Magic: The Gathering se prépare à explorer le temps et l'espace dans Magic: The Gathering – Doctor Who. Doctor Who™ a été diffusé pour la première fois en 1963, et nous célébrons l'anniversaire de la série avec une nouvelle extension Univers infinis. Alors que Magic fête ses 30 ans et Doctor Who ses 60 ans, il est temps de découvrir les nouvelles cartes que vous pourrez trouver dans Magic: The Gathering – Doctor Who.

Si vous avez manqué notre direct de lancement, n'ayez crainte ! Nous vous fournirons un guide pratique des différents traitements, produits et secrets que renferme cet incroyable produit Univers infinis. Nous avons hâte que vous nous rejoigniez dans cette aventure spatio-temporelle à la sortie de l'extension le 13 octobre 2023. Vous pouvez précommander l'extension auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, dans votre magasin de jeux local, et partout où se vend Magic.

Informations sur l'extension Magic: The Gathering – Doctor Who

Code de l’extension Magic: The Gathering – Doctor Who : WHO

Légalité de l’extension Magic: The Gathering – Doctor Who : Legacy, Vintage et Commander

Légalité dans MTG Arena : indisponible sur MTG Arena

Site Web : Magic: The Gathering – Doctor Who

Dates importantes de Magic: The Gathering - Doctor Who

Aperçus : du 3 au 6 octobre

: du 3 au 6 octobre Extra Turns du podcast Command Zone : 11 octobre

: 11 octobre Lancement mondial : 13 octobre

: 13 octobre Événements de Launch Party : du 13 au 15 octobre

Les traitements Booster Fun de l'extension Magic: The Gathering – Doctor Who

Nous voulions capturer la beauté surnaturelle de la série Doctor Who à travers Magic: The Gathering – Doctor Who. Au fil de ses voyages, le Docteur a visité de nombreuses planètes et lignes temporelles, et il s'est même rencontré lui-même. Avec Doctor Who, impossible de prédire ce qu'il va se passer. C'est pourquoi lorsque vous mélangerez l'un des quatre decks Commander Magic: The Gathering – Doctor Who, vous aurez l'impression de décoller à bord du TARDIS avec le Docteur.

Cartes Premium traditionnelles et Surge Foil

Si vous êtes fan de cartes Premium, vous êtes au bon endroit, au bon moment ! Chaque deck Commander Magic: The Gathering – Doctor Who renferme deux cartes Premium traditionnelles : le commandant principal et un commandant secondaire. Si vous souhaitez vous joindre au Docteur, vous pouvez trouver les Docteurs et leurs compagnons à la tête de trois des quatre decks. Mais si vous aimez la malice sous toutes ses formes, vous trouverez Davros, créateur des Daleks et Missy dans le deck Maîtres du mal.

Le Quatrième Docteur (carte Premium traditionnelle) Sarah Jane Smith (carte Premium traditionnelle)

Le Dixième Docteur (carte Premium traditionnelle) Rose Tyler (carte Premium traditionnelle)

Le Treizième Docteur (carte Premium traditionnelle) Yasmin Khan (carte Premium traditionnelle)

Davros, créateur des Daleks Missy

Vous pourrez également retrouver toutes les cartes des decks Commander (à l'exception des cartes de plan), en version Premium traditionnelle dans les boosters collector Magic: The Gathering – Doctor Who. Chaque carte légale en format Eternal, comme les réimpressions, les cartes Magic inédites et les jetons, sera disponible dans les boosters collector !

De plus, l'un des traitements Premium préférés des fans fait sont grand retour : le Surge Foil ! Ce traitement offre un effet électrique brillant à vos cartes qui attirera à coup sûr l'attention des autres joueurs de Commander.

Adieu (carte Surge Foil) Exterminer ! (carte Surge Foil) Anneaux solaires (carte Surge Foil)

En plus des versions Premium traditionnelles, les versions Surge Foil des cartes Commander (à l'exception des cartes de plan) de cette extension sont également disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering – Doctor Who !

Traitements Showcase TARDIS

Le TARDIS part pour un nouveau voyage : dans le cadre des cartes Magic ! Dans cette extension, 30 cartes ont des versions avec un traitement Showcase TARDIS : 3 cartes inhabituelles, 23 cartes rares et 5 cartes rares mythiques. Elles représentent les personnages de Doctor Who™ avec des illustrations spéciales stylisées à l'intérieur d'un superbe cadre TARDIS bleu. Le Docteur, ses compagnons et même leurs ennemis sont disponibles avec le cadre Showcase TARDIS.

Le Dixième Docteur (Showcase TARDIS) Rose Tyler (Showcase TARDIS)

Davros, créateur des Daleks (Showcase TARDIS) TARDIS (Showcase TARDIS)

Les cartes avec le traitement Showcase TARDIS sont uniquement disponibles dans les boosters collector. Tandis que les versions traditionnelles de ces cartes ressemblent davantage à leur équivalent dans la série, les versions Showcase TARDIS ajoutent un style particulier que les fans de Doctor Who adoreront à coup sûr. Vous pouvez trouver ces traitements dans les boosters collector Magic: The Gathering – Doctor Who.

