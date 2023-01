Lorsqu’on a une nouvelle carte Magic en main, on ressent comme un lien spécial. Nous avons tous ressenti le potentiel d’une nouvelle carte Magic. Avec Tous Phyrexians (ONE), nous avons tous pu accueillir l'infamie de Phyrexia et l’infuser dans des cartes Magic.

Illustration par : Anato Finnstark

Je m'appelle Mike Turian, architecte produit de Tous Phyrexians. En tant qu'architecte d'une extension, je suis responsable de la structure du contenu et des promotions associées. L’horreur surréaliste de Tous Phyrexians a été particulièrement jouissive à créer, et cet article détaille les traitements de cartes phyrexians de l’extension, et indique dans quels boosters de Magic on peut les trouver.

Boosters collector Tous Phyrexians

D’abord, découvrons les boosters collector Tous Phyrexians. J'ai listé les cartes dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le booster. Veuillez noter que le pourcentage indiqué est arrondi au nombre entier le plus proche.

Boîte de boosters collector

Voici quelques images des cartes que vous pourrez trouver dans les boosters collector Tous Phyrexians pour référence.

4 courantes Premium traditionnelles – Ici, vous trouverez 4 des 101 cartes courantes des boosters de draft et d’extension Tous Phyrexians.

2 inhabituelles Premium traditionnelles – Ici, vous trouverez 2 des 80 cartes inhabituelles des boosters de draft et d’extension Tous Phyrexians.

1 terrain de base Premium traditionnel – Chacun des 5 terrains de base Panorama pleine illustration et des 5 terrains de base phyrexianisés pleine illustration ont le même taux d'apparition.

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle – Ici, 60 cartes rares (86 % des boosters) et 20 cartes rares mythiques (14 % des boosters) des boosters de draft Tous Phyrexians peuvent apparaître.

1 rare à illustration étendue – Il peut s'agir de 29 cartes rares des boosters de draft Tous Phyrexians ayant reçu le traitement d’illustration étendue. Ces cartes n’ont pas d’autre illustration alternative ou traitement de cadre dans les boosters Tous Phyrexians, et le traitement d’illustration étendue n’est disponible que dans les boosters collector.

Au fait, vous pouvez recevoir la version promo Buy-a-Box du Crépuscule de Vertsoleil en achetant une boîte de boosters d’extension, de draft, collector ou Jumpstart dans votre magasin de jeux local. Ces cartes promos sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. Rendez visite à votre magasin local pour plus d’infos !

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue des decks Commander Tous Phyrexians (ONC) ou une carte à illustration étendue de Jumpstart Tous Phyrexians – Il y a un total de 28 cartes rares (92 %) et de 5 cartes rares mythiques (8 %) pour cet emplacement. Les cartes viennent des 20 rares et rares mythiques d’ONC, des 5 rares de Jumpstart Tous Phyrexians, et des 8 rares et rares mythiques nouvelles pour Commander trouvables dans les boosters d’extension.

1 carte courante ou inhabituelle avec le traitement Sanie – Les cartes avec le traitement Sanie ont des illustrations d’horreur au pinceau. 6 courantes (63 %) et 7 inhabituelles (37 %) peuvent être trouvées en version non-Premium dans cet emplacement.

1 carte courante ou inhabituelle Premium avec le traitement Sanie – Les fans des cartes Premium traditionnelles peuvent toujours se tourner vers les boosters collector pour trouver ce qu’ils aiment.

1 carte Premium Marche-et-Parachèvement – Les cartes Marche-et-Parachèvement contiennent chacune des symboles phyrexians mis en valeur par un vernis Premium spécial. Il y a 6 courantes (38 %), 7 inhabituelles (29 %), 26 rares (22 %) et 28 rares mythiques (11 %) avec ce fantastique nouveau traitement.

