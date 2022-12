Les histoires de Magic se déroulent sur l'immensité spatiotemporelle et sont peuplées de nombreux êtres différents. Ce sont des récits épiques qui peuvent durer pendant des éons et avoir lieu sur n'importe quel des innombrables plans du Multivers. Certains de ces êtres peuvent voyager d'un plan à l'autre. On les appelle les Planeswalkers. Bien que tous contrôlent une puissance considérable, ce sont aussi des personnages aux vies différentes et toujours en évolution. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour voir où leurs aventures les ont conduits et aussi quelle direction leur vie est en train de prendre.

Cela fait plus d'un an que nous avons vérifié pour la dernière fois ce que faisaient nos Planeswalkers, et beaucoup de choses sont arrivées depuis lors. Nous avons vu des frontières sauvages sur lesquelles régnaient des khans guerriers, des lignes temporelles modifiées, un monde contrôlé par les dragons, la traque d'un tueur prédateur et les apparitions sinistres d'anciennes menaces quasi oubliées par l'histoire.

Alors, que vous fassiez la connaissance des Planeswalkers de Magic ou que vous reveniez faire le point avec nous sur tout ce qui est arrivé, cet article vous aidera certainement à démêler la situation.

Ceci étant dit, il est temps d'aller rendre visite à chacun de nos Planeswalkers connus dont l'étincelle est active !

Ajani Crinièredor

Ajani, mentor de héros | Illustration par Aaron Miller

En quête d'un nouveau départ. Depuis sa jeunesse sur l'éclat de Naya d'Alara, Ajani a été à la fois un guerrier et un guérisseur. Guerrier, il combat fièrement pour représenter les causes qu'il adopte. Mais il porte aussi en lui le fardeau de ces conflits—comme récemment, la mort de son amie proche (et Planeswalker) Elspeth Tirel. Aujourd'hui, il arbore fièrement la cape de son amie décédée et cherche à honorer sa mémoire en se faisant le champion des faibles. Bien qu'il ait toujours aidé les autres, Ajani commence doucement à guérir lui-même.

Ajani l'inébranlable | Illustration par Chris Rahn

Ashiok

Ashiok, tisseur de cauchemars | Illustration par Karla Ortiz

En quête de peurs nouvelles et exquises. Artiste méticuleux, Ashiok recherche de nouvelles terreurs dans le Multivers pour sculpter le cauchemar le plus parfait pour chacune de ses victimes. La dernière fois que nous l'avons vu, il était sur Theros, donnant vie aux cauchemars des humains, des autres Planeswalkers, et même des dieux. Utilisant ces cauchemars vivants, il s'est allié à Phénax, dieu de la Fourberie, pour condamner tout un royaume à une fin horrible.

Chandra Nalaàr

Chandra Nalaàr | Illustration par Aleksi Briclot

Un nouveau rôle à la tête de la Forteresse de Keral. Depuis son enfance tumultueuse sur Kaladesh, la passion de Chandra pour le danger a toujours fait obstacle à son appartenance à la société. Aujourd'hui, pour la première fois, elle est accueillie dans un lieu qu'elle peut considérer comme son « foyer » : le monastère de feu de la Forteresse de Keral, sur le plan de Regatha, là où elle s'est transplanée pour la première fois il y a tant d'années. Le monastère est calme et confortable, mais le frisson de l'aventure et le parfum sucré des cadavres ennemis calcinés lui manquent toujours. Alors qu'elle fait de son mieux pour se créer un foyer, les souvenirs vivaces des grands paysages de Zendikar et l'amertume d'avoir été manipulée par le dragon Nicol Bolas brûlent toujours autant dans son esprit.

