La bataille du Multivers a commencé. Affrontez les Phyrexians sur tous les fronts et sur tous les plans et battez-vous pour mettre un terme leur menace une bonne fois pour toutes, avant qu’ils ne vous anéantissent. Avec des équipes légendaires qui affrontent les envahisseurs, des Planeswalkers confrontés à leurs anciens amis phyrexianisés, et l’avenir du Multivers changé à jamais, L’invasion des machines est l'ultime bataille contre Phyrexia.

Que vous commenciez votre voyage dans Magic ou que vous ayez hâte de vivre la conclusion de la guerre qu’Elesh Norn et les Phyrexians ont déclaré sur tout le Multivers, L'invasion des machines a ce qu'il vous faut.

Illustration par : Billy Christian

Informations sur L'invasion des machines

L'invasion des machines Commander L'invasion des machines Légendes du Multivers L'invasion des machines

Code de l'extension L'invasion des machines : MOM

Code de l'extension Commander L'invasion des machines : MOC

Code de l’extension Légendes du Multivers L'invasion des machines : MUL

Légalité sur table (nouvelles cartes de Magic) :

L'invasion des machines (MOM) : Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage et Commander

Commander L'invasion des machines (MOC) : Legacy, Vintage et Commander

Légendes du Multivers L'invasion des machines (MUL) : Les cartes individuelles peuvent être utilisées pour les formats respectifs où elles sont légales.

Légalité dans MTG Arena :

L'invasion des machines (MOM) : Standard, Explorer, Alchemy et Historique

Commander L'invasion des machines (MOC) : Indisponible sur MTG Arena

Légendes du Multivers L'invasion des machines (MUL) : Historique et les cartes individuelles peuvent être utilisées pour les formats respectifs où elles sont légales.

Site Web : L'invasion des machines

Dates importantes pour L'invasion des machines :

Histoire de L'invasion des machines : Disponible maintenant !

: Disponible maintenant ! Présentation de l’extension, bande-annonce cinématique et début des aperçus : 29 mars 2023

: 29 mars 2023 Aperçus des cartes : du 29 mars au 4 avril

: du 29 mars au 4 avril Aperçus des decks Commander et listes de deck : 4 avril

: 4 avril Visuels des cartes complets : 5 avril

: 5 avril Pré-Avant-première L’invasion des machines avec LoadingReadyRun : 8 avril

: 8 avril Événement en accès anticipé L’invasion des machines pour MTG Arena : 13 avril

pour : 13 avril Événements d'Avant-première en magasin : du 14 au 20 avril

: du 14 au 20 avril CommandFest avec les événements d'Avant-première L’invasion des machines : du 14 au 16 avril

: du 14 au 16 avril Sortie numérique sur MTG Arena et Magic Online : 18 avril

: 18 avril Game Knights avec les commandants de L’invasion des machines : 19 avril

: 19 avril Sortie sur table mondiale : 21 avril

: 21 avril Événements de Launch Party en magasin : du 21 au 23 avril

: du 21 au 23 avril MagicCon : Minneapolis avec Pro Tour L’invasion des machines : 5-7 mai :

: : 5-7 mai : Championnats en magasin : 13-21 mai :

: 13-21 mai : Événements de Commander Party : 26-28 mai :

Vous pouvez précommander L’invasion des machines dès aujourd'hui auprès de revendeurs en ligne comme Amazon ainsi que dans votre magasin de jeux local où vous pourrez en savoir plus sur les événements d'Avant-première et tout ce qui suivra !

Booster Fun avec L’invasion des machines

Légendes du Multivers

Vous retrouverez des visages familiers de tout le Multivers combattant contre les Phyrexians (ou à leurs côtés). Chaque booster d'extension et de draft contient une carte Légendes du Multivers. Ces cartes ne sont pas légales en Standard, mais chacune d’elles est une réimpression qui peut être jouée dans les formats où elle est déjà légale, ainsi qu’en Paquet scellé et en Booster Draft L'invasion des machines. Les Légendes du Multivers ont toutes un traitement Booster Fun de leurs plans respectifs, soit seize en tout. Vous pouvez voir les seize traitements ci-dessous, mais davantage de Légendes du Multivers seront révélées plus tard :