1 carte rare ou rare mythique Booster Fun – Il y a des tonnes de super possibilités pour cet emplacement. Voici la liste des super cartes que vous pourrez peut-être trouver, toutes non-Premium. Il y a 5 « terrains rapides » rares sans bordure (13 %), 16 cartes rares Sanie sans bordure (41 %), 10 cartes rares Manga sans bordure (25 %) dont 5 héros mirrans et 5 planeswalkers, 10 cartes rares mythiques Sanie sans bordure (13 %), 5 planeswalkers rares mythiques Manga sans bordure (3 %), 5 planeswalkers rares mythiques en phyrexian (3 %) et 5 praetors rares mythiques conceptuels sans bordure (moins de 2 %).

En plus d’apparaître parmi les cinq praetors, la rare mythique Elesh Norn, Mère des machines apparaît également dans cet emplacement avec le traitement Sanie sans bordure, en Manga sans bordure illustré par Junji Ito et en phyrexian, avec à chaque fois de 1 % de chances d'apparaître.

1 carte rare ou rare mythique Booster Fun ou bien rare ou rare mythique à illustration étendue Premium – Ici, vous trouverez tout ce qui est dans l’emplacement ci-dessus, ainsi que tout ce qui figure dans l’emplacement rare à illustration étendue listé ci-dessus. De plus, vous pourrez trouver une sélection de cartes rares ou rares mythiques à illustration étendue pour Commander. Vous trouverez une rare ou rare mythique à illustration étendue en version Premium dans 49 % des cas. Les 51 % de cartes restantes sont distribuées proportionnellement en fonction des pourcentages décrits dans l’emplacement précédent.

Voici à quoi ressemblent les variations d’Elesh Norn, Mère des machines qu’on peut trouver dans les boosters collector Tous Phyrexians.

À présent que nous avons détaillé le contenu du booster collector, regardons de plus près chaque traitement et où nous pouvons trouver ces cartes.

Cartes Sanie et Sanie sans bordure – Sarah Wassell et Tom Jenkot, les directeurs artistiques de Booster Fun pour Tous Phyrexians, ont travaillé avec nos illustrateurs pour utiliser un style encré qui capture l’essence des Phyrexians. Adam Prosak et Grace Fong, les directeurs de l’équipe de jeu et de conception créative, ont sélectionné les cartes les plus phyrexianes dans une extension dégoulinante de Phyrexia. 6 courantes et 7 inhabituelles ont un traitement Sanie à bordure, et 16 rares et 11 rares mythiques un traitement Sanie sans bordure. Vous pourrez trouver ces cartes Sanie dans les boosters d’extension, de draft et collector, ainsi que certaines cartes dans les boosters collector échantillons qui accompagnent les decks Commander.

Sanie sans bordure

Cartes en phyrexian – Pour les fans de Phyrexia qui apprennent à lire la langue histoire d'être au point quand ils prendront le contrôle du Multivers, il y a cinq planeswalkers rares mythiques dans Tous Phyrexians, chacun avec un texte en phyrexian et le cadre phyrexian. Il s'agit des cinq Planeswalkers qui ont été corrompus et phyrexianisés. De plus, Elesh Norn, Mère des machines est aussi disponible dans ce traitement. Ces six cartes sont trouvables dans les boosters d’extension, de draft et collector.

Praetors conceptuels sans bordure – Tous Phyrexians célébrant la gloire de Phyrexia, nous voulions à tout prix que les cinq praetors apparaissent dans l’extension. Nous sommes remontés à leur création et nous avons donné vie aux illustrations conceptuelles de Richard Whitter pour chaque praetor avec ces praetors conceptuels sans bordure. Chacun d’eux utilise la carte de l’extension la plus récente dans laquelle il a été vu. Par exemple, Vorinclex, pillard monstrueux est une nouvelle illustration du praetor de Kaldheim et est légal en tournoi là où cette carte l’est déjà.

Voici un aperçu des cinq que vous pourrez trouver dans les boosters d’extension, de draft et collector.

