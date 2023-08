Une malédiction s'est abattue sur le plan d'Eldraine. Les survivants de l'invasion phyrexiane se lancent dans une quête pour sauver leur terre natale. L'extension Les friches d'Eldraine, qui sortira le 8 septembre 2023, vous offre aussi un premier aperçu d'un Multivers inédit où de nouveaux ennemis apparaissent et où de nouveaux alliés rejoignent la lutte pour le bien. Cette extension regorge de contes de fées, de magie et de prouesses héroïques à ne pas manquer. Préparez-vous à vous aventurer dans les friches et armez-vous des connaissances de toutes les cartes géniales que vous découvrirez dans Les friches d'Eldraine.

Illustration par : Magali Villeneuve

Détails de l'extension Les friches d'Eldraine

Les friches d'Eldraine Commander Les friches d'Eldraine

Code de l'extension Les friches d'Eldraine : WOE

Code de l'extension Commander Les friches d'Eldraine : WOC

Code de l'extension Récits enchanteurs Les friches d'Eldraine : WOT

Site Web : Les friches d'Eldraine

Code de l'extension Les friches d'Eldraine : WOE

Code de l'extension Commander Les friches d'Eldraine : WOC

Code de l'extension Récits enchanteurs Les friches d'Eldraine : WOT

Légalité sur table (nouvelles cartes Magic) :

Les friches d'Eldraine (WOE) : Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage et Commander

Commander Les friches d'Eldraine (WOC) : Legacy, Vintage et Commander

Récits enchanteurs Les friches d'Eldraine (WOT) : les cartes individuelles peuvent être utilisées pour les formats respectifs où elles sont légales.

Légalité dans MTG Arena :

Les friches d'Eldraine (WOE) : Standard, Explorer, Alchemy et Historique

Commander Les friches d'Eldraine (WOC) : indisponible sur MTG Arena.

Récits enchanteurs Les friches d'Eldraine (WOT) : les cartes historiques et les cartes individuelles peuvent être utilisées pour les formats respectifs où elles sont légales.

Événements d'Avant-première Les friches d'Eldraine :

Histoire de l'extension Les friches d'Eldraine : du 8 au 14 août

: du 8 au 14 août Présentation et aperçus Les friches d'Eldraine : 15 août

: 15 août Visuels des cartes au complet : 25 août

: 25 août Avant-première avec LoadingReadyRun : 26 août

: 26 août Événement pour les streamers (anciennement accès anticipé) sur MTG Arena : 31 août

: 31 août Jeu Commander de Command Zone's Game Knights Les friches d'Eldraine : 6 septembre

: 6 septembre Lancement sur table mondial (kit de démarrage de 2023 inclus) : 8 septembre

Événements de jeu Les friches d'Eldraine :

Avant-première dans votre magasin de jeux local : 1er septembre

: 1er septembre Sortie sur MTG Arena : 5 septembre

: 5 septembre Open House dans les magasins de jeu WPN : du 8 au 10 septembre

: du 8 au 10 septembre Friday Night Magic : du 8 septembre au 3 novembre

: du 8 septembre au 3 novembre Commander Nights : du 9 septembre au 9 novembre

: du 9 septembre au 9 novembre MagicCon: Las Vegas et Championnat du monde XXIX de Magic : du 22 au 24 septembre

de : du 22 au 24 septembre Championnat en magasin WPN : du 30 septembre au 8 octobre

: du 30 septembre au 8 octobre Sortie d'Alchemy : Les friches d'Eldraine : 10 octobre

Vous pouvez précommander les produits Les friches d’Eldraine auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où se vend Magic.