Dack Fayden

Dack Fayden | Illustration par Eric Deschamps

D'étranges rêves sur Theros. Depuis sa jeunesse sur Fiora, Dack Fayden a fait montre d'un talent inné unique pour comprendre les artefacts et leurs utilisations. C'est peut-être ce début de fascination qui l'a conduit à devenir le plus grand voleur de—vous voyez ce que je veux dire. La dernière fois que nous avons vu Dack, il avait enfin assemblé un gantelet puissant qu'il avait « emprunté » sur une île mystérieuse du plan de Theros. Mais son exploration des capacités du gant avait été interrompue par les machinations d'un autre Planeswalker, Ashiok, le tisseur de cauchemars, qui avait commencé à contrôler les gens de la polis via leurs rêves. Pour se défendre (et protéger son nouveau trésor), Fayden recherche de l'aide sur Theros, et on l'a vu pour la dernière fois alors qu'il franchissait un portail menant au Monde souterrain.

Daretti

Daretti, savant ferrailleur | Illustration par Dan Scott

Terrassé par les politiques impitoyables de l'Académie de Fiora. Il n'y a pas si longtemps, cet ingénieux artificier gobelin était uniquement concentré sur son ascension dans les rangs de l'Académie de Paliano sur Fiora. Mais juste avant d'atteindre son poste de « maître artificier », il a été bloqué par des membres désapprobateurs de l'élite de l'Académie. Certains étudiants murmurent même que le renvoi de Daretti a été le résultat des sombres manigances de Muzzio, le maître artificier actuel de l'établissement. Depuis sa défaite, Daretti a découvert de nouvelles frontières d'études. L'embrasement de son étincelle de Planeswalker, causé par une erreur lors de ses expériences, lui a permis d'explorer plus en profondeur la connaissance interplanaire en matière d'artifice, et il a depuis disparu de la vie publique. Peut-être a-t-il trouvé de nouveaux objectifs pour remplacer ses anciennes ambitions.

Domri Rade

Domri Rade | Illustration par Tyler Jacobsen

Parti explorer les étendues sauvages de plans lointains. Lorsque l'étincelle de Planeswalker de Domri Rade s'est embrasée, il s'est transplané depuis son Ravnica natal dans les forêts denses de Naya sur Alara. Pour ce jeune Planeswalker qui ne s'était jamais aventuré au-delà des murs de la ville, cela a également éveillé un profond désir de voyager. Malgré tout, il garde en lui l'esprit gruul : une imprévisibilité sauvage qui le pousse encore plus loin vers des lieux nouveaux et inconnus.

Elspeth Tirel

Elspeth, championne du Soleil | Illustration par Eric Deschamps

Errante dans le Monde souterrain de Theros. Elspeth Tirel s'est toujours définie par son sens de l'honneur. C'est l'honneur qui l'a poussée à accepter le rôle de championne d'Héliode pour défendre le plan de Theros contre la menace de Xénagos, le dieu Planeswalker parvenu. Mais l'honneur n'a pas la même signification pour tous. Redoutant le pouvoir d'Elspeth, Héliode l'abat avec sa propre épée, la condamnant à errer dans le Monde souterrain de Theros. Là, des humains plus ordinaires seraient bannis dans le royaume gris éternel ou abandonneraient leur identité pour devenir des Reparus. Mais Elspeth est loin d'être ordinaire. Malgré sa mort tragique, elle garde toujours dans son cœur les raisons pour lesquelles son honneur lui est si important : sa passion pour Theros, ses compagnons et les innocents qu'elle a juré de protéger.

Illustration par Tyler Jacobsen

Freyalise

Freyalise, Fureur de Llanowar | Illustration par Adam Paquette

Un sacrifice légendaire pour sauver son peuple. La Planeswalker elfe Freyalise est l'un des dirigeants les plus célébrés du plan de Dominaria, connue comme celle qui donne la vie à ses fidèles et qui apporte la destruction à ses ennemis. Elle a permis aux elfes de survivre à l'Ère glaciaire, a résisté à l'invasion phyrexiane, puis a finalement sacrifié sa propre vie pour sauver son peuple elfe des failles temporelles qui menaçaient de détruire Dominaria. La puissance de son nom est double : reconnaissant non seulement son rôle de protectrice, mais aussi sa dévotion totale aux elfes.

