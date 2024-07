Trois héros improbables. Un archennemi machiavélique. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Dans Mornebrune : la Maison de l'horreur, les decks Commander s'accompagnent d'un retour que vous réclamez depuis des années : le format Archenemy ! Ce mode de jeu optionnel oppose un joueur à trois autres. Mais pas d'inquiétude si vous êtes le joueur esseulé, vous aurez un deck spécial rempli de machinations tordues à votre disposition.

Qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Comment ça fonctionne ? Quelles sont les nouveautés cette fois-ci ? Vous allez tout savoir aujourd'hui, c'est parti !

Des débuts infâmes

Tout a commencé en 2010, année où nous avons lancé le format Archenemy avec une sortie spéciale de decks préconstruits de 60 cartes.

La suite est arrivée en 2017, avec un projet que je dirigeais appelé Archenemy: Nicol Bolas. Il était tout naturel de ramener le format Archenemy pour l'arc narratif Bolas : certains joueurs interprétaient les courageux planeswalkers membres des Sentinelles, alors qu'un autre joueur avait le rôle de Nicol Bolas, qui retournait toujours la situation avec des machinations tordues.

Énormément de monde appréciait ce format, moi y compris. Le faire revenir semblait donc inévitable.

Personnellement, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe qu'il crée : en général, dans Magic, vous jouez contre quelqu'un, mais en Archenemy, vous devez travailler en équipe. Que vous jouiez avec des amis de longue date fans de Magic, des enfants, votre partenaire, peu importe : vous pouvez faire équipe avec des personnes de tous niveaux car vous jouez avec eux. C'est unique.

Sans oublier qu'il est génial d'essayer de vaincre (ou d'incarner) l'archennemi ! La narration du jeu apporte un joli petit rebondissement.

Mais quand faire revenir ce format ?

C'est là qu'Annie Sardelis entre en scène.

L'étoile montante de la conception chez Magic dirigeait la conception des decks Commander de Magic: The Gathering® – Fallout® et de Bloomburrow et sa mission suivante était Mornebrune : la Maison de l'horreur. En tant que grande fan du genre horrifique qui sert d'inspiration à cet univers, elle souhaitait faire quelque chose de vraiment cool pour les decks.

Dernièrement, nous avions ajouté quelques bonus à nos decks Commander, comme le format Planechase pour ceux de L’invasion des machines et de Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Annie a commencé à réfléchir à cette idée…

Et pourquoi pas le format Archenemy ?

C'était l'occasion rêvée ! L'extension avait l'atmosphère parfaite pour le format Archenemy, car tout le monde doit faire face ensemble aux mystères et aux horreurs de la Maison de Mornebrune. Betrayal at House on the Hill a été une source d'inspiration importante pour l'extension et cela convenait très bien à ce genre de format.

Tout le monde était partant. Il n'y avait qu'un problème à régler… Comment fonctionne le format Archenemy en Commander ? Nous n'avions encore jamais fait ça !

La transformation de l'Archenemy

C'est probablement à ce moment-là de l'histoire que je devrais vous expliquer comment fonctionne le format Archenemy !

Les trois joueurs, nos héros, ont un tour partagé à jouer ensemble. Ils piochent une carte en même temps, jouent leur phase principale en même temps, attaquent en même temps et ainsi de suite. Vous pouvez (et devez) vous entraider en vous lançant des sorts, mais vous ne partagez pas vos ressources. Vous ne pouvez donc pas engager le terrain de quelqu'un d'autre pour du mana ou lancer des sorts de sa main. Si vous connaissez le format Troll à deux têtes, c'est pareil !

Pendant ce temps, l'archennemi joue son tour seul. Lorsqu'il attaque, les créatures de n'importe quel joueur du côté de l'équipe des héros peuvent bloquer. (Bien que vous attaquiez quand même un joueur en particulier.)

Comment l'archennemi peut-il rivaliser ? Et bien déjà, c'est lui qui commence la partie ! Mais surtout, il a un deck de cartes de machination géantes :

Je savourerai vos souffrances

Au début de sa première phase principale, il retourne la carte au-dessus du deck de machination et suit les instructions. Cela peut aller de piocher des cartes à nettoyer la table, en passant par faire effectuer des actions aux créatures et tout un tas de différents actes ignobles ! Je vous recommande de les lire avec votre meilleure voix de méchant.

Il y a même des machinations continues qui persistent jusqu'à ce que leurs conditions d’abandon s'accomplissent, vous donnant un avantage durable :

Because I Have Willed It

Cela donne un énorme avantage à l'archennemi et ses trois adversaires devront faire front ensemble pour le vaincre !

