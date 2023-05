Pendant les événements de L'invasion des machines, Elspeth l’archange a frappé l'invasion d'Elesh Norn en plein cœur, et les défenseurs de tout le Multivers se sont battus contre les flots incessants d'envahisseurs phyrexians. Contre toute attente, et grâce à la persévérance et au sacrifice de nombreux Planeswalkers et d'autres héros, la guerre a été gagnée : la Nouvelle Phyrexia n'est plus, et les plans des Phyrexians ont été contrecarrés. L'invasion est terminée.

Mirrodin vengé | Illustration par : Scott Murphy

Et maintenant ?

L'invasion des machines : le jour d'après suit les conséquences cataclysmiques de l'invasion des plans et l'histoire des défenseurs de ces derniers. Les plans sont désormais reliées d'une étrange façon, les héros fêtent leur victoire et pleurent leurs morts. De nombreux Planeswalkers ont changé et ont perdu leur capacité de voyager d'un plan à l'autre. Le 12 mai, certaines histoires se concluront et bien d'autres commenceront avec L'invasion des machines : le jour d'après.

Détails de L'invasion des machines : le jour d’après

L'invasion des machines : le jour d’après

Précommander maintenant

Vous pouvez précommander dès à présent L'invasion des machines : le jour d'après en ligne sur Amazon ou dans votre magasin de jeux local.

Code de l’extension L'invasion des machines : le jour d'après : MAT

Légalité sur table (nouvelles cartes de Magic) :

L'invasion des machines : le jour d’après (MAT) : Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage et Commander

Légalité dans MTG Arena :

L'invasion des machines : le jour d’après (MAT) : Standard, Explorer, Alchemy et Historique

Site Web : L'invasion des machines : le jour d’après

Dates clés de L'invasion des machines : le jour d'après

Histoire de L'invasion des machines : le jour d’après : maintenant disponible

: maintenant disponible Aperçus des cartes : 2 mai

: 2 mai Visuels des cartes complets : 2 mai

: 2 mai Elder Dragon Social Club de Loading Ready Run : 10 mai

: 10 mai Sortie numérique sur MTG Arena et Magic Online : 11 mai

: 11 mai Sortie sur table mondiale : 12 mai

L'invasion des machines : le jour d'après : informations sur l'extension et produits

L'invasion des machines : le jour d'après est une extension de 50 cartes. Elle contient 15 cartes inhabituelles, 25 cartes rares et 10 cartes rares mythiques, pour un total de 50 nouvelles cartes Magic. Les 50 cartes disposent toutes d'une version Booster Fun, et toutes les cartes rares et rares mythiques possèdent également une version à illustration étendue (disponible uniquement dans les boosters collector).

La quasi-totalité des cartes Booster Fun de L'invasion des machines : le jour d'après utilisent les mêmes traitements Booster Fun planaires que dans L'invasion des machines. Chaque carte Booster Fun planaire arbore le traitement du plan natal du personnage, ou, pour certains de nos Planeswalkers désormais dépourvus d'étincelle, un traitement du plan sur lequel ils se sont retrouvés.

Vous avez déjà vu la plupart de ces traitements dans l'extension L'invasion des machines. (Consultez notre vue d'ensemble des produits à collectionner de L'invasion des machines pour voir des visuels de ces traitements.) Toutefois, les cartes de Zhalfir (qui a fait son retour et a pris la place de la Nouvelle Phyrexia) sont perdues dans le temps : les cartes Booster Fun de Zhalfir présentent un traitement à cadre rétro déjà vu dans des sorties précédentes de Magic, comme dans l'extension Dominaria Remastered, les decks Commander La Guerre Fratricide et l'extension Horizons du Modern 2.

Jolraël, voix de Zhalfir Cadre rétro

Une autre carte provient des Éternités aveugles ; son traitement Booster Fun est donc sans bordure plutôt que planaire. (Et bien sûr, aucune carte ne possède le traitement de la Nouvelle Phyrexia. Comme dit le proverbe : malheur au vaincu.)

