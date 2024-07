Les joueurs de Magic sont surexcités par la sortie de Bloomburrow, et on comprend facilement pourquoi ! Vous pourrez mettre la main sur les petites bêtes et les cartes de l'extension lors de l'Avant-première Bloomburrow, qui débute le 26 juillet 2024. L'extension se déroule sur un tout nouveau plan, où résident des animaux mignons et de redoutables Bêtes calamiteuses. Il n'y a pas de meilleur moyen de se familiariser avec une nouvelle extension qu'en participant à une Avant-première, alors rendez-vous dans votre magasin de jeux local et inscrivez-vous à ces parties au poil !

Et si vous n'avez jamais participé à une Avant-première ou tout autre événement Magic ? Ne vous inquiétez pas, ces événements sont l'occasion parfaite de rencontrer des personnes de votre communauté locale, d'explorer les mécaniques de la nouvelle extension et de trouver vos nouvelles cartes préférées.

Qu'est-ce qu'une Avant-première ?

L'Avant-première est un événement Magic organisé le week-end précédant la sortie d'une extension, lors duquel des joueurs se rassemblent pour avoir la chance de jouer avec les nouvelles cartes avant les autres. En vous inscrivant à une Avant-première Bloomburrow, vous obtiendrez un Pack d'avant-première le jour de l'événement. Vous n'aurez besoin de rien d'autre pour vous amuser à l'événement, hormis des terrains de base fournis par le magasin de jeux local.

Pack d'avant-première Bloomburrow

Dans un Pack d'avant-première, vous trouverez :

6 boosters de jeu Bloomburrow

1 carte promo Bloomburrow rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte contenant un code de MTG Arena (disponible uniquement dans certaines régions)

1 boîte de deck

1 compteur de points de vie Spindown

En utilisant les cartes de vos boosters de jeu, votre carte promo Premium et le nombre de terrains de base de votre choix, vous pourrez construire un deck de 40 cartes appelé deck de Paquet scellé. Les joueurs seront ensuite appariés contre d'autres participants de l'Avant-première pour voir qui sera le plus valeureux de Vallée !

L'atmosphère de l'Avant-première tient plus de la célébration que du combat sanguinaire. Les joueurs en profitent souvent pour échanger des idées, des conseils et des commentaires sur les cartes pour s'entraider avec leur decks. Alors, si vous tombez sur un os en construisant votre deck, demandez conseil autour de vous. Les autres participants de l'Avant-première se feront un plaisir de vous donner un coup de main (ou de patte).

Si vous voulez vous préparer pour l'événement, vous pouvez jeter un œil à l'avance aux visuels des cartes Bloomburrow et continuer à lire ce guide pour obtenir des conseils sur la construction d'un deck de Paquet scellé et sur les stratégies de Bloomburrow.

Construire votre deck pour l'Avant-première

Vous avez ouvert vos boosters, lu toutes vos cartes et vous voulez maintenant construire votre deck. La première chose à faire est de trier vos cartes par couleur. Dans Bloomburrow, cherchez les deux meilleures couleurs de vos cartes et construisez un deck avec.

Quand vous décidez des couleurs qui constitueront votre deck, ne vous contentez pas de regarder les couleurs présentes en plus grand nombre. Vous devrez donner la priorité aux menaces les plus puissantes afin de faire pression sur vos adversaires. Ces cartes seront souvent des cartes rares et rares mythiques, mais tout ce qui pourrait mettre votre adversaire en position de faiblesse fera l'affaire. Les sorts qui vous permettent d'obtenir beaucoup de cartes, des créatures gigantesques ou des permanents qui apportent des bénéfices durables sont tous des menaces utiles.

0283_MTGBLB_BrdlsFav : Saison du tissage 0038_MTGBLB_Main : Chef de guerre du terrier

Après les menaces, les retraits sont la partie la plus importante d'un deck de Paquet scellé. Donner la priorité au retrait vous aidera à vous débarrasser des menaces que joueront vos adversaires. Chaque couleur à sa propre manière de retirer les menaces, vous pourrez donc vous frayer un chemin vers la victoire en toutes circonstances !

Le blanc peut retirer les artefacts, les enchantements et les créatures représentant une grande menace. Gare à vous, Bêtes calamiteuses !

0027_MTGBLB_Main : Repousser la calamité

Le bleu peut renvoyer les permanents dans la main de leur propriétaire, mais ce n'est qu'une solution à court terme. Arrêtez-les avant même qu'ils n'atteignent le champ de bataille à l'aide d'un contresort.

0045_MTGBLB_Main: Dazzling Denial

Le noir peut abattre les créatures adverses avec une certaine facilité. Utilisez des sorts de retrait opportuns pour empêcher votre adversaire d'avoir une trop large présence sur le champ de bataille.

