La Guerre Fratricide est le récit épique de l'événement le plus fondateur du Multivers. Cet événement épique à la portée immense est à l'origine de presque tout ce qui fait Magic aujourd'hui. C'est notamment lui qui a vu se déchaîner pour la première fois le plus grand adversaire que Magic ait jamais connu : les Phyrexians.

À la suite des événements de Dominaria uni, nos héros doivent se pencher sur le passé pour sauver leur avenir et, au passage, ils dévoilent la vraie histoire du conflit entre les frères Urza et Mishra. Préparez-vous pour un affrontement sans précédent qui a scellé le sort de toute chose vivante, et qui pourrait le faire à nouveau.

L'histoire que nous connaissons

Aujourd'hui, nous jetons un premier coup d'œil à La Guerre Fratricide, mais bien d'autres surprises restent à venir. Ci-dessous, vous trouverez toutes les dates et informations importantes pour La Guerre Fratricide : les logos et les détails de l'extension, à quel moment vous connecter, où continuer l'histoire et, bien sûr, à quelle date vous pourrez jouer avec les toutes dernières cartes.

La Guerre Fratricide La Guerre Fratricide Commander

Code de l'extension La Guerre Fratricide : BRO

Code de l'extension Commander La Guerre Fratricide : BRC

Site Web : La Guerre Fratricide

Boîte de boosters de draft

Boîte de boosters d'extension

Boîte de boosters collector

Boîte de boosters Jumpstart

Bundle

Kit d'Avant-première Alliance de fer d'Urza Kit d'Avant-première Étendard bruni de Mishra

Direct du lancement du 30e anniversaire : 4 octobre

: 4 octobre Histoire de La Guerre Fratricide : du 20 au 26 octobre

: du 20 au 26 octobre Construction de monde : 20 octobre

: 20 octobre Vidéo d’introduction et début des aperçus : 27 octobre

: 27 octobre Aperçus Magic 30 La Guerre Fratricide : du 28 au 30 octobre

: du 28 au 30 octobre Poursuite des aperçus La Guerre Fratricide : du 31 octobre au 4 novembre

: du 31 octobre au 4 novembre Événements Avant-première en magasin WPN : du 11 au 17 novembre

: du 11 au 17 novembre Sortie sur MTG Arena et Magic Online : 15 novembre

: 15 novembre Sortie mondiale de La Guerre Fratricide : 18 novembre

: 18 novembre Événements Commander Party en magasins WPN : du 16 au 18 décembre

Une guerre entre deux frères

Le passé de Dominaria recèle de nombreuses histoires, mais la plus fondatrice de toutes a prêté son nom à l'extension : la Guerre Fratricide. Avant que les lignes temporelles ne défaillent et que le Multivers lui-même soit raccommodé. Avant que l'invasion des Phyrexians (la toute première invasion des Phyrexians) ne scinde les terres. Avant que l'Ère glaciaire ne gèle le plan. (C'est la fin de la Guerre Fratricide qui a causé le gel du plan.)

Les événements qui ont entraîné d'innombrables destructions et défis pour Dominaria ont débuté par un conflit d'ego, pour aboutir à une confrontation entre d'immenses machines de guerre. Ces armes titanesques figurent sur les terrains de base mécaniques Showcase : des terrains de base mécaniques pleine illustration qui représentent des lieux ainsi que les mastodontes mécaniques qui s'y sont affrontés.

Même s'il y a aussi des terrains de base à illustration normale que nous vous présenterons plus tard, ces terrains de base mécaniques seront trouvables dans les boosters de draft, d'extension et collector.

Ce ne serait pas La Guerre Fratricide sans les frères Urza et Mishra. L'extension inclut plusieurs versions de ces légendes hors du commun. Chacun des frères, héros de sa propre histoire et adversaire de celle de l'autre, représente l'un des deux camps d'un conflit où défilent les légendes issues de toute l'histoire. Et c'est l'ombre d'Urza qui plane le plus sur cet événement. Littéralement.

L'assimilation fait son retour pour saisir toute la grandeur d'Urza sous sa forme de Planeswalker. (Pour voir ce qu'il advient de son frère Mishra, rendez-vous sur twitch.tv/magic le 4 octobre pour notre direct de lancement du 30e anniversaire.)

