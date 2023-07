Commander. L'un des formats de Magic les plus populaires. Nous savons que vous aimez Commander et nous l'aimons aussi ! Pour célébrer ce format rempli de créatures et d'histoires légendaires, nous lançons Commander Masters, la toute première extension Masters dédiée au Commander ! De puissantes réimpressions, des légendes faisant leur grand retour et quatre decks prêts-à-jouer donnent vie à Commander Masters le 4 août 2023.

Que vous soyez expérimenté ou un tout nouveau joueur de Commander, Commander Masters réunit tout ce que les joueurs préfèrent en une seule extension.

Détails importants de Commander Masters

Commander Masters

Code de l'extension Commander Masters : CMM

Légalité sur table (nouvelles cartes de Magic) :

Commander Masters (CMM) : Legacy, Vintage, Commander, ainsi que les autres formats Eternal

Légalité dans MTG Arena :

Commander Masters ne sera pas disponibles sur MTG Arena.

Commander Masters

Dates importantes de Commander Masters

Présentation et aperçus : le 11 juillet

: le 11 juillet Aperçus du deck Commander : du 17 au 20 juillet

: du 17 au 20 juillet Visuels des cartes complets : le 21 juillet

: le 21 juillet Pré-Avant-première avec LoadingReadyRun : le 22 juillet

: le 22 juillet Événements d'aperçu WPN Premium : du 28 au 30 juillet

: du 28 au 30 juillet Extra Turns du podcast Command Zone : le 2 août

: le 2 août Lancement sur table mondial : le 4 août

Commander Masters sortira le 4 août 2023

Commander Masters contient 130 cartes courantes, 135 cartes inhabituelles, 135 cartes rares et 35 cartes rares mythiques. 53 des cartes rares et 15 des cartes rares mythiques sont légendaires. Le Joueur de Flûte prismatique revient également dans Commander Masters en carte bonus, au cas où vous ne trouveriez pas de créature légendaire pour commander votre deck drafté.

Booster Fun Commander Masters

Créatures légendaires de profil sans bordure

Ce n'est pas pour rien si l'on dit que les commandants sont « légendaires ». Le traitement de profil sans bordure de notre Commander Masters fait ressortir le caractère légendaire des créatures. Ces cartes présentent les profils accrocheurs des légendes les plus emblématiques de Magic. Ces cartes sont des portraits dignes d'un musée. Elles sont vraiment légendaires.

Selvala, cœur des terres sauvages de profil sans bordure L’Ur-Dragon de profil sans bordure

Les joueurs trouveront des traitements sans bordure dans chaque booster Commander Masters, des boosters de draft jusqu’aux boosters collector, en passant par les boosters d'extension. Il y a 24 cartes à traitement de profil sans bordure : 4 cartes inhabituelles, 11 cartes rares et 9 cartes rares mythiques. Mais il n'y a pas que des cartes de profil sans bordure. Cette extension introduit également

les cartes sans bordure hors cadre

Ce sont des cartes si emblématiques qu'un cadre ne suffit pas à les contenir ! Avec des illustrations débordant du cadre Magic traditionnel, ce sublime traitement se retrouve sur des cartes comme le Lotus joailler.

Lotus joailler sans bordure hors cadre

Vous pourrez aussi trouver des traitements sans bordure dans chaque booster Commander Masters. Il y a 12 cartes sans bordure hors cadre : 1 carte inhabituelle, 5 cartes rares et 6 cartes rares mythiques.

Cartes sans bordure

Nous retrouvons également les cartes sans bordure traditionnelles, cette fois-ci pour de célèbres cartes que les joueurs de Commander adorent. L'une des cartes avec ce traitement est le Précepteur particulier, réimprimé pour la première fois depuis sa sortie originale dans Portal.

Précepteur particulier sans bordure

Représentant Urza, Mishra et Tocasia, le Précepteur particulier est l'une des nombreuses cartes sans bordure que vous pouvez trouver dans tous les boosters Commander Masters. Il y a 46 cartes sans bordure dans Commander Masters, en plus des cartes sans bordure hors cadre et profil sans bordure : 12 cartes courantes, 13 cartes inhabituelles, 18 cartes rares et 3 cartes rares mythiques.