Elesh Norn, Grand Cénobite (Nouvelle Phyrexia) Emry, guetteuse du loch (Eldraine) Ragavan, habile chapardeur (Kaladesh)

Zada, broyeuse d’hèdron (Zendikar) Atraxa, voix des praetors (Nouvelle-Capenna) Kroxa, titan de la Soif de mort (Theros)

Niv-Mizzet revenu à la vie (Ravnica) Inga Œil-de-rune (Kaldheim) Horobi, gémisseur de la mort (Kamigawa)

Yargle, glouton d'Urborg (Dominaria) Yedora, jardinière des tombes (Arcavios, monde de Strixhaven) Thalia, gardienne de Thraben (Innistrad)

Imoti, célébrant de l’Abondance (Amonkhet) Taigam, maître d’Ojutaï (Tarkir)

Jegantha, la Source (Ikoria) Capitaine Lanneray Tempeste (Ixalan)

Il y a 65 Légendes du Multivers : 20 inhabituelles, 30 rares et 15 rares mythiques. Vous pourrez retrouver les Légendes du Multivers dans les boosters de draft et d’extension en version Premium et non-Premium. Environ une fois sur trois, quand vous recevrez une carte Légendes du Multivers non-Premium, elle sera rare ou rare mythique. Vous pourrez trouver les versions Premium des Légendes du Multivers avec leur illustration d’origine dans les boosters d’extension et collector.

Environ 4 % des boosters d’extension contiennent une carte Légendes du Multivers super Premium à la place d’une carte Premium traditionnelle. Un tiers des cartes Légendes du Multivers super Premium sont rares ou rares mythiques.

Premium halo et sérialisation

Les Légendes du Multivers ont des versions extra-spéciales dans les boosters collector. Chaque carte Légendes du Multivers peut également apparaître en version Premium halo :

Les cartes Premium halo sont exclusives aux boosters collector. Une carte Premium halo rare ou rare mythique apparaîtra dans 10 % des boosters collector. Une carte Premium halo inhabituelle apparaîtra dans 24 % des boosters collector. Les cartes Premium halo ont toujours un traitement de cadre planaire.

Chaque carte Légendes du Multivers a également 500 versions sérialisées. Chaque carte de la série est numérotée de 1 à 500 et apparaît dans une version double arc-en-ciel de notre traitement Premium traditionnel :

Ce sont de belles pièces de collection à trouver : moins de 1 % des boosters collector contiennent une carte Légendes du Multivers sérialisée.

De plus, chacun des cinq praetors disponibles dans L’invasion des machines a également droit à une version sérialisée. Contrairement aux Légendes du Multivers, les versions sérialisées des praetors présentent une illustration exclusive :

Comme les Légendes du Multivers sérialisées, les praetors sérialisés apparaissent exclusivement dans les boosters collector, et exclusivement en version Premium double arc-en-ciel. Moins de 1 % des boosters collector contiennent un praetor sérialisé.

Les cartes sérialisées sont trouvables dans les boosters collector L'invasion des machines de toutes les langues, mais les cartes sérialisées elles-mêmes sont uniquement en langue anglaise.

Booster Fun planaire

L’invasion des machines propose également des traitements Booster Fun planaires, correspondant aux mondes représentés par les Légendes du Multivers (comme indiqué ci-dessus). Chaque créature rare ou rare mythique de L’invasion des machines possède également une version Booster Fun planaire :

Borborygmos et Fblthp (Ravnica) Quintorius, maître docte (Arcavios) Glissa, héraut du cycle alimentaire (Nouvelle Phyrexia)

Il y a 18 rares et 10 rares mythiques utilisant le traitement Booster Fun planaire dans L’invasion des machines. Vous pourrez les trouver dans les boosters d'extension, de draft et collector, en version Premium traditionnelle et non-Premium. (Notez bien que seules les Légendes du Multivers apparaissent en version Premium halo.) Environ 8 % des boosters de draft et 10 % des boosters d’extension contiennent une rare ou rare mythique Booster Fun planaire non-Premium.

Planeswalkers sans bordure

Trois cartes de planeswalker apparaissent en versions sans bordure dans L’invasion des machines.

