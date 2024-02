Bienvenue sur le tout nouveau plan western de Croisetonnerre, où vous pouvez jouer le méchant, organiser des casses audacieux et partir au galop vers le soleil couchant. Débarquant le 19 avril, Les hors-la-loi de Croisetonnerre est la première extension de Magic inspirée du Far West. Les enjeux sont élevés, les conséquences de l’invasion phyrexiane se font encore sentir, et l’histoire des percées de présage continue de se développer.

Les percées de présage sont ouvertes et tout le monde se dirige vers la ville pour tenter de faire fortune en tant que hors-la-loi. Oko, le plus grand de tous les hors-la-loi, rassemble les méchants les plus recherchés du Multivers pour organiser un casse d’envergure épique.

Oko, le chef de bande Titos, le pickpocket

Mais l’ami, ce plan n’est pas assez grand pour nous tous.

Un ancien coffre-fort a été découvert à Croisetonnerre, et selon la rumeur, il cache une puissance et des richesses incommensurables. Tout le monde veut sa part du gâteau, mais Oko et son gang de bandits ont la ferme intention d’être les premiers sur le coup.

Kellan a enfin retrouvé son père imprévisible, Oko. Avec tout ce qu'il manigance, Kellan pourrait bien finir par endosser le rôle du méchant.

L’extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre met en scène un conflit entre hors-la-loi dans un monde fantastique de western.

Plaine (terrain Western pleine illustration) Île (terrain Western pleine illustration) Marais (terrain Western pleine illustration)

Montagne (terrain Western pleine illustration) Forêt (terrain Western pleine illustration)

Planche bonus Dernières nouvelles et Le pactole

Dernières nouvelles : sur un plan dominé par les hors-la-loi, le crime est un mode de vie, et la planche bonus Dernières nouvelles est remplie de crimes (une importante mécanique de jeu de l’extension) et de réimpressions emblématiques. Vous les trouverez dans les boosters de jeu et les boosters collector, et, vous pourrez trouver des versions à texture Premium des cartes Dernières nouvelles exclusivement dans les boosters collector.

Saisie des pensées

(Dernières nouvelles) Saisie des pensées

(Dernières nouvelles à texture Premium)

Crime // Supplice

(Dernières nouvelles) Crime // Supplice

(Dernières nouvelles à texture Premium)

Là où on trouve des hors-la-loi, on trouve des affiches d’avis de recherche, et l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre dispose d’une ribambelle de bandits représentés avec un traitement Avis de recherche dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Oko, le chef de bande

(Avis de recherche) Titos, le pickpocket

(Avis de recherche)

Bien sûr, les cartes sans bordure et les cartes à illustration étendue sont aussi de la partie.

Ça va barder ! (illustration étendue)

Les cartes de la sous-extension spéciale Le pactole disposent de leurs propres symbole et code d’extension, ainsi que d'un cadre particulier (sur certaines cartes), en plus d'être légales en Standard ! Les cartes Invités spéciaux et les 30 cartes rares mythiques Le pactole arborent un cadre Coffre-fort.

Épée de Richesse et de Puissance Épée de Richesse et de Puissance

(Cadre Coffre-fort)

Des cartes avec un traitement Premium gaufré sont également disponibles uniquement dans les boosters collector.

Épée de Richesse et de Puissance

(Cadre Coffre-fort Premium gaufré)

Dans les boosters de jeu, les cartes Invités spéciaux et Le pactole (sans leur traitement de cadre Coffre-fort) peuvent apparaître dans un emplacement réservé.

Les crimes, Le pactole, et bien plus encore : sauter dans les percées de présage pour se rendre à Croisetonnerre est périlleux. Surtout, ne vous y perdez pas.

Fblthp, perdu dans la prairie

Allez jeter un coup d'œil aux visuels des cartes Les hors-la-loi de Croisetonnerre pour découvrir la première série de cartes en avant-première avant que nous en révélions plus le 26 mars !

Détails de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Symbole de l'extension OTJ

Symbole de l'extension OTC Symbole de l'extension OTC

Symbole de l'extension OTP Symbole de l'extension OTP

Symbole de l'extension BIG Symbole de l'extension BIG

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre : OTJ

Code de l'extension Commander Les hors-la-loi de Croisetonnerre : OTC

Code de l’extension Dernières nouvelles : OTP

Code de l’extension Le pactole : BIG

Code de l'extension Invités spéciaux : SPG

Site web : Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Dates clé pour Les hors-la-loi de Croisetonnerre

L’histoire commence : le 18 mars

le 18 mars Présentation et aperçus : le 26 mars

le 26 mars Visuels des cartes et aperçus complets : le 5 avril

le 5 avril Sortie mondiale sur MTG Arena : le 16 avril

le 16 avril Sortie mondiale sur table : le 19 avril

Événements de jeu Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Événements d'Avant-première : du 12 au 18 avril

du 12 au 18 avril Open House : du 19 au 21 avril

du 19 au 21 avril Commander Party : du 26 avril au 2 mai

du 26 avril au 2 mai Championnat en magasin : du 4 au 12 mai

du 4 au 12 mai Standard Showdown : du 19 avril au 25 juillet

