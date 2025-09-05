Découvrez vos illustrations préférées de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sur les cartes d'illustration de l'extension ! Les visuels colorés de cette extension arrivent dans les boosters collector, sur une série de 54 cartes d'illustration différentes. Vous trouverez l'une des 54 cartes d'illustration dans 30 % des boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Et 5 % des boosters collector contiennent une carte d'illustration portant le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré. (Les versions non estampillées arborent la même illustration, mais sans la signature de l'artiste ni le symbole Planeswalker.)

0010a_MTGSPM_ArtCdArt: The Soul Stone Art Card 10/54

Parcourez les cartes sympas, incroyables et spectaculaires dans les visuels des cartes de l'extension et préparez-vous à l'arrivée de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man en magasin le 26 septembre 2025 ! L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.