Vous pouvez trouver toutes sortes de butins dans Les rues de la Nouvelle-Capenna. Que vous soyez un aficionado du draft ou que vous collectionniez les Premium, voici un résumé de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour votre prochain braquage de boosters.

Cartes de présentation

Les rues de la Nouvelle-Capenna proposent des cartes de présentation spécifiques à chaque région. Les boîtes de boosters d'extension contenant 30 boosters d'extension ainsi que les boîtes de boosters de draft et collector renferment toutes une carte de présentation Premium traditionnelle. La carte sera toujours Personnel d’accueil du gala, mais son illustration et sa langue s'accorderont avec la langue de la boîte.

Chaque version de la carte de présentation affiche une illustration qui rend hommage à la culture de cette langue. Nos équipes commerciales internationales ont été d'une aide cruciale dans la mise au point de chaque version.

Anglais Espagnol Russe

Portugais brésilien Coréen Japonais

Italien Allemand Français

Chinois traditionnel Chinois simplifié

Remarque : la carte Personnel d’accueil du gala dans les boosters Les rues de la Nouvelle-Capenna possède une illustration entièrement différente qui apparaît dans les boosters de toutes les langues.

Terrains de métropole

Vous pouvez admirer la Nouvelle-Capenna dans toute sa splendeur avec les terrains de base pleine illustration qui présentent les œuvres et l'architecture de toute la ville. Il y a dix terrains de métropole, deux pour chaque type de terrain de base.

Vous pouvez trouver les terrains de métropole en version Premium traditionnelle et non-Premium dans les boosters de draft et d'extension. Un tiers des boosters de draft et d'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna contiennent un terrain de métropole.

Dans les boosters d'extension, un tiers des terrains de base Premium traditionnels que vous ouvrirez seront également des terrains de métropole. Vous ouvrirez toujours un terrain de métropole Premium traditionnel dans les boosters collector Les rues de la Nouvelle-Capenna.

Âge d'or

Vous feriez mieux de rejoindre l'une des familles de la Nouvelle-Capenna si vous souhaitez devenir riche rapidement, et les cartes Âge d'or en sont la preuve. Chacune des 45 cartes dorées tricolores dans Les rues de la Nouvelle-Capenna apparaît avec le traitement Âge d'or : 5 courantes, 15 inhabituelles, 20 rares et 5 rares mythiques.

Vous retrouverez ces cartes Âge d'or dans les boosters d'extension, de draft et collector en version Premium traditionnelle et non-Premium.

Cartes dorées

Vous savez que vous avez touché le gros lot à la Nouvelle-Capenna lorsque vous trouvez une version dorée des cartes Âge d'or. Les cartes dorées sont une évolution des cartes Premium Âge d'or : sur les cartes dorées, les éléments de cadre dorés forment un relief en trois dimensions sur une carte Premium traditionnelle.

(Les Obscura nous ont arnaqués chez l'imprimeur, le relief n'est pas véritablement en or.)

Les 45 cartes Âge d'or disposent d'une version dorée. Chaque carte dorée présente un cadre en relief sur une carte Premium traditionnelle. Comme pour les autres traitements, ce relief est parfaitement légal pour le jeu en tournois homologués de Magic.

Les cartes dorées sont disponibles dans les boosters d'extension et collector. Les cartes dorées sont toujours en anglais, mais elles sont disponibles dans les boosters de toutes les langues. 3 % des boosters d'extension contiennent une carte courante ou inhabituelle dorée, et 1 % des boosters d'extension contiennent une carte rare ou rare mythique dorée. 25 % des boosters collector contiennent une carte courante ou inhabituelle dorée, et 13 % des boosters collector contiennent une carte rare ou rare mythique dorée.

Art déco

Que vous fassiez affaire avec vos amis ou vos ennemis, il est important de bien s'habiller à la Nouvelle-Capenna. Neuf cartes Les rues de la Nouvelle-Capenna différentes disposent de traitements Art déco qui revisitent ces cartes comme si elles étaient en couverture d'un magazine de mode. Quatre cartes rares et cinq cartes rares mythiques (dont les trois Planeswalkers rares mythiques) apparaissent avec le traitement Art déco.

Vous pouvez obtenir les cartes Art déco dans les booster d'extension, de draft et collector, en version Premium traditionnelle et non-Premium.

Super Premium

Quand Ob Nixilis a entendu parler des versions dorées ultra cool des cartes Âge d'or, il a voulu savoir où se trouvait la version ultra cool de sa carte Art déco. Heureusement pour nous, il a eu le plaisir d'apprendre que des versions super Premium des neuf cartes Art déco étaient disponibles exclusivement dans les boosters collector Les rues de la Nouvelle-Capenna.

Gratte-ciel

Les chefs des familles de la Nouvelle-Capenna vivent réellement dans l'opulence. Dix des terrains non-base dans Les rues de la Nouvelle-Capenna apparaissent avec le traitement Gratte-ciel, y compris ces lieux fantastiques :

Cinq cartes rares et cinq courantes apparaissent avec le traitement Gratte-ciel. Vous pourrez les retrouver dans les boosters d'extension, de draft et collector en version Premium et non-Premium.

Sans bordure

Vous pouvez toujours trouver quelques cartes sans bordure à illustration alternative dans toutes les extensions de Magic, y compris pour Les rues de la Nouvelle-Capenna. Sept cartes rares et rares mythiques (dont les trois Planeswalkers rares mythiques) apparaissent en version sans bordure avec une illustration alternative.