Les traitements Booster Fun de l'extension Les friches d’Eldraine

Magic a fêté son 30e anniversaire plus tôt ce mois-ci. De la première sortie de l'extension Alpha en 1993 à la sortie prochaine de l'extension Les friches d'Eldraine, l'ouverture de boosters reste la chose la plus passionnante et amusante à faire avec Magic depuis 30 ans. Personnellement, j'ai commencé à jouer en 1994 avec l'extension The Dark. À l'époque, on avait aucune idée de ce qu'on allait trouver dans les boosters. Je me rappelle de rumeurs concernant un artefact qui transformait tous vos terrains en marais, et qui n'avait pas de coût de lancement ! On disait aussi qu'il existait un artefact si puissant qu'il fallait payer 55 manas pour le lancer ! Même si les cartes Cyclopean Tomb de l'extension Alpha et Aladdin's Lamp de l'extension Arabian Nights se sont avérées beaucoup moins extrêmes qu'on ne le croyait, c'est ainsi que ça se passait avec Magic. 30 ans plus tard, Magic a beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons hâte de vous parler de toutes les magnifiques cartes et des traitements géniaux que vous pourrez retrouver dans Les friches d'Eldraine.

Guide pour collectionner Les friches d'Eldraine

Terrains de base de conte de fées pleine illustration

Nous avons ajouté la touche féérique d'Eldraine à ses terrains de base ! Dans Les friches d'Eldraine, vous pourrez trouver ces terrains pleine illustration avec des illustrations spéciales sur le thème des contes de fées. Créés par Hari & Deepti, ces terrains dépeignent de véritables dioramas fabriqués par les artistes. Croyez-nous sur parole : ces terrains sont merveilleux !

Plaine Île Marais

Montagne Forêt

Vous pouvez trouver ces cinq terrains de base en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de draft et d'extension Les friches d'Eldraine ; les boosters collector contiennent toujours la carte dans sa version Premium traditionnelle. En plus de ces terrains de base pleine illustration, vous pourrez trouver des terrains de base normaux dans les boosters de draft et d'extension, les Bundles et les decks Commander de l'extension Les friches d'Eldraine.

Traitement d'aventure Showcase

Dans Le Trône d'Eldraine, nous vous avions présenté notre premier traitement Booster Fun officiel : le traitement d'aventure Showcase ! Ces cartes arborent un cadre spécial qui vous donnera l'impression de vous plonger dans un vieux recueil de conte de fées. Ce cadre fait son grand retour dans Les friches d'Eldraine : 7 cartes rares mythiques et 13 cartes d'aventurier rares auront droit à ce traitement élégant.

Somnophage cruel (Showcase) Kellan, au sang de fæ (Showcase)

Vous pourrez trouver ces traitements dans les boosters de draft, d'extension et collector de l'extension Les friches d'Eldraine.

Des récits enchanteurs

Magic raconte ses propres histoires avec des cartes inspirées d'histoires populaires aux mécaniques enivrantes. Nous faisons donc revenir certains des enchantements préférés des joueurs de Magic sur Eldraine sous forme de Récits enchanteurs : une planche bonus de cartes sans bordure spéciales qui offrent à ces enchantements des illustrations inspirées des contes de fées. Tout comme nos planches bonus des extensions La Guerre Fratricide et Strixhaven : l'Académie des Mages, ces cartes ne sont pas légales en Standard. Cependant, vous pouvez les jouer lors de vos drafts Les friches d'Edlraine et les utiliser dans les formats où ces cartes sont légales.

Dîme étouffante Grande auramancie Curiosité

Étude rhystique Nécropuissance Escalade de violence

Saison de dédoublement Augure prismatique

Il existe 63 cartes Récits enchanteurs à retrouver (15 rares mythiques, 30 rares et 18 inhabituelles) et à ouvrir dans n'importe quel booster Les friches d'Eldraine. Vous ne rêvez pas : les boosters de draft, d'extension et collector contiendront ces magnifiques cartes. Vous pourrez également trouver...