Chandra, balise d’espoir sans bordure Wrenn et le Briseroyaume sans bordure Elspeth l’archange sans bordure

Vous pourrez les trouver dans les boosters d'extension, de draft et collector, en version Premium traditionnelle et non-Premium. Moins de 1 % des boosters de draft et d’extension contiennent un planeswalker sans bordure.

Terrains de base pleine illustration

Les Phyrexians ont annoncé leur invasion par des symboles dans le ciel. Vous pouvez voir ces signes annonciateurs sur les terrains pleine illustration de L'invasion des machines :

Plaine pleine illustration Plaine pleine illustration

Île pleine illustration Île pleine illustration

Marais pleine illustration Marais pleine illustration

Montagne pleine illustration Montagne pleine illustration

Forêt pleine illustration Forêt pleine illustration

Vous pourrez trouver ces terrains pleine illustration dans les boosters d’extension et de draft en version Premium traditionnelle et non-Premium. Environ un tiers des boosters d’extension et de draft L’invasion des machines contiennent un terrain de base pleine illustration. Dans les boosters d'extension, un tiers des terrains de base Premium traditionnels que vous trouverez seront également des terrains pleine illustration. Chaque booster collector contient un terrain de base pleine illustration Premium traditionnel.

Illustration étendue

Toutes les cartes à une face rares et rares mythiques de L’invasion des machines qui n’apparaissent pas avec les autres traitements Booster Fun possèdent une version à illustration étendue dans les boosters collector, en Premium traditionnel et non-Premium. Le traitement à illustration étendue apparaît sur 31 cartes rares et 2 cartes rares mythiques de L’invasion des machines. Les cinq rares des boosters Jumpstart L’invasion des machines apparaissent également en version à illustration étendue, tout comme les 42 rares et 12 rares mythiques de l’extension Commander L’invasion des machines.

Valkyrie porte-faveur à illustration étendue Briseroyaume, l’Arbre d’Invasion à illustration étendue Épée de Jadis et d’Avenir à illustration étendue

Promos d’Avant-première

La conclusion de l’invasion phyrexiane commençant avec l’Avant-première L'invasion des machines est l’événement immanquable de Magic, et offre quelque chose de plus à tout le monde. Vous trouverez encore plus de légendes Booster Fun planaires affrontant les Phyrexians en participant à un événement d'Avant-première dans votre magasin de jeux local.

Chaque Pack d'avant-première L'invasion des machines contient une de ces trois promos d’Avant-première supplémentaires :

Promo d’Avant-première Goro-Goro et Satoru Promo d’Avant-première Katilda et Lir Promo d’Avant-première Fongepied et Skwi

Vous recevrez une de ces trois cartes promos aléatoirement en plus de votre carte promo rare ou rare mythique estampillée de l’année pour L’invasion des machines. (Cependant, vous pourrez uniquement utiliser votre promo rare ou rare mythique dans votre deck en Paquet scellé, et pas ces promos d’Avant-première spéciales.)

Ces promos d’Avant-première sont trouvables en versions Premium traditionnelle et non-Premium :

Promo d’Avant-première planaire Goro-Goro et Satoru Promo d’Avant-première planaire Katilda et Lir Promo d’Avant-première planaire Fongepied et Skwi

Environ deux tiers des Packs d’avant-première contiennent une promo d’Avant-première non-Premium. Environ 11 % des Packs d’avant-première contiennent une promo d’Avant-première Premium traditionnelle. Un peu moins de 15 % des Packs d’avant-première contiennent une promo d’Avant première planaire non-Premium et approximativement 7,4 % des Packs d’avant-première contiennent une promo d’Avant-première Booster Fun planaire Premium traditionnelle.

Ces promos d’Avant-première n’apparaissent pas dans les boosters collector : si vous en voulez une, vous devrez participer à un événement d'Avant-première L’invasion des machines !

Cartes Planechase avec les decks Commander L’invasion des machines

Planechase revient dans Magic avec les decks Commander L’invasion des machines. (Si vous ne connaissez pas ce format, consultez le scoop de Gavin Verhey expliquant pourquoi Planechase est si génial.) Chaque deck Commander inclut dix cartes Planechase géantes qui lui sont propres : cinq nouvelles cartes Planechase Magic et cinq réimpressions. Vous pouvez collectionner toutes les cartes Planechase L’invasion des machines en vous procurant les cinq decks Commander.

