un amigo, Cultivar, también se puede conseguir en las tiendas de juegos locales en este evento.

Cultivar

(promocional foil tradicional por traer a un amigo)

Si llevas a tus amigos, conseguirás premios mientras queden existencias. ¡Así de sencillo! Estas promociones comenzarán con la Presentación de Forajidos de Cruce de Truenos, ¡así que prepara a tu banda para pasar unas horas de diversión en un evento cercano!

Open House: del 19 al 21 de abril

¿Quieres incorporar nuevos miembros a tu banda para los próximos atracos eventos en tu tienda de la WPN? ¡Entonces, el Open House de Forajidos de Cruce de Truenos es la ocasión ideal!

El Open House ofrece a los principiantes una oportunidad de aprender a jugar a Magic en un ambiente distendido. Las tiendas de la WPN de todo el mundo tienen flexibilidad para organizar este evento según les convenga a los jugadores nuevos de su comunidad. En estos eventos, los participantes pueden jugar individualmente con productos de Jumpstart o Kits de inicio, pero también existe la posibilidad de emparejar a principiantes con sus amigos con más experiencia para jugar en la modalidad Gigante de dos cabezas y así familiarizarse con Magic de manera amistosa y social.

Las personas que utilicen su cuenta de Wizards para inscribirse y jugar conseguirán una copia con marco retro del Tutor diabólico mientras queden existencias. Además, los veteranos que lleven a un amigo a aprender a jugar no solo conseguirán la carta promocional Cultivar que mostramos más arriba, ¡sino que las tiendas también podrán entregarles las cartas de la promoción Reúne a tu equipo en el Open House!

Tutor diabólico (promocional con marco retro)

Como siempre, las cartas promocionales estarán disponibles hasta que se agoten las existencias. Si quieres conocer todos los detalles, consúltalos con la tienda más cercana de la WPN.

Standard Showdown: a partir del 19 de abril

El Standard Showdown regresó con Asesinatos en la mansión Karlov y seguirá galopando hacia las nuevas fronteras de Forajidos de Cruce de Truenos. Esta iniciativa de juego en tiendas de la WPN ofrecerá al público un incentivo para lanzarse a Construido Estándar, un formato con mazos de 60 cartas centrado ahora mismo en las colecciones que se remontan a Innistrad: Cacería de medianoche.

En estos eventos, los fans de Estándar podrán conocer a otros entusiastas del formato para jugar juntos. Además, tendrán la oportunidad de ganar cartas promocionales foil tradicionales como premios en cada evento, que en este caso serán tierras básicas de los caminos del presagio con arte completo. Cada tienda de la WPN tendrá una cantidad limitada de cada tierra básica, así que pregunta en tu tienda de juegos cuál será la estructura de premios durante las próximas semanas para saber cuántas y cuáles podrás conseguir en el evento de cada semana. Las tiendas de la WPN también podrían ofrecer más premios según le convenga a su comunidad local, así que consulta los detalles de los eventos en tu tienda de juegos.

Plains (promocional con arte completo) Island (promocional con arte completo) Swamp (promocional con arte completo)

Mountain (promocional con arte completo) Forest (promocional con arte completo)

¿Quieres ganar unas cuantas tierras de los caminos del presagio? En ese caso, ¡prepara tu mazo de Construido Estándar y visita la tienda de la WPN más cercana para informarte!

CommandFests: en cuatro ciudades del 19 al 21 de abril y en otra del 17 al 19 de mayo

¡Vuelven las CommandFests! Prepárate para disfrutar de varios días de Commander, eventos y más oportunidades en la ciudad más cercana. De hecho, te animamos a que prepares a toda tu banda para dar un gran golpe. Pero no una banda de forajidos de verdad, claro. Nos referimos a tus amigos. Y... tampoco hace falta dar un golpe de verdad, que los organizadores son gente maja y no les haría ni pizca de gracia. Robar está feo, así que no lo hagas.

