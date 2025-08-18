Viaja por las estrellas en busca de aventuras y gloria en Alquimia: El Confín de la Eternidad, un lanzamiento exclusivo de MTG Arena repleto de cartas de Magic nuevas para formatos exclusivamente digitales. El 19 de agosto de 2025 se lanzará esta colección de 39 cartas, cuyos diseños inéditos puedes consultar en la galería de cartas de El Confín de la Eternidad.

Hay cinco cartas en Alquimia: El Confín de la Eternidad que te permiten seleccionar cartas adicionales en medio de un juego. Aquí tienes su información detallada y las cartas de sus libros de hechizos.

Libros de hechizos

Semilla vital eumidita

Semilla vital eumidita

Adagia, bastión desgastado

Zona de explosión

Cascadas rebosantes

Zona de guerra en disputa

Templo desierto

Región de sequía

Kávaron, mundo destruido

Mutabóveda

Tierras de anidación

Plaza de los héroes

Ciudadela anegada

Susur Secundi, altar del vacío

Generador de terreno

Uthros, nucleodivino titánico

Planetas

Astrónomo de la progenie
Órbita volátil
Vv'viza, supervisora orbital

Evendo, refugio por despertar

Fragmentados

Fragmentado tejedor de tramas

Fragmentado beligerante

Fragmentado lomo de filos

Fragmentado esfumado

Fragmentado guadaña ósea

Fragmentado serrador

Fragmentado desgarranubes

Fragmentado difusor

Fragmentado del escorial

Fragmentado resistente

Elegido del Primer Fragmentado

Fragmentado cabezahueca

Fragmentado lancero

Fragmentado panzamagma

Fragmentado sanguijuela

Fragmentado urdemaná

Fragmentado depredador

Fragmentado palinúrido

Fragmentado centinela

Señor de la colmena fragmentado

Fragmentado malévolo

Fragmentado forma de acero

Fragmentado golpeador

Fragmentado forjado

El Primer Fragmentado

¡Busca sobres y cartas en MTG Arena de Alquimia: El Confín de la Eternidad! Puedes ver todas las cartas de Alquimia: El Confín de la Eternidad en la galería de cartas completa de la colección.