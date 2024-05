Détails clés d’Horizons du Modern 3

Magic et les concepts dédiés au Modern se rencontrent avec Horizons du Modern 3 : une extension remplie de cartes puissantes, de clins d’œil et de revisites de toute l’histoire de Magic, de traitements superbes (et collector), et de classiques réimprimés pour repousser le champ des possibles en Modern.

Symbole de l'extension MH3

Symbole de l'extension M3C Symbole de l'extension M3C

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Horizons du Modern 3 : MH3

Code de l’extension Commander Horizons du Modern 3 : M3C

Réimpressions à cadre rétro : H2R

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Site web : Horizons du Modern 3

Événements d'aperçu Horizons du Modern 3

Présentation et début des aperçus sur WeeklyMTG : 21 mai

21 mai Visuels des cartes et aperçus complets : 31 mai

31 mai Lancement sur table mondial : 14 juin

Événements de jeu Horizons du Modern 3

Début des événements d'Avant-première dans votre magasin de jeux local : 7 juin

: 7 juin Lancement mondial sur MTG Arena : 11 juin

sur : 11 juin Week-end de Launch Party : 14 juin

: 14 juin Pro Tour Horizons du Modern 3 à la MagicCon: Amsterdam : 28–30 juin

Détails de l'extension

Horizons du Modern 3 (MH3) comporte 80 cartes courantes, 101 inhabituelles (81 cartes à une face et 20 cartes recto-verso), 60 rares et 20 rares mythiques (15 cartes à une face et 5 cartes recto-verso). Parmi elles, 20 inhabituelles, 18 rares et 4 rares mythiques de Commander et de Legacy sont introduites pour la première fois en Modern. Horizons du Modern 3 inclut les 5 terrains de base (plaine, île, marais, montagne et forêt) avec des variantes de traitement, ainsi que les Landes enneigées (incluses en tant qu’une des 101 inhabituelles) avec ses variantes de traitement.

Invités spéciaux

Les cartes Invités spéciaux sont de retour dans Horizons du Modern 3. 1 booster de jeu sur 64 et approximativement 1 booster collector sur 15,5 contiennent une carte Invités spéciaux. 10 cartes Invités spéciaux rares mythiques sans bordure sont disponibles dans les boosters de jeu (en version non-Premium) et les boosters collector (en version Premium traditionnelle), dont 5 qui sont des élémentaux avec des versions à texture Premium exclusives aux boosters collector.

Booster Fun Horizons du Modern 3

Sans bordure

0353_MTGMH3_BdlFetch: Grève inondée 0044_MTGMH3_SPGElem_MH3SpecialGuest: Solitude

Les cartes sans bordure font leur grand retour dans les boosters de jeu et collector Horizons du Modern 3, avec 5 planeswalkers recto-verso et 12 terrains qui présentent ce traitement incroyable. Ces 17 cartes (10 rares et 7 rares mythiques) affichent une illustration alternative ainsi que le traitement sans bordure classique. De plus, les 10 cartes Invités spéciaux rares mythiques peuvent aussi recevoir le traitement sans bordure.

Profil sans bordure

0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, bergère exubérante 0016_MTGMH3_CommPort: Ulalek, atrocité fusionnée

Le traitement de profil sans bordure revient sur 19 cartes Horizons du Modern 3 et cartes inédites en Modern de l’extension (12 rares et 7 rares mythiques), dans les boosters de jeu et les boosters collector. Vous pouvez aussi trouver n’importe lequel des 8 commandants de profil sans bordure rares mythiques des decks Commander Horizons du Modern 3 dans les boosters de jeu et les boosters collector, leurs versions Premium Remous restant exclusives aux decks Commander édition collector (plus d’informations sur le Premium Remous ci-dessous).

