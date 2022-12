L’un de nos principes lors de la création de Kaldheim a été de voir les choses en grand ! Tout est plus abondant — plus de lieux, plus de créatures épiques et quatre Planeswalkers ! Je suis Mike Turian, le concepteur produit principal pour Magic et l’architecte principal de Kaldheim. Aujourd’hui, je peux vous offrir un premier coup d'œil sur certaines des cartes les plus cool de Kaldheim . Alors allons-y !

Cet article vous offre un premier aperçu sur toutes ces superbes cartes Booster Fun de Kaldheim et où les trouver — avec plus de révélations à venir le 7 janvier. Pour tous les fans invétérés de MTG Arena, nous avons ajouté des infos au sujet du traitement et également comment les trouver sur Arena !

Légendes viking Showcase

Kaldheim est un monde qui a été inspiré par la mythologie et les légendes nordiques. Pour chaque extension de Magic nous essayons de capturer l’essence du monde que nous construisons et mettre en avant les cartes qui ont à la fois une version d’extension de base et une version Showcase à cadre spécial à illustration alternative. Pour Kaldheim, nous savions que cela signifiait qu’on allait mettre les cartes légendaires de l’extension en valeur avec un traitement Showcase viking inspiré du Métal. Kaldheim déborde de cartes légendaires, dont des dieux modaux recto-verso. J’étais impatient de partager les légendes vikings Showcase depuis que je les ai vues pour la première fois. Regardons ça de plus près !

Wow ! Ces cadres Showcase sont disponibles pour chacune des cartes légendaires de l’extension. Pour en savoir plus, j’ai parlé à James Arnold, notre graphiste senior pour Magic, et concepteur des cadres Showcase. Il nous parle de l’inspiration qui a mené à leur création : « Je me suis rendu au National Nordic Museum et j’ai passé du temps à regarder les artefacts vikings incroyablement anciens pour m’inspirer. Je me rappelle d’avoir caressé de la main un bateau viking vieux de plusieurs siècles et de sentir le grain du bois poli par des vies entières d’aventure. Voilà l’ambiance que je cherchais à transmettre avec ce cadre.

Avec le rendu brut et puissant des cadres, il n’était que naturel que les illustrations fassent de même. Tom Jenkot s’est assuré les talents de quelques artistes simplement incroyables pour insuffler la vie (ainsi que la non-vie) à ces illustrations. »

Cela m’a naturellement conduit à parler au directeur artistique en chef et directeur artistique principal pour les cartes Showcase dans Kaldheim. Tom s’est confié : « Nous avons d’abord travaillé sur les cadres. Leur réalisation s’est faite sans accroc grâce à James Arnold. Nous avions quelques illustrations de substitution dans le cadre qui nous semblaient convenir à la perfection. J’ai eu la chance de pouvoir convaincre l’artiste GodMachine de réaliser quelques illustrations pour nous !

GodMachine ne pouvait pas faire toutes les illustrations et j’ai donc dû trouver quelques autres artistes qui pouvaient réaliser en couleur ce style habituellement noir et blanc. Nous avons trouvé quelques-uns des meilleurs pour nous aider et ils ont super assuré. J’étais notamment content de l’aide apportée par Ian Miller. Ian a fait des illustrations pour Magic depuis toujours. Il a également créé dans le style Death Metal avant que le Death Metal ne soit connu ! »

Il y a 12 inhabituelles vikings Showcase, 14 rares, et 8 rares mythiques. Vous pouvez trouver des cartes légendaires Showcase dans des boosters de draft, d’extension et collector ainsi que dans certains produits qui contiennent ces boosters. De plus, une sélection de certaines cartes Showcase inhabituelles peut être trouvée dans des boosters thématiques.

Planeswalkers sans bordure

Kaldheim présente quatre planeswalkers mythiques dont la première apparition de deux nouveaux Planeswalkers ! Avec chaque extension, ces cartes de planeswalker auront droit à un traitement d’illustration alternative sans bordure. Cela nous offre la possibilité de mieux mettre en valeur ces personnages extraordinaires.

Vous pouvez trouver des cartes Planeswalker sans bordure dans des boosters de draft, d’extension et collector ainsi que dans certains produits qui contiennent ces boosters.

Passages et Prédictions rares mythiques sans bordure

Les terrains que vous avez tant attendus sont enfin arrivés ! Les quatre Passages rares restants font leur apparition dans Kaldheim. Ces quatre terrains Passage sont assez impressionnants et illustrent merveilleusement les paysages du nouveau monde de Kaldheim.

