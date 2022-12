En août 1993, un jeu alors inconnu appelé Magic: The Gathering a été mis en vente dans les magasins de jeux spécialisés, principalement sur la côte ouest des États-Unis. Durant les 30 années qui ont suivi, ce jeu est devenu un phénomène mondial, le modèle de référence d'un genre à part entière, et l'un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Aujourd'hui, nous entamons une célébration qui va durer plus d'un an.

Et si vous n'êtes pas du genre à lire un article ou à regarder une vidéo jusqu'au bout, pour une fois, faites une exception. Comme un bon mix de musique, cet annonce monte crescendo, et le grand final est quelque chose que vous ne voudrez pas rater.

Dans le cadre de ces célébrations, nous proposerons des promos, des produits et des partenariats au cours des 14 prochains mois pour commémorer notre jeu préféré de toutes les façons possibles. L'annonce d'aujourd'hui inclut des tonnes d'objets à collectionner cool, de partenariats, et bien sûr, de cartes, mais c'est loin d'être tout. Nous révélerons d'autres moyens cool de faire la fête cette année et à mesure que nous approcherons de notre anniversaire en 2023. C'est notre anniversaire, et nous ferons ce qu'ils nous plaît.

Bon nombre des choses que nous vous montrerons aujourd'hui (et dans l'avenir) seront frappées de notre logo du 30e anniversaire. Il ressemble à ça :

Ce logo a été conçu pour vous faire savoir ce qui est lié à notre anniversaire, en plus de nous offrir un super moyen de faire une rétrospective quand nous célébrerons notre 40e anniversaire, et au-delà.

Commençons par quelques promos.

Cartes promos de jeu et du 30e anniversaire

Tout le monde devrait pouvoir célébrer le 30e anniversaire de Magic. Pour bien le souligner, à toutes les Avant-premières qui auront lieu dans les magasins Wizards Play Network participants, vous pourrez récupérer une des 30 promos spéciales : une pour chaque année de Magic. Chaque événement d’Avant-première entre aujourd’hui et fin 2023 proposera un groupe de ces cartes promos, dont quelques-unes seront imprimées dans une des langues dans lesquelles Magic est publié. Nous avons déjà révélé les promos des Avant-premières Dominaria uni et La Guerre Fratricide, mais voici un petit rappel :

Dominaria uni

Ange de Serra Boule fulgurante Elfes cordelliens

La Guerre Fratricide

Elfe des bois Mur de racines

Aubaine Serviteurs loyaux

Et le reste ? Eh bien, si nous commençons vraiment à célébrer l’anniversaire, autant vous présenter tout de suite presque toutes les promos restantes. Les voici, classées en fonction de l'Avant-première à laquelle elles seront associées.

Tous Phyrexians

Havre kor Justification

Ange exalté Temple de la fausse divinité

L'invasion des machines

Témoin éternel Corde d’adjuration Niv-Mizzet, le Cérébropyre

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Tarmogoyf Archimage du Vallon d'Elendra

Boue acide Térastodon

Wilds of Eldraine

Reine des frelons Moissonneur d’âmes

Hydre kalonienne Goblin Rabblemaster

Lost Caverns of Ixalan

Atarka, seigneur-dragon Inversion dramatique

Voie de l’Ascendance Chuchoteur de bête

Extension nom de code « Polo »

Véto de Dovin Vito, Épine de la Rose du crépuscule

Dispute mortelle Dos de carte Magic

Oui, cela ne fait que 29 cartes, plus le dos d’une carte Magic. Cette trentième carte ? Si je ne me trompe pas dans mes calculs, elle devrait être publiée en 2022 et, en fait, elle n’est pas encore sortie. Elle figurera dans La Guerre Fratricide. Nous révèlerons la carte une fois qu'elle aura été présentée plus tard cette année.

De plus, nous améliorons nos promos des événements majeurs Pour les joueurs en voie de se qualifier pour le Pro Tour 3 de 2023 (événements de Championship Qualifier régionaux qui commencent en janvier 2023), nous distribuerons ces magnifiques cartes promos avec illustration alternative. Elles sont toutes bleues, parce que quelqu'un a lu mon journal intime.

Promo de participation au Championship Qualifier régional

Turn Over

Promo de meilleur joueur du Championship Qualifier régional

Promo de championnat régional

Pour plus de détails sur la manière de récupérer ces promos, consultez la liste complète ici.

Aperçus de Magic 30 et La Guerre Fratricide

Alors que nous entamons nos célébrations du 30e anniversaire, nous avons déjà envoyé des invitations pour notre première fête : Magic 30 à Las Vegas, USA. Des milliers de joueurs se sont déjà inscrits pour l’occasion, mais il se prépare bien plus de choses pour Magic 30 que ce que nous avons déjà annoncé.

Ce qu’on peut vous dire, c’est que nous lancerons les aperçus de La Guerre Fratricide en en partageant tout au long de l’événement. Magic 30 sera le lieu où découvrir pour la première fois La Guerre Fratricide.

Nous publierons un résumé de l’événement sur les médias sociaux et sur DailyMTG, mais il vous reste encore du temps pour acheter des billets virtuels qui vous donneront accès aux conférences et aux aperçus en direct, ainsi qu'à des événements virtuels, et vous permettront d’acheter des produits Magic 30.