Comme pour la dernière extension, nous allons aussi sortir des decks Commander La Guerre Fratricide. Ces deux decks ont été créés pour évoquer les retours dans le temps pour combattre durant la Guerre Fratricide éponyme. En plus d'être menés par de nouvelles versions d'Urza et Mishra (en Premium traditionnel, ou en tant que commandant de présentation super Premium), chaque carte Magic du deck présente un traitement à cadre rétro.

Normal Commandant de présentation

Normal Commandant de présentation

Oui, chacune des cartes. Les nouvelles cartes auront un cadre rétro. Les réimpressions auront un cadre rétro (une première pour la plupart). Les terrains auront un cadre rétro. Toutes les cartes. Et en voici un avant-goût.

Pour les fans du cadre rétro, cette sortie Commander est à ne pas manquer.

De plus, ces versions d'Urza et de Mishra auront aussi droit au traitement à illustration étendue habituel (avec le cadre Magic moderne) dans les boosters collector La Guerre Fratricide.

Promos

Vous pouvez obtenir toute une variété de promos La Guerre Fratricide en effectuant des achats ou en jouant dans votre magasin de jeux local.

Pour commencer, si vous participez à un événement d'Avant-première à partir du 11 novembre, vous pourrez recevoir l'une de ces promos dans les magasins Wizards Play Network (WPN) participants, dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de Magic :

Elfe des bois Mur de racines

Aubaine Serviteurs loyaux

Et au cas où vous ne seriez pas au courant, pour La Guerre Fratricide, vous pourrez désormais acheter n'importe quel produit dans la quantité de votre choix durant l'Avant-première. Vous voulez des boosters d'extension ? Nous avons ce qu'il vous faut. Des boosters collector ? Commencez votre collection sans plus tarder. Des boosters de draft, des Bundles, des decks Commander et des boosters Jumpstart ? Oui, oui, oui et oui.

Si vous achetez une boîte de boosters d'extension, de draft ou collector, vous pourrez recevoir la promo Buy-a-Box Fonderie de Mishra, dans la limite des stocks disponibles.

Mais même si vous ratez cette occasion, la Fonderie de Mishra sera aussi incluse dans l'extension, à la fois en version normale et à illustration étendue.

Les Bundles s'accompagnent aussi de promos qui mettent à l'honneur l'un des personnages légendaires qui a pris part à la Guerre Fratricide : la Reine Kayla bin-Kroog.

La Reine apparaît aussi en version normale et à illustration étendue dans La Guerre Fratricide.

Retour dans le temps

Enfin, comme nos héros remontent le temps, nous avons bien évidemment voulu les accompagner. Pour ce faire, nous avons créé une série d'artefacts rétro issus de toute l'histoire de Magic, à commencer par ses tout débuts.

Ces artefacts à cadre rétro possèdent leur propre symbole d'extension et sont disponibles dans les boosters de draft, d'extension et collector.

Artefacts à cadre rétro

De plus, nous avons encore une surprise dans l'air du temps : nous avons ajouté un deuxième ensemble spécial d'artefacts à cadre rétro avec des illustrations évoquant leur schéma de construction.

Vous pouvez aussi généralement les trouver dans les boosters de draft, d'extension et collector.

Généralement ?

Excellente question... même si l'écriture est paresseuse. Pour la première fois dans des boosters Magic, nous introduisons des versions sérialisées des cartes qui listeront combien d'entre elles existent, et laquelle vous avez. Par exemple, nous imprimons 500 exemplaires de chaque schéma rétro sérialisé, qui présentent ce que nous appelons une finition double arc-en-ciel, dans les boosters collector La Guerre Fratricide. Chacun sera numéroté jusqu'à 500, et ils seront exclusifs aux boosters collector ! (Des versions schéma non sérialisées seront aussi disponibles). Quel bon moment pour les collectionneurs.

Machine guivrétreinte | Illustration par : Raymond Swanland

Nous passerons les détails en revue, des machines de guerre épiques aux champs de bataille que nous arpenterons, en passant par toutes les cartes incroyables qui vous attendent, au lancement de nos révélations sur La Guerre Fratricide, le 27 octobre.

Et si vous ne pouvez pas attendre, pas de souci : il nous reste encore une révélation sur La Guerre Fratricide à partager, grâce à nos amis au Hasbro Pulse Con 2022. Suivez-les pour ne pas la rater !