Rattrapez les révélations sur Magic: The Gathering – Doctor Who effectuées lors de la San Diego Comic-Con

Lors de l'édition 2023 de la San Diego Comic-Con, le concepteur de Magic Gavin Verhey a présenté davantage d'illustrations, de cartes et de mécaniques qui débarqueront dans Magic: The Gathering – Doctor Who dans une collection de quatre decks Commander contenant des cartes Magic inédites qui racontent les histoires et aventures de Doctor Who. Vous y retrouverez des Time Lords, des compagnons, des mondes extraterrestres et bien plus encore. Si vous avez manqué toutes les infos révélées par Gavin, ne vous inquiétez pas : en voici le récapitulatif. Allons-y !

Le TARDIS

Gavin a présenté certaines des cartes et illustrations issues de chaque deck Commander Magic: The Gathering – Doctor Who, tout en mettant en avant leur style unique. Cependant, tous les decks centrés sur le Docteur avaient un aperçu en commun : le TARDIS. Mais pas qu'un seul TARDIS, cela dit. Nous avons également partagé une version Showcase spéciale de cette cabine bleue emblématique.

TARDIS TARDIS (Showcase)

Voyage dans le passé

Le premier deck présenté par Gavin était « Voyage dans le passé », un deck vert-blanc-bleu contenant les huit premières incarnations du Docteur. Plusieurs artistes de Magic ont mis leurs compétences au service de Doctor Who en illustrant plusieurs personnages, dont le Premier Docteur.

Illustration par : Billy Christian

Illustration par : Nerendra Bintara Adi

Illustration par : Randy Gallegos

Illustration par : Elizabeth Peiró

Illustration par : Kiernan Yanner

Chaque deck met également l'accent sur des épisodes spécifiques de Doctor Who dans des sagas. Nous avons vu l'illustration de l'épisode mythique du Quatrième Docteur intitulé « La ville de la mort ».

Art by: Miklós Ligeti

Les decks contiendront également des cartes de plans, qui permettront aux joueurs de parcourir l'espace-temps en direction de divers lieux de Doctor Who tout en jouant à Planechase. Mais revenons là où tout a commencé : la salle des TARDIS.

Salle des TARDIS

Nous y avons retrouvé un jeton Insecte ! Mais pas n'importe quel Insecte. Un jeton Extraterrestre et Insecte !

Jeton Extraterrestre et Insecte

Méli-mélo spatio-temporel

Les aventures des Neuvième, Dixième et Onzième Docteurs débarquent dans Magic dans ce deck Commander. Le commandant phare de « Méli-mélo spatio-temporel », un deck bleu-rouge-blanc, a été révélé pour le plus grand bonheur de l'audience du Comic-Con, puisqu'il s'agit du Dixième Docteur, ainsi que d'une version Showcase de la carte. L'une des sagas de ce deck, qui représente l'épisode « À la croisée des chemins », a également été révélée. Fantastique ! Absolument fantastique !

Le Dixième Docteur Le Dixième Docteur (Showcase) À la croisée des chemins

Ces histoires ont pris vie grâce à de sublimes illustrations, et de nombreux personnages appréciés des fans font une apparition. L'illustration d'une saga de l'épisode mythique « La onzième heure » a également été dévoilée.

Illustration par : Luisa J. Preissler

Illustration par : Darren Tan

Illustration par : Alice Xia Zhang

Illustration par : Lixin Yin

Illustration par : Greg Staples

Illustration par : Matt Stewart

Bad Wolf Bay est apparue en tant que carte de plan, et Gavin a également révélé un jeton Nourriture qui correspond à l'ambiance du deck.

Bad Wolf Bay

Jetons Nourriture

Puissance paradoxale

Les Douzième et Treizième Docteurs prennent les commandes de « Puissance paradoxale », un deck vert-bleu-rouge. Découvrez certaines des magnifiques illustrations des personnages de Doctor Who issues du deck et une saga mettant en scène le Treizième Docteur : Le Flux.

Illustration par : Andrey Kuzinskiy

Illustration par : Fajareka Setiawan

Illustration par : Yuliya Litvinova

Illustration par : Alexander Mokhov

Illustration par : Alexander Gering

Illustration par : Alexander Gering

Gavin a également révélé une nouvelle carte de plan et un jeton Indice issus du deck, et tous deux représentent des éléments intemporels de l'univers de Doctor Who.

Point temporel fixe

Jeton Indice

Maîtres du mal

Cependant, tous les decks ne mettent pas en scène le Docteur répandant le bien dans l'espace-temps. Le deck bleu-noir-rouge « Maîtres du mal » est centré sur les méchants emblématiques que le Docteur a affrontés au fil des années. La première carte du deck marque l'arrivée des Daleks dans Magic.

Exterminer

Les artistes ont donné vie à plusieurs de ces adversaires, des Anges Pleureurs au Valeyard en passant par Missy elle-même. L'un des épisodes iconiques de Missy, « Mort au paradis », reçoit sa propre carte de saga.

Illustration par : Tyukina Tatiana

Illustration par : Anato Finnstark

Illustration par : Lie Setiawan

Illustration par : Ekaterina Burmak

Illustration par : Justyna Dura

L'une des cartes de plan du deck inclut même la tombe du Docteur ! Et pour finir, Gavin a révélé un jeton des Daleks pour clôturer sa présentation remplie de surprises.

La tombe du Docteur

Jeton Dalek

Ces decks sont disponibles en précommande dès maintenant et sortiront le 13 octobre 2023. Vous pouvez les précommander auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, de votre magasin de jeux local, et partout où se vend Magic .