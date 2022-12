La volonté phyrexiane ne fait que croître. Son illumination s’immisce partout dans le Multivers, touchant, purifiant et parachevant tous les lieux. Vous connaîtrez l’extase en obéissant. Comme toute chose fragile, vous vous plierez à sa volonté sans vous briser. Vous ferez partie de quelque chose de plus grand, et vous l’accueillerez à bras ouverts.

Illustration par : Sergey Glushakov

Illustration par : Anato Finnstark

Les Planeswalkers qui se sont réunis pour arrêter les Phyrexians sur Dominaria ont essuyé une défaite écrasante. Ils n'ont pas réussi à mettre un terme aux plans des Phyrexians, parvenus à stopper les héros qui ont affronté leurs plus anciens ennemis avec bravoure. Maintenant, chaque plan du Multivers est dans la ligne de mire des Phyrexians, et ces derniers comptent bien les envahir tous. Un seul espoir subsiste : les terrasser sur leur propre terre, en détruisant leurs moyens d'envahir le Multivers. Il existe un risque important que de nombreux héros tombent aux mains des Phyrexians, mais le danger pour le reste de la population est encore plus grand.

Pour les héros qui s’apprêtent à affronter le danger, c’est maintenant ou jamais. Les Planeswalkers se rassemblent et avancent sur la Nouvelle Phyrexia pour mettre fin à la menace de l’invasion une bonne fois pour toutes. Au total, dix Planeswalkers apparaissent en tant que nouvelles cartes dans Tous Phyrexians. L’histoire révélera lesquels sont des héros prêts à affronter les Phyrexians et lesquels ont été parachevés pour rejoindre la perfection phyrexiane.

Les dix, tels que présentés plus haut (avec illustrations précédentes) :

(Vous pouvez admirer la nouvelle carte de Koth ci-dessous, avec d’autres nouvelles cartes de planeswalker qui seront révélées plus tard avec les aperçus de Tous Phyrexians.)

La résistance mirrane héroïque mais éparse qui subsiste constitue peut-être la meilleure chance pour les Planeswalkers de frapper en plein cœur de la Nouvelle Phyrexia.

Mais les Phyrexians ne sont pas des ennemis ordinaires. Certains sont terrifiants.

D’autres, tout aussi redoutables, vous seront familiers. C’est le cas du plus grand praetor Elesh Norn, à la tête de la Nouvelle Phyrexia, qui est à l’origine de la formation d’une armée déterminée à conquérir le Multivers.

Certains ennemis rappelleront à certains d’entre nous le passé de Mirrodin, et ce qui a réellement été perdu.

Venser, marionnette cadavre | Illustration par : Igor Kieryluk

Sur la Nouvelle Phyrexia, il ne subsiste qu’un souvenir du plan de Mirrodin tel que nous le connaissions, alors que le parachèvement le rapproche sans cesse de la terrible perfection phyrexiane.

Crépuscule de Bleusoleil à illustration étendue

Détails de Tous Phyrexians

Tous Phyrexians Commander Tous Phyrexians

Code de l’extension Tous Phyrexians : ONE

Code de l’extension Commander Tous Phyrexians : ONC

Site Web : Tous Phyrexians

Dates importantes pour Tous Phyrexians

Construction de monde et histoire : 12 janvier

: 12 janvier Histoire de Tous Phyrexians : du 12 au 17 janvier

: du 12 au 17 janvier Présentation de l’extension et aperçus : 17 janvier

: 17 janvier Aperçus des cartes : du 17 au 25 janvier

: du 17 au 25 janvier Aperçus de Commander et listes de deck : 18 janvier

: 18 janvier Visuels des cartes complets : 26 janvier

: 26 janvier Avant-première avec Loading Ready Run : 28 janvier

: 28 janvier Événements d'Avant-première en magasin : du 3 au 9 février

: du 3 au 9 février Sortie numérique sur MTG Arena et Magic Online : 7 février

: 7 février Sortie sur table mondiale : 10 février

: 10 février Événements de Launch Party en magasin : du 10 au 12 février

: du 10 au 12 février MagicCon: Philadelphia et Pro Tour Tous Phyrexians : du 17 au 19 février

: du 17 au 19 février Championnats en magasin : du 25 février au 5 mars

Boîte de boosters de draft

Boîte de boosters d'extension

Boîte de boosters collector

Bundle

Boîte de boosters Jumpstart

Decks Commander

Influence corruptrice (blanc-noir-vert)

Éveil de la rébellion (rouge-blanc)

Bundle Compleat Edition

Le Bundle Tous Phyrexians Compleat Edition sortira le 3 mars, mais voici un aperçu de ce qui vous attend à l’intérieur.

Bundle Compleat Edition : terrains de base à traitement Premium Nappe de pétrole

Le traitement Premium Nappe de pétrole est un nouveau traitement Premium disponible dans le Bundle Tous Phyrexians Compleat Edition, et il n’est pas uniquement disponible sur les terrains de base. Vous pouvez vous attendre à d’autres révélations lorsque nous dévoilerons les aperçus de tout ce qui touche à l’extension Tous Phyrexians.

Traitement Premium Nappe de pétrole

Vous pouvez vous attendre à d’autres révélations lorsque nous dévoilerons les aperçus de tout ce qui touche à l’extension Tous Phyrexians à partir du 17 janvier.

Les promos du 30e anniversaire pour l’Avant-première continuent

Si vous avez participé à une Avant-première récemment, vous avez joué avec quelque chose qui ressemble à ceci : le Pack d’avant-première Tous Phyrexians.

