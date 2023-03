Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ donne vie au monde emblématique de J.R.R. Tolkien et vous permet de suivre les aventures des personnages populaires d'une manière propre à Magic : The Gathering Univers Infinis. Vivez vos moments préférés du Troisième Âge, ou ébranlez la Terre du Milieu et succombez à la tentation de l'Anneau Unique. Tout est entre vos mains, alors préparez-vous à prendre la route : nul ne sait jusqu'où vous elle vous emportera ni qui vous rencontrerez !

L’Anneau Unique

La Terre du Milieu ne se résume pas qu'à l'Anneau Unique. Vous incarnerez des personnages populaires et visiterez les sites remarquables de l'histoire, de la Comté à la Montagne du Destin. L'Anneau pourra vous tenter en chemin (nous parlerons de cette mécanique plus en détail lors du lancement), mais le jeu est centré sur les allers et retours du voyage.

Frodon, fléau de Sauron Samsagace l’Intrépide

Gollum, conspirateur patient Montagne du Destin

Les personnages dont nous sommes tombés amoureux, les moments qui nous ont fait verser une larme et la lutte autour de l'Anneau Unique : nous avons retranscrit Le Seigneur des Anneaux dans Magic pour que vous puissiez les redécouvrir à l'infini.

Gandalf le Gris Vous ne pouvez passer !

Éclaircie Tom Bombadil

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu inclut plusieurs représentations de personnages emblématiques (que nous vous révélerons plus tard) pour restituer la profondeur de l'histoire et ses modifications. Légale en Modern et en Commander (ainsi que les autres formats Eternal) et jouable dans les formats Booster Draft et Paquet scellé, cette extension est une lettre d'amour adressée à l'histoire qui a ému des générations et vous plonge dans la Terre du Milieu. La sortie Commander accompagnant Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (qui est légale en Eternal) retransmet les mêmes émotions et la même appréciation envers le monde et les mots de Tolkien.

L'Anneau Unique pour les gouverner tous

L'élément phare du Seigneur des Anneaux est l'Anneau Unique lui-même : le trésor et la tentation du pouvoir de Sauron. Alors que les autres anneaux de pouvoir furent forgés pour les Rois elfes, les Seigneurs nains et les Hommes mortels de la Terre du Milieu, seul un anneau compte vraiment : l'Anneau Unique pour les gouverner tous.

L’Anneau Unique

Ainsi, dans le cadre d'une promotion palpitante d'une rareté exceptionnelle exclusive à l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, nous avons conçu une telle carte.

L'Anneau Unique (sérialisée 1/1)

*Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

Sérialisé comme carte unique (1 sur 1), ce « Trésor » est une carte Premium traditionnelle imprimée dans le noir parler de Sauron à l'aide de caractères tengwar et ne se trouvera que dans un seul booster collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Et quid de ces anneaux de pouvoir ?

Anneau solaire (elfe) Anneau solaire (nain) Anneau solaire (humain)

Dans toutes les langues, les boosters collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu contiennent des versions de l'Anneau solaire inspirées des anneaux de pouvoir fabriqués pour les elfes, les nains et les hommes mortels de la Terre du Milieu. Vous pourrez y lire du quenya, la langue des Hauts-elfes, en caractères tengwar. Vous pourrez trouver un nombre limité de versions Premium et non-Premium double arc-en-ciel, et les versions Premium double-arc-en-ciel seront sérialisées avec des totaux différents :

300 Anneaux solaires (elfes) sérialisés Premium double arc-en-ciel

700 Anneaux solaires (nains) sérialisés Premium double arc-en-ciel

900 Anneaux solaires (humains) sérialisés Premium double arc-en-ciel

3 000 Anneaux solaires (elfes) non-Premium

7 000 Anneaux solaires (nains) non-Premium

9 000 Anneaux solaires (humains) non-Premium

La carte promotionnelle (numérotée 1 sur 1) de l'Anneau Unique sera uniquement disponible dans un booster collector en anglais, tandis que les Anneaux solaires autour du thème des anneaux de pouvoir seront disponibles dans des boosters collector de toutes les langues.

