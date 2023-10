Wizards of the Coast

Arrivée de la collaboration The Magic: The Gathering | Marvel

Le résultat d'années de travail en collaboration avec les studios Marvel, bientôt disponible.

Géants du divertissement dans les magasins du monde entier, Magic: The Gathering, l'un des jeux de cartes à collectionner les plus populaires au monde, et Marvel, l'une des sociétés majeures de divertissement de fiction, collaborent pour partager les super-héros et les méchants préférés des fans, et plus encore dans un jeu de cartes époustouflant.

Cette collaboration Univers infinis arrive bientôt, et pas besoin d'invitation : inscrivez-vous simplement ci-dessous pour recevoir les dernières nouvelles.

Qu’est-ce que Magic: The Gathering ?

Magic: The Gathering a été le premier jeu de cartes à collectionner. Son gameplay stratégique et gratifiant, ses personnages fascinants, et son Multivers fantastique divertissent et ravissent les fans depuis plus de 30 ans. Avec plus de 50 millions de fans à ce jour, Magic est un phénomène mondial disponible dans plus de 150 pays.

Choisissez votre style de jeu, et construisez votre propre deck personnalisé composé de créatures, de puissants alliés et de sorts dévastateurs pour remporter la victoire.

Un ? Trois ? Plus encore ? Peu importe combien de joueurs sont de la partie, c'est à vous de trouver un moyen de décrocher la victoire. Que vous partagiez vos dernières stratégies en date ou que vous récupériez un deck prêt-à-jouer, vous aurez toujours quelque chose à découvrir avec Magic: The Gathering, et c'est le moment idéal pour commencer.

Que ce soit en personne autour d'une table, en ligne sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable ou votre tablette, les joueurs sont si nombreux que vous ne jouerez jamais la même partie deux fois. Lancez-vous et commencez à jouer à Magic dès maintenant !