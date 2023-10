Préparez-vous pour la sortie d'une collaboration explosive entre Magic: The Gathering et Fallout® ! À partir du 8 mars 2024, ce produit sans précédent va explorer le monde dystopique post-apocalyptique du RPG Fallout®, dans le cadre des règles de Magic: The Gathering.

Magic: The Gathering – Fallout® met à l'honneur des éléments de tous les jeux Fallout sortis depuis 1997 et constitue la première « vision moderne » de certains jeux Fallout classiques, notamment des mises à jour aux personnages et lieux de Fallout et Fallout 2. Nous espérons ainsi rendre hommage à l'essence de ce RPG post-apocalyptique intense et riche en action. La vie dans les terres désolées ne sera pas facile, que vous rejoigniez les rangs de certains des personnages les plus tristement célèbres de Fallout ou que vous choisissiez d'incarner un survivant du Vault luttant contre des bandes de pillards, des super-mutants, des monstres radioactifs et des robots d'avant-guerre !

Decks Commander Magic: The Gathering – Fallout®

Il existe quatre decks Commander différents, chacun axé sur un thème distinct :

Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc) : Avec le bon chien Canigou comme commandant, ce deck est basé sur la récupération d'outils, les jetons Nourriture et les alliés. Il introduit aussi les jetons Bric-à-brac, qui peuvent être sacrifiés pour piocher des cartes. Si vous aimez les jetons et mettre des auras et des équipements sur vos créatures, alors ce deck est fait pour vous.

Canigou, fidèle compagnon (Premium traditionnel) Jeton Bric-à-brac

Menace mutante (noir-vert-bleu) : Si vous cherchez quelque chose d'un peu « différent », vous devriez essayer le deck Menace mutante, qui utilise les créatures mutantes étranges et dangereuses de Fallout, comme par exemple le commandant du deck, l'Homme-phalène sage. Jouez des créatures, puis renforcez-les avec des marqueurs et proliférez. Exposez-vous et vos adversaires grâce aux nouveaux marqueurs « radiation » (des marqueurs mis sur les joueurs qui meulent des cartes et vous infligent des blessures).

Homme-phalène sage (Premium traditionnel) Goule sauvage Radiation (aide de jeu)

Ave, Caesar (rouge-blanc-noir) : N'oublions pas le deck Ave Caesar, dont le commandant n'est autre que le tristement célèbre Caesar de la franchise. Les thèmes de ce deck incluent les chefs de factions militaires et leurs soldats, ainsi que des pillards des terres dévastées. Faites preuve d'agressivité avec une armée de jetons de créature grâce à l'aide de la mécanique d'escouade, qui vous permet de créer des copies jeton supplémentaires des créatures.

Caesar, empereur de la Légion (Premium traditionnel) Clone de Gary

Science ! (bleu-blanc-rouge) : Voici enfin notre deck Science !, qui se concentre sur les armes à énergie de haute technologie, les scientifiques, les synthétiques et les robots d'avant-guerre. Avec la Dr Madison Li comme commandant, vous pourrez jouer des artefacts pour générer de l'énergie, une mécanique qui fait un retour approprié pour Fallout.

Dr Madison Li (Premium traditionnelle) Rex, molosse cybernétique

Booster Fun Magic: The Gathering – Fallout®

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering – Fallout®

Envie de dénicher de nouveaux traitements incroyables ? Les boosters collector de cette extension contiennent des options Booster Fun très appréciables. Tout d'abord, on retrouve le traitement Showcase Pip-Boy sur 26 cartes. Parmi celles-ci, 9 sont des réimpressions avec des titres alternatifs et de nouvelles illustrations. Ce traitement existe en versions non-Premium, Premium traditionnelle, et Surge Foil.

Canigou, fidèle compagnon (Showcase Pip-Boy) Homme-phalène sage (Showcase Pip-Boy)

Caesar, empereur de la Légion (Showcase Pip-Boy) Dr Madison Li (Showcase Pip-Boy)

Les réimpressions Vault Boy sans bordure de Fallout se trouvent elles aussi dans les boosters collector, avec un total de 9 réimpressions sans bordure avec une illustration dans le style de Fallout disponibles en versions non-Premium, Premium traditionnelle et Surge Foil.

Cachet d’ésotérisme (Vault Boy sans bordure) Creuset des mondes (Vault Boy sans bordure)

Anneau solaire (Vault Boy sans bordure) Terres dévastées (Vault Boy sans bordure)

Attendez-vous également à trouver des terrains de base pleine illustration non-Premium dans les decks Commander Magic: The Gathering – Fallout®, représentant 5 environnements isométriques tels qu'aperçus dans les jeux Fallout classiques. Ils sont disponibles en version Premium traditionnelle et Surge Foil dans les boosters collector.

Plaine (pleine illustration) Plaine (pleine illustration)

Île (pleine illustration) Île (pleine illustration)

Marais (pleine illustration) Marais (pleine illustration)

Montagne (pleine illustration) Montagne (pleine illustration)

Forêt (pleine illustration) Forêt (pleine illustration)

Les cartes à illustration étendue font aussi leur retour et sont disponibles en non-Premium, Premium traditionnelles et Surge Foil dans les boosters collector Magic: The Gathering – Fallout®.

Rex, molosse cybernétique (illustration étendue) Goule sauvage (illustration étendue)

Pour finir, 7 cartes de figurine ont un traitement sérialisé pour 500 exemplaires chacune. Les figurines sérialisées arborent le traitement Premium double arc-en-ciel.

Figurine Intelligence (Premium double arc-en-ciel sérialisée)

Pour conclure, voici quelques dates importantes ainsi que d'autres superbes cartes inédites de l'extension. L'abri n'ouvrira pas avant mars 2024, mais vous pouvez d'ores et déjà précommander !

Écorcheur alpha Tour de commandement S.V.A.V.

Exagérément chargé Distributeur de Nuka-Cola Orage radioactif

M. House, président et PDG Abri 101 : fête d’anniversaire