Gift Bundle Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Code de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : LTR

Code de l'extension Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : LTC

Légalité sur table (nouvelles cartes de Magic) :

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTR) : Modern, Legacy, Vintage et Commander

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTC) : Legacy, Vintage et Commander

Légalité sur MTG Arena :

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTR) : Alchemy et Historique

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTC) : Indisponible sur MTG Arena

Site Web : Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Dates importantes pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

MagicCon: Minneapolis : 5-7 mai :

: 5-7 mai : Présentation et aperçus de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : 30 mai

: 30 mai Aperçus des cartes : 30 mai - 9 juin

: 30 mai - 9 juin Aperçus de Commander et listes de deck : 8 juin

: 8 juin Visuels des cartes complets : 9 juin

: 9 juin Événements d'Avant-première en magasin : 16-22 juin

: 16-22 juin Sortie numérique sur MTG Arena : 20 juin

: 20 juin Sortie sur table mondiale : 23 juin

: 23 juin Événements de Launch Party 23-25 juin

23-25 juin Sortie du Bundle Gift Edition 7 juillet

7 juillet Événements Magic Celebration en magasin Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : 7-9 juillet

: 7-9 juillet Commander Parties : 21-23 juillet

: 21-23 juillet MagicCon: Barcelone mettant à l'honneur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : 28-30 juillet

: 28-30 juillet Championnats en magasin : 5-13 août

: 5-13 août Sortie de fin d'année : 3 novembre

Vous pouvez suivre de nombreux chemins pour partir à l'aventure en juin et en juillet prochains, notamment :

Kit de démarrage

Boosters Jumpstart

Pack d'avant-première

Boosters d’extension

Boosters de draft

Boosters collector

Decks Commander

Bundle

Bundle Gift Edition

Cartes de présentation Royaumes et reliques et promotion Buy-a-Box

Chaque booster de draft, d'extension et collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du milieu inclut une carte de présentation Royaumes et reliques Premium traditionnelle, soit une carte Magic puissante et incroyable arborant une illustration et un traitement dignes du Seigneur des Anneaux.

Le Grand Cromlech Royaumes et reliques Piègepont Royaumes et reliques Terres dévastées Royaumes et reliques

Il existe 30 cartes de présentation Royaumes et reliques au total, chacune était une carte de terrain ou d'artefact rare mythique sans bordure arborant le code d'extension (LTC) et le symbole d'extension des cartes Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Ces cartes Royaumes et reliques apparaissent également dans les boosters collector, au format Surge Foil et non-Premium !

Le Grand Cromlech Reliques et royaumes Surge Foil Piègepont Reliques et royaumes Surge Foil Terres dévastées Reliques et royaumes Surge Foil

Nous avons encore un magnifique artefact à vous présenter aujourd'hui : la promotion Buy-a-Box pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu ! Pour toute précommande ou tout achat d'une boîte de boosters de draft, d'extension, collector ou Jumpstart dans votre magasin de jeux WPN local (dans la limite des stocks disponibles), vous pourrez également recevoir une version thématique des Bottes de pionnier.

Bottes de pionnier Buy-a-Box

Renseignez-vous auprès de votre magasin de jeux WPN local pour en savoir plus sur les précommandes de Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et les moyens d'obtenir cette carte !

Kit de démarrage

Composé de deux decks de 60 cartes contenant tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à jouer à Magic : The Gathering, le kit de démarrage inclut également dix nouvelles cartes Magic (cinq dans chaque deck) avec en vedette une carte Premium traditionnelle rare mythique pour chaque deck. C'est l'idéal pour tout joueur qui découvre Magic avec Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Les nouvelles cartes de Magic présentes dans le kit de démarrage sont légales en Modern, et chaque carte des deux decks arbore une illustration rappelant Le Seigneur des Anneaux.

Aragorn et Arwen, époux Sauron, l’Œil sans paupière

Bundle

Composé de huit boosters d'extension, une boîte de rangement à thème, 40 terrains de base (20 Premium traditionnels et 20 non-Premium), un compteur de vie Spindown géant, le Bundle Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu est un cadeau idéal pour tous les fans de Magic ou du Seigneur des Anneaux. Tous ces Bundles contiennent un ensemble de variantes exclusives qui mettent en vedette l'un des superbes atouts de l'extension : les cartes scéniques sans bordure.

Frodon, fléau de Sauron scénique sans bordure Samsagace l'Intrépide scénique sans bordure

Gollum, conspirateur patient scénique sans bordure L'Anneau Unique scénique sans bordure

Ces quatre variantes scéniques sont uniquement incluses dans le Bundle et le Bundle Gift Edition (plus des versions non-Premium dans les boosters collector) et représentent le moment crucial qui a précédé la destruction de l'Anneau Unique. Vous pourrez revivre cette scène à l'aide d'une grille de deux cartes par deux, mais il existe d'autres scènes dans tout un éventail de grilles allant jusqu'à six cartes par trois, la taille idéale pour une scène mémorable !

L'extension contient plusieurs autres scènes que vous pouvez assembler à l'aide des cartes disponibles dans les boosters de draft, d'extension et collector.

