Wizards of the Coast

Liste de deck Commander Heads I Win, Tails You Lose

Le deuxième Secretversary bat son plein, et cette année on a sorti le grand jeu en incluant un deck Commander entier comme drop Secret Lair !

Admirez Heads I Win, Tails You Lose, un deck dédié au plaisir de jouer à pile ou face.

Retourner

Retourner

Retourner

Retourner Retourner

(Note de l'éditeur : Les listes de deck ci-dessous affichent la dernière impression de chaque carte tirée automatiquement de Gatherer, y compris des impressions qui ne sont pas dans ce produit. Cette liste de deck n’est pas une présentation de produit carte par carte, mais plutôt une liste interactive des cartes incluses dans le deck.)

[decklist]

Title: Heads I Win, Tails You Lose

Format: Commander

Commander: Zndrsplt, Eye of Wisdom et Okaun, Eye of Chaos

1 Zndrsplt, Eye of Wisdom

1 Okaun, Eye of Chaos

1 Propaganda

1 Stitch in Time

1 Krark's Thumb

1 Blasphemous Act

1 Daretti, Scrap Savant

1 Goblin Kaboomist

1 Krark, the Thumbless

1 Niv-Mizzet, Parun

1 Spark Double

1 Temple of Epiphany

1 Wandering Fumarole

1 Buried Ruin

1 Fabricate

1 Fiery Gambit

1 Frenetic Sliver

1 Goblin Archaeologist

1 Great Furnace

1 Izzet Boilerworks

1 Izzet Signet

1 Karplusan Minotaur

1 Lightning Greaves

1 Mind Stone

1 Myriad Landscape

1 Negate

1 Path of Ancestry

1 Ral Zarek

1 Rogue's Passage

1 Swiftfoot Boots

1 Sword of Vengeance

1 Tavern Scoundrel

1 Thought Vessel

1 Tribute Mage

1 Whispersilk Cloak

7 Island

8 Mountain

1 Academy Ruins

1 Bloodsworn Steward

1 Boompile

1 Cascade Bluffs

1 Chandra's Ignition

1 Chaos Warp

1 Commander's Plate

1 Desolate Lighthouse

1 Embercleave

1 Exotic Orchard

1 Flamekin Village

1 Gamble

1 Goblin Engineer

1 Inventors' Fair

1 Mirror March

1 Reshape

1 Seize the Day

1 Shadowspear

1 Shivan Reef

1 Spinerock Knoll

1 Sulfur Falls

1 The Locust God

1 Tolaria West

1 Training Center

1 Whir of Invention

1 Yusri, Fortune's Flame

1 Arcane Signet

1 Chance Encounter

1 Command Tower

1 Counterspell

1 Crooked Scales

1 Footfall Crater

1 Impulsive Maneuvers

1 Long-Term Plans

1 Mogg Assassin

1 Muddle the Mixture

1 Planar Chaos

1 Ponder

1 Preordain

1 Reliquary Tower

1 Risky Move

1 Sakashima the Impostor

1 Serum Visions

1 Slip Through Space

1 Sol Ring

1 Squee's Revenge

1 Talisman of Creativity

1 Temple of the False God

1 Temur Battle Rage

1 Vandalblast

[/decklist]

Mais rien ne vous oblige à nous croire sur parole : voici ce que le concepteur Gavin Verhey a à dire sur le sujet.

« J’ai adoré Zndrsplt et Okaun depuis que je les ai créés pour Battlebond, et ce deck Commander tout droit sorti de ma collection privée leur donne la vedette ! Ce deck a l’air adorable, innocent... Et dès que vous avez commencé à attaquer les gens pour faire des blessures mortelles, il est trop tard pour mettre fin à votre règne de terreur à pile ou face.

Vous voudrez passer les premiers tours à empiler vos rocs de mana et votre équipement en jouant des cartes pile ou face rigolotes. Puis vous pourrez déployer vos commandants ! D’ordinaire, je conseillerais de commencer avec Zndrsplt pour jouer à pile ou face et piocher des cartes. Vos adversaires trouveront ça adorable et ricaneront. "Regarde ce petit deck pile ou face rigolo ! Haha."