Sans bordure hors cadre

0343_MTGMH3_FrameBrk: Kaalia de l'Immensité 0349_MTGMH3_FrameBrk: Médaillon de saphir

Vous pouvez aussi trouver des traitements sans bordure hors cadre dans les boosters de jeu et les boosters collector Horizons du Modern 3 sur un total de 30 cartes de l’extension (26 rares et 4 rares mythiques). Une sélection de cartes inédites en Modern et de cartes Horizons du Modern 3 présente une illustration alternative avec le traitement sans bordure hors cadre. Horizons du Modern 3 étant une célébration de Magic, nous avons veillé à demander le retour d’artistes classiques de Magic comme Richard Kane Ferguson, Mark Poole, Ron Spears et d’autres encore, pour offrir aux cartes les visuels éblouissants qui sont la marque de fabrique de Magic.

Eldrazi conceptuels sans bordure

0382_MTGMH3_Concept: Kozilek, la Réalité Brisée 0383_MTGMH3_Concept: Ulamog, le Contaminateur

Il y a aussi 3 versions non-Premium et Premium traditionnelles des titans Eldrazi à retrouver dans les boosters de jeu et les boosters collector Horizons du Modern 3. Elles affichent des illustrations conceptuelles saisissantes, avec le traitement sans bordure classique.

Eldrazi conceptuels sans bordure sérialisés

Votre navigateur ne prend pas en charge le tag vidéo.

En plus des Eldrazi conceptuels sans bordure non-Premium et Premium traditionnels, des versions sérialisées sans bordure double arc-en-ciel des titans Eldrazi peuvent apparaître dans les boosters collector Horizons du Modern 3. Il existe 250 impressions sérialisées de chacun des trois titans présentant une illustration conceptuelle avec un traitement Premium double arc-en-ciel brillant.

Ces cartes sont uniquement en anglais mais apparaissent dans les boosters collector de toutes les langues. Elles sont mécaniquement identiques aux exemplaires non sérialisés.

Texture Premium

0468a_MTGMH3_EclDFCPW: Ajani, paria nacatl

Votre navigateur ne prend pas en charge le tag vidéo.

Apparu pour la première fois dans Double Masters 2022, le traitement à texture Premium est aussi disponible dans Horizons du Modern 3 et est exclusif aux boosters collector. Dans les boosters collector, vous trouverez soit un élémental Invités spéciaux sans bordure (1,9 %), soit un planeswalker recto-verso sans bordure (1,9 %) avec une texture Premium. Grâce à notre approche unique, les cartes Premium texturées mettent en valeur ces traitements sans bordure.

Premium Remous

Rendu numérique interactif. Il ne s'agit pas d'une carte réelle. Ulalek, atrocité fusionnée

(De profil sans bordure Premium Remous)

Notre tout nouveau traitement Premium présente un subtil effet de halo qui ondule, dont profitent les 100 cartes de chaque deck Commander édition collector Horizons du Modern 3, y compris le recto des 10 jetons recto-verso de chaque deck et le commandant de présentation super Premium Remous (imprimé sur du papier cartonné plus épais ; illégal en jeu homologué Commander). Le traitement Premium Remous est exclusif aux decks Commander édition collector Horizons du Modern 3.

Super Premium

0482_MTGMH3_FEModern: Laelia, la lame reforgée 0483_MTGMH3_FEModern: Éladämri, Korvecdal

Votre navigateur ne prend pas en charge le tag vidéo.

Une sélection de cartes et de variantes peut aussi apparaître avec le traitement super Premium exclusif aux boosters collector, y compris les 8 commandants rares mythiques des decks Commander normaux ainsi que 12 cartes rares et 10 rares mythiques de Horizons du Modern 3.

Cadre rétro

0436_MTGMH3_RetroMH3: Grève inondée 0003_MTGMH3_RetroRep: Solitude

Rendu numérique interactif. Il ne s'agit pas d'une carte réelle. Fondrière sanguinolente (cadre rétro)

Le traitement à cadre rétro apprécié des fans apparaît sur 58 cartes Horizons du Modern 3 (7 courantes, 16 inhabituelles, 26 rares et 9 rares mythiques) et sur une sélection de 16 réimpressions de Horizons du Modern et Horizons du Modern 2 avec le code d’extension H2R (2 courantes, 6 inhabituelles, 2 rares et 6 rares mythiques).