Nyx Fusion spatiale

Promo Buy-a-Box

Vous précommandez une boîte de boosters d’extension, de draft, Jumpstart ou collector L’invasion des machines dans votre magasin de jeux local ? Dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez recevoir la carte promo Buy-a-Box Premium traditionnelle : Omnath, Locus du Tout.

Promo Buy-a-Box Omnath, Locus du Tout

Renseignez-vous auprès de votre magasin de jeux local pour plus de détails et pour précommander dès aujourd'hui !

Présentation de Booster Fun

Vue d'ensemble des produits L'invasion des machines

À présent que vous avez découvert toutes les magnifiques cartes et les superbes traitements de L’invasion des machines, voyons où vous pouvez les trouver.

Boosters d’extension L'invasion des machines

Les boosters d’extension L’invasion des machines contiennent au moins une carte rare ou rare mythique (approximativement 42 % en contiennent deux, 14 % en contiennent trois, 2 % en contiennent quatre et moins de 1 % en contiennent cinq), y compris :

1 carte Légendes du Multivers

Au moins 1 carte de bataille

1 carte Premium traditionnelle ou super Premium de n’importe quelle rareté, y compris des Légendes du Multivers en version Premium traditionnelle et en traitement super Premium

2 jokers de n’importe quelle rareté, y compris une chance de trouver des cartes Commander L’invasion des machines, des rares de boosters Jumpstart ou des Légendes du Multivers.

1 terrain de base ou un terrain de base annonciateur pleine illustration Premium traditionnel ou non-Premium

1 carte courante ou inhabituelle en phyrexian recto-verso

2 cartes inhabituelles connectées

2 cartes courantes connectées

1 carte d'illustration

1 carte de la Liste ou un jeton, une carte d’aide CMRV ou une carte publicitaire

Boosters de draft L’invasion des machines

Contenu des boosters de draft L’invasion des machines :

1 carte rare ou rare mythique

1 carte Légendes du Multivers

1 carte de bataille

1 carte recto-verso non-bataille

3-5 cartes inhabituelles (y compris des cartes recto-verso, des cartes de bataille et les cartes Légendes du Multivers notées ci-dessus)

8 à 9 cartes courantes Dans un tiers des boosters, une carte courante est remplacée par une carte Premium traditionnelle qui peut être un terrain de base, une carte courante, inhabituelle, rare, rare mythique ou une carte Légendes du Multivers

1 terrain de base, y compris un terrain de base pleine illustration dans 33 % des boosters

1 jeton, une carte publicitaire ou une carte d’aide CMRV

Boosters collector L'invasion des machines

Contenu des boosters de draft L’invasion des machines :

5 cartes rares ou rares mythiques, notamment : 1 carte Légendes du Multivers rare ou rare mythique Premium traditionnelle 1 carte Premium traditionnelle dans 75 % des boosters 1 carte super Premium dans 14 % des boosters 1 carte Premium halo dans 10 % des boosters 1 carte double arc-en-ciel sérialisée dans moins de 1 % des boosters 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle qui est soit : Une carte Booster Fun planaire L’invasion des machines Une carte à illustration étendue L'invasion des machines Une carte à iIllustration étendue Commander L'invasion des machines Commander Une carte de praetor Premium double arc-en-ciel sérialisée 1 carte rare ou rare mythique non-Premium à illustration étendue des boosters Jumpstart ou Commander L’invasion des machines 1 carte rare ou rare mythique non-Premium L'invasion des machines avec un traitement Booster Fun planaire, à illustration étendue ou sans bordure 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle L’invasion des machines ou des cartes Commander de booster d’extension

1 terrain de base pleine illustration Premium traditionnel

1 carte Légendes du Multivers inhabituelle Premium 1 carte super Premium dans 75 % des boosters 1 carte Premium halo dans 24 % des boosters 1 carte double arc-en-ciel sérialisée dans moins de 1 % des boosters

1 carte Légendes du Multivers inhabituelle Premium traditionnelle

2 cartes inhabituelles et 5 cartes courantes Premium traditionnelles (y compris des terrains de base standard)

Boosters Jumpstart L'invasion des machines

Chaque booster Jumpstart de 20 cartes a un thème et inclut trois cartes spécialement conçues pour Jumpstart (une courante, une inhabituelle et une rare) et d’autres cartes L'invasion des machines. Les cartes courantes, inhabituelles et rares conçues pour Jumpstart peuvent être trouvées dans les boosters d’extension en version non-Premium et Premium traditionnelle, et les rares non-Premium à illustration étendue sont disponibles uniquement dans les boosters collector. Les cartes conçues pour Jumpstart sont légales en Standard et dans d’autres formats Construits.

Contenu des boosters Jumpstart L’invasion des machines :

1 carte rare non-Premium conçue pour Jumpstart spécifique au thème

1 carte rare ou rare mythique non-Premium L'invasion des machines qui est incolore ou de la couleur du thème

Un total de 10 cartes courantes ou inhabituelles non-Premium Inclut une carte courante non-Premium conçue pour Jumpstart spécifique au thème Inclut une carte inhabituelle non-Premium conçue pour Jumpstart spécifique au thème

6 terrains de base non-Premium Inclut 1 terrain de base pleine illustration non-Premium

2 terrains de base Premium traditionnels

Chaque thème existe en deux versions, mais chacune contient les mêmes trois cartes conçues pour Jumpstart spécifiques au thème.

Progéniture (blanc)

Essence de l’Orthodoxie Pourvoyeur de cosse Pégase phyrexian

Laborieux (bleu)

Mascotte interdisciplinaire Escouade d’arbitres Enrouleur du zéphyr

Sacrifiable (noir)

Terreur de Towashi Voyante de la vue dérobée Crocodile à injecteur

Renfort (rouge)

Orthion, héros de Bourg-sur-Lave Artisan d’Axgard Yeti fracasseur de cordillère

Amélioration (vert)

Surrak et Griffeboyaux Recluse des ruines Joueur de trompe de la foire

Nous révélerons les listes complètes des boosters Jumpstart L'invasion des machines bientôt (une fois que les aperçus seront terminés)

Bundle L'invasion des machines

Chaque Bundle L'invasion des machines contient :

8 boosters d’extension L'invasion des machines

1 compteur de points de vie Spindown géant

40 terrains de base 20 terrains de base non-Premium 20 terrains de base Premium traditionnels

1 carte promo Ghalta et Mavren à illustration alternative Premium traditionnelle

Promo du Bundle Ghalta et Mavren

Plaine Île Marais

Montagne Forêt

Decks Commander L'invasion des machines

Il y a un total de cinq decks Commander pour L'invasion des machines, chacun avec son propre thème et sa propre combinaison de couleurs. C'est dans ces decks que vous trouverez la plupart des cartes de Commander L'invasion des machines, ainsi que les cartes Planechase L’invasion des machines(50 au total, avec cinq nouvelles cartes géantes et cinq réimpressions uniques à chaque deck). Il y a au total 50 nouvelles cartes Magic, dix exclusives à chaque deck. Chaque deck contient :

Deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 2 nouvelles créatures légendaires Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck 8 nouvelles cartes rares CommanderL’invasion des machines non-Premium spécifiques à ce deck 90 cartes Magic non-Premium, dont des terrains de base

1 commandant de présentation super Premium imprimé sur une carte plus épaisse

10 cartes Planechase L’invasion des machines géantes spécifiques au deck

1 dé planaire pour Planechase

1 booster collector échantillon 1 carte rare ou rare mythique non-Premium ou Premium traditionnelle L'invasion des machines Inclut des cartes à illustration étendue, une sélection de cartes CommanderL’invasion des machines et une sélection de cartes rares Légendes du Multivers Ne contient pas de cartes Booster Fun sérialisées, super Premium ou Premium halo 1 carte Légendes du Multivers inhabituelle Premium traditionnelle