Pack d'avant-première

Que vous construisiez un deck de Paquet scellé ou que vous vous lanciez dans le feu de l’action avec les boosters Jumpstart, jouer lors d’une Avant-première Tous Phyrexians dans votre magasin de jeux local pourrait vous permettre de repartir avec l’une de ces cartes promos du 30e anniversaire de Magic, chacune disponible dans les langues indiquées :

Ces cartes promos Premium traditionnelles seront disponibles dans les magasins de jeux WPN dans la limite des stocks disponibles. Retrouvez un magasin de jeux WPN près de chez vous pour participer à une Avant-première en février !

Premier aperçu de Booster Fun

La Nouvelle Phyrexia, un lieu où la chair et le métal s’unissent dans une harmonie hégémonique, et où résonne une seule injonction : étendre la révélation du parachèvement phyrexian. Des citoyens phyrexians aux dirigeants praetors, en passant par les outils qu’ils utilisent sur le plan, tout reflète cette merveilleuse perfection.

La perfection parachevée est synonyme de cartes incroyables à ouvrir dans des boosters pour les fans et les Phyrexians.

Panorama phyrexian pleine illustration

Phyrexianisé pleine illustration

Les cartes Panorama phyrexian pleine illustration et les terrains de base pleine illustration phyrexianisés sont disponibles dans les boosters de draft, d’extension et collector Tous Phyrexians.

L’horreur de la transformation corporelle phyrexiane est un spectacle terrifiant qui va au-delà de Magic. Avec des illustrations de Junji Ito et d’autres artistes, Tous Phyrexians présente le traitement manga sans bordure pour certains Phyrexians ou personnages réimaginés en Phyrexians pour quelques-uns des héros qui les affrontent.

Mais la vérité concernant les véritables héros et ceux qui sont devenus des agents en sommeil phyrexians est glaçante, comme nous avons pu le constater avec l’apparition d’Ajani dans Dominaria uni. Vous découvrirez qui sont les véritables héros qui résistent face aux Phyrexians (et qui sont ceux qui se sont rendus au parachèvement) dans l’histoire de Tous Phyrexians qui sera publiée du 12 au 17 janvier ici sur DailyMTG.

Manga sans bordure

Les cartes avec le traitement manga sans bordure sont disponibles dans les boosters de draft, d’extension et collector Tous Phyrexians.

Et ce n’est pas tout. Notre retour sur la Nouvelle Phyrexia nous a menés vers nos archives pour revenir sur Elesh Norn et les autres praetors, tant sur le plan des illustrations que sur celui de la vision. Avec Tous Phyrexians, nous pouvons partager les cinq ensemble avec leur illustration conceptuelle de la renaissance phyrexiane. Ces cartes de concepts sans bordure sont des réimpressions de praetors issues d’extensions récentes (et elles seront légales partout où ces extensions le sont).

Praetors conceptuels sans bordure

Les praetors conceptuels sans bordure sont trouvables dans les boosters de draft, d’extension et collector Tous Phyrexians.

La Nouvelle Phyrexia est née de l’infection par le pétrole, cet héritage insidieux de la Phyrexia originale qui transforme les populations, les lieux et mêmes des plans tout entiers (comme ce fut le cas pour Mirrodin) selon la vision phyrexiane de la perfection. Plusieurs des traitements Booster Fun trouvables dans Tous Phyrexians jouent sur ce thème et l’apportent aux cartes de l’extension, comme le traitement Sanie.

Sanie sans bordure

Les cartes avec le traitement Sanie sont disponibles dans les boosters de draft, d’extension et collector Tous Phyrexians.

Si ces superbes traitements sont également disponibles dans les boosters de draft et d’extension, les boosters collector Tous Phyrexians seront toujours le meilleur moyen de les retrouver. De plus, il existe un autre style qui n’est disponible que dans les boosters collector : les Premium Marche-et-Parachèvement.

Ces cartes disposent d’un traitement Premium unique qui révèle une série de symboles phyrexians ressemblant à la lettre grecque Φ sur toute la carte. Ce nouveau style ne peut pas être fidèlement représenté dans les images des cartes présentées ici. Chaque carte Marche-et-Parachèvement possède son propre numéro d’identification pour les collectionneurs, et nous avons hâte de vous les présenter « en personne » à l’approche de la sortie de Tous Phyrexians.

Praetors conceptuels sans bordure Premium Marche-et-Parachèvement

Sanie sans bordure Premium Marche-et-Parachèvement

Manga sans bordure Premium Marche-et-Parachèvement

« Universes Within » se développe avec les boosters d’extension

Tous Phyrexians se concentre sur les horreurs de Phyrexia et sur la bataille désespérée que mènent nos héros face à eux, mais d’autres surprises attendent les joueurs de Magic dans les boosters d’extension. La Liste (des réimpressions de cartes généralement liées au thème ou à l’histoire de sorties récentes de Magic) recevra une mise à jour et inclura des versions « Universes Within » des cartes du drop Street Fighter x Secret Lair.

Ces versions fonctionnent de façon identique : chacune correspond à la même carte « unique » pour la construction de decks, mais leur ambiance sera basée sur un des plans de Magic. Voici un aperçu de celles qui viendront avec Tous Phyrexians :

Nous partagerons les détails de ces cartes « Universes Within » telles qu’elles apparaîtront dans Tous Phyrexians au moment des aperçus en janvier.

Tous Phyrexians

Avec une énorme équipe de Planeswalkers rassemblant dix cartes de planeswalker au total dans l’extension, Tous Phyrexians donne aux joueurs la possibilité d’affronter les Phyrexians ou de rejoindre leurs forces pour décider du sort du Multivers.

La résistance réunie | Illustration par : Aurore Folny

Préparez-vous pour la sortie de Tous Phyrexians le 10 février !