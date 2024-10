Wizards of the Coast

Comme nous l'avons indiqué lors de notre panel à la MagicCon: Las Vegas, à compter de Fondations de Magic: The Gathering, nous allons à nouveau indiquer les prix de vente conseillés par le fabricant pour la plupart des produits scellés.

Les produits Fondations auront les prix conseillés suivants :

Booster de jeu : 5,25 $

Booster collector : 24,99 $

Kit de démarrage : 59,99 $

Booster Jumpstart : 5,49 $

Bundle : 49,99 $

Boîte d'apprentissage : 29,99 $

Les produits Innistrad Remastered auront les prix conseillés suivants :

Booster de jeu : 6,99 $

Booster collector : 29,99 $

En outre, les prix conseillés pour Aetherdrift seront les suivants :

Booster de jeu : 5,49 $

Booster collector : 24,99 $

Deck Commander : 44,99 $

Bundle : 53,99 $

Bundle spécial : 79,99 $

Fondations est une extension spéciale, et aura donc des prix conseillés différents. Nous avons intentionnellement suggéré un prix de vente plus bas pour Fondations pour en faire un produit plus accessibles aux néophytes. Aetherdrift, ainsi que les autres extensions Magic basées sur une franchise, auront les mêmes prix de vente conseillés que ceux que nous aurions indiqué pour Bloomburrow et Mornebrune : la Maison de l'horreur si les prix conseillés avaient été en place pour ces extensions.

En outre, tous les prix conseillés seront indiqués en dollars US et seront uniquement indiqués pour certains produits. En règle générale, nous indiquerons un prix conseillé pour les boosters de jeu, les boosters collector, les Bundles et les decks Commander individuels.

Pourquoi ce changement ?

Au fil des années, nous avons entendu les retours des détaillants et des fans qui disaient ne pas avoir de point de référence pour leurs décisions en matière de prix.

Même si les magasins ont toujours pu définir leurs propres prix et pourront continuer à le faire, la démocratisation des sites de vente en ligne signifie que le prix du marché était défini de manière arbitraire dans l'esprit des gens en fonction du site qui indiquait ses prix en premier. Pour diverses raisons, ces prix ne reflétaient pas souvent la vraie valeur des produits et n'avaient donc aucun sens pour la plupart des magasins de jeux locaux. En réintroduisant les prix conseillés, notre objectif consiste à créer un point de référence cohérent qui aide les détaillants et les clients à prendre des décisions éclairées. Bien entendu, comme leur nom l'indique, les prix conseillés ne sont qu'un conseil, et les détaillants peuvent vendre leurs produits au prix qu'ils souhaitent, mais les détaillants et les clients apprécieront d'avoir un point de référence cohérent pour les aider à prendre des décisions éclairées.