Garruk Languebestion

Garruk maudit par le Voile | Illustration par Eric Deschamps

Plus monstre qu'humain. Garruk Languebestion a toujours été un chasseur prédateur redoutable. Mais sous l'influence de la malédiction du Voile de Chaîne, infligée par la nécromancienne Liliana Vess, il a dégénéré en quelque chose de bien plus sinistre. Avec le temps, la malédiction a corrompu son esprit pour l'animer d'une soif de sang meurtrière. Rapidement, il a cessé de traquer les animaux, leur préférant une nouvelle proie de choix, les Planeswalkers. La menace de Garruk est devenue si importante que le Pacte de Guildes vivant de Ravnica, le Planeswalker Jace Beleren, a été contraint d'intervenir. Bien qu'il n'ait pu inverser la malédiction du Voile, il a ralenti la transformation de Garruk en entité démoniaque en fusionnant un hèdron au corps du chasseur. Malgré les effets de confinement de l'hèdron, Garruk constitue toujours une menace qui rôde dans le Multivers.

Dans le sillage de Garruk | Illustration par Brad Rigney

Gideon Jura

Gideon, Champion de la justice | Illustration par David Rapoza

Tiraillé par le devoir entre plusieurs plans pour des combats incessants. Depuis ses jeunes années sur le plan de Theros, le Planeswalker invulnérable Gideon Jura n'a pas été étranger au combat. Mais aujourd'hui, il semble être pris dans un maelström incessant de batailles sur deux plans différents. Il a juré de défendre le peuple de Zendikar contre les engeances eldrazi, mais les monstres continuent de se multiplier et d'étendre leur corruption. Cependant, il ne peut pas ignorer son serment à la Légion de Boros sur le plan de Ravnica, où il tente désespérément de maintenir l'ordre dans les luttes de plus en plus violentes opposant les gangs gobelins de la ville. Zendikar de jour et Ravnica de nuit : la situation ne semble pas vouloir s'améliorer sur aucun des deux plans. Gideon est proche du point de rupture, mais il sera le dernier à l'admettre.

Jace Beleren

Jace Beleren | Illustration par Aleksi Briclot

Sentinelle du Multivers. Bien qu'il ait accepté avec hésitation à tenir le rôle de Pacte des Guildes vivant, arbitre de la paix sur le plan urbain de Ravnica, Jace Beleren a toujours été motivé par l'étude et l'exploration du Multivers. Lorsqu'il a détecté le déchaînement meurtrier de Garruk, le Planeswalker maudit, à travers plusieurs plans, il est parvenu à intervenir en fusionnant un hèdron dans le corps du chasseur, ralentissant ainsi sa transformation. Mais la surveillance de Jace n'est pas uniquement motivée par l'altruisme ou la curiosité. Il est lui-même en partie responsable de la libération d'une des plus grandes menaces pesant sur le Multivers, les titans eldrazi, sur le plan de Zendikar. Ses pires craintes sont confirmées par l'apparition du Planeswalker Gideon, triste messager des survivants désespérés de Zendikar.

Jace, Pacte des Guildes vivant | Illustration par Chase Stone

Karn

Karn libéré | Illustration par Jason Chan

En quête de défenses contre l'ascension phyrexiane. Karn, le golem d'argent, a perdu une partie de son esprit et son plan de Mirrodin à la sinistre corruption phyrexiane. Alors qu'il était sur le point d'être totalement submergé par l'horrible infection, il a été sauvé par son camarade, le Planeswalker Venser, qui a sacrifié sa propre vie pour lui transférer son étincelle de Planeswalker et restaurer le golem d'argent. L'esprit de Karn est maintenant clair, et il a juré de trouver un moyen d'empêcher d'autres plans de subir le même sort que Mirrodin—ne serait-ce que pour honorer le sacrifice de son ami.