Si no conoces las CommandFests, básicamente son miniconvenciones de Magic dedicadas a Commander. Ven a hacer amigos nuevos o a quedar con conocidos, apúntate a unos cuantos juegos de Commander y disfruta de la camaradería. Los organizadores también suelen ofrecer eventos programados o bajo demanda para quienes quieran variar un poco el ritmo, así que puedes participar en unos cuantos y ganar premios. Además, en estos eventos es habitual que haya invitados especiales, como artistas que firman cartas o tienen otras propuestas, cosplayers y creadores de contenido de la comunidad de Magic.

Normalmente, para estos eventos hay que adquirir una acreditación. Todos los organizadores de las CommandFests de abril y mayo disponen de ellas, así que consulta al organizador del evento que te interese para conocer qué se ofrece, cuáles son los precios y qué otros detalles conviene saber.

Aquí tienes la lista de eventos y los enlaces a los sitios web de sus organizadores:

Del 19 al 21 de abril de 2024 en Dallas (Texas), EE. UU., presentado por CoolStuffInc.com

Del 19 al 21 de abril de 2024 en San Francisco (California), EE. UU., presentado por Laughing Dragon

Del 19 al 21 de abril de 2024 en Birmingham, Inglaterra, presentado por Axion Now

Del 20 al 21 de abril de 2024 en Beijing, China, presentado por Kadou

Del 17 al 19 de mayo de 2024 en Vancouver, Canadá, presentado por Face to Face Games

Pro Tour de Forajidos de Cruce de Truenos: del 26 al 28 de abril

¿Sería un crimen no seguir el Pro Tour de Forajidos de Cruce de Truenos en twitch.tv/magic entre el 26 y el 28 de abril para ver a los mejores jugadores de Magic compitiendo por una parte de los 500 000 USD en premios?

Técnicamente, no, no lo sería. ¡Pero debería considerarse como tal, así que marca los días en el calendario para no perderte nada!

El Pro Tour de Forajidos de Cruce de Truenos contará con los mejores jugadores del Pro Tour, los ganadores de torneos importantes y los mejores clasificados en los Regional Championships que tuvieron lugar del 27 de enero al 10 de marzo de este año. Toda esa gente competirá por llevarse una parte de los suculentos premios en efectivo y el título de campeón del Pro Tour.

Además, todos los participantes del Pro Tour se llevarán recompensas por asistir. Para empezar, los 500 000 USD en premios se distribuirán desde el primer puesto hasta el último. Además, todos los jugadores del torneo recibirán una copia no foil de la carta de premio Wrenn and Six de Secret Lair, ilustrada por Ricardo Cavolo.

Y por si fuera poco, ¡los 32 mejor clasificados de los Pro Tours de 2024 también recibirán una copia de Wrenn and Six en versión foil tradicional!

Wrenn and Six

(promocional de premio de Secret Lair) Wrenn and Six

(promocional de premio de Secret Lair foil tradicional)

Si quieres mejorar tus habilidades para jugar drafts de Forajidos de Cruce de Truenos, los Pro Tours son excelentes para conocer las estrategias de los mejores jugadores del mundo. Además, son idóneos para familiarizarte con el metajuego de Construido Estándar y obtener inspiración para armar el mazo que llevarás a los próximos eventos Standard Showdown o al siguiente Store Championship (¡luego hablamos de este último!). En definitiva, no te pierdas este evento cuando empiece a emitirse en twitch.tv/magic.

Haz como los alces y lánzate a la carga durante los tres días de emisiones en directo del Pro Tour. El viernes y el sábado empezarán con tres rondas de Booster Draft de Forajidos de Cruce de Truenos, seguidas de montones de partidas de Estándar.

¿El chiste de los alces quedó algo forzado? Pues sí, la verdad. Pero ¿haría que Oko se sintiera orgulloso? Pues probablemente no, mira.