Praetors conceptuels sans bordure

Cartes Manga sans bordure – Pour saisir l’intimidation et la peur que les Phyrexians ont propagées sur le Multivers, l’équipe artistique a utilisé un style manga d’horreur qui met particulièrement l’accent sur l’agressivité des Phyrexians. Nous avons travaillé avec Kogado Studios, notre studio partenaire japonais, pour donner vie à ce style. Vous trouverez chacun des cinq Planeswalkers parachevés ainsi que des versions « et si ? » de cinq Planeswalkers qui n’ont pas été phyrexianisés dans un traitement Manga sans bordure. De plus, nous avons représenté cinq créatures mirranes légendaires dans ce style pour spéculer sur ce à quoi ces héros auraient ressemblé s’ils avaient été parachevés.

Manga sans bordure

Elesh Norn par Junji Ito – En plus de ces 15 cartes, nous avons eu la chance de faire se rencontrer l’illustrateur d’horreur japonais ultime, Junji Ito, et la star de Tous Phyrexians, Elesh Norn. Ensemble, ils ont créé cette carte Magic phénoménale :

Toutes les cartes Manga sans bordure sont trouvables dans les boosters d’extension, de draft et collector. De plus, une sélection de cartes Manga sans bordure est disponible dans les boosters collector échantillons accompagnant les decks Commander.

Cartes Premium Marche-et-Parachèvement – Afin de représenter la puissance et la vision monolithique des Phyrexians, nous avons employé le traitement Marche-et-Parachèvement qui met en valeur le symbole phyrexian grâce à un vernis spécial. Le symbole phyrexian reflète la lumière et donne un cachet supplémentaire aux 67 cartes disponibles dans ce style. Le traitement Premium Marche-et-Parachèvement est disponible sur les cartes Sanie sans bordure, les praetors conceptuels sans bordure, les cartes Manga sans bordure et les cartes en phyrexian. La carte Elesh Norn illustrée par Junji Ito avec le traitement Premium Marche-et-Parachèvement est incroyable !

Ces cartes sont uniquement disponibles dans les boosters collector Tous Phyrexians, et vous trouverez une carte Premium Marche-et-Parachèvement dans chaque booster collector.

Ensuite, nous avons les nouvelles cartes Marche-et-Parachèvement avec #MTGPhyrexia ! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering (@wizards_magic) 13 décembre 2022

Illustration étendue – Pour chaque extension, nous voulons nous assurer que chaque rare et chaque rare mythique ait un traitement spécial. Pour ces cartes qui n’ont pas l’un des traitements décrits ci-dessus, nous utilisons notre traitement à illustration étendue pour mettre davantage l’illustration en valeur. Avec Tous Phyrexians, il y a 29 rares de l’extension principale, 5 nouvelles rares issues de Jumpstart et les nouvelles cartes rares et rares mythiques des decks Commander ONC qui sont disponibles avec le traitement d’illustration étendue. Vous pouvez trouver toutes ces cartes dans les boosters collector, ainsi qu’une sélection de cartes Commander à illustration étendue dans les boosters collector échantillons accompagnant les decks Commander.

Terrains doubles sans bordure – Trouvés dans les boosters d’extension, de draft et collector, les terrains doubles sans bordure donnent vie à la beauté macabre des paysages phyrexians. En tant que directeur de conception de l’extension Les cicatrices de Mirrodin, je suis particulièrement ravi de voir ce cycle de « terrains rapides » revenir dans le Standard avec de nouvelles illustrations superbes.

Terrains doubles sans bordure

Bundle Tous Phyrexians Compleat Edition

En plus du Bundle habituel, Tous Phyrexians propose le Bundle: Compleat Edition, qui sortira quelques semaines plus tard, le 3 mars 2023.