Kiora

Kiora, la Déferlante | Illustration par Scott M. Fisher

Armée et revigorée par un nouveau pouvoir. La Planeswalker ondine Kiora a quitté son plan natal de Zendikar pour se rendre sur Theros, à la recherche d'un moyen de combattre la menace grandissante des Eldrazi. Dans sa quête visant à emporter les immenses monstres marins de Theros, elle s'est retrouvée opposée à Thassa, la déesse de la Mer du plan. Planeswalker et déesse se sont affrontées, invoquant à leurs côtés les créatures les plus puissantes des profondeurs. Au final, Kiora a pris la fuite sans avoir formé de lien avec le kraken d'Arixméthès—mais elle n'est pas partie de Theros les mains vides. Dans les derniers instants précédant son transplanement, elle a volé l'arme divine de Thassa : un bident infusé du pouvoir de la déesse de la mer sur l'océan et ses créatures. On ignore où Kiora se trouve actuellement, mais où qu'elle soit, elle est tout à fait ravie de sa dernière « acquisition ».

Kiora, la Déferlante | Illustration par Tyler Jacobsen

Koth

Koth du Marteau | Illustration par Jason Chan

La tête de la résistance mirrane. Koth le géomancien avait autrefois dit à sa compagne, Elspeth, « S'il n'y a pas de victoire, je combattrai pour toujours ». Honorant sa parole, Koth passe ses journées à protéger les survivants du plan corrompu qu'on appelait autrefois Mirrodin, mais qui est désormais le monde infernal de la Nouvelle Phyrexia. Avec la guérisseuse sylvoke Melira, il a dédié sa vie à la défense de ceux qui restent libres.

Liliana Vess

Liliana Vess | Illustration par Aleksi Briclot



Hantée par son passé, traquée par un tueur impitoyable. Tout ce que la nécromancienne Liliana Vess a toujours désiré était une vie éternelle et le contrôle de la mort. Jamais elle n'a voulu la servitude. Cependant, elle est l'esclave de ceux qui lui ont promis le pouvoir : le Voile de Chaîne, les quatre démons de son pacte, le Planeswalker dragon Nicol Bolas et l'énigmatique Homme-corbeau. Pendant ce temps, Garruk, le chasseur meurtrier, l'a traquée sur tous les plans, de Shandalar à Innistrad, avec la ferme intention de la forcer à lui ôter la malédiction du Voile de Chaîne, ou au moins de se venger. Pour résumer, sa situation est si déplorable qu'elle s'est même résolue à demander l'aide de son vieil ami, Jace Beleren.

Illustration par Adame Minguez

Narset

Narset, maîtresse éclairée | Illustration par Magali Villeneuve

À la recherche des fragments d'une histoire de l'Inconnu. Curieuse et audacieuse, la Planeswalker Narset n'avait pas réussi à contrôler l'effervescence qui bouillonnait en elle jusqu'à ce que son grand précepteur, le Seigneur-dragon Ojutaï, lui enseigne comment « chercher l'illumination ». Elle s'est plongée dans l'étude de la connaissance et est devenue la plus jeune Maîtresse jamais ordonnée par Ojutaï. Sa soif continue de connaissance l'a conduite aux archives de Dirgur, où elle a appris l'existence de Sarkhan Vol, mi-homme et mi-dragon, qui avait modifié le cours du temps. Ses informations ont été confirmées quand elle a rencontré Sarkhan, qui lui a révélé encore d'autres aspects de cette ligne temporelle de l'Inconnu. Aujourd'hui, Narset est à la recherche d'autres fragments de ce Tarkir alternatif, un monde très différent où les dragons qui règnent sur son monde n'ont jamais existé.

Nahiri

Nahiri, la lithomancienne | Illustration par Eric Deschamps

Localisation inconnue depuis presque mille ans. La Planeswalker kor Nahiri, surnommée la lithomancienne, était une des trois Planeswalkers qui ont emprisonné les Eldrazi sur son plan natal de Zendikar il y a plus de six mille ans. Pendant des milliers d'années, elle a veillé en silence sur son plan, passant même du temps parmi les siens, les kor. La dernière apparition de Nahiri remonte à presque mille ans, quand elle a défendu Zendikar contre une émergence temporaire des titans eldrazi. Mais elle a été obligée de se débrouiller seule malgré un appel de détresse envoyé à ses compagnons Planeswalker qui avaient juré de veiller sur le plan : le vampire Sorin Markov et Ugin, le Dragon-esprit. La dernière fois que nous l'avons vue voici près de mille ans, elle se transplanait pour partir à la recherche de son vieil ami mystérieusement absent, Sorin. . .

