Desde tiempos inmemoriales, cuando los seres de este planeta y de un sinfín de otros mundos alzan la vista al cielo, solo ven una cosa: posibilidades. Más allá del Multiverso conocido aguardan maravillas, aventuras y todavía más magia de la que imaginas. El Confín de la Eternidad nos conduce al sistema de Sothera, repleto de mundos por explorar y tesoros por descubrir. Esta es nuestra primera incursión en el espacio y se trata de una experiencia sin igual, así que hoy presentamos este resumen de todas las mecánicas nuevas que nos esperan, para que así puedas prepararte.

Astronave y pertrechar

No hace falta una chispa de planeswalker para explorar los misterios del espacio, pero si no tienes un sistema respiratorio con un desarrollo atípico ni puedes moverte como una centella, tendrás que viajar en una nave, sí o sí. Por ello, en esta colección hay artefactos con un subtipo nuevo: las Astronaves, que representan todo tipo de buques de guerra, cargueros, cruceros y otros medios de transporte que usarás para desplazarte por el espacio. Te damos la bienvenida a bordo, comandante.

0249_MTGEOE_Main: Wurmwall Sweeper

Todas las Astronaves empiezan siendo artefactos, pero la mayoría pueden convertirse en criaturas artefacto con ayuda de tus intrépidos exploradores. Una nave sin tripulación ni suministros no sirve de mucho, así que deberás ponerla a punto, y para eso está la nueva habilidad de pertrechar.

Pertrechar es una habilidad que puedes activar solo como un conjuro, es decir, durante tus fases principales cuando la pila esté vacía. Para activar esta habilidad, gira una criatura enderezada que controlas y que no sea la propia Astronave (que no tardará en convertirse en una criatura, como verás). Puede ser cualquier otra criatura enderezada que controlas, incluso una que entró bajo tu control este turno. En cuanto la habilidad se resuelva, pon una cantidad de contadores de carga igual a la fuerza de la criatura sobre la Astronave.

Una vez que la Astronave tenga una cantidad de contadores de carga sobre ella igual o mayor que el valor indicado en el círculo a la izquierda de su recuadro de texto, se convertirá en una criatura con la fuerza y resistencia indicadas a la derecha. Además, tendrá las habilidades mencionadas en la división inferior del recuadro de texto. Por ejemplo, si la Exploradora del Sierpemuro tiene tres contadores de carga sobre ella, no es una criatura ni tiene la habilidad de volar. Cuando consiga el cuarto contador de carga, se convertirá en una criatura artefacto 2/2 con la habilidad de volar.

No todas las Astronaves se convierten en criaturas cuando alcanzan la cantidad indicada de contadores de carga. Si no se menciona un valor de fuerza y resistencia, la Astronave tan solo tendrá las habilidades incluidas en esa parte del recuadro de texto, pero no se convertirá en una criatura artefacto.

Astronaves, Vehículos y Commander

Interrumpimos este artículo sobre las mecánicas para traer una noticia importante desde el espacio. Bueno, vale, en realidad solo es un cambio en las reglas de Commander. A partir de El Confín de la Eternidad, los Vehículos legendarios y las Astronaves legendarias que tengan una fuerza y una resistencia impresas podrán servir de comandante. Esto no influye en las reglas de la identidad de color: si eliges un Vehículo incoloro o una Astronave incolora como tu comandante, deberás construir el mazo en consecuencia. Simplemente, ahora tendrás una mayor variedad de opciones como punto de partida. ¡Espero que te diviertas construyendo mazos!

Planeta

También veremos un nuevo tipo de tierra no básica, el de Planeta. Este subtipo no tiene reglas o funciones asociadas a él, pero todos los Planetas que exploraremos en esta colección poseen la habilidad de pertrechar, ¡así que veamos uno!

0260_MTGEOE_Main: Uthros, Titanic Godcore

Como pasa con algunas Astronaves que no se convierten en criaturas artefacto, estos Planetas no se vuelven criaturas. Sin embargo, después de activar la habilidad de pertrechar de Uthros lo suficiente como para que tenga doce o más contadores de carga sobre él, dispondrá de su habilidad final.