Pleine illustration

Les cartes pleine illustration reviennent avec les terrains Eldrazi pleine illustration, qui présentent de superbes paysages ainsi que de redoutables Eldrazi (quelques instants avant qu’ils ne détruisent lesdits superbes paysages).

0304_MTGMH3_MbLand: Plaine 0305_MTGMH3_MbLand: Île 0306_MTGMH3_MbLand: Marais 0307_MTGMH3_MbLand: Montagne 0308_MTGMH3_MbLand: Forêt

Ils peuvent apparaître dans les boosters de jeu Horizons du Modern 3 10 % du temps, et 6,67 % du temps en plus, ils apparaîtront en version Premium traditionnelle (au total, ils ont des chances d’apparaître dans 1 booster de jeu sur 6). L’un d’eux apparaîtra toujours en Premium traditionnel dans les boosters collector.

Illustration étendue

0052_MTGMH3_CommExP2: Dernier acte 0462_MTGMH3_ExtRM: Lune hivernale

L’illustration étendue est de retour sur les cartes des boosters collector et sur 13 cartes Magic inédites dans chaque deck Commander édition collector. En tout, 67 cartes Horizons du Modern 3, (8 rares mythiques et 59 rares) reçoivent le traitement à illustration étendue. D’ordinaire, nous n’employons d’illustration étendue que pour les cartes qui ne disposent pas d’autres versions alternatives. Avec Horizons du Modern 3, nous dérogeons à la règle pour inclure 5 terrains de récupération alliés en illustration étendue, pour accompagner les terrains de récupération ennemis qu’on trouve dans Horizons du Modern 2.

Booster de jeu Horizons du Modern 3

Les boosters de jeu Horizons du Modern 3 sont exactement ce que leur nom indique : si vous comptez jouer avec des amis, participer à une Avant-première ou à un draft en magasin, ou que vous voulez juste découvrir ce que contient l’extension, vous pouvez compter sur le booster de jeu pour jouer ou pour construire votre collection Magic.

Boîte de boosters de jeu Horizons du Modern 3

Chaque booster de jeu Horizons du Modern 3 inclut :