Cartes à illustration étendue

Même si les cartes Magic ne sont pas plus grandes à l'intérieur (pour l'instant !), vous pourrez trouver des versions à illustration étendue de ces cartes pour voir une plus grande partie des illustrations de Doctor Who. Les réimpressions rares et rares mythiques ainsi que les cartes Magic inédites recevront un traitement à illustration étendue. Les sagas n'ont toutefois pas de cadre à illustration étendue et ne pourront donc pas recevoir le traitement à illustration étendue.

L’Augure (illustration étendue) River Song (illustration étendue) Le Valeyard (illustration étendue)

Les cartes à illustration étendue sont également disponibles en version Premium traditionnelle et Surge Foil. Toutes les cartes Magic inédites et les réimpressions à illustration étendue sont disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering – Doctor Who en version non-Premium, Premium traditionnelle et Surge Foil.

Cartes sérialisées des Docteurs

Vous pourriez croiser la ligne temporelle des versions sérialisées du Docteur. Il existera une version sérialisée de chaque réincarnation principale du Docteur, du premier au treizième, avec un traitement Showcase TARDIS. Chaque carte sera imprimée en 500 exemplaires, avec un superbe traitement Premium double arc-en-ciel et son propre numéro de série, et sera uniquement disponible dans les boosters collector

Les docteurs sérialisés sont uniquement en anglais et sont disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering - Doctor Who en n'importe quelle langue. Les docteurs non sérialisés sont mécaniquement identiques à leurs versions sérialisées. Consultez l’emballage du produit pour plus de détails. Les images sont des rendus numériques, il ne s'agit pas de cartes réelles.

Vue d'ensemble des produits Magic: The Gathering – Doctor Who

Decks Commander Magic: The Gathering – Doctor Who

Voyage dans le passé (vert-blanc-bleu)

Méli-mélo spatio-temporel (bleu-rouge-blanc) Méli-mélo spatio-temporel (bleu-rouge-blanc)

Puissance paradoxale (vert-bleu-rouge)

Maîtres du mal (bleu-noir-rouge) Maîtres du mal (bleu-noir-rouge)

Chaque deck Commander contient un deck Commander de 100 cartes centré sur une partie de Doctor Who™. Chacun de ces decks contient ce qui suit :

Un deck Commander de 100 cartes Dont 50 cartes Magic inédites Le commandant principal et le commandant secondaire apparaissent en version Premium traditionnelle

10 jetons recto-verso

10 cartes de plan géantes Magic inédites

1 dé planaire

1 boîte de deck

1 compteur de points de vie

1 booster collector échantillon 2 cartes à cadre alternatif, dont au moins une rare ou rare mythique



Boosters collector Magic: The Gathering – Doctor Who

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering - Doctor Who

1 terrain de base Premium traditionnel 1 sur 3 en version Surge Foil

1 carte de docteur Premium traditionnelle 1 sur 10 en version Surge Foil

1 carte Premium traditionnelle de Voyage dans le passé 1 sur 10 en version Surge Foil

1 carte Premium traditionnelle de Méli-mélo spatio-temporel 1 sur 10 en version Surge Foil

1 carte Premium traditionnelle de Puissance paradoxale 1 sur 10 en version Surge Foil

1 carte Premium traditionnelle de Maîtres du mal 1 sur 10 en version Surge Foil

1 carte Magic inédite à illustration étendue non-Premium

1 carte Magic inédite à illustration étendue Premium traditionnelle

1 réimpression de carte Magic à illustration étendue non-Premium

1 réimpression de carte Magic à illustration étendue Premium traditionnelle

1 carte Magic inédite à illustration étendue Surge Foil

1 réimpression de carte Magic à illustration étendue Surge Foil

1 joker Surge Foil N'existe pas en version Showcase TARDIS ou terrain de base

1 version Showcase TARDIS non-Premium 3 cartes inhabituelles, 23 cartes rares et 4 cartes rares mythiques sont disponibles, toutes apparaissant dans les mêmes proportions

1 version Showcase TARDIS Premium traditionnelle 3 cartes inhabituelles, 23 cartes rares et 4 cartes rares mythiques sont disponibles, toutes apparaissant dans les mêmes proportions 1 booster sur 10 comprend une version Surge Foil Des cartes sérialisées du Docteur apparaissent dans cet emplacement

1 jeton recto-verso Premium traditionnel 1 booster sur 3 comprend une carte Surge Foil



Magic: The Gathering – Doctor Who x Secret Lair

Secret Lair s'invite dans cet incroyable crossover Magic ! Nous lancerons trois drops Doctor Who Secret Lair avec cette extension. Deux d'entre eux sont disponibles à la précommande avec le Spookydrop 2023 ! Le troisième drop sortira plus tard, alors restez connectés pour plus d'informations sur ces produits.

Dans le TARDIS !

Il nous reste encore une carte Magic: The Gathering – Doctor Who à révéler aujourd'hui :

Passé enflammé (carte promo Premium traditionnelle de la Launch Party)

Vous pourrez recevoir cette carte promo Premium traditionnelle en participant à un événement de Launch Party du 13 au 15 octobre dans votre magasin WPN local. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d'informations !

Vous voilà fin prêts à vous aventurer dans l'espace avec ces decks Commander Magic: The Gathering – Doctor Who. L'extension sortira le 13 octobre 2023 et vous pouvez la précommander dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.