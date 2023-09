Quand Les Phyrexians ont envahi Ixalan, tout espoir semblait perdu. Mais la bravoure et la coopération de sa population unie face un ennemi extraordinaire ont aidé la plus grande puissance du plan à renverser la situation. Ixalan s'est battu... et a survécu.

C'était il y a des années de cela. À mesure que les cicatrices de l'invasion se refermaient, l'enthousiasme pour l'exploration (et ses récompenses) a permis le lancement de nouvelles expéditions à travers le plan. Cette fois-ci, l'aventure nous conduit dans les profondeurs inconnues. Richesses, merveilles, mystères et dieux ancestraux, le tout avec une pointe de danger : voilà un aperçu de ce qui nous attend dans Les cavernes oubliées d'Ixalan®.

Découvrez de nouveaux personnages, mécaniques et créatures (dont des dinosaures, bien entendu) ainsi que d'autres faisant leur retour.

Illustration par : Anna Podedworna

La course vous mènera jusqu'à Chimil, au centre d'Ixalan, où vous rencontrerez des groupes familiers dans ces souterrains inconnus.

Chimil, le Soleil intérieur | Illustration par : Adam Paquette

Cavalerie du Soleil incandescent | Illustration par : Josu Hernaiz

Cache de l’explorateur | Illustration par : Nereida

Illustration par : Zack Stella

L'histoire de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan reprend avec Huatli et Saheeli lors de l'expédition de l'Empire du Soleil. Elles sont accompagnées par un nouveau planeswalker, Quintorius, désireux de se plonger dans l'histoire secrète, ainsi que par Kellen, que nous avons déjà rencontré dans Les friches d'Eldraine. Ce dernier est arrivé sur Ixalan après avoir traversé les percées de présage.

Retourner Huatli, poétesse de l’unité // Rugissement du Cinquième peuple

Quintorius Kand | Illustration par : Zolton Boros

Saheeli, Éclat du soleil | Illustration par : Cynthia Sheppard

Kellan, voyageur audacieux | Illustration par : Marta Nael

Profitez de l'Histoire de Magic liée à l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan dans son intégralité quand l'aventure complète sortira le 20 octobre sur DailyMTG.

Booster Fun et plus encore pour Les cavernes oubliées d'Ixalan

Des trésors, de superbes illustrations et des sources de puissance mettent en valeur les cartes Booster Fun que nous allons découvrir, à commencer par les terrains de base.

Plaine (pleine illustration du Noyau) Île (pleine illustration du Noyau) Marais (pleine illustration du Noyau)

Montagne (pleine illustration du Noyau) Forêt (pleine illustration du Noyau)

Ces terrains pleine illustration représentent le Noyau du paradis situé au cœur d'Ixalan, la destination du voyage qui vous attend ci-dessous. Les découvertes en cours de route seront présentées avec des traitements inspirés des cultures mésoaméricaines et sud-américaines, qui célèbrent et développent le design des traitements originaux de L'invasion des machines sortis cette année.

Braies, pillard impatient Braies, pillard impatient (Légendes d'Ixalan)

Nexus des spores crâniens Nexus des spores crâniennes (oltèque sans bordure)

Retourner Ojer Axonil, Puissance des profondeurs // Temple de la force Retourner Ojer Axonil, Puissance des profondeurs // Temple de la force (Dieux d'Ixalan)

Le traitement Légendes d'Ixalan est de retour (ainsi que notre pirate gobelin préféré, Braies) et passe au niveau supérieur avec le traitement Dieux d'Ixalan que l'on peut voir sur le dieu Ojer Axonil, divinité du Temple de la force. Pour continuer dans l'inspiration mésoaméricaine, le traitement oltèque sans bordure pour le Nexus des spores crâniens apporte des couleurs vives et de magnifiques représentations des menaces les plus mortelles.

Nous vous avions aussi promis des dinosaures ! Ghalta, une héroïne de la défense contre l'invasion phyrexiane (si l'on peut appeler une incroyable force de la nature « héroïne ») est également présente sans bordure, dans toute sa splendeur.

Ghalta, tyrante de la ruée Ghalta, tyrante de la ruée (sans bordure)

En pénétrant au cœur d'Ixalan, nous découvrirons de riches veines de cosmium qui traversent les souterrains. Brillantes et colorées telles des vrilles de puissance qui s'étendent, cette caractéristique incroyable d'Ixalan est capturée grâce au retour du traitement Néon que vous avez vu pour la première fois dans Kamigawa : la dynastie Néon.