Retourner Retourner

En plus des Passages et des Planeswalkers sans bordure, nous voulions présenter le cycle de cinq cartes Prédiction rares mythiques dans l’extension avec de nouvelles illustrations et un cadre sans bordure. L’idée que la prédiction soit une prophétie que vous énoncez au sein du jeu de Magic en fait ma nouvelle mécanique favorite de Kaldheim. Je suis tout excité à chaque fois que je prédis une carte, car j’ai maintenant une botte secrète ! Nous avons également créé une carte de soutien de prédiction que vous pouvez utiliser de façon optionnelle pour vous aider lors de la partie. Bien que nous ne soyons pas encore tout à fait prêts à vous montrer les cartes de prédiction rares mythiques, vous pouvez compter sur cette prophétie !

En parlant avec notre concepteur d’expérience utilisateur et le concepteur de la carte de soutien pour la prédiction, Daniel Holt nous a dit : « Nous avons fini par choisir le corbeau en honneur d’Alründ, notre représentation d’Odin, et avons inclus la forme de la Lumière de Starnheim (le diamant) au centre et sur le pourtour de la silhouette de l’oiseau. »

Vous pouvez trouver le design final du corbeau sur chaque carte de l’extension principale de Kaldheim avec la mécanique de prédiction ainsi que la carte de soutien pour la prédiction.

Vous pouvez trouver des cartes rares mythiques Passage sans bordure et de prédiction sans bordure dans des boosters de draft, d’extension et collector ainsi que dans certains produits qui contiennent ces boosters. De plus, Ultimate Edition 2 contiendra les dix Passages avec de nouvelles illustrations sans bordure dont quatre nouveaux paysages de Renaissance de Zendikar et six nouveaux paysages de Kaldheim. Vous pouvez lire l’information complète au sujet de Ultimate Edition 2 ici.

Illustrations étendues

Les illustrations étendues seront sur toutes les cartes de l’extension principale et non-Saga rares et rares mythiques qui n’ont pas eu droit à un des traitements mentionnés ci-dessus. Cela nous offre la possibilité de mettre en valeur l’entièreté du monde de Kaldheim. Comme Kaldheim est composé de dix royaumes, nous voulions être capables de montrer chacun d’entre-eux sous son meilleur jour. En voici quelques exemples.

Les cartes à illustration étendue ne sont disponibles qu’en ouvrant des boosters collector. Kaldheim contient 36 rares à illustration étendue et 4 rares mythiques à illustration étendue. La carte Buy-a-Box pour Kaldheim est un Marcheroyaume Premium avec une illustration spécifique et un cadre d’illustration étendu. Vous pouvez trouver ce traitement dans certains magasins de jeu avec l’achat d’une boîte de boosters d’extension, de draft ou collector (dans la limite des stocks disponibles).

Les sagas

Cynthia Sheppard, directrice artistique senior pour Magic et directrice artistique principale pour Kaldheim s’est exprimée sur les sagas. « Nous avons poursuivi la tradition de Magic des sagas en tant qu'histoires au sein du monde, vues par la perspective des habitants du plan. Elles sont toutes de riches tapisseries contant des événements spécifiques de l’histoire de Kaldheim. À noter, deux des artistes ont choisi de graver leurs sagas dans du vrai bois en utilisant des outils et techniques inspirés des sculptures sur bois nordiques ! »

Les sagas ont déjà des illustrations et un cadre vertical personnalisés et ne seront donc pas disponibles dans une version à illustration étendue. Toutes les sagas dans Kaldheim seront disponibles dans des boosters de draft, d’extension et collector. Dans les boosters collector, il y a un emplacement spécial pour une carte non-Premium : soit une saga rare de l’extension principale de Kaldheim, une parmi cinq rares thématiques Kaldheim qu’on ne trouve pas dans les boosters de draft, ou une carte rare ou rare mythique des decks Commander de Kaldheim. Cela signifie que vous allez trouver une rare/rare mythique supplémentaire dans chaque booster collector pour un total combiné de cinq quand on compare les boosters collector de Kaldheim à ceux de la Renaissance de Zendikar , qui avait un total combiné de quatre rares/rares mythiques.

Contenu du booster collector

Le booster collector de Kaldheim contient 11 cartes Premium traditionnelles (ainsi qu’un jeton Premium recto-verso), cinq cartes spéciales à cadre alternatif et une combinaison de 5 cartes rares/rares mythiques. Regardons de plus près le détail de chaque booster collector en plus des cinq cartes Premium courantes/terrains doubles neigeux courants et des 2 inhabituelles Premium qu’on y trouve.

1 saga rare – Une carte rare thématique Kaldheim qu’on ne trouve pas dans les boosters de draft, ou l’une des rares ou rares mythiques des decks Commander de Kaldheim — allez voir la section ci-dessus sur les sagas pour en apprendre plus sur cet emplacement.