Des cartes Récits enchanteurs sans bordure anime

Nous avons travaillé avec des artistes japonais talentueux pour vous proposer ces traitements spéciaux sur le thème des animes pour les cartes Récits enchanteurs dans Les friches d'Eldraine. Retrouvez ce traitement sur 15 cartes rares mythiques et une sélection de 5 cartes de la planche bonus des cartes Récits enchanteurs. Vous pourrez retrouver 1 carte rare et 3 cartes rares mythiques Récits enchanteurs par couleur qui arborent ce traitement sans bordure anime.

Dîme étouffante Grande auramancie Étude rhystique

Escalade de violence Saison de dédoublement

Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle. Nécropuissance (Premium traditionnelle)

Les boosters de draft et d'extension possèdent chacun un emplacement dédié pour une carte Récits enchanteurs. Dans 2,8 % (rare : 1,1 %/rare mythique : 1,7 %) des boosters, cet emplacement dédié accueillera une carte sans bordure anime. Les boosters d'extension possèdent 2 emplacements Joker qui ont une infime chance d'accueillir à la fois une carte Récits enchanteurs et une carte Récits enchanteurs sans bordure anime. Dans les boosters de draft, d'extension et collector en japonais, les cartes Récits enchanteurs sans bordure anime seront en japonais. Dans les autres boosters, ces cartes seront en anglais.

En plus des cartes Récits enchanteurs non-Premium et Premium traditionnelles et des cartes Récits enchanteurs sans bordure anime, les boosters collector Les friches d'Eldraine contiendront également des versions Premium confettis spéciales des cartes sans bordure anime où les superbes illustrations d'anime auront droit à un traitement Premium spécial.

Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle. Saison de dédoublement (Premium confettis)

Vous pourrez trouver ces cartes Récits enchanteurs sans bordure anime Premium confettis dans les boosters collector Les friches d'Eldraine. Tout comme leurs versions normales, ces cartes seront en japonais dans les boosters collector japonais et en anglais dans les boosters collector qui ne sont pas en japonais. Chaque booster collector a 2,8 % de chances de contenir 1 des 20 cartes Premium confettis (rare : 1,1 %/rare mythique : 1,7 %).

Cartes sans bordure

Il existe 11 cartes spéciales avec le traitement sans bordure dans Les friches d'Eldraine. Ces cartes s'affranchissent des limites du cadre traditionnel de Magic pour mettre en vedette leurs sublimes illustrations. Vous pourrez trouver 1 planeswalker sans bordure rare mythique, 1 carte d'aventurier rare mythique sans bordure et 5 cartes rares sans bordure ou 4 cartes rares mythiques de l'extension dans les boosters de draft, d'extension et collector.

Admirez cette version d'Ashiok, manipulateur maléfique : c'est un avant-goût de toute la splendeur des versions sans bordure.

Ashiok, manipulateur maléfique (sans bordure)

Nouvelles cartes Magic Jumpstart et Commander

Les boosters d'extension et collector Les friches d'Eldraine renferment quelques cartes supplémentaires qui ne sont pas dans les boosters de draft Les friches d'Eldraine.

Pour nos joueurs de Commander, nous avons créé 6 nouvelles cartes rares et 2 nouvelles cartes rares mythiques conçues pour des parties en Commander. Étant donné que les deux decks Commander Les friches d'Eldraine ne représentent que quatre couleurs, nous voulions inclure de nouvelles cartes Commander rouges (et d'autres couleurs) pour cette extension. Vous pourrez trouver ces cartes avec un cadre standard dans les boosters d'extension, ainsi que leurs versions à illustration étendue dans les boosters collector. Ces cartes Commander exclusives seront légales en Commander, Legacy et Vintage. En d'autres termes, préparez-vous à ajouter ces nouvelles cartes géniales à votre deck Commander préféré !