Illustration par Igor Kieryluk

Nicol Bolas

Nicol Bolas, Planeswalker | Illustration par D. Alexander Gregory

Une victoire volée sur Tarkir. L'ancêtre dragon Planeswalker, Nicol Bolas, apprécie tout particulièrement la manipulation sans heurts de ses pions sur tous les plans du Multivers. Il s'est longtemps amusé à tourmenter son vassal forcé, le Planeswalker shamane-dragon Sarkhan Vol. Sur le plan de Tarkir, Bolas a tenté d'utiliser le pouvoir de Yasova Griffedragon pour vaincre son ennemi juré, Ugin, le Dragon-esprit. Les deux dragons se sont affrontés sur Tarkir, et bien que Yasova ait accordé à Bolas un grand avantage, Ugin (et les dragons de Tarkir) ont été sauvés in extrémis par l'intervention de Sarkhan. Bolas n'en sait encore rien, mais Ugin est en vie et Sarkhan s'est libéré de son emprise. Ces changements sur Tarkir auront-ils un impact sur les grands plans du dragon ? Seul le temps nous le dira...

Pivot du destin | Illustration par Michael Komarck

Nissa Revane

Nissa Revane | Illustration par Jaime Jones

Une lutte sans fin contre des ennemis d'un autre monde. La Planeswalker elfe Nissa Revane a ressenti la menace des titans eldrazi emprisonnés sur son plan natal de Zendikar depuis son enfance. Quand la magie des hèdrons qui les bloquait s'est affaiblie, elle a vu des nombres de plus en plus importants d'engeances apparaître sur son monde. Convaincue que les titans et leurs engeances quitteraient Zendikar, l'elfe a participé à leur libération de l'Œil d'Ugin. Les titans ont émergé, accompagnés par de véritables essaims de scions. Mais ils demeurèrent sur Zendikar, reprenant lentement leurs forces après leur long sommeil. Aujourd'hui, Nissa continue un combat inexorable l'opposant aux vagues successives de ces monstres et de leurs engeances. Sa maîtrise de la magie élémentaire lui a permis d'envoyer Zendikar lui-même au combat, ce qui lui a valu de recevoir le titre de « Shaya » (« Éveilleuse de monde ») de ses alliés zendikari. Son dévouement acharné au monde et à son peuple lui donnent sa force, mais cela suffira-t-il pour vaincre un titan ?

Éveil de l'animiste | Illustration par Chris Rahn

Ob Nixilis

Ob Nixilis, libéré de ses chaînes | Illustration par Karl Kopinski

Recouvrant ses forces sur Zendikar. Il y a longtemps, l'homme appelé Ob Nixilis était un seigneur guerrier cruel et impitoyable qui ne s'arrêtait à rien pour décrocher la victoire. Au cours de sa quête de pouvoir, il a invoqué un ancien pacte démoniaque qui a déchaîné un cataclysme sur son plan. Le « Seigneur Nixilis » a été le seul survivant, et alors qu'il riait encore de la destruction qui l'entourait, son étincelle de Planeswalker s'est embrasée, lui ouvrant de nouveaux mondes à conquérir. Mais ses velléités de conquête ont pris fin avec la malédiction du Voile de Chaîne, qui l'a transformé en démon. En quête d'une solution, il s'est rendu sur Zendikar, où il a rencontré l'ancienne protectrice du plan, Nahiri, la lithomancienne. Nahiri a emprisonné Ob Nixilis sous terre et fusionné un hèdron dans son crâne, éteignant son étincelle et bloquant sa magie. Affaibli et piégé, ses souvenirs de la vaste liberté du Multivers s'effaçant peu à peu de son esprit, le démon a préparé sa vengeance pendant des siècles. Enfin, une chance inattendue de s'échapper s'est présentée à lui : Jace Beleren. Désespéré de trouver un moyen d'arrêter le carnage de Garruk Languebestion, Jace a extrait l'hèdron de suppression d'Ob Nixilis afin de l'utiliser pour bloquer la transformation du chasseur. Une fois l'hèdron retiré, Ob Nixilis a été libéré. Enfin, il sent son pouvoir lui revenir, et il attend impatiemment l'opportunité de réactiver son étincelle... et de se venger.