Teletransportar

El milagro de viajar por el espacio resulta posible porque, bueno, ese concepto suena muy atractivo. Digamos que ahora sabemos cómo recorrer distancias increíbles más rápido de lo que cabría esperar. Pues bien, la nueva habilidad de teletransportar permite que las cartas lleguen al campo de batalla antes de lo que te piensas.

0037_MTGEOE_Main: Starfield Shepherd 0393_MTGEOE_PromoPk: Starfield Shepherd

Esta mecánica representa un coste alternativo. Si lanzas una carta con esta habilidad desde tu mano, puedes elegir pagar su coste de teletransportar en vez de su coste de maná. Si lo haces, al comienzo del próximo paso final exiliarás el permanente en el que se convierta, que se considerará una “carta teletransportada” y tal vez hasta desaparezca con un efecto de sonido: ¡zummm! Una vez que esté exiliada, podrás lanzarla desde el exilio en un turno posterior.

La habilidad de teletransportar se utiliza principalmente con criaturas, pero puede aparecer en cualquier carta de permanente. Como los permanentes con esta mecánica solo se quedan un tiempo en el campo de batalla (al menos la primera vez que lo pisan), suelen tener habilidades que le sacan partido a esa intervención efímera. Puede que sean habilidades de “entra”, como la de la carta Guía del campo estelar, pero tal vez se trate de..., bueno, de otros efectos. Ya deducirás cómo aprovecharlos, que no eres una persona con pocas luces. ¡Por algo conseguiste llegar al espacio!

Como esta mecánica solo se puede usar desde la mano, el coste de teletransportar no puede pagarse otra vez al lanzar una carta desde el exilio. Algunas cartas comprueban si un hechizo “fue teletransportado este turno”, que se refiere a si un hechizo se lanzó pagando su coste de teletransportar, sin importar si ese hechizo se resolvió ni quién lo lanzó. Por último, recuerda que el valor de maná de un hechizo solo se determina por su coste de maná; por ejemplo, aunque lances la carta Guía del campo estelar por su coste de teletransportar, su valor de maná seguirá siendo de 5.

Vacuo

En el espacio hay un montón de espacio y, a veces, lo importante no es adónde te diriges, sino lo que dejas atrás. Las habilidades de vacuo mejoran lo que hacen las cartas si un permanente que no sea tierra dejó el campo de batalla este turno o si un hechizo fue teletransportado este turno.

0122_MTGEOE_Main: Tragic Trajectory

Estas habilidades son muy variadas. En los instantáneos y los conjuros, la mecánica de vacuo puede ofrecer un efecto alternativo, señalado con la expresión “en vez de eso”. Otra posibilidad es que aporte un efecto adicional que mejora el funcionamiento típico del hechizo, en vez de sustituirlo.

0108_MTGEOE_Main: Insatiable Skittermaw

Los permanentes también pueden tener habilidades de vacuo. En la mayoría de casos, se trata de habilidades disparadas que solo tienen lugar si se cumple la condición de vacuo, es decir, si un permanente que no sea tierra dejó el campo de batalla ese turno o si un hechizo fue teletransportado ese turno. No importa quién controlaba el permanente que no sea tierra, quién lanzó el hechizo ni qué ocurrió con ese hechizo después de lanzarlo.

Fichas de Aterrizador

A veces, descubrir planetas ignotos resulta peliagudo. ¿Vivirán seres hostiles en él? ¿Habrá sitio para aparcar? ¿El aire será respirable? ¡Nunca se sabe! Cuando te dispongas a explorar un planeta, un buen Aterrizador te ayudará a familiarizarte con su geografía en un periquete.

0185_MTGEOE_Main: Galactic Wayfarer 0008_MTGEOE_ToknBstr: Lander Token (Green)

Las fichas de Aterrizador son un nuevo tipo de fichas predefinidas, como los Tesoros, las Comidas y algunas otras. Una ficha de Aterrizador es una ficha de artefacto incolora con “ , , sacrificar esta ficha: Busca en tu biblioteca una carta de tierra básica, ponla en el campo de batalla girada y luego baraja”. Hay todo tipo de cartas que permiten crear fichas de Aterrizador, que te ayudan a seguir desarrollando tu maná.

Es hora de que busques la fortuna entre las estrellas.

