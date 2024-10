Wizards of the Coast

Jour de l'annonce : 22 octobre 2024

MTG Arena :

La Ligne ley de résonance est interdite sur MTG Arena dans les formats Standard Construit en une partie. Elle n'est pas interdite en Standard traditionnel (deux manches gagnantes), dans les formats Limités (Booster Draft/Paquet scellé) ou les formats spéciaux.

La Ligne ley de résonance est suspendue sur MTG Arena dans les formats Alchemy Construit en une partie et en deux manches gagnantes, en attendant qu'elle soit rééquilibrée.

Date effective pour MTG Arena : 22 octobre 2024

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Ligne ley de résonance

Nous apprécions que Magic soit amusant et rapide. Ce principe est particulièrement vrai pour MTG Arena, où le leitmotiv se résume à des parties de Magic rapides et amusantes pour tout le monde, et partout. La partie la plus importante et que le jeu soit rapide et amusant pour les deux joueurs. Si le jeu est rapide sans être amusant, alors cela ne vaut pas la peine d'y jouer, et c'est exactement ce que nous et la communauté des joueurs avons observé avec la Ligne ley de résonance sur MTG Arena. Elle perturbe le jeu normal dans les matchs en Construit en une partie et, pour cette raison, nous avons décidé d'interdire la carte en Standard Construit en une partie (seulement sur MTG Arena) et de la suspendre en Alchemy jusqu'à ce qu'une version rééquilibrée de la carte soit disponible.

Pourquoi avoir pris cette décision ?

En 2019, nous avons apporté un ajustement ciblé similaire au Nexus du destin pour des raisons similaires. En effet, là où le Nexus du destin rendait le jeu peu amusant à cause d'une longue boucle qui ne pouvait pas être interrompue pour remporter la victoire, la Ligne ley de résonance rendait le jeu peu amusant … en réduisant le temps de jeu. Les joueurs ayant des decks Ligne ley de résonance abandonnaient avec leur main initiale car le tirage ne leur convenait pas et qu'ils ne pouvaient pas déclarer de mulligan pour inverser la tendance, ou ils gagnaient dans les premiers tours de jeu.

Cette situation est particulièrement problématique dans les formats Construit en une partie, car les joueurs adverses gagnaient ou perdaient la partie (et donc le match) en ne prenant que peu de décisions (voire aucune) et ils n'avaient pas d'autre solution en réserve pour les parties suivantes.

Tandis que le Nexus du destin créait des conditions de victoire non interactives qui pouvaient prendre plus d'une demi-heure à atteindre, la Ligne ley de résonance crée des conditions de victoire non interactives en l'espace de deux tours. Ces deux exemples perturbent ce que nous considérons être du « jeu normal ».

Le timing de cette décision

En plus d'être rapide et amusant, l'un des autres principes directeurs de MTG Arena est de proposer une expérience Magic: The Gathering authentique. Cela inclut l'alignement des annonces des interdictions et de restrictions de cartes dès que possible, afin de garantir que l'expérience de jeu est la même, peu importe quand, où et comment vous jouez. Comme nous l'avons souligné dans notre récent blog d'annonces MTG Arena, cela fait un moment que nous avons un œil sur cette carte, et nous voulions répondre à deux questions essentielles :

Les données indiquent-elles que la Ligne ley de résonance perturbe ce que nous considérons être du jeu normal ? Si oui, la perturbation est-elle suffisamment fréquente pour prendre des mesures sur MTG Arena en dehors de notre cadence d'interdiction normale ?

Agréger et analyser ce type de données prend du temps. Bien souvent, les jours qui suivent la sortie d'une extension majeure sont extrêmement chaotiques, et la méta peut passer par plusieurs itérations radicales avant d'adopter ce qui deviendra la nouvelle norme. Pour une capture d'écran ou un message publié sur les médias sociaux, plusieurs milliers d'autres matchs sont joués sans faire de vagues. Nous voulions nous assurer que le problème que nous ont signalé certains des joueurs les plus engagés présentait des données allant dans ce sens, et que cela serait toujours le cas une fois la méta définie.

Au bout du compte, la réponse à ces deux questions était « oui ». Le nombre de matchs en Standard Construit en une partie qui se terminent avant le quatrième tour a été multiplié par deux depuis la sortie de Mornebrune : la Maison de l'horreur. Ce nombre est resté constant dans les semaines qui ont suivi la sortie, et la raison est simple : un gros enchantement rouge qui coûte quatre manas (paraît-il). Avec la mise à jour de la cadence d'annonce des cartes interdites et restreintes, nous ne voulions pas attendre le 16 décembre pour entériner ce changement.

Pour clarifier les choses, ce problème est exclusif à MTG Arena et concerne uniquement les matchs en Standard et Alchemy Construit en une partie. L'interdiction ne se base pas sur le niveau de puissance général ou la santé globale du format Standard, loin de là.

Les collections des joueurs et la Ligne ley de résonance

Les joueurs qui avaient la Ligne ley de résonance dans leurs collections MTG Arena avant l'implémentation de cette interdiction recevront un nombre de jokers rares égal au nombre de Lignes ley de résonance dans leur collection. Les joueurs recevront une notification en jeu quand la carte sera interdite, et celle-ci inclura le nombre de jokers qu'ils recevront.