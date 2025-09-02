Detalles sobre la maestría de Por los caminos del presagio

El pase de maestría y la maestría de colección de Por los caminos del presagio están aquí para guiarte y mejorar tu experiencia. Si participas en eventos o juegas con tus amigos u otros jugadores, conseguirás EXP que te hará avanzar en el camino de maestría de colección, donde obtendrás sobres y orbes de maestría que podrás intercambiar por recompensas del emporio de maestría de la colección.

¡Hazte con el pase de maestría y desbloquea ese camino de recompensas para conseguir más premios, como fichas de evento, cartas, protectores y estilos de cartas, oro y gemas!

Consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición para informarte acerca de la maestría de colección y mucho más.

Maestría de colección de Por los caminos del presagio

23 sobres de Por los caminos del presagio

5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Por los caminos del presagio)

Pase de maestría de Por los caminos del presagio

Avatares

Avatar de Creatumbas fragmentado

Cartas y sobres

20 sobres

4 sobres de Por los caminos del presagio



4 sobres de El Confín de la Eternidad



4 sobres de Tarkir: tormenta dracónica



4 sobres de Aetherdrift



4 sobres de Magic: The Gathering - Cimientos



10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Por los caminos del presagio

Nivel 61 y superior: 1 RCI poco común

Protectores de cartas

Protector de Druneth, resucitador de la colmena

Protector exquisito de Tejedestinos

Estilos de cartas

35 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Por los caminos del presagio )

) 15 estilos de cartas comunes

10 estilos de cartas poco comunes

Fichas de evento

1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)

Oro y gemas

4000 de oro

1200 gemas

Compañeros

3 compañeros Fragmentado

¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Por los caminos del presagio?

La maestría de colección de Por los caminos del presagio llega hasta el nivel 60. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 46, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 60 y más allá.

Emporio de maestría de Por los caminos del presagio

Los jugadores pueden canjear sus orbes de maestría de Por los caminos del presagio por ofertas del emporio de maestría de la colección:

Estilos de cartas

Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría:

5 estilos de cartas comunes

5 estilos de cartas poco comunes

10 estilos de cartas raras

5 estilos de cartas raras míticas

Protectores de cartas

Cada protector está disponible por dos (2) orbes de maestría: