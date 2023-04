L'invasion des machines est une extension Magic complètement folle.

Elle est la scène d'un affrontement épique entre les héros de tout le Multivers et les Phyrexians qui veulent le conquérir. C'est pour cela que nous avons mis le paquet sur cette extension. Chaque booster renferme une légende qui fait son grand retour, et ce, dans un cadre spécial. Nous avons également sorti un type inédit de carte, les batailles, qui illustre parfaitement l'ampleur de ce conflit. C'est un peu compliqué à comprendre, mais vous pouvez tout lire au sujet des batailles ici !

Mais ce n’est pas tout. Alors qu'Ethan Fleischer travaillait sur les decks Commander pour L'invasion des machines, il a pensé à faire revenir les cartes parfaites : Planechase.

À l'origine, Planechase est sorti en 2009. Puis, nous avons réitéré l'expérience en 2012, et cela fait maintenant onze ans que nous n'avons plus vu de nouveaux plans. Cela fait des années que les fans nous le demandaient... Et quoi de mieux qu'une extension où vous devez littéralement visiter tout le Multivers ? C'était l'occasion rêvée ! Nous avons remarqué que les joueurs utilisaient surtout Planechase en Commander, il était donc évident de retrouver les cartes Planechase dans les decks Commander.

De plus, comme cela fait maintenant onze ans que nous avons fait une sortie de Planechase... beaucoup d'entre vous ne connaissent probablement pas la gloire de Planechase. C'est pour cela qu’aujourd’hui, je voudrais vous expliquer ce qu'est Planechase, comment y jouer, et à quoi vous attendre avec les decks Commander L'invasion des machines.

Si vous souhaitez aussi regarder une vidéo, j’ai fait une vidéo d’accompagnement sur Good Morning Magic avec cet article à regarder ci-dessous :

Ceci étant dit... c'est parti !

C'est l'heure de Planechase !

Dans Magic, vous incarnez un planeswalker qui se balade dans tout le Multivers. Et dans Planechase, ces voyages sont n'ont jamais été aussi réels !

Planechase utilise des cartes géantes qu'on appelle plans et qui sont deux fois plus grandes que les cartes de base.

Chacune de ces cartes illustre un endroit spécifique sur un plan. Par exemple, cette carte illustre Jund sur le plan d'Alara. Ces cartes ont presque toutes une capacité statique quelconque, comme un enchantement qui affecte tout le monde ; cette capacité est spécifique à ce plan. Par exemple, ici sur Jund, l'endroit vert, noir et rouge d'Alara où est née la mécanique de dévorement, les créatures vertes, noires, et rouges de tous les joueurs acquièrent le dévorement. Ça colle parfaitement à Jund !

Il existe aussi une autre capacité à côté de ce symbole qui parle de chaos qui s'ensuit... Nous reviendrons sur ce point dans un instant.

Jund n'est pas vraiment le bon endroit où jouer un deck bleu-blanc. Il n'y a que des bonus pour les cartes vertes, noires et rouges. Mais alors, comment faire ? Hé bien, comme un Planeswalker, vous pouvez à tout moment vous déplacer sur un autre plan : c'est là tout le plaisir de Planechase.

Chaque joueur apporte son propre deck de dix plans sur la table et vous mélangez chaque deck au début de la partie. (Il existe également une règle maison facultative : vous pouvez choisir de mélanger tous ces decks de plans ensemble pour la partie.) Le premier joueur révèle le plan de départ de son deck. Puis, à chaque fois que vous vous transplanez, vous remplacez le plan actuel avec le plan au-dessus de votre deck planaire. C'est comme ça que vous pouvez vous transplaner de Jund vers...

Là, c'est bien mieux pour qui joue un deck bleu-blanc ! Mais comment se transplaner ? Cela va demander un peu plus d'efforts que de taper vos pieds l'un contre l'autre en murmurant « Esper » sans cesse. Vous utilisez... (roulements de tambour) le dé planaire !

Un dé planaire est inclus dans chaque deck Commander dans une couleur qui complémente le deck : il existe cinq dés planaires au total !

C'est un dé très particulier. Quatre de ses six des faces sont vierges. L'une d'entre elles a le symbole Planeswalker, et une autre arbore ce symbole étrange susmentionné.

Le symbole Chaos de Planechase

Pendant votre tour, vous pouvez lancer le dé planaire à tout moment où vous pourriez lancer un rituel (tout comme lorsque la pile est vide pendant votre phase principale). Si vous tombez sur le symbole Planeswalker, vous vous transplanez vers le plan suivant !

Si vous tombez sur l'autre symbole, c'est ce qu'on appelle le symbole Chaos ! Chaque plan a un effet qui se produit quand le chaos s'ensuit. Cet effet peut être simple ou compliqué. Souvent, il est lié à la première capacité. Par exemple, Jund vous offre des gobelins à dévorer et Towashi vous octroie des marqueurs pour modifier vos créatures ! Essayer de tomber sur le symbole Chaos peut être une bénédiction, mais vous ne savez pas sur quel plan vous allez tomber ; vous ne savez pas non plus s'il vous sera défavorable.

Est-il possible de lancer le dé plus d'une fois par tour ? Hé bien, votre premier lancer est gratuit. Chaque lancer après le premier vous coûtera un mana supplémentaire. Par exemple, vous paierez un mana pour votre deuxième lancer, deux manas pour votre troisième lancer et ainsi de suite. Si vous devez à tout prix vous échapper d'un plan, vous pouvez lancer le dé plusieurs fois pour partir au plus vite !