Pack d'avant-première

Votre magasin de jeux local a tout ce dont vous avez besoin autour de Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Faites partie des premiers à découvrir l'aventure et venez jouer à une Avant-première, du 16 au 22 juin. Construisez votre deck en Paquet scellé avec six boosters de draft et deux cartes promos estampillées Premium : une rare ou une rare mythique issues de l'extension, ainsi qu'une magnifique carte scénique sans bordure pour recréer une scène, uniquement disponible via les Packs d'avant-première et les boosters collector ! Les Packs d'avant-première incluent également un compteur de vie Spindown (avec parfois une version spéciale que nous vous présenterons plus tard). Voilà tout ce dont vous avez besoin pour former votre Communauté et défier vos amis localement.

Decks Commander

Les quatre decks Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu ajoutent encore plus de personnages et de piment à l'expérience. Chaque deck contient 20 nouvelles cartes Magic (dont deux rares mythiques) légales en Commander, Legacy et Vintage. De plus, vous trouverez un booster collector échantillon, et chaque carte de chaque deck arbore une illustration rappelant la Terre du Milieu. Ces decks emblématiques sont des aventures prêtes-à-jouer comprenant des personnages familiers qui coopèrent pour changer le destin de la Terre du Milieu.

Sam, serviteur loyal Radagast, Magicien des terres sauvages Anneau solaire

Ces decks mettent les factions du Seigneur des Anneaux à l'honneur d'une façon qui leur est propre.

Cavaliers du Rohan (bleu-rouge-jaune) Nourriture et communauté (blanc-noir-vert)

Conseil elfe (vert-bleu) Les armées du Mordor (bleu-noir-rouge)

Boîte de boosters collector

Pour les fans qui en veulent toujours plus, les boosters collector sont la manière la plus simple d'ajouter les cartes les plus incroyables à vos decks et à votre collection. Ces boosters incluent plusieurs cartes rares ou rares mythiques et présentent de magnifiques traitements Booster Fun (plus d'infos à ce sujet ci-dessous) et des cartes Premium, en plus de permettre de trouver d'incroyables cartes de collection, disponibles uniquement dans les boosters collector. Et pour couronner le tout, chaque boîte de boosters collector inclut également une carte de présentation Royaumes et reliques !

Premier aperçu des traitements Booster Fun

L'Anneau Unique et les anneaux de pouvoir ne sont pas notre seule façon de partager des illustrations et une narration extraordinaires pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Plaine pleine illustration Plaine pleine illustration

Île pleine illustration Île pleine illustration

Marais pleine illustration Marais pleine illustration

Montagne pleine illustration Montagne pleine illustration

Forêt pleine illustration Forêt pleine illustration

Ces terrains de base pleine illustration rappellent le travail phénoménal de Pauline Baynes, qui a illustré l'une des premières cartes de la Terre du Milieu. Chaque terrain de base pleine illustration arbore un emplacement différent présenté dans les histoires du Seigneur des Anneaux et est disponibles dans les boosters de draft, d'extension, Jumpstart et collector. Notez bien que ces terrains seront Premium traditionnels dans les boosters collector !

Frodon, fléau de Sauron à cadre d'anneau Samsagace l'Intrépide à cadre d'anneau Gollum, conspirateur patient à cadre d'anneau

Gandalf le Gris à cadre d'anneau Tom Bombadil à cadre d'anneau

Le traitement Showcase d'anneau met en vedette 30 cartes légendaires représentant des moments épiques de l'histoire et ajoutent une touche de style aux personnages que vous adorez. Les cartes arborant le traitement d'anneau sont disponibles dans les boosters de draft, d'extension et collector.

Montagne du Destin sans bordure La Comté sans bordure

Des terrains sans bordure sont également présents dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, et représentent les lieux clés de la Terre du Milieu dans toute la splendeur d'une pleine illustration. Ces terrains sans bordure sont disponibles dans les boosters de draft, d'extension et collector.

L'Anneau Unique à illustration étendue Aragorn et Arwen, époux à illustration étendue Sauron, l’Œil sans paupière à illustration étendue

Les cartes à illustration étendue font leur retour dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Ces versions de cartes rares et rares mythiques mettent leurs magnifiques illustrations encore plus en vedette.

Bien entendu, il existe un autre type de traitement qui offre une expérience artistique inoubliable : les cartes scéniques sans bordure.

Frodon, fléau de Sauron scénique sans bordure Samsagace l'Intrépide scénique sans bordure

Gollum, conspirateur patient scénique sans bordure L'Anneau Unique scénique sans bordure

Ces cartes scéniques sans bordure arborent des illustrations s'étendant sur plusieurs cartes et représentent un moment crucial issu du Seigneur des Anneaux.

