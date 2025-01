Le Grand Prix va bientôt commencer, et si vous ne voulez pas mordre la poussière, vous avez tout intérêt à vous familiariser avec les nouvelles mécaniques de jeu et celles qui reviennent dans Aetherdrift. Nous avons ici un cours accéléré sur le code de la route, et puisque ces références à la course automobile me parviennent aussi vite que dans Fast and Furious, il est temps de passer à la pratique. Nous allons présenter les principales mécaniques d'Aetherdrift, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles fassent leur retour, afin de vous aider à vous préparer pour les événements d'Avant-première de l'extension, qui débuteront le 7 février et qui seront suivis de la sortie officielle le 14 février.

Si vous souhaitez découvrir les bases de Magic, vous pouvez cliquer juste ici pour suivre un tutoriel rapide. Pour effectuer les derniers réglages en personne, assistez aux événements destinés aux nouveaux joueurs, comme Magic Academy. Quel que soit votre style de conduite, vous trouverez toujours votre voie.

Allumez les moteurs et appuyez sur le champignon !

Interro surprise ! Quelle nouvelle mécanique est la meilleure ? C'est la vitesse : un nouveau trait que les joueurs peuvent avoir, ainsi que sa mécanique associée : « Allumez les moteurs ! » (avec un point d'exclamation et tout le reste). Allumez les moteurs ! est une nouvelle capacité mot-clé qui permet de faire avancer les choses. L'Avaleur de pétrole fulgurant fait figure de voiture de tête pour cette section.

0107_MTGDFT_Main: Streaking Oilgorger

Dans une partie, la première fois que vous contrôlez un permanent avec Allumez les moteurs !, votre vitesse passe à 1. Cela se produit immédiatement, de sorte que personne ne puisse réagir et essayer de retirer le permanent avant que vous ne preniez de la vitesse. Une fois que votre vitesse atteint 1 ou plus, vous pouvez déclencher une capacité pour augmenter votre vitesse. La capacité en question indique : « À chaque fois qu’un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, si votre vitesse est inférieure à 4, augmentez votre vitesse de 1. Cette capacité ne se déclenche qu’une seule fois par tour. » Cette capacité n'est liée à aucun permanent. Pour le reste de la partie, elle peut être déclenchée tant que votre vitesse est inférieure à 4, quels que soient les permanents que vous contrôlez.

0014a_MTGDFT_SpeedHlp: Start Your Engines!

Vous restez cependant soumis à certaines règles. Lorsque votre vitesse atteint 4, vous atteignez la « vitesse maximale » et vous ne pouvez pas l'augmenter davantage. Certaines cartes, comme l'Avaleur de pétrole fulgurant, possèdent des capacités dont les effets varient selon si vous atteignez votre vitesse maximale. Ces capacités sont signalées par l'indication « Vitesse maximale - [Capacité]. » Cela signifie que tant que vous atteignez et maintenez votre vitesse maximale, c'est-à-dire une vitesse de 4, le permanent bénéficie de la capacité indiquée. Toutefois, vous n'avez pas toujours besoin d'atteindre la vitesse maximale pour bénéficier des cartes dont les effets varient en fonction de la vitesse. De nombreuses cartes s'appliquent à votre vitesse actuelle et vous offrent également des avantages en fonction de ce chiffre. Si vous n'avez pas encore allumé vos moteurs et que vous n'avez pas encore de vitesse, ce chiffre est 0.

Épuisement

La victoire, c'est tout ce qui importe, et parfois il faut savoir : ai-je déjà utilisé l'expression « mettre le pied au plancher » ? Non ? J'aurais pourtant cru que si, mais soit, mettez le pied au plancher ! Les capacités d'épuisement sont des capacités activées qui vous offrent un puissant effet de boost, utilisables une seule fois.

0142_MTGDFT_Main: Prowcatcher Specialist

Les capacités d'épuisement peuvent avoir toutes sortes d'effets. Toutes n'impliquent pas des marqueurs +1/+1, et certaines d'entre elles ne sont même pas sur des créatures ! Il existe généralement un moyen facile de se rappeler qu'elles ont été activées, que ce soit en plaçant un marqueur sur le permanent avec la capacité ou en créant un jeton stylisé. Si un permanent avec une capacité d'épuisement déjà activée quitte le champ de bataille et revient ensuite, il s'agit d'un nouvel objet avec une nouvelle instance pour sa capacité d'épuisement. Cette capacité d'épuisement peut être activée.