Pendant toute la partie, vous vous transplanerez d'un plan vers un autre et découvrirez une multitude d'effets de chaos. Parfois, vous pourrez également tomber sur un phénomène !

Si les plans sont comme des enchantements, les phénomènes sont comme des rituels. Ils apparaissent, vous utilisez leur effet et vous vous transplanez vers le plan suivant. Oh, et lorsque la partie commence, vous ne pouvez pas tomber sur un phénomène en révélant le premier plan : ce serait ridicule.

C'est pour ça qu'avec la Fusion spatiale, vous pouvez avoir deux plans à la fois ! Il existe moult effets complètement fous ; cependant, il n'existe que quelques phénomènes dans un deck planaire entier, donc ne vous faites pas trop de souci.

Je tiens également à parler d'un énième avantage de Planechase : c'est tout bonnement génial de profiter des magnifiques illustrations sur ces cartes. C'est un réel plaisir de pouvoir admirer Nyx sur une grande scène horizontale. Regardez cette illustration magnifique :

En bref, voilà l'essentiel de Planechase : des effets globaux géniaux, des capacités de chaos complètement folles et des lancers de dé à n'en plus finir !

Commander les plans

Qu'est-ce qui vous attend dans les decks Commander L'invasion des machines ?

Hé bien, chaque deck Commander a son propre deck planaire composé de dix cartes. Cinq d'entre elles sont des nouveaux plans, quatre des réimpressions de plans et la dernière un phénomène. Ces cartes couvrent tous les plans et toutes les périodes de Magic. Il y a même des plans qui n'existent techniquement plus... comme Panopticon, qui se trouve sur un plan du nom de Mirrodin. Vous en avez déjà entendu parler ? Moi, il me rappelle bizarrement la Nouvelle Phyrexia.

Chaque deck comporte cinq nouveaux plans, quatre plans réimprimés et un phénomène.

J'adore me promener de plan en plan, et Ethan excelle dans l'art de cacher des petits détails et des références en tout genre. J'ai hâte que vous découvriez ces cartes !

Par ailleurs, chaque deck renferme un nouveau dé planaire à utiliser pour vous balader sur différents plans.

À quoi vous attendre en jouant des parties Planechase ?

Hé bien, c'est un véritable plaisir de jouer avec Planechase : chaque partie est inattendue. Vous devriez vous préparer à céder au chaos, car le cours de la partie peut basculer à tout moment. Comme vous pouvez lancer plusieurs fois le dé et utiliser plein d'effets délirants, les parties Commander Planechase peuvent durer plus longtemps que prévu ; prévoyez donc un peu plus de temps qu'à l'accoutumée. Cependant, certains des nouveaux plans peuvent vous encourager à attaquer et faire avancer la partie, et donc raccourcir l'affrontement, surtout si vous avez l'habitude de jouer à Commander Planechase !

N'oubliez pas de lancer le dé dès que vous en avez l'occasion ! Il est facile d'oublier de le faire, surtout au début de la partie. Gardez votre dé planaire à portée de main. Un conseil : utilisez toujours votre lancer de dé gratuit à chaque tour, sauf si le plan sur lequel vous vous trouvez est idéal pour votre jeu. Puis, quand vous avez du mana à utiliser, n'hésitez pas à lancer plusieurs fois le dé ! Cela vous permettra de changer de plan sans que cela n'ait d'impact sur votre jeu, ou d'activer un effet de chaos sympathique.

De plus, vous devez réfléchir au moment où vous voulez lancer le dé : avant ou après le combat ? Plusieurs plans peuvent modifier le cours du combat. Souvent de façon bénéfique pour l'attaquant, mais pas toujours. En général, si le combat est à votre avantage, je vous conseille d'attendre la fin du combat pour lancer le dé.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'attaquer ou dans une position de faiblesse en combat, je vous conseille de lancer le dé pour voir ce qui pourrait arriver. Votre première phase principale vous permet d'obtenir des informations sur la marche à suivre pour le reste de votre tour. C'est impossible de le savoir avec certitude, mais vous pouvez essayer de retourner la situation à votre avantage en choisissant le bon moment pour lancer le dé pendant votre tour.

Ceci dit, vous n'avez pas besoin de trop vous soucier de votre phase d'avant ou d'après combat. C'est du Commander Planechase : vous avez largement le temps de trouver de nouveaux plans.

Planechasez, c'est gagné

J'adore voir le retour d'éléments qui fonctionnent aussi bien dans une extension, et Planechase en est l'exemple parfait.

L'Avant-première L'invasion des machines arrive à grands pas et se déroulera du 14 au 20 avril. Si vous voulez vous procurer cette extension au plus vite, rendez-vous dans votre magasin de jeux local ou auprès de détaillants comme Amazon pour précommander ce qui vous fait de l'œil !

En attendant, j'adorerais avoir votre avis ou lire vos questions. Aimeriez-vous voir plus de Planechase ? N'hésitez pas à me le dire ! Vous pouvez m'envoyer un message aux liens ci-dessous.

Profitez des aperçus (vous verrez davantage d'aperçus de plans pendant les révélations autour des decks Commander, consultez les dates dans cet article) et éclatez-vous ! J'espère de tout cœur que vous trouverez le plan que vous cherchez.

Gavin