Les scènes peuvent s'étendre sur deux cartes par deux, comme expliqué ci-dessus, et atteindre six cartes par trois, soit un total impressionnant de 18 cartes pour représenter une scène épique. Il existe un total de sept scènes disponibles en juin, dont cinq trouvables dans les boosters de draft et d'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Les sept apparaîtront dans les boosters collector. (La scène ci-dessus est disponible dans le Bundle et le Bundle Gift Edition, ainsi que dans les boosters collector et vous donne un aperçu de ce qui vous attend.)

En novembre, quatre scènes supplémentaires (de trois cartes par deux chacune) arriveront pour étoffer encore les panoramas exceptionnels présents dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. (Nous vous les présenterons dans le courant de l'année.)

Boîte de boosters Jumpstart

Vous savez déjà comment jouer à Magic ? Les boosters Jumpstart dotés de cinq thèmes uniques permettent aux joueurs de se lancer dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu pour des parties rapides, amusantes et faciles à démarrer. Comme les boosters Jumpstart sortis récemment, chacun des cinq thèmes inclut également une carte rare conçue pour Jumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. (Ces cinq cartes Jumpstart rares sont également disponibles dans les boosters collector.)

Boîte de boosters d'extension

Explorez plus en profondeur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et étoffez votre collection Magic avec des boosters d'extension : un booster amusant à ouvrir qui permet d'obtenir plusieurs cartes rares ou rares mythiques, des superbes réimpressions du passé de Magic avec des cartes issues de la Liste, et une carte d'illustration dans chaque booster. De plus, chaque boîte de boosters d'extensions contient une carte de présentation Royaumes et reliques !

Boîte de boosters de draft

Vous voulez drafter entre amis ? Vous avez besoin de plus de boosters scellés ? Les boosters de draft sont le moyen incontournable de jouer à Magic en ouvrant simplement de nouvelles cartes. Mieux encore, chaque boîte de boosters de draft s'accompagne d'une carte de présentation Royaumes et reliques !

Bundle Gift Edition

Disponible le 7 juillet, le Bundle Gift Edition Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu inclut le contenu du Bundle standard, avec de fabuleuses surprises : une boîte de rangement à thème arborant une illustration différente (mais tout aussi épique), une couleur différente pour le compteur de vie Spindown géant, et un booster collector, pour découvrir encore plus de cartes. C'est une version améliorée d'un superbe cadeau pour vous ou vos amis !

Les sorties des vacances vous attendent

En plus de la sortie prévue le 23 juin, nous avons encore des surprises en stock pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu cette année. Le 3 novembre, d'incroyables nouveautés issues du Seigneur des Anneaux arriveront, parmi lesquelles :

Des boîtes scéniques : découvrez de magnifiques cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles représentant de nouveaux moments issus du Seigneur des Anneaux.

Le booster collector : édition spéciale contenant un nouveau traitement et une édition spéciale pour les fans de longue date de Magic et du Seigneur des Anneaux.

Jumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ volume 2 ajoute davantage de thèmes à combiner dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Les sorties de novembre dédiées à l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu feront monter l'engouement pour l'extension juste à temps pour les fêtes !

Événement Magic Celebration pour Le Seigneur des anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Du 7 au 9 juillet, rassemblez vos compagnons et rendez-vous dans votre magasin de jeux WPN participant le plus proche pour l'événement Magic CelebrationLe Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu ! Les joueurs débutants comme vétérans pourront revivre l'histoire du Seigneur des Anneaux pour remporter des cartes promos, prendre une photo souvenir, recevoir un code bonus à utiliser dans MTG Arena (le cas échéant) directement sur leur compte, et même ramener chez eux des compteurs de vie Spindown promotionnels Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Pour tous les fans de Magic et du Seigneur des Anneaux, il s'agit là d'une chance de célébrer une extension extraordinaire via un événement inoubliable. Nous vous parlerons de l'événement Magic Celebration plus en détails dans le courant de l'année.

Secret Lair rejoint la Communauté

Tous ceux qui errent ne sont pas perdus, comme les superbes cartes rendant hommage à l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu qui se sont faufilées dans un drop Secret Lair qui sortira plus tard cette année. Restez à l'écoute pour découvrir ce que vous réserve cette extraordinaire collaboration.

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu sur MTG Arena

En plus d'une sortie tonitruante sur table, Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu débarque sur MTG Arena le 20 juin ! De l'Anneau Unique et de la tentation qu'il représente aux chapitres et personnages mémorables de l'histoire du Seigneur des Anneaux, cette sortie transpose cette aventure sur table issue d'une rencontre entre Magic et la Terre du Milieu sur votre PC et votre téléphone mobile.

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu sera légale en Alchemy et en Historique, et apportera un vent de fraîcheur et de nouvelles cartes sur MTG Arena .