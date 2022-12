Il nous est arrivé à tous de nous arrêter un instant avant d'ouvrir un booster, en croisant les doigts pour obtenir la carte qui nous intéresse le plus, avant d'ouvrir l'emballage et d'avoir la réponse à l'éternelle question : « Que contient ce paquet cette fois-ci ? »

Je m'appelle Mike Turian, architecte produit de Dominaria uni (DMU). En tant qu'architecte d'une extension, je suis responsable de la structure du contenu et des promotions associées. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des contenus que vous pourrez espérer trouver en ouvrant vos produits Dominaria United Ils sont remplis de surprises légendaires des plus diverses, que je vais vous présenter.

Promotion Legends perdues

La première fois que j'ai ouvert un booster Legends original, c'était il y a près de 30 ans. Alors que je commençais à jouer durant The Dark, quelques mois après Legends, les boutiques de jeux dans mon secteur n'avaient pas de Legends à vendre. Mes amis et moi avons contacté un magasin de jeux en Italie et avons ramené des boîtes de Legends italiennes. Legends était la première extension à offrir des créatures dorées et à disposer de cartes légendaires. Nous étions de nouveaux joueurs passionnés de Magic et il nous tardait d'ouvrir ces boosters ! 30 ans plus tard, l'excitation était la même quand nous avons ouvert les boosters de la promotion Legends perdues.

Pour toutes les informations sur la promotion Legends perdues, nous avons la vidéo À la recherche des cartes Legends perdues racontant l'histoire de la découverte présentée par Marshall Sutcliffe, ou vous pouvez lire l'article de Blake Rasmussen donnant les détails complets sur la promotion Legends perdues.

Les promotions Legends perdues peuvent être trouvées que dans 3 % des boosters collectors de Dominaria uni.

Même si j'avais déjà vu des photos de l'entrepôt où nous avons découvert ces boosters Legends, je savais que le simple fait de me trouver dans la pièce où ces cartons de Legends étaient vidés sur la table pour former un mur de boîtes promettait d'être un moment de l'histoire de Magic que j'allais être impatient de partager avec vous tous. Nous avons ajouté une carte de la promotion Legends perdues dans 3 % des boosters collectors Dominaria uni, remplaçant une carte courante Premium de Dominaria uni. Le booster collector sera le seul booster Dominaria uni à inclure une carte de la promotion Legends perdues à l'intérieur. L'article de Blake sur la promotion Legends perdues dispose de la liste complète des cartes de l'extension Legends originale qui peuvent être obtenues.

Legends revisité

Avec l'histoire riche en personnages légendaires de Dominaria, nous voulions saisir l'opportunité de réimaginer certains des personnages classiques de Legends. Le concepteur senior Ethan Fleischer a utilisé son savoir étendu des personnages de Legends pour concevoir 19 nouvelles créatures légendaires et un nouveau planeswalker légendaire. Ces 20 cartes sont destinées au Commander et présentent un traitement Premium traditionnel. Vous les trouverez en carte de présentation des boîtes de boosters d'extension, de draft et collector de Dominaria uni.

En plus du traitement Premium des cartes de présentation, les 20 cartes Legends revisité possèdent deux traitements exclusifs aux boosters collectors : super Premium et non-Premium.

Il y a cinq cartes Legends revisité inhabituelles, dix rares et cinq rares mythiques. Dans les boosters de carte de présentation, vous obtiendrez une carte inhabituelle Premium 37,5 % du temps, une rare Premium 50 % du temps et une rare mythique Premium 12,5 % du temps. Chaque booster collector a un emplacement de rareté inhabituelle unique dédié à Legend revisité qui a autant de chance d'inclure une version non-Premium qu'une version super Premium. De plus, le booster collector a deux emplacements supplémentaires qui peuvent contenir les dix cartes rares et les cinq rares mythiques en version Super Premium ou non Premium, de même que plusieurs autres cartes rares et rares mythiques Booster Fun. Si ces deux emplacements promettent déjà d'agréables surprises, notez bien que le nombre maximum de cartes Legends revisité super Premium dans un booster collector est de deux.

Enfin, comme je l'ai déjà mentionné, ces cartes Legends Retold sont focalisées sur le jeu Commander et arborent le symbole de l'extension Dominaria uni Commander (DMC) pour signaler qu'elles sont légales dans les formats Commander, Legacy et Vintage.

Showcase vitrail

Pour commencer notre aperçu des traitements de vitrail de Dominaria uni, voici la première série de terrains de base de Magali Villeneuve. Sa vision est stupéfiante. Vous pouvez retrouver ces terrains de base pleine illustration vitrail dans les boosters de draft, d'extension, collector et Jumpstart de Dominaria uni. Chaque booster collector a la garantie d'inclure l'un des cinq en Premium traditionnel. Le booster Jumpstart Dominaria United a la garantie d'avoir une version non Premium. Les boosters de draft et d'extension incluent tous deux des terrains de base pleine illustration vitrail ainsi que trois versions supplémentaires de chaque type de terrain de base. L'emplacement réservé au terrain de base du booster d'extension sera un terrain de base Premium dans 21 % des boosters.