En plus de ces traitements Booster Fun, vous trouverez également des traitements d'impression spéciaux dans L'invasion des machines : le jour d'après. L'invasion des machines marquera le retour des cartes Premium halo : les 43 cartes avec des traitements Booster Fun auront une version Premium halo en plus de leur version Premium traditionnelle. (Les cartes à cadre rétro et les cartes sans bordure n'existent pas en Premium halo.)

Super Premium Illustration étendue

Les cartes super Premium font également leur grand retour dans L'invasion des machines : le jour d'après : les 50 cartes ont droit à une version super Premium de leur illustration à cadre normal. Les cartes Premium halo, super Premium et à illustration étendue sont toutes exclusives aux boosters collector L'invasion des machines : le jour d'après. (Il n'y a pas de cartes sérialisées dans L'invasion des machines : le jour d'après.)

Boosters Épilogue

Boîte de boosters Épilogue

Les extensions Épilogue sont des petites extensions, et les boosters Épilogue des petits boosters. Les boosters Épilogue contiennent cinq cartes :

2 cartes inhabituelles non-Premium

1 carte rare ou rare mythique non-Premium

1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté Cette carte est rare ou rare mythique dans environ 1 booster sur 6.

1 carte Booster Fun de n'importe quelle rareté Cette carte est Premium traditionnelle dans environ 1 booster sur 6. Et cette carte est rare ou rare mythique dans environ 1 booster sur 6. En outre, environ 1 booster sur 36 contient une carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium traditionnelle.

1 carte publicitaire ou de jeton

Une boîte de boosters Épilogue L'invasion des machines : le jour d'après contient 24 boosters Épilogue.

Achetez une boîte de boosters Épilogue ou de boosters collector Épilogue L'invasion des machines : le jour d'après dans votre magasin de jeux local et recevez la promo Buy-a-Box Jolraël, voix de Zhalfir (dans la limite des stocks disponibles).

Promo Buy-a-Box

Boosters collector Épilogue

Les extensions Épilogue sont des petites extensions et les boosters collector Épilogue des petits boosters. Les boosters collector Épilogue contiennent six cartes :

1 carte inhabituelle Premium halo ou Premium traditionnelle Environ 1 booster sur 6 contient une carte Premium halo.

1 carte inhabituelle super Premium

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue Premium traditionnelle ou non-Premium Environ 1 booster sur 3 contient une carte rare ou rare mythique à illustration étendue Premium traditionnelle.

1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium halo ou Premium traditionnelle Environ 1 booster sur 6 contient une carte Premium halo.

1 carte rare ou rare mythique super Premium

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Bundles

L'invasion des machines : le jour d'après propose également des bundles. Chaque bundle contient les produits suivants :

8 boosters Épilogue L'invasion des machines : le jour d'après

1 compteur de points de vie Spindown géant

40 terrains de base de L'invasion des machines 20 terrains de base non-Premium 20 terrains de base Premium traditionnels

1 version promotionnelle Premium traditionnelle de Rupture d’étincelle

Promo du bundle Rupture d’étincelle

Bundle Spindown

Plaine Île Marais

Montagne Forêt

En raison d'un problème d'impression à la suite duquel des bundles L'invasion des machines : le jour d'après affichaient de façon erronée une image des boosters collector Épilogue L'invasion des machines : le jour d'après comme faisant partie de leur contenu, des autocollants sont en cours d'apposition sur les boîtes concernées, afin d'afficher correctement les boosters Épilogue L'invasion des machines : le jour d'après. Même si nous pensons que ce problème ne retardera pas les bundles L'invasion des machines : le jour d'après en Amérique du Nord, il est possible qu'ils soient retardés dans d'autres régions.

L'invasion des machines : le jour d'après sortira le 12 mai et sera disponible dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où des produits Magic sont vendus.