Vous pouvez trouver ces cartes sans bordure dans les boosters d'extension, de draft et collector en version Premium traditionnelle et non-Premium.

Phyrexian

Urabrask est également à la Nouvelle-Capenna. Il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter.

Urabrask peut apparaître avec un texte en langue phyrexiane dans le traitement Phyrexian, quelle que soit la langue du booster que vous ouvrez. Quand vous ouvrez Urabrask avec le traitement Phyrexian, il apparaît avec son illustration normale. Vous pouvez ouvrir Urabrask Phyrexian dans les boosters d'extension, de draft et collector en version non-Premium et Premium traditionnelle.

Remarque : la version Art déco d'Urabrask n'est jamais en langue phyrexiane et apparaît dans les boosters de toutes les langues, et la version Art déco super Premium apparaît dans les boosters collector Les rues de la Nouvelle-Capenna.

Illustration étendue

Vous avez vu tous les autres traitements alternatifs présents dans Les rues de la Nouvelle-Capenna. À nos yeux, il est important de proposer des versions alternatives intéressantes de toutes les cartes rares et rares mythiques car ce sont forcément les cartes préférées de quelqu'un. C'est pourquoi les cartes rares et rares mythiques qui n'apparaissent avec aucun des traitements ci-dessus apparaîtront avec une illustration étendue.

Les cartes à illustration étendue de l'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna sont trouvables en version Premium et non-Premium dans les boosters collector. Il existe 29 cartes rares à illustration étendue, et six cartes rares mythiques à illustration étendue dans Les rues de la Nouvelle-Capenna.

Vous pouvez également ouvrir des cartes de l'extension Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna en version à illustration étendue dans les boosters collector. Il existe 80 cartes rares de la sorte et douze cartes rares mythiques dans l'extension Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna. La plupart des cartes de l'extension Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna apparaissent en version non-Premium à illustration étendue. Cependant, les dix cartes de créatures légendaires rares mythiques des decks Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna ainsi que les six cartes rares et deux cartes rares mythiques Les rues de la Nouvelle-Capenna disponibles dans les boosters d'extension sont trouvables en version Premium traditionnelle à illustration étendue dans les boosters collector.

La Liste

La Liste pour Les rues de la Nouvelle-Capenna est différente de la normale. D'habitude, La Liste contient des centaines de cartes de l'histoire de Magic qui peuvent apparaître dans les boosters d'extension en bonus. Dans Les rues de la Nouvelle-Capenna, la Liste est plus courte que d'ordinaire afin de laisser de la place à des versions sur le thème de Magic des cartes Secret Lair x Stranger Things. Les illustrations Secret Lair restent uniques à ce drop, mais 1 à 8 boosters d'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna contiendront une carte identique aux cartes Secret Lair au niveau des mécaniques. Chacune de ces neuf cartes apparaît à une fréquence similaire.

Turn Over

1 booster d'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna sur 8 contient une carte de la Liste comme d'habitude, mais nous l'avons réduite à 58 cartes pour laisser la place aux cartes Secret Lair.

Aperçu rapide des registres

Les rues de la Nouvelle-Capenna contient 101 cartes courantes, 80 inhabituelles, 60 rares et 20 rares mythiques, avec de nombreuses cartes apparaissant avec des traitements alternatifs comme indiqué ci-dessus.

Vous pouvez trouver toutes les cartes Âge d'or, Art déco, Gratte-ciel, Phyrexian et sans bordure dans les boosters d'extension, de draft et collector, en version Premium traditionnelle et non-Premium. Les cartes dorées peuvent se trouver dans les boosters d'extension et collector. Les versions super Premium des cartes Art déco sont exclusivement disponibles dans les boosters collector. Les cartes dorées sont toujours en anglais, mais elles sont disponibles dans les boosters de toutes les langues. Les terrains de métropole sont trouvables en version Premium traditionnelle et non-Premium dans les boosters d'extension et de draft. Chaque booster collector contient un terrain de métropole Premium traditionnel.

Les boosters d'extension sont les boosters Les rues de la Nouvelle-Capenna les plus agréables à ouvrir : les cartes courantes et inhabituelles racontent de petites histoires, vous aurez une carte Premium et une carte d'illustration garanties dans chaque booster, et 30 % des boosters d'extension contiennent au moins deux cartes rares ou rares mythiques.

Et si vous draftez, il vous faudra des boosters de draft.

Les boosters collector sont le meilleur moyen de collectionner des variantes des cartes rares et rares mythiques ainsi que des cartes Premium traditionnelles, et ce sont les seuls à contenir des cartes super Premium et à illustration étendue.

Il n'y a pas de ratio d'apparition fixe entre les versions normales d'une carte et ses versions alternatives. À la place, environ 13 % des boosters d'extension contiennent une carte rare ou rare mythique non-Premium avec un traitement alternatif, et environ 10 % des boosters de draft Les rues de la Nouvelle-Capenna contiennent une carte rare ou rare mythique non-Premium avec un traitement alternatif. De nombreuses cartes apparaissent avec plusieurs traitements. Pour ces cartes, chaque traitement apparaît proportionnellement moins souvent que le nombre de traitements. C'est aussi vrai pour les boosters collector.

Pour un résumé complet des contenus de chaque type de booster dans Les rues de la Nouvelle-Capenna, consultez la vue d'ensemble des produits de l'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les illustrations et la conception de ces traitements grâce à notre visite en profondeur.

Quel que soit le booster de votre choix pour Les rues de la Nouvelle-Capenna, vous allez adorer les butins qu'il renferme.