Et c’est là que vous saurez qu’ils sont perdus. Déployez Okaun : c’est l'arme secrète de ce deck. Si vous avez des équipements, équipez-le ! Il vous faudra juste gagner trois pile ou face pour tuer avec Okaun grâce aux blessures de commandant... voire moins si vous avez l’équipement adéquat. J’ai déjà attaqué pour plus de 10 000 blessures avec un seul Okaun ! Ils essaieront de s’en débarrasser, mais c’est à ça que servent vos contresorts. Si des créatures vous barrent la route, vous pouvez les contourner avec des cartes qui vous rendent imblocable. Ou si vous voulez vraiment faire craquer vos adversaires, utilisez l’Embrasement de Chandra pour que votre Okaun de force 10 000 (ou similaire) tue tout le monde d’un seul coup ! »

« Si vous avez des questions sur la manière dont le deck se joue, contactez-moi sur Twitter @gavinverhey. Éclatez-vous ! »

Détails supplémentaires

Tandis que cinq cartes présentent de nouvelles illustrations pour ce drop Secret Lair, il y a 95 réimpressions supplémentaires ! Ces réimpressions arborent le symbole Planeswalker, à l’instar des cartes des Mystery Boosters et de la Liste, comme cette carte des Mystery Boosters :

Au total, on trouve 50 cartes Foil dans ces decks Commander, dont les cinq cartes Foil réversibles ci-dessus. Les 45 autres cartes présentent un traitement Foil traditionnel, incluent plusieurs exemplaires d’îles et de montagnes, et proviennent de diverses extensions Magic.

Cartes Foil traditionnelles Carte Extension Numéro de collection [autocard mvid="497682"]Blasphemous Act[/autocard] CMR 162 [autocard mvid="446740"]Daretti, Scrap Savant[/autocard] CM2 4 [autocard mvid="383257"]Goblin Kaboomist[/autocard] M15 144 [autocard mvid="497709"]Krark, the Thumbless[/autocard] CMR 189 [autocard mvid="452942"]Niv-Mizzet, Parun[/autocard] GRN 192 [autocard mvid="460995"]Spark Double[/autocard] WAR 68 [autocard mvid="485575"]Temple of Epiphany[/autocard] M21 252 [autocard mvid="407692"]Wandering Fumarole[/autocard] OGW 182 [autocard mvid="489985"]Buried Ruin[/autocard] 2XM 312 [autocard mvid="189876"]Fabricate[/autocard] M10 52 [autocard mvid="48073"]Fiery Gambit[/autocard] MRD 90 [autocard mvid="126011"]Frenetic Sliver[/autocard] PLC 157 [autocard mvid="46735"]Goblin Archaeologist[/autocard] DST 63 [autocard mvid="46066"]Great Furnace[/autocard] MRD 282 [autocard mvid="438807"]Izzet Boilerworks[/autocard] IMA 241 [autocard mvid="426048"]Izzet Signet[/autocard] MM3 223 [autocard mvid="122070"]Karplusan Minotaur[/autocard] CSP 86 [autocard mvid="489940"]Lightning Greaves[/autocard] 2XM 267 [autocard mvid="438785"]Mind Stone[/autocard] IMA 219 [autocard mvid="442232"]Myriad Landscape[/autocard] A25 243 [autocard mvid="491701"]Negate[/autocard] ZNR 71 [autocard mvid="497873"]Path of Ancestry[/autocard] CMR 353 [autocard mvid="369031"]Ral Zarek[/autocard] DGM 94 [autocard mvid="456846"]Rogue's Passage[/autocard] UMA 250 [autocard mvid="442223"]Swiftfoot Boots[/autocard] A25 234 [autocard mvid="205044"]Sword of Vengeance[/autocard] M11 216 [autocard mvid="522220"]Tavern Scoundrel[/autocard] MH2 144 [autocard mvid="497866"]Thought Vessel[/autocard] CMR 346 [autocard mvid="464022"]Tribute Mage[/autocard] MH1 73 [autocard mvid="206342"]Whispersilk Cloak[/autocard] M11 221 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253

Les 50 cartes restantes sont non-Foil et viennent aussi de diverses extensions Magic.