14 cartes Magic: The Gathering : 6 courantes* – Horizons du Modern 3 comporte 80 courantes que vous pouvez trouver dans cet emplacement. 3 inhabituelles, dont des cartes recto-verso (CRV) – Ici, vous pouvez trouver n’importe laquelle des 81 cartes MH3 inhabituelles (2,4 cartes en moyenne) et les 20 cartes MH3 inhabituelles recto-verso (0,6 cartes en moyenne). 1 carte rare ou rare mythique, dont des cartes Booster Fun, recto-verso et à cadre rétro – Ici vous pouvez obtenir n’importe laquelle des 60 cartes rares (79,8 %) ou des 20 rares mythiques MH3, dont des planeswalkers CRV (13 %), des cartes à cadre rétro (24 rares, 8 rares mythiques [2,1 % au total]), ou une carte sans bordure Booster Fun, incluant des terrains de récupération, des Eldrazi conceptuels, des planeswalkers CRV, des cartes hors cadre, des cartes de profil et d’autres rares ou rares mythiques sans bordure (5,1 % au total). 1 carte inédite en Modern – MH3 prend 20 inhabituelles, 18 rares et 4 rares mythiques des formats Commander et Legacy et les introduit pour la première fois en Modern. Cet emplacement contient uniquement des cartes qui sont inédites en Modern. Cet emplacement inclut les 20 inhabituelles (75 %), les 18 rares (21,3 %) et les 4 rares mythiques (2,3 %), avec un cadre normal. Cet emplacement peut aussi contenir des versions Booster Fun ou à cadre rétro. Il existe 6 rares et 1 rare mythique avec le traitement sans bordure hors cadre (0,8 % au total), 2 rares et 2 rares mythiques avec le traitement de profil sans bordure (0,3 % au total), 2 rares et 1 rare mythique dans un cadre rétro (0,2 % au total) et 1 rare mythique sans bordure supplémentaire (moins de 0,1 %). 1 joker de n’importe quelle rareté – En plus des 80 courantes (41,7 %), des 81 inhabituelles (33,4 %), des inhabituelles CRV (8,3 %), des 60 rares (6,7 %) et des 20 rares mythiques (incluant les planeswalkers CRV [1,1 %]), c’est dans cet emplacement que vous trouverez : Des cartes sans bordure hors cadre (20 rares, 3 rares mythiques), des cartes de profil sans bordure (10 rares, 5 rares mythiques), des Eldrazi conceptuels sans bordure (3 rares mythiques) et d’autres cartes sans bordure, dont des terrains de récupération alliés et des planeswalkers CRV (10 rares, 6 rares mythiques). Au total, vous obtiendrez l’une de ces cartes rares ou rares mythiques en traitement sans bordure dans l’emplacement de joker dans 0,4 % des boosters de jeu. Des cartes MH3 à cadre rétro, dont des inhabituelles inédites en Modern (7 courantes, 16 inhabituelles, 24 rares et 8 rares mythiques qui apparaissent à hauteur de 4,2 % au total) Des rares mythiques Commander recto-verso (8 cartes, à la fois normales et sans bordure ; 4,2 % au total), et plus encore Landes enneigées pleine illustration (1 carte, moins de 0,1 %) 1 carte Premium traditionnelle de n’importe quelle rareté** – Ceci contient une version Premium traditionnelle des cartes inédites en Modern, des cartes inédites en Modern à cadre rétro (toutes rareté) et des versions Premium traditionnelles de l’emplacement de joker (à l’exception d’ Invités spéciaux ; les versions Premium traditionnelles sont exclusives aux boosters collector) 1 carte de terrain ou courante – Chacune des 80 courantes MH3 apparaît dans cet emplacement la moitié du temps (50 %). Le reste du temps, vous obtiendrez l’un des 10 terrains de base normaux en version non-Premium (20 %) ou Premium traditionnelle (13,3 %), ou un terrain de base Eldrazi pleine illustration en version non-Premium (10 %) ou Premium traditionnelle (6,7 %).

:

*Une des 10 cartes Invités spéciaux rares mythiques non-Premium remplace une carte courante dans 1 booster de jeu sur 64.

**Veuillez noter que pour un petit nombre de boosters de jeu Horizons du Modern 3 en anglais, des inhabituelles recto-verso Premium traditionnelles ont été imprimées par erreur avec des faces incorrectes. Ces cartes peuvent être jouées comme si elles étaient mécaniquement identiques à leurs équivalentes ne présentant pas d’erreur d’impression, pour faire correspondre correctement le recto et le verso des cartes en fonction du recto de la carte. Elles ne représentent pas des impressions mécaniquement uniques.

Boosters collector Horizons du Modern 3

Les boosters collector Horizons du Modern 3 sont les boosters les plus intéressants à ouvrir de l’extension ! Remplis de Premium brillantes, de superbes traitements Booster Fun (sans bordure, à cadre rétro et bien plus encore) et accueillant les cartes sérialisées hautement collector qui peuvent apparaître, les boosters collector sont un plaisir à ouvrir et sont parfaits pour ajouter de nouvelles cartes à votre collection.

Boîte de boosters collector Horizons du Modern 3

Les boosters collector Horizons du Modern 3 contiennent chacun :

4 courantes Premium traditionnelles – Dans ces emplacements, vous trouverez les 80 courantes MH3.

3 inhabituelles Premium traditionnelles – Ici, vous trouverez, en moyenne, 2 des 81 inhabituelles de MH3, 0,5 des 20 inhabituelles recto-verso (CRV) et 0,5 des 20 inhabituelles inédites en Modern.