10 jetons recto-verso

Une boîte de deck en carton et un compteur de points de vie

Menace grandissante (blanc-noir) Dé planaire Menace grandissante

Brimaz, gangrène d’Oreskos Commandant de présentation Brimaz, gangrène d’Oreskos

Charge des cavaliers (blanc-bleu-noir) Dé planaire Charge des cavaliers

Sidar Jabari de Zhalfir Commandant de présentation Sidar Jabari de Zhalfir

Convocation divine (bleu-rouge-blanc) Dé planaire Convocation divine

Kasla au halo brisé Commandant de présentation Kasla au halo brisé

Main-forte (rouge-vert-blanc) Dé planaire Main-forte

Brille-paume, éveilleuse de l’âme Commandant de présentation Brille-paume, éveilleuse de l’âme

Bricoleur dans l’âme (vert-bleu-rouge) Dé planaire Bricoleur dans l'âme

Gimbal, prodige gremlin Commandant de présentation Gimbal, prodige gremlin

Pack d'avant-première L'invasion des machines

Une des façons les plus amusantes de découvrir les nouvelles cartes est de participer aux premiers événements qui les proposent : les événements d'Avant-première dans votre magasin de jeux local. Quand vous participez, vous recevez un Pack d’avant-première. Contenant tout ce dont vous avez besoin (ou presque) pour passer à l’action en Paquet scellé, les Packs d’avant-première sont le nec plus ultra pour ouvrir des nouvelles cartes et les essayer.

Chaque Pack d'avant-première L'invasion des machines contient :

6 boosters de draft L’invasion des machines

1 carte promo rare ou rare mythique estampillée Premium traditionnelle L'invasion des machines

1 carte promo d’Avant-première Peut être non-Premium ou Premium traditionnelle Peut avoir le traitement Booster Fun planaire représentant son plan Non disponible dans les autres produits L’invasion des machines, y compris les boosters collector Non utilisable en Avant-première (mais parfaite pour Commander et plus encore !)

1 compteur de points de vie Spindown Il y a au total cinq couleurs de compteurs de points de vie Spindown. L’un d’eux est inséré aléatoirement dans chaque Pack d’avant-première.



Compteurs de points de vie Spindown du Pack d'Avant-première L'invasion des machines

Pensez à bien vous renseigner sur les événements d'Avant-première L’invasion des machines qui auront lieu du 14 au 20 avril dans votre magasin de jeux local !

Une dernière chose... L'invasion des machines : le jour d’après

Funérailles royales des Kenrith | Illustration par : Manuel Castañón

L’histoire de L’invasion des machines est tellement épique qu’elle ne pouvait pas se finir dans une seule extension. Voici L’invasion des machines : le jour d’après, qui continue la trame de l’histoire et développe ses personnages avec un épilogue qui conclut toute la saga.

L'invasion des machines : le jour d’après arrive le 12 mai 2023 avec 50 nouvelles cartes Magic légales en Standard. Disponible en boosters Épilogue de 5 cartes et en boosters collector de 6 cartes, cette extension ravira les joueurs de Magic et les fans.

Détails de L'invasion des machines : le jour d’après

L'invasion des machines : le jour d’après

Code de l’extension L'invasion des machines : le jour d'après : MAT

Légalité sur table (nouvelles cartes de Magic) :

L'invasion des machines : le jour d’après (MAT) : Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage et Commander

Légalité dans MTG Arena :

L'invasion des machines : le jour d’après (MAT) : Standard, Explorer, Alchemy et Historique

Dates importantes de L'invasion des machines : le jour d’après :

Histoire de L'invasion des machines : le jour d’après : 1-2 mai :

: 1-2 mai : Aperçus des cartes : 2-3 mai :

: 2-3 mai : Visuels des cartes au complet : : 4 mai

: 4 mai Sortie numérique sur MTG Arena et Magic Online : 11 mai

: 11 mai Sortie sur table mondiale : 12 mai

Produits L'invasion des machines : le jour d’après

Boîte de boosters Épilogue L'invasion des machines : le jour d’après

Boîte de boosters collector L'invasion des machines : le jour d’après

Bundle L'invasion des machines : le jour d'après

L’invasion des machines sort dans le monde entier le 21 avril, suivie par L'invasion des machines : le jour d’après le 12 mai. Suivez l’histoire de L'invasion des machines dès maintenant, puis lisez l’histoire de L’invasion des machines : le jour d’après à partir du 1er mai.