Bundle Compleat Edition

Dans ce produit, vous trouverez de nouvelles cartes Premium Nappe de pétrole et une carte en phyrexian supplémentaire, en plus des six déjà disponibles dans les boosters Tous Phyrexians. La carte promo du Bundle Compleat Edition est une carte promo Arène phyrexiane avec un texte en phyrexian et un cadre phyrexian. Même après tout le temps qui s'est écoulé depuis les débuts de l’Arène phyrexiane dans Apocalypse, payer 1 point de vie pour une carte à chaque tour reste un bon plan !

Traitement Premium Nappe de pétrole – En plus des traitements incroyables listés plus haut, nous voulions trouver une ultime façon de célébrer la gloire de Phyrexia. En plus de plein de surprises et d’une boîte élégante, chaque Bundle Compleat Edition contient douze boosters d’extension Tous Phyrexians et un booster Compleat Edition.

Dans le booster Compleat Edition, vous trouverez 10 terrains de base Premium Nappe de pétrole (deux exemplaires de chaque type de terrain de base) et deux cartes rares mythiques Tous Phyrexians. Ces deux rares mythiques Premium Nappe de pétrole seront obtenues au hasard parmi 20 rares mythiques possibles, qui sont les mêmes rares mythiques que dans Tous Phyrexians.

Voici à quoi elles ressemblent :

Où trouver les traitements Booster Fun Tous Phyrexians

Boosters d’extension Tous Phyrexians

Boîte de boosters d'extension

Idéal pour étoffer rapidement votre collection de Magic, chaque booster d’extension Tous Phyrexians contient 12 cartes Magic, une carte de jeton/publicitaire ou une carte provenant de la Liste (une carte spéciale de l’histoire de Magic ou une carte « Universes Within », trouvable dans 25 % des boosters).

Un booster d’extension Tous Phyrexians inclut une combinaison de 1 à 4 cartes de rareté de rare ou supérieure, 3 à 7 cartes inhabituelles, 3 à 7 cartes courantes et 1 carte de terrain de base. Un terrain de base Premium traditionnel remplace le terrain de base dans 20 % des boosters d'extension, et une carte d'illustration Signature estampillée Premium remplace la carte d'illustration dans 10 % des boosters d'extension Tous Phyrexians. (Un planeswalker rare mythique Premium traditionnel sans bordure peut être trouvé dans moins de 1 % des boosters d’extension Tous Phyrexians.)

À la différence des boosters collector Tous Phyrexians, les boosters d’extension et les boosters de draft Tous Phyrexians contiendront soit un terrain de base Panorama pleine illustration, soit un terrain de base phyrexianisé pleine illustration.

Panorama pleine illustration

Phyrexianisé pleine illustration

Boosters de draft Tous Phyrexians

Boîte de boosters de draft

Si vous comptez drafter avec des amis et construire un deck de Paquet scellé pour jouer, orientez-vous vers les boosters de draft. Chaque booster de draft Tous Phyrexians contient 15 cartes et 1 carte publicitaire/de jeton, avec 1 carte de rareté rare ou supérieure, 3 cartes inhabituelles, 10 cartes courantes et 1 carte de terrain de base. (Un planeswalker rare mythique Premium traditionnel sans bordure peut être trouvé dans moins de 1 % des boosters de draft Tous Phyrexians. Une carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté remplace une carte courante dans 33 % des boosters de draft Tous Phyrexians.)

Pack d’avant-première Tous Phyrexians

Pack d'avant-première

Parfait pour les événements Avant-première Tous Phyrexians en magasin qui débutent le 3 février, le Pack d'avant-première Tous Phyrexians combine six boosters de draft et quelques suppléments pour parachever votre expérience de jeu. Vous y trouverez notamment une carte rare ou rare mythique estampillée Premium , une carte contenant un code de MTG Arena (disponible dans certaines régions uniquement), une boîte de deck et un compteur de points de vie Spindown.

