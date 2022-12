Cette semaine nous débutons une série de points info hebdomadaires dans lesquels nous détaillerons comment nous encourageons la communauté à se connecter avec leurs magasins locaux, comment nous aidons les magasins, et tout ce que nous faisons pour soutenir la communauté Magic: The Gathering pendant une période où la partie “The Gathering” (le Rassemblement) est devenue difficile voire impossible.

Pendant ce temps, nous souhaitions délivrer un programme dont le but serait de connecter les magasins locaux avec leurs joueurs en première approche. Nous avons encore d’autres projets en réserve, mais nous voulions commencer par quelque chose de fun afin de forger ces liens en ligne entre vous et votre magasin. C’est pourquoi cette semaine, nous démarrons Friday Night Magic à la maison.

Comment cela va-t-il fonctionner – Durant les trois prochains week-ends (et probablement au-delà), nous organiserons des évènements Friday Night Magic sur Magic: The Gathering Arena mais nous permettrons à vos boutiques de vous distribuer des recompenses en créant ou utilisant des communautés en ligne existantes. (Pas de panique – si votre magasin n’a pas de présence en ligne, nous avons également commencé à assister nos distributeurs avec l’ouverture de leur serveur Discord)

Jouez de chez vous, connectez vous avec votre magasin, gagnez des recompenses.

Commençons avec les details:

FNM à la maison (dans MTG Arena)

Mises à jour de FNM à la maison

Notre priorité numéro un reste de préserver la santé et le bien-être de nos employés, de nos fans et de nos partenaires, et nous allons continuer de soutenir les communautés locales et les magasins à rester en sécurité grâce au jeu en ligne. En plus de nos autres initiatives principales, nous allons continuer d’organiser des événements FNM à domicile tout au long du mois de mai:

17avril: Repère Ikoria: la terre des béhémoths (jouez dans n’importe quel événement et recevez peut-être une récompense de la part de votre magasin de jeux local)

24avril: Singleton

1ermai: Artisan

8mai: Pauper

15mai: Brawl Historique

Comme avant, ces événements se dérouleront sans frais d'inscription en jeu et vous offriront des récompenses de carte individuelle rare ou rare mythique (RCI) pour votre première et votre deuxième victoire. Si vous vous connectez avec vos magasins WPN participants, vous pourrez également recevoir un code promotionnel supplémentaire à échanger contre d’autres récompenses en jeu. À partir de la mise à jour d’avril, il s’agira d’un code pour un booster promo sur MTG Arena, inspiré par (vous l’aurez deviné) les boosters promos que vous recevez dans votre magasin local.

Vous pourrez recevoir jusqu’à un code par semaine, et chaque échange de code vous permettra d'obtenir deux objets cosmétiques en jeu, notamment des styles de carte, des avatars, des protège-cartes et des familiers, dont certains qui n’étaient pas disponibles précédemment.

Quoi: 3 évènements FNM qui récompenseront tous les joueurs de MTG, un endroit pour retrouver des experiences familières.

Quand: Le 27 Mars, 3 Avril, 10 Avril, d’une durée de 24h pour chacun entre le jeudi soir minuit jusqu’au vendredi soir minuit, PT.

Qui: Tous ceux disposant d’un compte MTG Arena (Téléchargement ici !)

Coût: Gratuit

Formats:

27 Mars – Challenger Decks Choisissez un des quatre decks pré-construits parmi les 2020 Challenger Decks et allez défier les autres joueurs.

3 Avril – All Access Construisez un deck avec n’importe quelles cartes en Standard, qu’elles soient dans votre collection ou non. Jouez contre d’autres joueurs, construisez à nouveau et rejouez. Encore, et encore.



10 Avril – Historic Brawl Construisez un deck Brawl de 60 cartes en utilisant vos cartes Historic et Standard, puis au combat !



Le but de ces formats est de fournir des façons amusantes de retrouver un environnement de Friday Night Magic, que vous téléchargiez MTG Arena pour la première fois ou que vous ayez joué depuis l’Open Beta.

Mais pour profiter entièrement de l’expérience, il est recommandé de s’associer en ligne avec son magasin local. Et voici comment.

Comment recevoir un code de récompense par votre magasin

Certains magasins possèdent des communauté en ligne solides, et d’autres commencent seulement à les former. Si vous faites déjà partie d’une telle communauté, super ! Demandez-leur et restez en contact.

Si vous ne faites pas déjà partie de ces communautés, ou si votre magasin n’en possède pas encore, il y a d’autres moyens de rester à la page. En premier lieu, contactez votre magasin et demandez leur (laissez leur un peu de temps, beaucoup d’entre eux auront reçu cette information aujourd’hui également). Vous pouvez aussi vous rendre sur locator.wizards.com pour trouver le site internet de votre boutique. Tous les magasins n’ont pas déjà un site internet à cette adresse, mais nos équipes font tout leur possible à l’heure actuelle pour leur proposer des solutions et les ajouter à notre liste. Beaucoup d’entre eux vont mettre en place des communautés en ligne en utilisant Discord, WhatsApp, et Facebook, et vous devrez peut-être télécharger ou rejoinder une de ces applications.

Pas à pas, voilà comment cela fonctionne:

Participez à l’évènement (gagnez ou perdez autant que vous le désirez) Prenez un screenshot de votre page d’évènements Allez sur notre outil de localization locator.wizards.com pour trouver le site de votre magasin local Rejoignez leur réseau social Partagez votre screenshot avec un gentil mot pour eux Votre magasin vous enverra un code en utilisant ce même réseau social pour vous remercier

Ces code vous offriront des pochettes spéciales sur MTG Arena. Ces codes ressembleront plus ou moins à ceci:

*Note: Jusqu’à épuisement des stocks. Certains magasins ne sont pas participants. Limité à un code par compte. Partager un screenshot avec votre magasin local ne garanti pas de recevoir un code.

Nous distribuons des codes aux magasins du WPN du monde entire cette semaine, alors restez en contact et parlez avec votre magasin de leurs plans pour le FNM à la maison.

Un premier pas

Nous travaillons sur tellement de choses, non seulement dans un premier temps pour connecter nos joueurs avec leurs magasins et communautés en ligne, mais nous espérons aussi établir un espace pour l’avenir. Les distributeurs, comme beaucoup de petits commerces, vont avoir besoin de tout notre soutien pour traverser cette épreuve. Aidez-les à votre mesure, mais assurez-vous également de prendre soin de vous, et restez en contact avec vos amis et vos communautés.