Ral Zarek

Ral Zarek | Illustration par Eric Deschamps

Cache des secrets à la guilde d'Izzet. Ral Zarek, le mage des tempêtes, est aussi impulsif et brillant que la foudre qu'il invoque. Ral a suivi une voie difficile malgré ses talents, grandissant dans une petite circonscription où on le ridiculisait parce qu'il était un mage des tempêtes. Il a donc choisi pour objectif le seul lieu où il savait qu'il pourrait trouver d'autres individus similaires : l'estimée Ligue de mages d'Izzet du plan de Ravnica. Après des années de dur labeur, il est parvenu à quitter sa circonscription et à réaliser son rêve de devenir un ghildmage d'Izzet. Mais Ral est déterminé à y trouver sa place en tant que mage de talent, pas en tant qu'anomalie Planeswalker, et il garde jalousement le secret de ses capacités de transplanement. Par un étrange caprice du destin, il a découvert qu'il n'était pas le seul à partager ce secret : son ancien rival, et Pacte des Guildes vivant de Ravnica, Jace Beleren, est aussi un Planeswalker. Les deux anciens rivaux du Labyrinthe Implicite doivent maintenant forger une alliance pour dissimuler leur identité à l'œil toujours vigilant du maître de guilde de la Ligue d'Izzet, le dracogénie Niv-Mizzet.

Salve de génie | Illustration par Terese Nielsen

Sarkhan Vol

Sarkhan, le languedragon | Illustration par Daarken

Un « orphelin du temps » qui renaît en liberté. Le shamane Sarkhan Vol a toujours été mesmérisé par les dragons. Dans sa jeunesse, il était fasciné par ces bêtes majestueuses, à l'époque éteintes sur son plan natal de Tarkir. Sa dévotion l'a conduit à servir le plus puissant dragon du Multivers, Nicol Bolas. L'ancêtre dragon a envoyé Sarkhan sur Zendikar, prétendument pour surveiller la salle de l'Œil d'Ugin, mais secrètement pour aider à ouvrir l'Œil et libérer les titans eldrazi qui y étaient emprisonnés. Quand il est arrivé là-bas, Vol a commencé à entendre des voix dans sa tête, des murmures draconiques, qui ne venaient pas de son maître Nicol Bolas, mais d'Ugin, le gardien Dragon-esprit de la salle. Cette voix a encouragé Sarkhan à se transplaner de Zendikar vers son monde natal de Tarkir, afin de « trouver la porte ». Sur Tarkir, le périple de Sarkhan l'a conduit à Narset et au Nexus, une « porte » temporelle. Sarkhan est entré dans le Nexus et a été précipité mille ans dans le passé. À destination, il a assisté à un combat mortel opposant Ugin et Nicol Bolas, et réalisé que la mort d'Ugin serait l'instant clé qui transformerait Tarkir d'un monde draconique glorieux en un désert de contention. Il a alors décidé d'aider le Dragon-esprit et réussi non seulement à sauver Ugin et les dragons de Tarkir, mais aussi à restaurer sa santé mentale. Bien que ses actes aient modifié la trame temporelle du plan, celle de l'histoire du Multivers est demeurée inchangée. Dans cette nouvelle ligne temporelle, Sarkhan renaît, mais il a été entièrement effacé de l'histoire.