Avec Dominaria uni qui garantit une créature légendaire dans les boosters d'extension et de draft, et plus d'une dans chaque booster collector, nous tenions à trouver un traitement Booster Fun spécial pour chacune des créatures légendaires de l'extension. Ci-dessus, vous pouvez voir le traitement Showcase vitrail que nous avons donné à chacune des 41 créatures légendaires de Dominaria uni (20 inhabituelles, 14 rares, et 7 rares mythiques). Ces 41 créatures sont disponibles dans les boosters d'extension, de draft, et collector.

Pour les boosters de draft, quand vous obtiendrez une créature non-Premium, l'une des trois bénéficiera du traitement Showcase, avec la version normale pour les deux autres. Les versions Premium traditionnelle des légendes et des terrains de base Showcase vitrail sont aussi disponibles dans les boosters de draft.

Pour les boosters d'extension, vous obtiendrez une créature légendaire Showcase vitrail inhabituelle non-Premium garantie dans tous les boosters. Il y a deux emplacements Joker dans les boosters d'extension Dominaria uni qui accueilleront des cartes légendaires Showcase vitrail rares, inhabituelles et rares mythiques. De plus, la version Premium de ces cartes peut apparaître dans l'emplacement Premium garanti (entre autres nombreuses possibilités).

Pour les boosters collector, vous obtiendrez une créature légendaire inhabituelle Showcase vitrail Premium dans chaque booster. Il est possible d'obtenir jusqu'à deux créatures légendaire Showcase vitrail non-Premium de rareté rare ou supérieure. De plus, vous pouvez obtenir une carte rare ou rare mythique Showcase vitrail Premium.

Le booster collector échantillon qui accompagne les decks Commander inclura toujours une carte inhabituelle Showcase vitrail Premium parmi de ses deux cartes. L'autre carte sera rare ou rare mythique, et pourrait être une légende à vitrail, une carte à illustration étendue, ou un planeswalker sans bordure.

Remarque : toutes les informations ci-dessus concernent 40 des 41 créatures légendaires de l'extension. Sheoldred, l'Apocalypse, existe à la fois en traitement Showcase et en version phyrexiane. Ainsi, la version alternative de Sheoldred divise les occurrences possibles équitabement quand une variante doit apparaître.

Cartes à texture Premium

En exclusivité pour les boosters collector Dominaria uni. Nous avons pris le traitement à texture Premium populaire de Double Masters 2022 et l'avons appliqué d'une façon inédite aux 41 créatures de Dominaria uni. Le traitement à texture Premium a été appliqué avec un aspect texturé unique et un vernis brillant. Ce traitement fait ressortir les couleurs de vitrail et le brillant sur la bordure des cartes pour mettre en valeur la beauté des créatures légendaires de Magic.

Vous obtiendrez une carte à texture Premium dans chaque booster collector (inhabituelle : 63,1 %, rare : 29,5 %, rare mythique : 7,4 %). Le traitement à texture Premium est seulement appliqué sur les 41 cartes Premium à vitrail. Il est exclusif au booster collector Dominaria United.

Traitements des Planeswalkers

Pour Dominaria uni, nous avons appliqué un traitement sans bordure sur chacun des quatre Planeswalkers de l'extension Dominaria United. Une Liliana du voile sans bordure fera souffrir votre adversaire tout en le rendant jaloux de votre Planeswalker !

Nous avons voulu montrer un des Planeswalkers, Ajani, à la fois avant et après son parachèvement phyrexian. En plus de son illustration de planeswalker habituelle et de sa version sans bordure avant parachèvement, nous avons inclus des variantes d'Ajani à illustration phyrexianne, à illustration phyrexianne sans bordure, et en langue phyrexianne.

Terrains doubles rares sans bordure

Il y a six terrains doubles rares dans Dominaria uni. Ils peuvent être trouvés dans les boosters de draft, d'extension et collector à la fois en Premium et non-Premium.

Rares et rares mythiques à illustration étendue

Les cartes rares et rares mythiques à illustration étendue peuvent être trouvées dans les boosters collectors Dominaria uni, ainsi que dans les boosters collector échantillons. Pour Dominaria United, vous pouvez trouver des cartes à illustration étendue Premium et non-Premium parmi les rares et les rares mythiques de l'extension Dominaria uni qui n'ont pas de variante de traitement ailleurs dans l'extension. De plus, parmi les cartes non-Premium, nous avons inclus les cinq nouvelles cartes faites pour Jumpstart Dominaria United dans une version à illustration étendue, de même que nous avons créé des versions à illustration étendue non-Premium des cartes Commander non-Planeswalker des decks Commander.

Il est à noter que les sagas ne sont pas incluses dans le traitement d'illustration étendue puisque leur illustration ne le permet pas.

Merci de votre attention ! Si vous voulez en savoir plus sur chacun des produits de Dominaria uni, ou profiter de récapitulatifs de chacun des produits de boosters, je vous recommande l'article de Tim Brown avec tous les détails. Si vous êtes prêts à mettre la main sur ces cartes incroyables, vous trouverez les produits Dominaria uni disponibles en précommande dans votre magasin de jeux local et en ligne sur Amazon.

Je vous dis à une prochaine fois, j'espère que vous tomberez sur des cartes que vous aimez, et si c'est le cas, faites-le moi savoir sur Twitter sur « @mturian » !