En concevant l'extension Les friches d'Eldraine, nous avons créé 10 cartes inhabituelles et 5 cartes rares que nous souhaitions utiliser dans des boosters Jumpstart. Malgré l'absence de boosters Jumpstart Les friches d'Eldraine, nous avons décidé d'inclure ces magnifiques cartes en guise de transition unique, même si nous ne les avons pas utilisées dans des boosters Jumpstart. Ces cartes Jumpstart exclusives seront légales en Standard, Pioneer, Modern et dans tous les formats où l'extension principale Les friches d'Eldraine sera légale. Les boosters d'extension contiennent des versions normales de ces 15 cartes à retrouver, parfois, dans les 2 emplacements Joker, ou des versions Premium traditionnelles dans l'emplacement Premium. Les boosters collector contiendront les 5 cartes rares à illustration étendue (non-Premium uniquement).

Cartes d'illustration

Chaque booster d'extension Les friches d'Eldraine contient une carte d'illustration spéciale qui rend hommage aux magnifiques illustrations qui donnent vie aux extensions Magic. Chaque booster d'extension contient une de ces cartes d'illustration, une carte spéciale qui met en avant l'illustration d'une carte de l'extension Les friches d'Eldraine. Ces cartes ne représentent pas leurs équivalents de l’extension. Elles sont là pour mettre en lumière l'illustration de ces cartes.

De plus, 1 booster d'extension sur 10 renfermera une carte d'illustration estampillée Premium avec la signature de l'artiste ou le symbole Planeswalker pour rendre hommage à l'illustration dessinée par l'artiste.

Vue d'ensemble des produits Les friches d'Eldraine

Boosters de draft Les friches d'Eldraine

Boîte de boosters de draft Les friches d'Eldraine

Récapitulatif des boosters de draft Les friches d'Eldraine

Boosters d'extension Les friches d'Eldraine

Boîte de boosters d'extension Les friches d'Eldraine

Récapitulatif des boosters d'extension Les friches d'Eldraine

Boosters collector Les friches d'Eldraine

Boîte de boosters collector Les friches d'Eldraine

Récapitulatif des boosters collector Les friches d'Eldraine

4 cartes courantes Premium traditionnelles 101 cartes courantes de l'extension principale Les friches d'Eldraine



3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 80 cartes inhabituelles de l'extension principale Les friches d'Eldraine



1 terrain de base pleine illustration Premium traditionnel

1 carte Récits enchanteurs inhabituelle non-Premium 1 carte Récits enchanteurs inhabituelle sur 18



1 carte Récits enchanteurs inhabituelle Premium traditionnelle 1 carte Récits enchanteurs inhabituelle sur 18 en version Premium traditionnelle



1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 1 carte rare sur 60 de l'extension principale Les friches d'Eldraine en version Premium traditionnelle (85,7 %) 1 carte rare mythique sur 20 de l'extension principale Les friches d'Eldraine en version Premium traditionnelle (14,3 %)



1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue Premium traditionnelle ou non-Premium 10,5 % des boosters collector contiennent une carte Premium dans cet emplacement. Cette carte Premium peut être une nouvelle carte Commander à illustration étendue, comme les nouvelles cartes Commander à retrouver dans les boosters d'extension et les 2 cartes rares mythiques dans chaque deck Commander. Il y a au total 6 cartes rares et 6 cartes rares mythiques en version Premium traditionnelle dans cet emplacement. Les cartes non-Premium sont des cartes rares et rares mythiques de l'extension Les friches d'Eldraine ou des nouvelles cartes Commander Magic Les friches d'Eldraine.



1 carte rare ou rare mythique Showcase ou sans bordure non-Premium Peut être 1 carte des : 13 cartes Showcase rares (54,2 %) 6 cartes Showcase rares mythiques (12,5 %) 5 cartes sans bordure (20,8 %) 5 cartes rares mythiques sans bordure (10,4 %) Ou Kellan, au sang de fæ, disponible avec les traitements sans bordure et Showcase aventure. Chaque version apparaît deux fois moins souvent qu'une carte rare mythique avec le traitement équivalent (2,1 % au total).



