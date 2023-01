Note de l'éditeur⁣ : nous tenons à préciser que la carte Sans visage n'est pas disponible en version super Premium ou Premium traditionnelle.

Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur est à la croisée des Royaumes Oubliés, où l'on trouve toutes sortes de marchandises exotiques, y compris les plus belles cartes Magic.

Disponible à partir du 10 juin dans votre magasin de jeux local, chez les distributeurs en ligne comme Amazon et ailleurs, cette extension est remplie de cartes incroyables pour les fans de Commander. Voici un résumé des contenus extraordinaires que vous trouverez :

Légendes super Premium

Retrouvez une version super Premium de vos commandants préférés de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur dans les boosters d'extension et collector. Chaque carte de créature et de passé dans Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur dispose d'une version alternative super Premium.

Les cartes super Premium se présentent de différentes façons. Les extensions Commander Légendes, Strixhaven : l’Académie des Mages, Kamigawa : la dynastie Néon et Les rues de la Nouvelle-Capenna ont toutes présenté des cartes super Premium, mais dans chacune d'elles, la finition était différente. Pour Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur, nous employons le même procédé que pour Commander Légendes, c'est-à-dire que les cartes super Premium utilisent leur propre cadre mat avec un vernis spécial leur offrant un aspect brillant. À l'avenir, ce type de traitement super Premium sera notre méthode standard, même si nous pourrons toujours proposer des variantes de temps en temps.

Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contient 57 créatures légendaires : 30 inhabituelles, 25 rares et 2 rares mythiques. Et il y a aussi 25 passés légendaires : 5 courants, 15 inhabituels et 5 rares. Ces 82 cartes possèdent une version super Premium arborant l'illustration normale de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur avec un cadre super Premium.

Chaque booster d'extension contient une légende super Premium, et un tiers des légendes super Premium des boosters d'extension sont rares ou rares mythiques. Chaque booster collector contient deux légendes super Premium : une courante ou inhabituelle et une rare ou rare mythique. Les cartes super Premium ne se trouvent pas dans les boosters de draft.

Cartes sans bordure

Il y a trois planeswalkers sans bordure dans Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur :

Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur propose également un cycle de cinq dragons rares mythiques. Chaque dragon cherche à infliger des blessures de combat à votre adversaire, et ils sont tous disponibles en version sans bordure.

Cinq autres cartes rares mythiques de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur existent en version sans bordure, dont la Souveraine des ronces.

Vous pouvez ouvrir des cartes sans bordure de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur dans les boosters d'extension, de draft et collector, en version Premium traditionnelle ou non-Premium.

Cartes de livret de règles

Le traitement livret de règles que vous avez pu découvrir dans Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés est de retour dans Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur.

Les illustrations de ces cartes sont inspirées des anciennes illustrations du Monster Manual. Chacune des 57 créatures légendaires de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur (30 inhabituelles, 25 rares et 2 rares mythiques) apparaît avec le traitement de livret de règles, ainsi qu'une sélection d'autres cartes non-légendaires. Il y a 76 cartes de livret de règles : 10 courantes, 34 inhabituelles, 25 rares et 7 rares mythiques. Le cycle de dragons rares mythiques apparaît avec le traitement de livret de règles et le traitement sans bordure. Chaque carte de livret de règles de Forgotten Realms : Aventures dans les Royaumes Oubliés venait du Monster Manual, mais dans Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur, vous pourrez également trouver des objets merveilleux bénéficiant traitement de livret de règles, dont le cycle des diamants et la Foudre. Vous pourrez ouvrir des cartes de livret de règles dans les boosters d'extension, de draft et collector, en version Premium traditionnelle et non-Premium.

Illustration étendue

Vous avez vu tous les autres traitements de cartes alternatifs de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur. Nous créons des versions alternatives de toutes les cartes rares et rares mythiques afin que vous puissiez toujours trouver une version spéciale de vos cartes rares et rares mythiques préférées. Dans Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur, 47 cartes rares et 7 rares mythiques existent en version à illustration étendue. Ces cartes n'apparaissent avec aucun autre traitement. Les cartes à illustration étendue de l'extension principale Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur sont trouvables dans les boosters collector et les boosters collector échantillons, en version Premium traditionnelle et non-Premium.