Commander Party: del 26 de abril al 2 de mayo

¿Buscas alguna actividad para pasar el rato entre las emisiones del Pro Tour? Entonces, no te pierdas la Commander Party de Forajidos de Cruce de Truenos. Estos eventos de Commander se celebrarán en las tiendas de la WPN de todo el mundo desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo.

Los eventos Commander Party dan un toque extra de emoción a las sesiones tradicionales de Commander gracias al material que aplica las temáticas de Forajidos de Cruce de Truenos. Cómo no, estos eventos Commander Party te incitarán a cometer todo tipo de crímenes (dentro de lo que admite Magic), aunque hay una pega.

Todos los jugadores que usen el material para esta Commander Party empezarán siendo ciudadanos honrados, como cabe esperar. Sin embargo, la vida honrada se volverá aburrida y, durante el paso final de cada jugador, se distribuirán contadores de recompensa entre las cinco cámaras. Durante su turno, cualquier jugador puede darle la vuelta a su carta de Ciudadano honrado y poner Pies en polvorosa después de robar los contadores de recompensa de una cámara para obtener su bonificación. Si tienes los Pies en polvorosa, otros Ciudadanos honrados tendrán un incentivo para darte caza y cobrar la recompensa que se ofrece por ti, ¡así que ve con cuidado!

Aparte de jugar a Commander llevando una vida de ciudadano ejemplar y de ladrón, en la Commander Party de Forajidos de Cruce de Truenos también podrás conseguir una carta promocional exclusiva de este evento solo por participar, mientras queden existencias. En esta ocasión, ¡se trata de una carta Costly Plunder con marco retro! La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil de ella, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional.

Costly Plunder (promocional con marco retro)

Otra cuestión importante: a partir de este evento, las Commander Parties se celebrarán desde un viernes hasta el jueves de la semana siguiente, por lo que las tiendas tendrán más flexibilidad para organizar sus eventos entre semana y ofrecer aún más oportunidades de juego a su comunidad. ¡No te pierdas la intriga y los atracos de esta Commander Party en la tienda más cercana!

Store Championship: del 4 al 12 de mayo

A lo mejor te suena El gran botín, pero ¿que hay del mayor botín? Pues mira, el mayor botín es un monstruo gigantesco, furioso y con piñas vivientes.

Bueno, a lo mejor no es el mayor botín o incluso ni es el tipo de botín que imaginabas. Ahora bien, gigantesco y furioso sí que es. Aparte, resulta que puedes conseguirlo si ganas un Store Championship de Forajidos de Cruce de Truenos en una tienda cercana de la WPN, que celebrarán estos eventos entre el 4 y el 12 de mayo.

Los Store Championships son una oportunidad para enseñarle a la comunidad local quién manda en el lugar. Demuestra primero tu habilidad para construir mazos y pilotarlos en los Standard Showdowns, prepárate así para el Store Championship y luego lleva tu mejor mazo de Construido Estándar con 60 cartas para luchar por la gloria a nivel local y llevarte unas estupendas cartas promocionales.

Los Store Championships de Forajidos de Cruce de Truenos cuentan con una serie de cartas promocionales que encajan con el espíritu del plano, porque todas ellas pueden romper la regla habitual de tener que usar maná para lanzarlas. La gente que participe en un Store Championship conseguirá una variante promocional de la Blazing Rootwalla mientras queden existencias.

Blazing Rootwalla (promocional con arte completo)

Si llegas al top 8 de un Store Championship, ¡ganarás un Hollow One promocional!

Hollow One (promocional con arte completo)

Por último, si ganas el torneo, te llevarás una Vengevine promocional con arte completo, sin texto... ¡y con piñas!

Vengevine (promocional con arte completo sin texto)

Afina tus mejores estrategias para Estándar, ponlas a prueba en los Standard Showdowns y luego lánzate a la batalla con tu mazo en un Store Championship cercano para intentar conseguir la carta promocional Vengevine por lograr el primer puesto.