En Archenemy, quand vous finissez de résoudre une machination (ou quand une machination continue est abandonnée), la carte est mise au-dessous du deck de machination, ainsi vous n'avez pas à vous soucier d'être à court de cartes si votre partie s'éternise !

Si vous avez déjà joué au format Archenemy avant, vous savez déjà tout ça. Mais il reste encore un sujet important à aborder : les totaux de points de vie !

Mettre à jour le format Archenemy

Revenons à notre histoire. L'Archenemy Commander. Comment le faire fonctionner ?

Depuis toujours, le format Archenemy avec des decks de 60 cartes fonctionnait avec 40 points de vie pour l'archennemi et 20 pour chacun des équipiers. Mais en format Commander, vous commencez déjà avec 40 points de vie !

De plus, un autre point concernant le format Archenemy a toujours été un peu fâcheux. Comme les trois héros ont chacun leur propre total de points de vie, la meilleure stratégie était de vaincre l'un des équipiers aussi rapidement que possible. Vaincre deux adversaires est plus facile que d'en vaincre trois !

Mais ce n'est pas le plus amusant à faire, car cela revient à choisir un joueur et le laisser de côté pour le reste de la partie. Ce n'est pas vraiment ce dont vous avez envie. Naturellement, les gens veulent disperser leurs coups !

Donc, après plusieurs itérations d'Annie et son équipe, ils ont créé cet ajustement de règles qui aide à fluidifier le jeu.

L'archennemi a 60 points de vie. Et l'équipe de héros ensemble a aussi 60 points de vie. Ils gagnent ou perdent tous ensemble.

Bien que l'archennemi choisisse toujours le joueur qu'il attaque pour les effets qui le nécessitent, car n'importe quel héros peut tout de même bloquer, le jeu devient de suite plus facile : l'archennemi attaque les héros et les héros attaquent l'archennemi, chaque groupe avec un total de points de vie partagé.

Cela signifie que vous n'avez plus à choisir un joueur en particulier. Et c'est une sacrée aubaine en format Commander, car vous n'avez plus d'élimination de joueurs !

Combien de fois lors de soirées Commander un joueur a-t-il perdu et a dû attendre 45 minutes que tout le monde ait terminé ? Ça n'arrivera pas cette fois ! Tout le monde finit sa partie en même temps et peut recommencer à jouer immédiatement. C'est très malin comme solution !

Les habitués du format Archenemy qui ont bonne mémoire vont donc se demander : mais alors, certaines machinations vont fonctionner bizarrement, comme pour La chair mortelle est faible. Comme vous pouvez vous y attendre, ces machinations ne seront pas de la partie. Vous êtes toujours invités à jouer avec les anciennes règles sur les anciens produits, mais, désormais, je vous suggère plutôt de ne plus utiliser les machinations et de jouer à la nouvelle version avec les points de vie partagés. (Avec 40 et 40 en un contre un et 60 et 60 pour les totaux de points de vie en Commander.) C'est plus amusant !

Encore une petite modification à propos de l'Archenemy Commander : il vous faudra seulement 10 machinations pour jouer. Bien sûr, vous pouvez jouer avec autant de cartes que vous voulez. (Avoir les 40 machinations des quatre decks et les mélanger est vraiment super !) Mais si vous souhaitez jouer avec les 10 machinations qui sont dans votre deck, c'est suffisant.

De plus, contrairement à l'extension Archenemy: Nicol Bolas, ces decks sont construits de manière à ce qu'ils puissent tous être utilisés par un archennemi. Chaque deck contient 10 machinations, donc peu importe qui souhaite jouer le méchant pendant cette partie, vous le pourrez tous. Ceci étant dit, le deck noir-rouge contient parmi les entités les plus effrayantes, les plus épouvantables et les plus viles de la Maison, alors si vous voulez jouer au plus haut niveau, à vous de voir si vous pouvez triompher ensemble de la Maison !

Le format Archenemy est un mode de jeu sur inscription totalement optionnel pour jouer en Commander, les decks fonctionnent très bien en dehors du format Archenemy. Mais c'est une variante absolument géniale, j'espère que vous lui donnerez sa chance !

Faites de vos amis des ennemis

Je suis tellement content que le format Archenemy soit de retour ! Nous voulions le faire revenir depuis longtemps, et je suis toujours très heureux lorsque nous parvenons à mettre sur la table ces ajouts optionnels de nos decks Commander.

Que pensez-vous du retour du format Archenemy ? Vous avez des questions ? Contactez-moi sur les médias sociaux que je voie vos réactions !

J'espère que vous appréciez ce petit aperçu de ce qui vous attend dans Mornebrune : la Maison de l'horreur et je vous donne rendez-vous en automne pour en savoir plus sur les decks Commander !

Gavin