Sarkhan inaltéré | Illustration par Aleksi Briclot

Sorin Markov

Sorin Markov | Illustration par Michael Komarck

Entraîné malgré lui dans les affaires du Multivers. Le Planeswalker vampire Sorin Markov a été aperçu pour la dernière fois loin de son plan natal d'Innistrad, cherchant à rassembler des alliés pour combattre un problème interplanaire : les titans eldrazi qui ont été libérés de leur prison d'hèdron sur le plan sauvage de Zendikar. Sorin sait bien quel danger ces titans représentent. Il faisait partie des trois Planeswalkers qui les ont emprisonnés sur Zendikar. Mais c'était il y a plusieurs milliers d'années. Récemment, la Planeswalker Nissa a libéré les titans dans l'espoir d'éliminer la source des souffrances de Zendikar. À la place, les Eldrazi ont concentré leur destruction sur Zendikar, et Sorin craint que ce ne soit que le premier d'une longue lignée de plan qu'ils consumeront. Lors de sa dernière rencontre avec Ugin, le Dragon-esprit, celui-ci lui a demandé de partir à la recherche de Nahiri la lithomancienne, afin que la puissance des trois Planeswalkers puisse contenir à nouveau les titans. Sa vie avait été plus simple quand il n'avait eu que les problèmes de son propre monde à gérer.

Sorin, visiteur solennel | Illustration par Cynthia Sheppard

Tamiyo

Tamiyo, le sage de la lune | Illustration par Eric Deschamps

En exploration des mystères d'Innistrad. Érudite Soratami (« lunaréenne ») autochtone du plan de Kamigawa, les études de Tamiyo l'ont conduite sur bien des plans jusqu'à arriver sur Innistrad. Là, elle a documenté les effets distinctifs et puissants de la lune sur les races surnaturelles, des loups-garous aux anges. Après de longues études, elle commence à comprendre les cycles orbitaux et les effets de ce corps céleste, constitué d'un minerai d'argent rare, infusé par la magie.

Téfeiri

Téfeiri, archimage temporel | Illustration par Tyler Jacobsen

Un brillant archimage temporel qui a sacrifié son étincelle. Depuis sa jeunesse sur Dominaria, Téfeiri est reconnu comme l'un des grands mages du plan. Ses talents lui ont valu une place à la prestigieuse Académie Tolariane, comme protégé du Planeswalker Urza et ami de Karn, le golem d'argent. Là, Téfeiri a développé une fascination au sujet du temps et, après des années d'études, il est devenu adepte de la manipulation temporelle. Armé de cette capacité, le mage a pris position pour défendre Dominaria des envahisseurs phyrexians. Plutôt que voir sa région de Zhalfir, et Shiv, la région de son amie Djoïra, dévastées par l'invasion, il les a décalées hors du flux temporel. Les deux régions sont restées intactes, hors du temps. Des années plus tard, quand un réseau de failles temporelles menaçait de détruire Dominaria et les plans qui l'entouraient, il a sacrifié son étincelle de Planeswalker pour sceller les failles, déclenchant l'événement multiversel qu'on appelle la Restauration. Cependant, il n'a pas pu recaler Zhalfir dans le flux temporel, un échec qui finira par le hanter.

Tezzeret

Tezzeret, agent de Bolas | Illustration par Aleksi Briclot

En quête de nouvelles sources de puissance. Bien que l'artificier Tezzeret ait juré fidélité au dragon Planeswalker Nicol Bolas, il préfère se le rappeler uniquement quand c'est à son avantage. Lorsque Bolas l'a envoyé enquêter sur le plan corrompu de la Nouvelle Phyrexia, l'artificier a été rapide à vouloir prendre la place du « Père des machines » actuel du plan, Karn, le golem d'argent. Mais il a échoué, et le dragon l'a depuis envoyé sur une nouvelle mission, mettre méticuleusement en place ses plans pour un nouveau secteur du Multivers...

Tibalt

Tibalt Sang-de-démon | Illustration par Peter Mohrbacher

Localisation inconnue. Le Planeswalker mi-démon Tibalt s'est toujours régalé de torturer son plan natal d'Innistrad. Les expériences tordues du mage de la douleur ont attiré l'attention des inquisiteurs, qui sont venus l'arrêter. Mais à leur arrivée, son étincelle de Planeswalker s'est embrasée et il s'est échappé. Désormais, il est libre d'explorer le Multivers, de suivre ses caprices sadiques et de trouver de nouveaux mondes à tourmenter.