1 terrain neigeux de base Premium – Chaque booster collector contient un terrain neigeux de base en version Premium. Il y a 10 terrain neigeux de base différents(2 plaines, 2 îles, 2 marais, 2 montagnes et 2 forêts) disponibles ici. Daniel Holt nous parle de la conception de ce nouveau cadre neigeux :

« Quand nous avons décidé de concevoir une extension dans laquelle il y aurait de la neige, spécialement un monde inspiré des vikings, il n’était que naturel de mettre l’accent sur l’aspect neigeux. Dans l’histoire de Magic nous avons déjà plusieurs fois joué dans la neige. Nous avons décidé que le déroulement du jeu serait plus fluide si on pouvait compter ses permanents neigeux d’un rapide coup d'œil, de la même façon que nous distinguons les artefacts et les créatures-enchantement. Je me suis concentré sur la création d’un concept qui maintenait l’identité couleur tout en gardant le côté « neigeux » de l’ambiance. »

1 carte à illustration étendue – Une des 36 rares à illustration étendue et 4 rares mythiques à illustration étendue. Chaque rare apparaît deux fois plus souvent que chacune des rares mythiques.

1 carte rare ou rare mythique – Cet emplacement présente les 64 rares et 20 rares mythiques que vous pouvez trouver dans l’extension principale de Kaldheim (vous n’allez donc pas trouver de cartes Commander ou les cartes rares thématiques Kaldheim ici).

1 carte inhabituelle non-Premium et 1 Premium Showcase – Il peut s’agir de 12 cartes légendaires différentes, chacune avec le cadre viking Showcase.

Retourner

1 carte rare ou rare mythique avec un cadre Showcase ou sans bordure et à illustration alternative – En plus d’un nouveau cadre sublime, chaque carte Showcase et sans bordure présente une nouvelle illustration qui est spécialement conçue pour mettre en valeur Kaldheim et s’accorde avec les styles Showcase et sans bordure. Il y a 18 rares et 16 rares mythiques. Deux des rares mythiques dans Kaldheim ont à la fois une variante de cadre Showcase et Booster Fun. La combinaison des deux traitements de ces cartes apparait avec la même fréquence que d’autres rares mythiques dans l’extension.

1 carte Premium rare ou rare mythique avec un cadre Showcase, sans bordure ou à illustration étendue – Votre expérience de booster collector se conclut de la meilleure façon avec ce qu’il y a de mieux. Vous allez ici trouver un traitement Booster Fun qui capture tout ce qui est génial dans Kaldheim en une version Premium traditionnelle ! 54 cartes rares et 20 rares mythiques sont disponibles dans cet emplacement. Une de ces cartes a un traitement Showcase que je ne peux pas encore vous montrer !

Booster Fun dans MTG Arena

MTG Arena a également intégré bon nombre de ces traitements dans le jeu numérique. Voici un aperçu des traitements disponibles au sein de MTG Arena.

Planeswalkers sans bordure, Passages sans bordure et cartes de rédiction rares mythiques sans bordure — Chacune d’entre-elles aura son propre traitement Bundle dans le store MTG Arena.

Carte Buy-a-Box et style pour le Marcheroyaume — quand vous achetez le bundle à 45 boosters, vous recevez une carte Marcheroyaume et son style de carte. Le bundle double vous offre le style de carte et deux exemplaires du Marcheroyaume.

Retourner

Les styles Showcase vikings seront disponibles de diverses manières. MTG Arena organisera un festival Kaldheim qui rendra disponible certains des styles de carte. D’autres deviendront disponibles à travers des bundles dans le MTG Arena store.

Il reste un traitement qui n’a pas encore été révélé. Une fois révélé, vous pourrez le trouver en participant à un événement Open Arena à venir.

Et mieux encore, vous aurez droit à des terrains de base réguliers et neigeux de Kaldheim après la sortie de Kaldheim dans MTG Arena le 28 janvier.

Marcheroyaume | Illustration par : Zack Stella

J’espère que vous avez apprécié cette étude détaillée des traitements et illustrations de Kaldheim ainsi que les produits dans lesquels vous pouvez les trouver. Si vous cherchez davantage d’informations sur les produits Kaldheim, Ari Zirulnik a écrit un aperçu de chaque produit Kaldheim avec encore plus de détails sur les produits et cartes à venir. Vous pouvez me trouver sur Twitter sous @mturian. Je vous souhaite une bonne nouvelle année et de passer un excellent moment en faisant l’expérience de tout ce que Kaldheim peut vous offir !