0095_MTGBLB_Main : Prédation

Le rouge utilise les blessures directes pour éliminer les créatures, bien que les plus massives puissent résister aux blessures infligées.

0133_MTGBLB_Main : Conduction d’électricité

Le vert n'a pas de moyen de retrait aussi direct que les autres couleurs, mais rien ne bat aussi bien une énorme créature qu'une créature encore plus énorme ! Les sorts qui tirent profit de la taille de vos créatures peut donner l'avantage nécessaire au vert pour remporter la victoire.

0189_MTGBLB_Main : Têtarte

Vos menaces et vos réponses vous pousseront à jouer deux couleurs. Étant donné que vous jouez avec une sélection réduite de cartes, les terrains qui vous aident à stabiliser votre mana sont le meilleur moyen de vous assurer de pouvoir lancer vos sorts. Parmi les cartes courantes, vous pouvez trouver le Havre inexploré et la Grotte cachée, qui vous aideront à avoir une source de mana de la couleur qu'il vous faut.

Vous avez trouvé vos menaces, des solutions pour vos réponses et de quoi stabiliser votre mana ! Maintenant, il est temps d'assembler votre deck. Pour cela, vous devez maîtriser…

La courbe de mana

Le coût de mana des cartes de votre deck est important. La « courbe de mana » de votre deck correspond au nombre de carte par coût de mana, afin de vous aider à comprendre si votre deck peut être efficace tout au long de la partie. Au cours des premiers tours, vous aurez moins de terrains et donc moins de mana pour jouer des sorts. Privilégier des cartes avec un coût de mana faible vous assure d'avoir des sorts à lancer dès le début de la partie et aussi plus tard dans le jeu.

Mais ne reniez pas pour autant vos cartes avec un coût de mana plus élevé ! Elles coûtent plus de mana pour une raison : elles ont de meilleures stats, des effets plus puissants et peuvent avoir un impact significatif sur la partie. Une courbe de mana ressemble généralement à ça.

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Ce n'est qu'indicatif. La construction de deck est comme la cuisine : assaisonnez votre deck à votre goût. Le pic de la courbe d'un deck rouge-blanc arrive plus tôt à cause de la mécanique de vaillant, alors que celui d'un deck vert-rouge survient plus tard, en approchant des ratons-laveurs gigantesques. Gardez ces proportions en tête pour créer un deck jouable et affûter votre appétit compétitif. Quelqu’un d’autre a faim ?

0007_MTGBLB_Main : Gâteau à la carotte

Les archétypes de Bloomburrow

Les extensions disposent d'archétypes, qui se concentrent sur des combos mécaniques spécifiques pour différentes paires de couleurs. En gardant ces archétypes en tête, les joueurs ont une voie toute tracée pour créer un deck cohérent. Dans le plan de Bloomburrow, ces archétypes sont tous reliés à un type d'animal. Il y a différentes paires de couleurs, mais elles sont toutes adorables.

Pour faciliter la construction d'un deck, il y a un cycle de cartes courantes qui comporte deux des types de créature appropriés, ainsi que dix cartes hybrides, une pour chaque paire de couleur. Vos decks Souris rouge-blanc et Raton-laveur rouge-vert peuvent tous deux jouer Duo chaussebrute, alors n'ayez pas peur de mélanger !

Ci-dessous vous aurez un petit avant-goût de ce que vous réserve chaque archétype, avec la présentation de quelques cartes qui feront sûrement partie de votre sélection en Limité. Prêt ? Allons rencontrer les animaliens de Vallée !

Les passerains (blanc-bleu)

Les oiseaux de Bloomburrow apportent des présents aux animaux terrestres. Comme vous pouvez rendre de petites créatures plus fortes, les jetons créés avec la progéniture peuvent égaler leurs aïeux. Privilégiez des créatures en rase-mottes et des oiseaux de haut vol pour vous assurer la victoire. Le pouvoir des oiseaux vous permettra de prendre votre envol.

0055_MTGBLB_Main : Chevalier-pêcheur 0025_MTGBLB_Main : Approvisionneur grand pic

Les rattusiens (bleu-noir)

Les rats ramènent le seuil, une capacité dont vous bénéficiez avec sept cartes ou plus dans votre cimetière. C'est un deck de contrôle qui cherche à gagner du temps jusqu'à ce que vous puissiez déverrouiller les capacités de seuil, en utilisant la propension du mana bleu à placer des cartes dans votre cimetière, et celle du noir à supprimer les créatures.

