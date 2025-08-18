Libros de hechizos de Alquimia: El Confín de la Eternidad
Viaja por las estrellas en busca de aventuras y gloria en Alquimia: El Confín de la Eternidad, un lanzamiento exclusivo de MTG Arena repleto de cartas de Magic nuevas para formatos exclusivamente digitales. El 19 de agosto de 2025 se lanzará esta colección de 39 cartas, cuyos diseños inéditos puedes consultar en la galería de cartas de El Confín de la Eternidad.
Hay cinco cartas en Alquimia: El Confín de la Eternidad que te permiten seleccionar cartas adicionales en medio de un juego. Aquí tienes su información detallada y las cartas de sus libros de hechizos.
Libros de hechizos
Semilla vital eumidita
Adagia, bastión desgastado Zona de explosión Cascadas rebosantes Zona de guerra en disputa Templo desierto Región de sequía Kávaron, mundo destruido Mutabóveda Tierras de anidación Plaza de los héroes Ciudadela anegada Susur Secundi, altar del vacío Generador de terreno Uthros, nucleodivino titánico
Planetas
Adagia, bastión desgastado Evendo, refugio por despertar Kávaron, mundo destruido Susur Secundi, altar del vacío Uthros, nucleodivino titánico
Fragmentados
Adagia, bastión desgastado Fragmentado beligerante Fragmentado lomo de filos Fragmentado esfumado Fragmentado guadaña ósea Fragmentado serrador Fragmentado desgarranubes Fragmentado difusor Fragmentado del escorial Fragmentado resistente Elegido del Primer Fragmentado Fragmentado cabezahueca Fragmentado lancero Fragmentado panzamagma Fragmentado sanguijuela Fragmentado urdemaná Fragmentado depredador Fragmentado palinúrido Fragmentado centinela Señor de la colmena fragmentado Fragmentado malévolo Fragmentado forma de acero Fragmentado golpeador Fragmentado forjado El Primer Fragmentado
¡Busca sobres y cartas en MTG Arena de Alquimia: El Confín de la Eternidad! Puedes ver todas las cartas de Alquimia: El Confín de la Eternidad en la galería de cartas completa de la colección.