Cartes à texture Premium et cartes super Premium

Apparaissant à l'origine dans Double Masters 2022, le traitement Premium texturé revient pour Commander Masters avec le traitement super Premium. Grâce à notre approche unique, les cartes Premium texturées donnent un peu plus de style à nos traitements sans bordure. Il y a 10 cartes Premium texturées dans Commander Masters : les 9 cartes rares mythiques profil sans bordure, et aussi le Lotus joailler.

Lotus joailler sans bordure hors cadre Premium texturé

Contribution foncière super Premium Prise de Jingzhou super Premium Médaillon de perle super Premium

Comme pour Double Masters 2022, chacune des 135 cartes rares et des 35 cartes rares mythiques de Commander Masters ont une version super Premium utilisant les illustrations de l'extension principale avec un cadre mat et un vernis spécial brillant.

Ces traitements sont disponibles exclusivement dans les boosters collector, là où vous trouverez les plus beaux traitements de cette extension.

Cartes à illustration étendue

Dans les boosters collector, vous trouverez des versions à illustration étendue des cartes des decks Commander Commander Masters. Ces cartes offrent une version étendue des illustrations de ces nouvelles cartes Magic.

Anikthéa, main d'Érébos à illustration étendue Mère des tombes slivoïde à illustration étendue Zhulodok, avaleur du Vide à illustration étendue

La plupart des nouvelles cartes Magic des decks Commander Commander Masters seront disponibles dans les boosters collector. Cependant, les planeswalkers et les sagas n'ont pas de cadre à illustration étendue, et par conséquent, 5 de ces nouvelles cartes n'apparaissent pas dans cet emplacement. Il y a 35 cartes à illustration étendue dans Commander Masters : 28 cartes rares et 7 cartes rares mythiques.

Terrains de base à cadre rétro

Les terrains de base à cadre rétro utilisent pour la première fois certaines illustrations des artistes Magic les plus populaires auprès des fans ! Les illustrations des terrains de base d'Alayna Danner, de Rebecca Guay, et de Mark Poole reviennent dans Commander Masters. C'est la toute première fois que ces terrains sont disponibles avec un cadre rétro. Ces terrains de base sont tout sauf basiques :

Plaine Alayna Danner Île Alayna Danner Marais Alayna Danner

Montagne Alayna Danner Forêt Alayna Danner

Plaine Rebecca Guay Île Rebecca Guay Marais Rebecca Guay

Montagne Rebecca Guay Forêt Rebecca Guay

Plaine Mark Poole Île Mark Poole Marais Mark Poole

Montagne Mark Poole Forêt Mark Poole

Ces sublimes terrains sont trouvables dans les boosters d'extension et collector en Premium traditionnel et non-Premium.

Explication des Boosters Fun

Vue d'ensemble des produits Commander Masters

Voici tous les endroits où vous pouvez trouver ces cartes et traitements géniaux :

Boosters d'extension

Boîte de boosters d'extension Commander Masters

Les boosters d'extension Commander Masters contiennent :

1 terrain de base : ce sont des terrains de base à cadre rétro, avec des illustrations d'Alayna Danner, de Rebecca Guay et de Mark Poole bénéficiant du cadre rétro pour la première fois. Dans 20 % des boosters d'extension, ce terrain est Premium traditionnel.

1 courante ou inhabituelle sans bordure

4 cartes courantes

2 cartes inhabituelles non-légendaires

1 carte inhabituelle légendaire

1 carte rare ou rare mythique inhabituelle légendaire (dans 50 % des boosters) ou non-légendaire

2 cartes jokers, y compris des cartes rares, rares mythiques, rares sans bordure et rares mythiques sans bordure

1 carte rare ou rare mythique légendaire

1 carte rare ou rare mythique non-légendaire

1 carte Premium traditionnelle

Azusa, égarée mais en quête profil sans bordure Premium traditionnelle Cachet d’ésotérisme sans bordure Premium traditionnel Médaillon de rubis Premium traditionnel

1 carte de jeton/publicitaire ou 1 carte de La Liste

1 carte d'illustration portant la signature de l'artiste estampillée en doré dans 10 % des boosters.