1 carte Récits enchanteurs rare ou rare mythique non-Premium Peut être 1 carte des : 30 cartes Récits enchanteurs rares (73,3 %) 15 cartes Récits enchanteurs rares mythiques (10 %) 5 cartes Récits enchanteurs rares sans bordure anime (6,7 %) 15 cartes Récits enchanteurs rares mythiques sans bordure anime (10 %)



1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium traditionnelle Peut être 1 carte des : 39 cartes à illustration étendue rares (38,8 %) ou 8 rares mythiques (4 %) 20 cartes Showcase (16,2 %) 11 cartes sans bordure (7,7 %) 30 cartes Récits enchanteurs rares (73,3 %) 15 cartes Récits enchanteurs rares mythiques (3,3 %) 5 cartes Récits enchanteurs rares sans bordure anime (1,1 %) 15 cartes Récits enchanteurs rares mythiques sans bordure anime (1,7 %) 5 cartes Récits enchanteurs rares sans bordure anime Premium confettis (1,1 %) 15 cartes Récits enchanteurs rares mythiques sans bordure anime Premium confettis (1,7 %) Tous les autres traitements dans cet emplacement, à l'exception des cartes Premium confettis, apparaîtront en version Premium traditionnelle.



1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Bundle Les friches d'Eldraine

Bundle Les friches d'Eldraine

8 boosters d'extension Les friches d'Eldraine

1 carte Conquête des chevaliers-liches à illustration alternative Premium traditionnelle

40 terrains de base

20 terrains de base Premium traditionnels

20 terrains de base non-Premium

1 compteur de points de vie Spindown

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Pack d’avant-première Les friches d'Eldraine

Pack d’avant-première Les friches d'Eldraine

6 boosters de draft Les friches d'Eldraine

1 carte promo rare ou rare mythique Les friches d'Eldraine estampillée Premium

1 code Magic: The Gathering Arena

2 jetons de rôle recto-verso Les friches d'Eldraine

1 boîte de deck

1 compteur de points de vie Spindown

Vous cherchez un magasin où participer à une Avant-première Les friches d'Eldraine ? Vous pouvez plonger dans ce conte de fées dans votre magasin de jeux local !

Decks Commander Les friches d'Eldraine

Domination des fæs (bleu-noir) Valeur et vertu (vert-blanc)

En plus de l'extension principale, nous avons créé deux decks Commander de 100 cartes uniques Les friches d'Eldraine qui vous permettront de découvrir le plan d'Eldraine en format Commander. Ces decks renferment de nouvelles créatures légendaires, des nouvelles cartes Magic ainsi que des réimpressions. Consultez ci-dessous les éléments que vous trouverez dans chaque deck :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer

2 nouvelles créatures légendaires Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck

8 nouvelles cartes Magic rares non-Premium conçues spécifiquement pour ce deck

90 cartes Magic non-Premium, dont des terrains de base

1 commandant de présentation super Premium imprimé sur du papier cartonné plus épais (illégal en jeu homologué)

1 booster collector échantillon 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun non-Premium ou Premium traditionnelle Les friches d'Eldraine 1 carte Récits enchanteurs inhabituelle sans bordure Premium traditionnelle Les friches d'Eldraine

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck en carton

1 compteur de points de vie Spindown

Domination des fæs (bleu-noir)

Tegwyll, duc de la splendeur Tegwyll, duc de la splendeur (commandant de présentation) Tegwyll, duc de la splendeur (illustration étendue)

Valeur et vertu (vert-blanc)

Ellivère de la Cour sauvage Ellivère de la Cour sauvage (commandant de présentation) Ellivère de la Cour sauvage (illustration étendue)

Ils vécurent heureux...

C'est peut-être la fin de nos explications pour cette collection, mais l'extension Les friches d'Eldraine n'en est qu'à ses débuts ! L'extension sort le 8 septembre 2023. Découvrez vos propres contes de fées dans Les friches d'Eldraine, une extension fantastique, féérique et amusante. Vous pouvez précommander l'extension dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où se vend Magic.