Ugin

Ugin, le dragon-esprit | Illustration par Chris Rahn

Éveillé après tant d'années de sommeil. Ugin, l'énigmatique Dragon-esprit, vient à peine d'émerger de son cocon d'hèdron après presque mille ans de sommeil. Il guérit et recouvre ses forces doucement, sauvé in extrémis par Sarkhan Vol après une bataille contre l'ancêtre dragon Nicol Bolas qui a bien failli lui être fatale. Mais Ugin sait qu'une autre grande puissance s'est éveillée elle-aussi : les titans eldrazi. Le dragon a lui-même contribué à l'emprisonnement et à la mise en sommeil des titans il y a six mille ans, avec l'aide de Nahiri la lithomancienne et du vampire Sorin Markov. Il sait qu'il doit apprendre ce qui s'est passé en son absence s'il veut tenter de rétablir l'équilibre délicat qu'il a créé il y a si longtemps.

Illustration par Daarken

Venser

Venser, le Séjourneur | Illustration par Eric Deschamps

Son héritage survit dans son mentor, Karn. Le Planeswalker Venser a toujours eu un talent pour construire d'étonnants artefacts, même à partir des ferrailles phyrexianes abandonnées près de chez lui sur le plan de Dominaria. Plus tard, il est devenu ami d'une des plus grandes machines de Dominaria : Karn, le golem d'argent. Après sa disparition mystérieuse, Venser et ses compagnons Planeswalkers Koth et Elspeth ont pénétré au cœur de l'invasion phyrexiane : le noyau de Mirrodin. Là, il a sacrifié sa propre vie et son étincelle pour libérer Karn de la corruption phyrexiane. Il continue de vivre dans Karn, au travers de ses recherches pour trouver des moyens d'éliminer la menace phyrexiane.

Vraska

Vraska l'Inapparente | Illustration par Aleksi Briclot

Localisation inconnue. Nous avons vu la mystérieuse Planeswalker gorgone Vraska pour la dernière fois quand elle avait tenté de prendre le pouvoir à la tête de la guilde de Golgari. Elle avait secrètement coordonné des attaques ciblées sur les membres des guildes rivales de Ravnica, y compris le Pacte des Guildes vivant, Jace Beleren. Mais après que ses ambitions cruelles aient été exposées par Jace aux dirigeants des autres guildes, elle s'est transplanée pour échapper à la justice. Comme ses innombrables assassins, Vraska a l'habitude de rassembler des renseignements en silence, attendant le moment propice pour délivrer le coup fatal.

Xénagos, le Fêtard | Illustration par Jason Chan

Un décès qui a conduit à bien des questions sur Theros. Les dieux de Theros ont toujours été difficiles à gérer—ils sont tour à tour capricieux, mesquins ou hostiles. Cela n'est pas sans rappeler le Planeswalker parvenu Xénagos. Lorsqu'il a voulu atteindre la divinité, il a été bloqué par l'alliance d'Héliode, dieu du Soleil et de sa championne, la Planeswalker Elspeth. Mais peu après que Xénagos ait été terrassé par Elspeth, Héliode s'est retourné contre elle. Les actes du dieu du Soleil ne sont pas passé inaperçus dans les polis de Theros. La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre : les dieux que les peuples vénéraient depuis si longtemps étaient-ils plus nobles que le Planeswalker Xénagos qui avait tenté de renverser le panthéon ? Leur dévotion autrefois inébranlable a laissé la place à bien des questions et à une nouvelle indépendance des dieux qui manipulaient leurs vies mortelles.

Et voilà—un court résumé des nombreuses aventures de certains des personnages les plus puissants de Magic. Les actes de ces Planeswalkers déterminent le destin du Multivers, et leurs histoires s'entrecroisent, divergent et convergent souvent. Bon nombre des exploits des Planeswalkers apparaîtront dans nos histoires et sur nos cartes, tandis que d'autres vivront leurs aventures sous d'autres formes. Si vous avez aimé les histoires présentées dans cet article, il y en a beaucoup plus dans les archives de notre chronique Royaumes inexplorés, mise à jour chaque semaine !

Nous sommes toujours ravis de vous apprendre plus de détails sur les personnages et les lieux que nous aimons. Merci pour nous avoir rejoints !