1 terrain Eldrazi pleine illustration Premium traditionnel – 1 des 5 terrains de base Eldrazi pleine illustration

1 carte à cadre rétro courante ou inhabituelle non-Premium ou Landes enneigées pleine illustration – En plus des Landes enneigées pleine illustration disponibles dans cet emplacement (2,6 %), vous trouverez ici une sélection de cartes courantes et inhabituelles de MH1, MH2 et MH3 profitant toutes d’un cadre rétro. Il y a 7 courantes MH3 à cadre rétro (30,7 %), 12 inhabituelles MH3 à cadre rétro (31,6 %), 4 inhabituelles MH3 inédites en Modern à cadre rétro (10,5 %), 2 courantes à cadre rétro (8,8 %) et 6 inhabituelles à cadre rétro apparues pour la première fois dans Horizons du Modern ou Horizons du Modern 2 (15,8 %).

ou (15,8 %). 1 carte à cadre rétro courante ou inhabituelle Premium traditionnelle ou Landes enneigées pleine illustration – La même sélection de cartes et la même fréquence d’apparition que pour l’emplacement précédent, avec un traitement Premium traditionnel

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle, incluant des CRV et des cartes inédites en Modern – Ici vous pourrez obtenir n’importe laquelle des 60 rares MH3 (66,7 %), des 15 rares mythiques MH3 (8,3 %), des 5 rares mythiques CRV MH3 (2,8 %), des 18 rares MH3 inédites en Modern (20 %), ou des 4 rares mythiques MH3 inédites en Modern (2,2 %).

1 rare mythique Commander super Premium ou une rare ou rare mythique Commander Booster Fun non-Premium ou Premium traditionnelle – Dans cet emplacement, vous trouverez les cartes Commander Horizons du Modern 3 avec le traitement super Premium, non-Premium ou Premium traditionnel. Les 8 rares mythiques Commander sont chacune disponibles avec le traitement super Premium (3,3 %), ainsi qu’en version de profil sans bordure non-Premium (6,1 %) et en version de profil sans bordure Premium traditionnelle (3,5 %). Une version à illustration étendue non-Premium (5,3 %) ou une version à illustration étendue Premium traditionnelle (3 %) de 7 des 8 rares mythiques Commander peut aussi être trouvée ici. Ulalek, atrocité fusionnée est la rare mythique qui n’est pas incluse avec une illustration étendue. 39 rares Commander Horizons du Modern 3 à illustration étendue sont aussi disponibles dans cet emplacement, chacune en non-Premium, ainsi que les 13 nouvelles rares du deck Commander Incursion eldrazi (78,9 % au total). Cette sélection de cartes contient toutes les rares présentant de nouvelles mécaniques disponibles dans les decks Commander. Veuillez noter que les 13 nouvelles cartes rares d’Incursion eldrazi seront disponibles avec la même illustration et le même traitement que dans leur deck Commander, les Eldrazi présentant déjà un cadre transparent incolore.

