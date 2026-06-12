Parte de la gracia de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes está en combinar tus cartas y personajes favoritos para lograr resultados totalmente nuevos. Por ejemplo, hay posibilidades más originales que la de equipar a Thor, dios del trueno con Mjolnir, martillo de Thor (aunque no deja de ser una opción muy divertida). Las cartas de escena sin borde cuentan con ilustraciones que componen una obra completa entre varias cartas. ¡Fíjate en las creaciones que elaboraron nuestros artistas y diseñadores de Diversión en Sobres para esta colección de Magic tan épica!

Familia fantástica

Leinil Francis Yu y Sunny Gho ilustraron esta escena de 4 cartas que muestra a todos los miembros de los Cuatro Fantásticos saliendo de la Zona Negativa.

Lucha callejera de Daredevil

Kev Walker ilustró esta escena de 4 cartas con una batalla entre Daredevil, Kingpin, Elektra y Bullseye en el corazón de la Cocina del Infierno.

El Capi contra HYDRA

Annie Wu ilustró una escena de 6 cartas que evoca los cómics clásicos de Marvel protagonizados por el Capitán América gracias a un estilo retro con mucho encanto. ¡Los bellacos de HYDRA ya pueden andarse con cuidado!

HULK APLASTA

Adi Granov ilustró una escena de 6 cartas en la que superhéroes y supervillanos luchan para ver quién es más fuerte. ¿Se alzará Hulk con la victoria o puede que el infame Líder sea su perdición?

Contienda por el Cubo Cósmico

Johan Grenier ilustró una gigantesca escena de 18 cartas que muestra una batalla por un Cubo Cósmico. En ella hay más de 24 personajes de Marvel, ¡a ver si encuentras a tu favorito!

Barbacoa vengadora

No todas las situaciones son de alta tensión, y Chris Bachalo ilustró el anverso de todas las cartas de escena de dos caras. Estas cartas forman una imagen de 5 partes con un grupo de superhéroes haciendo un picoteo en la Torre de los Vengadores.

Cajas de escena

Caja de escena

Heroes United Caja de escena

Villains Unleashed

También hay dos cajas de escena de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cada una de ellas contiene 6 cartas de escena sin borde que forman su propia obra del universo de Marvel.

Heroes United

La escena de Heroes United, ilustrada por Thanh Tuan, muestra a los Vengadores a punto de lanzarse a una batalla contra sus adversarios.

Villains Unleashed

La escena de Villains Unleashed, ilustrada por Kieran Yanner, cede el protagonismo a los supervillanos del universo de Marvel.

Si quieres saber dónde encontrar estas cartas, consulta nuestra guía de coleccionismo de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. ¡Descubre tus escenas favoritas y reúne la próxima obra para tu colección de Magic! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.