Bien que la couleur des compteurs de points de vie Spindown inclue des variations correspondant à l’une des cinq couleurs de mana, 1 Pack d’avant-première Tous Phyrexians sur 5 propose une version phyrexiane spéciale du compteur de points de vie Spindown : procurez-le-vous lors d'un événement d’Avant-première près de chez vous.

Bundle Tous Phyrexians

Bundle

Vous avez besoin d’un rangement pratique pour vos cartes et de terrains de base supplémentaires ? Le Bundle Tous Phyrexians contient tout cela et bien plus, avec huit boosters d’extension Tous Phyrexians (les meilleurs boosters à ouvrir juste pour le plaisir), plus une carte promo Karumonix, le roi des rats à illustration alternative Premium traditionnelle, 40 terrains de base (20 Premium traditionnels et 20 non-Premium), 1 compteur de points de vie Spindown géant, une boîte de rangement de cartes et deux fiches de référence.

Terrains de base du Bundle

(Remarque : ces terrains de base pour Tous Phyrexians sont trouvables dans le Bundle Tous Phyrexians ainsi que les decks Commander ONC et les boosters Jumpstart Tous Phyrexians.)

Decks Commander Tous Phyrexians

Deux decks Commander, prêts-à-jouer dès l’ouverture de la boîte, débarquent pour Tous Phyrexians.

Influence corruptrice

Éveil de la rébellion

Ces decks Commander vous permettent de plonger directement dans l’action et de jouer avec vos amis, soit en commandant les forces de la résistance mirrane avec Éveil de la rébellion, soit en parachevant la partie avec style grâce aux talents phyrexians avec Influence corruptrice.

Chaque decks Commander Tous Phyrexians inclut :

1 deck prêt à jouer de 100 cartes Magic (2 cartes légendaires Premium traditionnelles, 98 cartes non-Premium) incluant 10 nouvelles cartes Magic

1 booster collector échantillon de deux cartes (contenant 1 carte Premium traditionnelle ou une carte à traitement alternatif non-Premium de rareté rare ou supérieure et une carte courante ou inhabituelle Sanie Premium traditionnelle)

1 commandant de présentation super Premium (un exemplaire de la carte de commandant sur du papier cartonné avec une texture Premium sur la bordure et l’illustration

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck (peut contenir 100 cartes avec protège-cartes)

1 roue de points de vie

Un feuillet de stratégie et une fiche de référence

Boosters Jumpstart Tous Phyrexians

Boîte de boosters Jumpstart

Tout comme avec les decks Commander Tous Phyrexians, vous pouvez plonger dans l’action et commencer à jouer avec les boosters Jumpstart Tous Phyrexians. Chaque booster Jumpstart Tous Phyrexians contient 20 cartes, dont une rare conçue spécialement pour ces boosters, et peut être combiné avec n’importe quel autre booster Jumpstart (comme ceux de La Guerre Fratricide et de Jumpstart 2022 pour combiner et mélanger des cartes en un clin d'œil.

Les boosters Jumpstart Tous Phyrexians ont cinq thèmes différents, avec deux variations pour chaque thème et 20 cartes Magic dans chaque booster, y compris :

1 rare ou rare mythique Tous Phyrexians

1 carte rare conçue spécialement pour Tous Phyrexians

2 terrains de base Premium traditionnels

Rares des boosters Jumpstart Tous Phyrexians

(Remarque : Les versions à illustration étendue des cartes rares conçues pour les boosters Jumpstart Tous Phyrexians sont disponibles dans les boosters collector Tous Phyrexians.)

Illustration par : Zezhou Chan

J’espère que vous avez apprécié toute cette infamie, les différents traitements disponibles et les illustrations de Tous Phyrexians, et noté toutes les manières de vous les procurer. À présent, vos connaissances sont parachevées pour l'arrivée de Tous Phyrexians en magasin dans le monde entier le 10 février.

Quand vous récolterez les fruits de notre labeur phyrexian, n’hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l’extension sur mon Twitter à @mturian. Tous Phyrexians !