avec le traitement super Premium, non-Premium ou Premium traditionnel. 2 rares ou rares mythiques non-Premium avec le traitement sans bordure, à illustration étendue ou à cadre rétro – Cet emplacement inclut une incroyable gamme de cartes collector, dont des terrains de récupération sans bordure ou à cadre rétro, des Eldrazi conceptuels sans bordure, des cartes à illustration étendue, des cartes à cadre rétro et bien plus encore ! Veuillez noter que certaines cartes disposent de deux traitements Booster Fun ; le cas échéant, chacune de ces versions apparaît d’ordinaire la moitié du temps afin qu’au total elles apparaissent aussi souvent que des cartes ne possédant qu’une seule version Booster Fun. Voici le récapitulatif des deux cartes que vous pouvez obtenir dans cet emplacement. Tout pourcentage indiqué représente la possibilité d’obtenir les cartes dans les deux emplacements totaux, ce qui signifie que les pourcentages s’additionnent pour un total de deux cartes : 20 rares MH3 à illustration étendue (45,4 %) et 1 rare mythique MH3 à illustration étendue (1,1 %) Les traitements sans bordure qui apparaissent, y compris 20 cartes sans bordure hors cadre rares (29,6 %) et 3 rares mythiques (2,8 %) ; 10 cartes de profil sans bordure rares (18,2 %) et 5 rares mythiques (4,6 %) ; 3 Eldrazi conceptuels sans bordure rares mythiques (1,7 %) ; et d'autres cartes sans bordure, comme 5 terrains de récupération rares (5,7 %), 5 autres terrains rares (11,4 %) et 1 rare mythique (1,1 %) et 5 planeswalkers CRV rares mythiques (5,7 %). Les cartes inédites en Modern : 6 cartes sans bordure hors cadre rares (13,6 %) et 1 rare mythique (0,6 %) ; 2 cartes de profil sans bordure rares (4,6 %) et 2 rares mythiques (1,7 %) ; et 1 carte sans bordure rare mythique normale (1,1 %) Il y a aussi la possibilité d’ouvrir des cartes à cadre rétro de Horizons du Modern 2 et Horizons du Modern 3 dans ces emplacements. Provenant de MH3, il y a 24 rares à cadre rétro (28,4 %), dont des terrains de récupération, 8 rares mythiques à cadre rétro (5,7 %), 2 rares inédites en Modern à cadre rétro (4,6 %) et 1 rare mythique (1,1 %). Provenant de MH2, il y a 2 rares à cadre rétro (4,5 %) et 6 rares mythiques à cadre rétro : les 5 élémentaux de MH2 et Ragavan, habile chapardeur (6,8 %).

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle qui est une carte à illustration étendue, sans bordure ou à cadre rétro, ou : Un Eldrazi sérialisé double arc-en-ciel (250 de chaque) Une rare (9,3 %) ou rare mythique (3,9 %) super Premium Une rare mythique Invités spéciaux Premium traditionnelle (10 cartes au total—4,4 %) Un planeswalker CRV ou élémental Invités spéciaux à texture Premium (1,9 %) Le reste de cet emplacement accueille le même contenu que l’emplacement non-Premium précédent, avec des pourcentages réduits en conséquence pour prendre en compte l’inclusion des cartes sérialisées, super Premium, à texture Premium et Invités spéciaux .

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander Horizons du Modern 3

Les decks Commander Horizons du Modern 3 célèbrent les puissants thèmes et mécaniques de l’extension et sont prêts à jouer dès l’ouverture de la boîte, entre amis dans votre magasin de jeux local. Avec des cartes Magic inédites, des jetons recto-verso et un booster collector échantillon pour vous faire miroiter toutes les possibilités, chaque deck Commander est parfait pour se lancer dans l’un des formats les plus populaires de Magic.

Terrain traître Cimetière en effervescence

Énergie créatrice Incursion eldrazi

Chaque deck Commander Horizons du Modern 3 inclut :

1 deck de 100 cartes prêt-à-jouer avec : 1 commandant principal rare mythique Premium traditionnel 1 commandant secondaire rare mythique Premium traditionnel 13 cartes Magic inédites

1 commandant de présentation super Premium (un exemplaire de la carte de commandant principal sur du papier cartonné avec une texture Premium sur la bordure et l'illustration ; n'est pas légal en format Commander homologué)

1 booster collector échantillon Horizons du Modern 3

10 jetons recto-verso non-Premium

1 boîte de deck

1 roue de points de vie

1 feuillet de stratégie

Decks Commander édition collector Horizons du Modern 3

Les decks Commander édition collector Horizons du Modern 3 incluent tout ce qu’offrent les decks Commander normaux, mais imprimé avec un traitement Premium Remous exclusif. Avec des traitements Booster Fun sur de nombreuses cartes et des jetons profitant d’un traitement Premium Remous sur une face, les decks Commander édition collector vous permettent de célébrer votre thème préféré de façon éblouissante et de faire monter de niveau votre deck Commander.