Les nouvelles cartes des decks Commander Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur apparaissent également avec des illustrations étendues. Il existe 27 cartes rares et 12 rares mythiques de ce type. (Il existe également une carte de classe qui n'apparaît pas en version à illustration étendue.) Chaque carte rare mythique est disponible à la fois en version Premium traditionnelle et non-Premium dans les boosters collector et les boosters collector échantillons. Les cartes rares à illustration étendue sont uniquement disponibles en version non-Premium dans les boosters collector.

La Liste

La Liste pour Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contiendra à nouveau 300 cartes, et proposera des cartes de toute l'histoire de Magic. La Liste contiendra toutes les cartes à thème Magic issues de Stranger Things x Secret Lair sauf Havengul Laboratory. Les cartes à thème Magic issues de Stranger Things x Secret Lair qui apparaissent dans les boosters d'extension Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur apparaîtront avec la même rareté que les autres cartes de la Liste.

Aperçu des types de boosters/de l'extension

Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur est une extension plus conséquente que d'habitude afin de pouvoir proposer les boosters plus imposants nécessaires pour drafter en Commander. Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contient 141 cartes courantes, 120 inhabituelles, 77 rares et 22 rares mythiques. Nombre de ces cartes proposent des traitements alternatifs comme ceux présentés plus haut. Vous pourrez trouver toutes les cartes super Premium dans les boosters d'extension et collector. Les cartes de livret de règles et sans bordure sont trouvables en version Premium traditionnelle et non-Premium dans les boosters d'extension, de draft et collector. Les cartes à illustration étendue se trouvent uniquement dans les boosters collector et les boosters collector échantillons.

Les boosters d'extension sont les boosters Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur les plus amusants à ouvrir. Chaque booster d'extension contient une légende ou un passé super Premium ainsi qu'une autre légende, un autre passé, une carte rare ou rare mythique, une carte Premium traditionnelle et deux jokers. Parmi toutes les cartes que vous pouvez ouvrir dans ces emplacements, vous verrez que la plupart (79 %) des boosters d'extension Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contiennent au moins deux cartes rares ou mythiques, et 37 % des boosters d'extension Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contiennent au moins trois cartes rares ou rares mythiques.

Les boosters de draft sont les meilleurs boosters Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur à ouvrir pour le draft Commander. Les boosters de draft Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contiennent 20 cartes, et vous drafterez deux cartes à la fois pour construire un deck Commander de 60 cartes. Vous pouvez même enfreindre la règle du Singleton en draft Commander. Chaque booster de draft contient une créature ou planeswalker légendaire, un passé légendaire et une carte rare ou rare mythique non-légendaire. 44 % des boosters de draft Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur contiennent au moins deux cartes rares ou rares mythiques.

Il n'y a pas de ratio d'apparition fixe entre les versions normales d'une carte et ses versions alternatives. Environ 11 % des boosters d'extension contiennent une carte rare ou rare mythique à traitement alternatif qui n'est ni Premium ni super Premium, tout comme 10 % des boosters de draft. Pour les cartes possédant plusieurs traitements, chacun de ces traitements apparaît proportionnellement moins souvent que le nombre de traitements. C'est également vrai pour les boosters collector : les boosters collector sont le meilleur moyen de collectionner ces variantes rares et rares mythiques, en version Premium traditionnelle ou non-Premium, et c'est le seul endroit où l'on peut obtenir des cartes à illustration étendue.

Pour un récapitulatif complet du contenu de chaque type de booster Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur, consultez la synthèse des produits Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur .

Amusez-vous avec votre prochain deck Commander dès la sortie de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur le 10 juin, disponible dans votre magasin de jeux local, chez les revendeurs en ligne comme Amazon, et ailleurs !