Véhicules

Aetherdrift est une extension qui met en scène la plus grande course multiplanaire jamais conçue. Donc oui, nous avons des véhicules. Le véhicule est un sous-type d'artefact qui revient dans la plupart des extensions de Magic actuelles, mais si c'est la première fois que vous prenez le volant ou la barre, voici un petit récapitulatif.

0050_MTGDFT_Main: Midnight Mangler

Au départ, chaque véhicule n'est qu'un simple artefact. Mais un artefact captivant et qui roule. La plupart des véhicules ont la capacité de pilotage, qui les transforme en créature-artefact jusqu'à la fin du tour. Pour activer une capacité de pilotage, engagez un certain nombre d'autres créatures dégagées que vous contrôlez et dont la force totale est supérieure ou égale au nombre obtenu après pilotage. La capacité de pilotage n'utilise pas le symbole, vous pouvez donc engager une créature dégagée que vous contrôlez et dont vous avez uniquement pris le contrôle pour piloter un véhicule. Bien qu'un véhicule ne puisse pas être utilisé pour activer son propre pilotage, un véhicule qui est une créature peut être utilisé pour piloter un autre véhicule.

Comme le Déchiqueteur de minuit le démontre si bien, les véhicules possèdent parfois des capacités hors pilotage qui les transforment également en créatures. Dans tous les cas, si une capacité transforme un véhicule en créature et ne spécifie pas de force et d'endurance, utilisez les valeurs de force et d'endurance indiquées sur le véhicule. Si l'effet d'animation indique une force et une endurance différentes, utilisez-les. Ces valeurs se substitueront à celles imprimées sur le véhicule.

Montures et seller

Si vous pouvez monter une créature, elle peut probablement gagner, n'est-ce pas ? Peut-être ? Avec un peu de chance ? Les montures sont un type de créature qui fait son retour. Les types de créature ne sont pas associées à des règles spécifiques, mais c'est sur les montures que vous avez le plus de chances de trouver la capacité de seller. Comme pour les véhicules et le pilotage, il n'y a pas de connexion mécanique entre une monture et sa capacité de seller. Si une monture avec seller devient un autre type de créature, elle conserve quand même seller, et les créatures non-monture peuvent acquérir seller si vous trouvez un moyen de les en doter.

0185_MTGDFT_Main: Venomsac Lagac

Seller est une capacité activée qui ne peut l'être que lorsque vous pouvez lancer un rituel, c'est-à-dire pendant vos phases principales alors que la pile est vide. Pour activer une capacité seller, engagez les créatures dégagées que vous contrôlez (autres que la monture elle-même) avec une force totale supérieure ou égale au nombre obtenu après seller. Lorsque la capacité seller se résout, la créature devient sellée jusqu'à la fin du tour. Les implications concrètes de cette action varient en fonction des créatures. De nombreuses montures possèdent une capacité déclenchée lorsqu'elles attaquent en étant sellées.

0035_MTGDFT_Main: Valor's Flagship

Certaines créatures sont un peu mieux adaptées à la course que d'autres. Recherchez dans l'extension des créatures pilotes, qui permettent de piloter des véhicules et de seller des montures comme si leur force était augmentée de 2. Entre leurs mains robustes, vos véhicules et montures s'élanceront dans la course avant même que vos adversaires n'aient quitté leur garage.

Recyclage

Notre dernière mécanique de jeu à faire son retour est le recyclage. Il s'agit d'une mécanique de jeu motrice qui permet de faire circuler les cartes. Si vous avez une carte avec le recyclage dans votre main, vous pouvez payer son coût de recyclage et vous en défausser pour piocher une carte.

0019_MTGDFT_Main: Lightshield Parry

Le recyclage est idéal pour les cartes circonstancielles comme la Parade au bouclier de lumière qui ont des effets utiles selon les cas, mais si la bonne situation ne se présente pas (admettons que vous ayez besoin d'une créature et non d'une ruse de combat), vous pouvez piocher pour trouver la carte dont vous avez besoin. De plus, certaines cartes ont des capacités qui se déclenchent lorsque vous les recyclez ou lorsque vous vous défaussez d'autres cartes. Personne ne remporte une course sans carburant.

Peu importe où et comment vous jouez : Commander à Chicago ou un draft à Tokyo, Aetherdrift vous met aux commandes ! Découvrez tous les aperçus dans les visuels des cartes Aetherdrift et préparez-vous à la sortie mondiale de l'extension le 14 février.