Terrain traître édition collector Cimetière en effervescence édition collector

Énergie créatrice édition collector Incursion eldrazi édition collector

En plus d’afficher le nouveau traitement Premium Remous sur ses 100 cartes, chaque deck Commander édition collector Horizons du Modern 3 inclut :

1 deck de 100 cartes prêt-à-jouer avec : 1 commandant principal de profil sans bordure 1 commandant secondaire de profil sans bordure 13 cartes Magic inédites à illustration étendue

1 commandant de présentation super Premium Remous (un exemplaire de la carte de commandant principal sur du papier cartonné avec une texture Premium Remous sur la bordure et l'illustration ; n'est pas légal en format Commander homologué)

1 booster collector échantillon Horizons du Modern 3

10 jetons recto-verso (avec des jetons Premium Remous sur le recto et des jetons non-Premium sur le verso)

1 boîte de deck

1 roue de points de vie

1 feuillet de stratégie

Pack d'avant-première Horizons du Modern 3

Le Pack d’avant-première Horizons du Modern 3 inclut un bundle de boosters de jeu et des accessoires pour permettre à tout joueur de profiter de la dernière sortie Magic. Les Avant-premières sont le premier endroit où les joueurs peuvent ouvrir les dernières cartes et jouer avec, pour partager la joie de découvrir des combinaisons puissantes et des interactions intéressantes lors d’événements en magasin.

Vous pouvez vous préinscrire pour être parmi les premiers à ouvrir des produits Horizons du Modern 3 lors d’une Avant-première près de chez vous.

Pack d'avant-première Horizons du Modern 3

Chaque Pack d'avant-première Horizons du Modern 3 inclut :

6 boosters de jeu Horizons du Modern 3

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte contenant un code pour Magic: The Gathering Arena ; uniquement disponible dans certaines régions

; uniquement disponible dans certaines régions 1 boîte de deck

1 dé Spindown

Bundles Horizons du Modern 3

Les bundles Horizons du Modern 3 permettent de compléter ou de débuter une collection Magic. Incluant des boosters de jeu, des terrains de base (avec des versions Premium traditionnelles), une carte promo, une boîte pour ranger le tout et plus encore, le bundle est un moyen pratique d’explorer Horizons du Modern 3 qui saura contenter tous les fans.

Bundle Horizons du Modern 3

Chaque bundle Horizons du Modern 3 inclut :

9 boosters de jeu Horizons du Modern 3

1 carte Premium traditionnelle avec une illustration alternative exclusive au bundle

15 terrains de base Premium traditionnels (5 avec le traitement pleine illustration)

15 terrains de base non-Premium (5 avec le traitement pleine illustration)

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Bundle Gift Edition Horizons du Modern 3

Le Bundle Gift Edition Horizons du Modern 3 booste le bundle avec une variation du compteur de points de vie Spindown géant et une nouvelle illustration pour la boîte de rangement de cartes, en plus d’ajouter un booster collector rempli de Premium brillantes et de cartes collector. C’est le cadeau idéal pour le fan de Magic qui a tout, et c’est pourquoi nous l’appelons « Gift Edition ».

Bundle Gift Edition Horizons du Modern 3

Chaque Bundle Gift Edition Horizons du Modern 3 inclut :

9 boosters de jeu Horizons du Modern 3

1 Booster collector Horizons du Modern 3

1 carte Premium traditionnelle avec une illustration alternative exclusive au bundle

15 terrains de base Premium traditionnels (5 avec le traitement pleine illustration)

15 terrains de base non-Premium (5 avec le traitement pleine illustration)

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Jetez un coup d’œil à la promo Équilibre des forces Premium traditionnelle du bundle et du Bundle Gift Edition Horizons du Modern 3 ci-dessous :

0495_MTGMH3_Promo_Bundle: Équilibre des forces

Découvrez-en plus sur Horizons du Modern 3 avec les arcs narratifs des Eldrazi sur DailyMTG.com, qui propose des cartes, des personnages et des histoires de l’extension. Vous pouvez aussi précommander les produits Horizons du Modern 3 dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.