Caverne des âmes (Néon de cosmium)

Vous trouverez notamment les cartes Néon de cosmium dans les boosters collector. Nous vous en dirons bientôt plus sur ces magnifiques cartes.

Carte de présentation Caverne au trésor et invités d'honneur

Nous avons vu les créatures, les dangers et les profondeurs lors de notre retour sur Ixalan, mais qu'en est-il des trésors ?

Portail coercitif (Caverne au trésor)

Découvrez une myriade de bijoux, babioles, équipements et plus encore (tous sont de puissants artefacts à part entière). Retrouvez ces cartes de présentation en version non-Premium dans les boîtes de boosters de draft et d'extension ou en version Premium traditionnelle dans les boîtes de boosters collector. Ces cartes de présentation attendront les joueurs qui mettront la main sur Les cavernes oubliées d'Ixalan.

En plus des cartes de présentation disponibles dans un booster de présentation avec les boîtes de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan, nous vous apportons d'autres cartes intéressantes dans les boosters collector et les boosters d'extension avec l'arrivée des invités d'honneur.

Seigneur de l’Atlantide

Les invités d'honneur sont une nouvelle forme de réimpression que nous introduisons dans Les cavernes oubliées d'Ixalan comprenant de puissantes réimpressions de niveau Masters arborant des illustrations reflétant l'esthétique de l'extension. Ici, pour Les cavernes oubliées d'Ixalan, nous redécouvrons l'un des ondins les plus emblématiques de Magic qui, après avoir traversé les percées de présage, se retrouve dans son élément auprès des Hérauts de l'onde, tout en continuant d'inspirer tous les ondins.

Pour être clairs, nous sommes sérieux quand nous disons que les cartes des invités d'honneur peuvent être puissantes :

Crypte de mana

Les invités d'honneur referont leur apparition dans d'autres extensions de Magic et arboreront un symbole d'extension unique ainsi que des numéros de collection. Pour Les cavernes oubliées d'Ixalan, les cartes d'invités d'honneur non-Premium sont trouvables dans les boosters d’extension, tandis que les Premium traditionnelles se trouvent dans les boosters collector.

La Crypte de mana ne fait pas simplement partie des invités d'honneur de l'extension, elle apparaît également dans les boosters collector avec le traitement Néon de cosmium (comme la Caverne des âmes présentée plus tôt) :

Crypte de mana (Néon de cosmium)

(Remarque : la Liste, qui apporte de superbes réimpressions dans les boosters d’extension, poursuit sa mission avec Les cavernes oubliées d'Ixalan.)

Nous partagerons d'autres informations au sujet des invités d'honneur le 24 octobre pour la sortie de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan.

Préparez-vous à explorer la collection Jurassic World

Il a fallu 65 millions d'années pour que ce soit possible : ce partenariat Univers infinis avec Universal Pictures et Amblin Entertainment transpose l'excitation et l'engouement pour la franchise de blockbusters Jurassic World dans l'univers de Magic: The Gathering.

Avec des personnages charismatiques, des dinosaures rusés et des lieux incroyables, ces cartes raviront les fans d'Ixalan et de Jurassic World.

Retourner Bienvenue à... // Jurassic Park

Ian Malcolm, théoricien du chaos Indominus Rex, alpha

Disponibles dans certains boosters d'extension et dans tous les boosters collector, les 26 cartes de la collection Jurassic World se trouvant dans Les cavernes oubliées d'Ixalan comportent leur propre symbole d’extension ainsi que le code d'extension REX.

Collection Jurassic World

Mais ce n'est pas tout ! Secret Lair va se joindre aux festivités avec encore plus de cartes. Nous vous donnerons bientôt d'autres détails à ce sujet ainsi qu'à propos de la collection Jurassic World.

Détails de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

Les cavernes oubliées d'Ixalan

Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan

Invités d'honneur Invités d'honneur

Code de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan : LCI

Code de l'extension Commander et Caverne au trésor Les cavernes oubliées d'Ixalan : LCC

Code de l'extension Invités d'honneur : SPG

Site Web : Les cavernes oubliées d'Ixalan