Cartes non-Foil Carte Extension Numéro de collection [autocard mvid="489982"]Academy Ruins[/autocard] 2XM 309 [autocard mvid="433263"]Bloodsworn Steward[/autocard] C17 22 [autocard mvid="420669"]Boompile[/autocard] C16 52 [autocard mvid="489986"]Cascade Bluffs[/autocard] 2XM 313 [autocard mvid="398416"]Chandra's Ignition[/autocard] ORI 137 [autocard mvid="482774"]Chaos Warp[/autocard] C20 146 [autocard mvid="497825"]Commander's Plate[/autocard] CMR 305 [autocard mvid="482897"]Desolate Lighthouse[/autocard] C20 269 [autocard mvid="473082"]Embercleave[/autocard] ELD 120 [autocard mvid="519323"]Exotic Orchard[/autocard] C21 288 [autocard mvid="446987"]Flamekin Village[/autocard] CM2 251 [autocard mvid="456728"]Gamble[/autocard] UMA 132 [autocard mvid="464077"]Goblin Engineer[/autocard] MH1 128 [autocard mvid="417820"]Inventors' Fair[/autocard] KLD 247 [autocard mvid="457252"]Mirror March[/autocard] RNA 108 [autocard mvid="489737"]Reshape[/autocard] 2XM 64 [autocard mvid="456743"]Seize the Day[/autocard] UMA 147 [autocard mvid="476487"]Shadowspear[/autocard] THB 236 [autocard mvid="519351"]Shivan Reef[/autocard] C21 316 [autocard mvid="482944"]Spinerock Knoll[/autocard] C20 316 [autocard mvid="443135"]Sulfur Falls[/autocard] DAR 247 [autocard mvid="482847"]The Locust God[/autocard] C20 219 [autocard mvid="509651"]Tolaria West[/autocard] TSR 286 [autocard mvid="497878"]Training Center[/autocard] CMR 358 [autocard mvid="423716"]Whir of Invention[/autocard] AER 49 [autocard mvid="525091"]Yusri, Fortune's Flame[/autocard] MH2 218 [autocard mvid="519269"]Arcane Signet[/autocard] C21 234 [autocard mvid="29978"]Chance Encounter[/autocard] OD 182 [autocard mvid="519319"]Command Tower[/autocard] C21 284 [autocard mvid="500875"]Counterspell[/autocard] CMR 395 [autocard mvid="19752"]Crooked Scales[/autocard] MM 291 [autocard mvid="479638"]Footfall Crater[/autocard] IKO 118 [autocard mvid="31787"]Impulsive Maneuvers[/autocard] OD 197 [autocard mvid="43605"]Long-Term Plans[/autocard] SCG 38 [autocard mvid="6118"]Mogg Assassin[/autocard] EX 88 [autocard mvid="88955"]Muddle the Mixture[/autocard] RAV 60 [autocard mvid="35088"]Planar Chaos[/autocard] JUD 97 [autocard mvid="519160"]Ponder[/autocard] C21 125 [autocard mvid="497604"]Preordain[/autocard] CMR 84 [autocard mvid="519346"]Reliquary Tower[/autocard] C21 311 [autocard mvid="39663"]Risky Move[/autocard] ONS 223 [autocard mvid="74509"]Sakashima the Impostor[/autocard] SOK 53 [autocard mvid="519164"]Serum Visions[/autocard] C21 129 [autocard mvid="407557"]Slip Through Space[/autocard] OGW 47 [autocard mvid="519298"]Sol Ring[/autocard] C21 263 [autocard mvid="26831"]Squee's Revenge[/autocard] AP 123 [autocard mvid="519304"]Talisman of Creativity[/autocard] C21 269 [autocard mvid="519361"]Temple of the False God[/autocard] C21 326 [autocard mvid="500897"]Temur Battle Rage[/autocard] CMR 417 [autocard mvid="405431"]Vandalblast[/autocard] C15 170

Et bien sûr, on trouve aussi des jetons recto-verso..

4x jetons Copy // Land Mine

5x jetons Treasure // Insect

1x jeton Treasure // Emblem (Daretti, Scrap Savant)

Retourner

Retourner