0070_MTGBLB_Main : Détrousseur des rivages 0117_MTGBLB_Main : Intimidateur plaquépine

Les lézardins (noir-rouge)

Accablez vos adversaires avec vos reptiles tapageurs ! Avec des capacités visant à faire perdre des points de vie à vos adversaires, les lézards s'associent parfaitement à des sorts de blessures directes et des ruses tactiques de combat. Il s'agit d'un des decks les plus agressifs de Bloomburrow, utilisant les lézards avec qui jouent de déclenchements de drain de vie et d'évasion.

0106_MTGBLB_Main: Ravine Raider 0135_MTGBLB_Main: Flamecache Gecko

Les procyonidéens (rouge-vert)

Cet archétype vise à stocker du mana pour jouer des tours monumentaux qui écrasent vos adversaires sous des créatures massives. Les ratons-laveurs ont aussi des cartes avec la capacité de débourser, vous récompensant pour avoir dépensé une grande quantité de mana en un seul tour.

0128_MTGBLB_Main : Collectionneuse intrépide 0190_MTGBLB_Main : Saccageur au bouclier rouillé

Les léporidéens (vert-blanc)

Les lapins ont le plus de cartes avec progéniture, vous permettant de copier vos meilleures créatures pour faire crouler sous le nombre quiconque se dressant sur votre chemin. Cet archétype peut facilement accabler votre ennemi avec une armée de jetons. Ces lapins n'ont pas besoin d'être gros pour gagner, ils doivent juste être courageux !

0037_MTGBLB_Main : Aîné du terrier 0206_MTGBLB_Main : Mentor gardeterrier

Les chiroptèréens (blanc-noir)

Pas besoin de l'écholocalisation pour voir la puissance de cet archétype. Les chauves-souris combinent le vol du mana blanc et le gain de points de vie du mana noir. Les capacités des chauves-souris s'adaptent selon que vous avez gagné ou perdu des points de vie, leur permettant de décrocher la victoire que vous soyez sur l'offensive ou sur la défensive.

0039_MTGBLB_Main : Témoin des phases lunaires 0115_MTGBLB_Main : Aruspice étoilée

Les loutréens (bleu-rouge)

Bleu-rouge est un archétype à nul loutre pareil ! Ces animaliens aiment les rituels et la sorcellerie, rendant leur style de lanceur de sorts unique. De nombreuses loutres ont la capacité de prouesse, faisant de vos sorts des avantages écrasants au combat. Et puis, il y a des chances que vous rencontriez le planeswalker Ral. Qui pourrait résister à son charme ?

0044_MTGBLB_Main : Chevauchevague audacieux 0137_MTGBLB_Main : Harnacheuse des orages

Les sciuridiens (noir-vert)

Commencez vos récoltes pour les saisons à venir avec les écureuils noir-vert ! Fourrager apparaît sur plusieurs de ces cartes, une capacité que vous pouvez lancer en exilant des cartes de votre cimetière ou en sacrifiant un jeton Nourriture. Les cartes noires de l'archétype rat offrent ici une combinaison excellente, unissant ces deux rongeurs. C'est le meilleur moment pour combiner des cartes de plusieurs types de créatures. L'union fait indéniablement la force.

0089_MTGBLB_Main: Daggerfang Duo 0201_MTGBLB_Main: Treetop Sentries

Les sourisiens (rouge/blanc)

Les plus braves parmi les braves et les plus petits de tous les animaliens, les souris sont aussi un des decks les plus agressifs de Bloomburrow. La capacité de vaillant, qui se déclenche lorsqu'une créature est ciblée par un sort ou une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, permet d'élaborer des tactiques redoutables combinant équipements et éphémères. Préparez-vous à une Avant-première rat-vissante !

0138_MTGBLB_Main : Héros pyrocœur 0014_MTGBLB_Main : Maîtresse d’épée pattefleur

Les batracéens (vert-bleu)

Les grenouilles ne pensent qu'à bondir sur le champ de bataille. Les decks vert-bleu sont connus pour leur capacité à piocher des tonnes de cartes et à jouer des créatures massives, alors faites entrer vos amphibiens en clin d'œil ou renvoyez-les dans votre main pour les rejouer.

0057_MTGBLB_Main : Guetteur de Longue-Rivière 0195_MTGBLB_Main : Druide de la pluie solaire

Célébrez Magic à votre Avant-première !

Que vous jouiez à Magic depuis le début des années 1990 ou que vous commenciez tout juste votre aventure, les événements d'Avant-première sont une manière géniale de célébrer la magie de Magic. Déguisez-vous, rejoignez la fête et laissez-vous emporter vers le plan de Bloomburrow.

Les événements d'Avant-première Bloomburrow commenceront dans votre magasin de jeux local le 26 juillet 2024, avec une sortie sur table internationale le 2 août. Préparez-vous à rejoindre de petites créatures pour une grande aventure !