Les emplacements dans les boosters d'extension Commander Masters sont un peu particuliers : les emplacements légendaires garantis sont similaires à ceux des boosters de draft, mais l'autre fréquence d'apparition et le nombre de cartes rares et rares mythiques légendaires et non-légendaires sont calibrés d'une telle façon que dans les boosters d'extension, la rareté globale des cartes individuelles rares ou rares mythiques légendaires est la même que celle des cartes rares ou rares mythiques non-légendaires.

Boosters de draft

Boîte de boosters de draft Commander Masters

Les boosters de draft Commander Masters contiennent :

11 cartes courantes Tous les six boosters, une carte courante est remplacée par le Joueur de Flûte prismatique.

3 cartes inhabituelles non-légendaires

2 cartes inhabituelles légendaires

1 carte rare ou rare mythique légendaire

1 carte rare ou rare mythique non-légendaire

1 carte inhabituelle non-légendaire (dans deux tiers des boosters) ou 1 carte rare ou rare mythique non-légendaire (dans un tiers des boosters)

Dans les boosters de draft Commander Masters, les cartes rares et rares mythiques Premium traditionnelles et non-Premium légendaires apparaissent à peu près à la même fréquence. Les cartes rares et rares mythiques non-Premium légendaires sont environ 15 % moins rares que leurs versions non-légendaire.

Boosters collector

Boîte de boosters collector Commander Masters

Les boosters collector Commander Masters contiennent :

4 cartes courantes Premium traditionnelles

2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

1 terrain de base Premium traditionnel avec cadre rétro

2 cartes courantes ou inhabituelles non-Premium sans bordure

1 carte courante ou inhabituelle Premium traditionnelle sans bordure

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 carte rare ou rare mythique super Premium

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium (dans 80 % des boosters) ou Premium traditionnelle (dans 20 % des boosters) des decks Commander Commander Masters Notez que les cartes de saga et de planeswalker ne bénéficient pas des traitements à illustration étendue et n'apparaissent pas ici.

1 carte rare ou rare mythique sans bordure non-Premium

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle ou à texture Premium (dans 4 % des boosters)

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Nous lançons quatre decks Commander pour Commander Masters, chacun d'eux sur des thèmes que les joueurs demandent depuis des années ! Ces decks contiennent de tout nouveaux commandants et des cartes inédites. Chaque deck contient :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 2 nouvelles créatures légendaires Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck 8 nouvelles cartes Magic rares non-Premium spécifiques à ce deck 90 cartes Magic non-Premium, dont des terrains de base

1 commandant de présentation super Premium imprimé sur une carte plus épaisse

1 booster collector échantillon 1 carte rare ou rare mythique Commander Masters à illustration étendue ou sans bordure non-Premium ou Premium traditionnelle 1 carte courante ou inhabituelle Commander Masters sans bordure Premium traditionnelle

10 jetons recto-verso

Une boîte de deck en carton et un compteur de points de vie Spindown

Eldrazi déchaîné (incolore)

Zhulodok, avaleur du Vide Commandant de présentation Zhulodok, avaleur du Vide super Premium Zhulodok, avaleur du Vide à illustration étendue

Enchantements tenaces (blanc-noir-vert)

Anikthéa, main d'Érébos Commandant de présentation Anikthéa, main d'Érébos super Premium Anikthéa, main d'Érébos à illustration étendue

Groupe de Planeswalkers (blanc-bleu-rouge)

Commodore Calembredaine Commandant de présentation Commodore Calembredaine super Premium

Nuée de slivoïdes (blanc-bleu-noir-rouge-vert)

Mère des tombes slivoïde Commandant de présentation Mère des tombes slivoïde super Premium Mère des tombes slivoïde à illustration étendue

Eldrazi, enchantements, planeswalkers et slivoïdes ! Chaque joueur trouvera un deck Commander adapté pour Commander Masters.

Maîtriser Commander Masters

Commander Masters célèbre la communauté Commander. Avec des réimpressions sensationnelles, de nouvelles cartes et des traitements spéciaux, nous espérons que vous êtes prêts pour la sortie mondiale de Commander Masters le 4 août 2023.