Vous voulez un avant-goût de ce que Magic 30 vous réserve pour La Guerre Fratricide ? Voici un aperçu de carte que nous allons partager aujourd'hui : Permettez-moi de vous présenter la forme ultime de Mishra :

Retourner Retourner

Et même avant Magic 30, vous aurez beaucoup à explorer avec La Guerre Fratricide :

Histoire La Guerre Fratricide : du 20 au 26 octobre

: du 20 au 26 octobre Construction de monde :20 octobre

:20 octobre Vidéo d’introduction et début des aperçus : 27 octobre

: 27 octobre Aperçus Magic 30 La Guerre Fratricide : du 28 au 30 octobre

: du 28 au 30 octobre Poursuite des aperçus La Guerre Fratricide : du 31 octobre au 4 novembre

: du 31 octobre au 4 novembre Événements Avant-première en magasin WPN : du 11 au 17 novembre

: du 11 au 17 novembre Sortie sur MTG Arena et Magic Online : 15 novembre

: 15 novembre Sortie internationale La Guerre Fratricide : 18 novembre

: 18 novembre Événements Commander Party en magasins WPN : du 16 au 18 décembre

Bientôt

Trente ans est un accomplissement majeur pour un jeu, mais c'est aussi un accomplissement majeur pour les membres de notre personnel qui continuent à créer des trucs super cool, et pour les fans qui en redemandent sans cesse.

Magic a pour principale ambition d'innover, d'essayer de nouvelles choses, de revisiter l'ancien, et de s'aventurer dans des territoires inexplorés. C'est pourquoi nous comptons proposer de nombreuses choses incroyables entre aujourd'hui et fin 2023. Nous vous en révélerons déjà quelques unes aujourd'hui, notamment la sortie la plus hallucinante possible.

Dominaria Remastered

Rien ne raconte mieux l’histoire de Magic qu’une rétrospective historique de Dominaria. Créée avec des cartes d’extensions se déroulant sur le plan natal de Magic, il fallait qu’on vous montre davantage de cette extension qui sort au premier trimestre 2023. D'abord, au cas où vous l'auriez raté, l'emballage ressemble à ça :

De plus, la promo de sortie disponible dans les magasins du Wizards Play Network est le Contresort, avec l'illustration d'origine de Mark Pool et le cadre rétro.

Et comme nous sommes si fiers de cette extension, voici une série d'aperçus de cartes de Dominaria Remastered qui nous viennent de toute l’histoire de Magic, parce qu’on en avait envie.

Oiseaux de paradis Oiseaux de paradis sans bordure Oiseaux de paradis à cadre rétro

Normal Sans bordure Cadre rétro

Normal Sans bordure Cadre rétro

Cadre rétro

Normal Cadre rétro

Normal Cadre rétro

Magic: The Gathering Arena explore le passé

MTG Arena est peut-être « le petit jeune », mais il se joint à nos célébrations nostalgiques aux côtés du reste de la société.

D’abord, plus tard cette année, MTG Arena sortira sa deuxième Anthologie Explorateur, présentant une nouvelle extension de cartes pour le format Explorer.

Puis, pendant la première moitié de 2023, Ténèbres sur Innistrad Remastered introduira toute une extension de cartes légales en Explorer et en Historique dans MTG Arena.

Nous révèlerons plus d'infos à mesure que nous approcherons de ces sorties.

Secret Lair 30th Anniversary Countdown Kit

Juste à temps pour les fêtes, Secret Lair propose le 30th Anniversary Countdown Kit, une extension de 30 boosters avec des emballages stylisés qui marquent leur année, à raison d'un booster par année de Magic . À l’intérieur, vous trouverez une carte publiée cette année-là, mais avec une variation : un style propre à la philosophie de Secret Lair.

Nous avons demandé à des artistes et des créateurs populaires de Secret Lair de créer une expérience de compte à rebours des 30 ans pour les fans. Ces cartes représentent non seulement certains des classiques de Magic, mais aussi des cartes ayant remporté des tournois à chacune de ces années. Elles ne sont pas seulement là pour la nostalgie. Ce sont des gagnantes de tournois (enfin pour la plupart) qui ont déjà fait leurs preuves et que vous voudrez jouer.

Nous ne révélerons pas encore les 30 cartes, mais voici un avant-goût de ce que vous allez trouver. Pour les autres, ce sera comme déballer un cadeau d'anniversaire. Je me demande d'où nous vient l'idée ?

Si vous êtes le genre de personne qui préfère savoir ce que contient son cadeau avant de l’ouvrir, vous pourrez jeter un coup d'œil dans le kit pour voir les 23 autres cartes sur MagicSecretLair.com à partir du 24 octobre.

Le 30th Anniversary Countdown Kit coûte 149,99 USD et, contrairement aux autres drops Secret Lair, est une édition à tirage limité. La vente commence sur MagicSecretLair.com le 1er novembre à 9 h heure du Pacifique et se termine le 4 novembre à 9 h heure du Pacifique, à moins que les stocks ne soient écoulés avant.

En bonus, chaque carte a 30 % de chance d'être en version Premium traditionnelle. Et en bonus du bonus, la plupart des régions devraient recevoir le 30th Anniversary Countdown Kit avant le 1er décembre ! Ce que vous en ferez au mois de décembre ne dépend que de vous.

Magic 30th Anniversary Edition

Et pour finir, nous avons préparé quelque chose. Une surprise incroyable, précieuse et commémorative qui ne sera pas légale en tournoi. Une chose qui va vous faire halluciner. En fait, c’est tellement gros qu'on lui consacre un article à part entière.

Un très joyeux 30e anniversaire à Magic ! Que la fête commence !