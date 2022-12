Vous cherchez un format de draft puissant, passionnant et truffé de cartes populaires ? Vous avez hâte d'ajouter de superbes nouvelles cartes sans bordure et super Premium à vos decks ? Double Masters 2022 est une extension créée pour vous offrir d'incroyables cartes Magic.

L'extension Double Masters 2022 contient 332 cartes : 91 cartes courantes, 80 cartes inhabituelles, 120 cartes rares, 40 cartes rares mythiques et la carte Tours cryptiques. Vous pouvez retrouver les cartes Double Masters 2022 dans les boosters de draft et les boosters collector qui sortiront le 8 juillet et seront disponibles dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où les produits Magic sont vendus.

Pour pouvoir jouer pour la première fois avec ces cartes puissantes, inscrivez-vous à un événement d'aperçu Double Masters 2022 qui aura lieu du 1er au 7 juillet dans un magasin WPN Premium près de chez vous !

Boosters de draft

Chaque booster de draft Double Masters 2022 renferme deux cartes rares et/ou rares mythiques, plus deux cartes Premium traditionnelles. Lorsque vous drafterez Double Masters 2022, vous prendrez deux cartes comme premier choix de chaque booster.

Voici tout ce que contiennent les boosters de draft Double Masters 2022 :

8 cartes courantes

3 cartes inhabituelles

2 cartes rares et/ou rares mythiques

2 cartes Premium traditionnelles de n'importe quelle rareté

1 carte Tours cryptiques

1 carte de jeton ou publicitaire

Vous pouvez acheter les boosters de draft individuellement et par boîtes de 24.

Boosters collector

Chaque booster collector Double Masters 2022 renferme deux cartes rares et/ou rares mythiques sans bordure, dont une traditionnelle ou à texture Premium. Chaque booster collector contient également une carte rare ou rare mythique super Premium et une carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle. Les boosters collector sont les seuls produits qui contiennent des cartes rares mythiques à texture Premium ; vous pouvez en savoir plus ci-dessous.

Voici tout ce que contiennent les boosters collector Double Masters 2022 :

5 cartes courantes Premium traditionnelles

2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

2 cartes courantes et/ou inhabituelles sans bordure non Premium

2 cartes courantes et/ou inhabituelles sans bordure Premium traditionnelles

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 carte rare ou rare mythique sans bordure non Premium

1 carte rare ou rare mythique super Premium

1 carte rare ou rare mythique sans bordure Premium traditionnelle ou 1 carte rare mythique à texture Premium

Vous pouvez acheter les boosters de draft individuellement et par boîtes de 4.

Vous pourrez dénicher des cartes très appréciées dans l'extension Double Masters 2022. De nombreuses cartes présentent de nouvelles illustrations et certaines de vos anciennes cartes préférées reviennent dans de nouvelles versions élégantes.

Cartes sans bordure

Il y a 80 cartes sans bordure dans Double Masters 2022 : 9 cartes courantes, 21 cartes inhabituelles, 30 cartes rares et 20 cartes rares mythiques. Vous pouvez trouver ces cartes dans les boosters de draft et les boosters collector, en versions Premium et non Premium. Le cadre sans bordure dispose d'illustrations alternatives.

Dans les boosters de draft, les cartes courantes et inhabituelles qui proposent un traitement sans bordure apparaîtront sans bordure une fois sur trois. Autrement dit, un tiers des exemplaires non Premium du Vagabond des pensées et de la Croissance luxuriante que vous ouvrirez dans les boosters de draft Double Masters 2022 auront un traitement sans bordure. Même chose pour les cartes Premium : un tiers des exemplaires du Vagabond des pensées et de la Croissance luxuriante Premium traditionnels que vous ouvrirez dans les boosters de draft Double Masters 2022 auront un traitement sans bordure.

11 % des boosters de draft Double Masters 2022 contiennent au moins une carte rare ou rare mythique sans bordure non Premium. Dans un booster, il est possible d'ouvrir deux cartes rares ou rares mythiques sans bordure, voire même deux rares mythiques.

Chacun des deux emplacements Premium des boosters de draft Double Masters 2022 a 1,25 % de chances d'être une carte rare ou rare mythique sans bordure Premium traditionnelle. Dans un booster, il est possible d'ouvrir deux cartes rares ou rares mythiques sans bordure, voire même deux rares mythiques.

Chaque booster collector Double Masters 2022 contient deux cartes rares ou rares mythiques sans bordure, dont l'une est non Premium et l'autre est Premium traditionnelle ou à texture Premium.

Cartes à texture Premium

Cinq cartes rares mythiques sans bordure ont une version spéciale à texture Premium. Ces cartes sont sans bordure et présentent la même illustration que les exemplaires non Premium et Premium traditionnels équivalents, mais elles sont Premium avec un aspect texturé spécial qui donne une impression de mouvement aux illustrations :

Ces cartes à texture Premium sont exclusives aux boosters collector Double Masters 2022. 3 % des boosters collector contiennent une carte rare mythique à texture Premium. La texture Premium est facile à reconnaître, mais ces cartes ont un numéro de collection plus élevé que les versions Premium sans texture pour mieux les distinguer.

Cartes super Premium

Chacune des cartes rares et rares mythiques de Double Masters 2022 possède une version super Premium. Ces cartes super Premium utilisent les mêmes illustrations que leurs équivalents de l’extension principale.

Elles présentent un type de traitement super Premium qui correspond à l'approche de référence pour les cartes super Premium Magic : elles utilisent un cadre mat avec un vernis spécial dans le même style que les cartes super Premium de l'extension Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur. Chaque booster collector Double Masters 2022 contient exactement une carte rare ou rare mythique super Premium.

Tours cryptiques

Avec les Tours cryptiques, c'est la première fois qu'une carte inédite dans Magic sort dans une extension Masters. Elle facilitera l'utilisation de mana en format de draft.

Chaque booster de draft Double Masters 2022 contient exactement un exemplaire des Tours cryptiques. Les Tours cryptiques fonctionnent comme une carte Liste : il n'en existe pas de version Premium et cette carte est introuvable dans les boosters collector. Les Tours cryptiques sont légales dans n'importe quel deck Commander. Vous pouvez engager les Tours cryptiques pour du mana de n'importe quelle couleur : vous pouvez changer cette couleur entre chaque partie lors de votre événement d'aperçu.

Préparez-vous

Deux fois plus de choix de draft. Des cartes intéressantes à jouer. L'extension Double Masters 2022 renferme deux fois plus de plaisir dont n'importe quel fan de Magic peut profiter. Soyez là du 1er au 7 juillet pour les événements d'aperçu dans un magasin de jeux WPN Premium près de chez vous, puis le 8 juillet dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où les produits Magic sont vendus.