Regional Championships: del 4 de mayo al 2 de junio

Los ganadores de los Regional Championship Qualifiers (RCQ) del 6 de enero al 24 de marzo tendrán la oportunidad de ganarse un puesto en el Pro Tour y el World Championship de Magic con los eventos Regional Championship que tendrán lugar entre el 4 de mayo y el 2 de junio. Además, para quienes no lograran clasificarse, ¡estos Regional Championships suelen tener unos Last Chance Qualifiers que dan la oportunidad de acceder al gran evento de tu región!

Estos Regional Championships conducirán al Pro Tour de Horizontes de Modern 3, que tendrá lugar en Ámsterdam del 28 al 30 de junio. Según tu región, estos eventos se celebrarán en fechas específicas que indicamos a continuación:

Brasil: City Class Games, del 3 al 5 de mayo en São Paulo

Canadá: Face to Face Games, del 3 al 5 de mayo en Montreal, Quebec

Japón/Corea: Big Magic, del 24 al 26 de mayo en la prefectura de Aichi, Japón

Europa, Oriente Medio y África (EMEA): Legacy, del 24 al 26 de mayo en Nápoles, Italia

China: Kadou, del 24 al 26 de mayo en Beijing

China Taipéi: Game Square, 25 y 26 de mayo en Taipéi

Australia/Nueva Zelanda: Good Games, del 24 al 26 de mayo en Melbourne, Australia

EE. UU.: Dreamhack, del 31 de mayo al 2 de junio en Dallas, Texas

Sudeste Asiático: Oracle Events, del 31 de mayo al 2 de junio en Manila, Filipinas

México/América Central/Caribe: Yellow Rabbit, del 31 de mayo al 2 de junio en Ciudad de México

Sudamérica: Magicsur, del 31 de mayo al 2 de junio en Santiago, Chile

En estos Regional Championships, los jugadores llevarán sus mejores mazos de Construido Estándar para hacerse con premios monetarios e invitaciones al Pro Tour.

Todos los participantes de estos Regional Championship Qualifiers recibirán una copia no foil de la carta de premio Valakut, the Molten Pinnacle de Secret Lair, ilustrada por Graham Yarrington.

Valakut, the Molten Pinnacle

(promocional de premio de Secret Lair sin borde)

Además, los ganadores conseguirán una copia foil tradicional de Valakut, the Molten Pinnacle. La cantidad de cartas promocionales en versión foil tradicional varía según la región, al igual que los premios monetarios y las invitaciones al Pro Tour, así que consulta con el organizador regional los detalles del evento para el que te clasificaste o los del más cercano.

Regional Championship Qualifiers: del 20 de abril al 21 de julio

La próxima serie de Regional Championship Qualifiers (RCQ) dará comienzo el 20 de abril y estos RCQ conducirán al Pro Tour de “Tennis”, el primero de 2025.

En esta ocasión, los RCQ de las tiendas de la WPN serán de Limitado o de Construido Pioneer. Los RCQ tal vez no se celebren en los locales habituales, ya que suelen ser torneos abiertos y más concurridos que tienen lugar en sitios espaciosos, como salones de eventos de hoteles, así que consulta los detalles en el sitio web del organizador.

Las cartas promocionales de estos RCQ también serán distintas, como desvelamos en febrero. Los participantes recibirán una copia no foil de la carta Springleaf Drum con ilustración de F. Malta mientras haya existencias.

Springleaf Drum

(promocional de participación de Secret Lair sin borde)

Si quedas entre los mejores de tu RCQ, podrás llevarte a casa una copia no foil de la carta de premio Goblin Guide de Secret Lair, ilustrada por Luke Pearson. Además, ¡los jugadores que ganen una invitación a los Regional Championships de otoño de 2024 durante estos RCQ recibirán una copia foil tradicional del Goblin Guide!

Goblin Guide

(promocional de premio de Secret Lair sin borde)