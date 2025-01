News / Feature Le guide de votre première Avant-Première avec Aetherdrift Feature 31 janv. 2025 Jubilee Finnegan Vous voulez découvrir Magic avec d'autres joueurs ? Vous espérez faire partie des premiers à mettre la main sur de nouvelles cartes ? Vous vous demandez ce que peut bien être le Grand Prix de Ghirapur ? Tout semble indiquer que vous êtes prêt pour les événements d'Avant-première Aetherdrift dans votre magasin de jeux local. À partir du 7 février 2025, vous pourrez livrer des parties sans stress, mais boostées à l'adrénaline lors de ces événements classiques sur table. Illustration par : Svetlin Velinov Les événements d'Avant-première sont la meilleure façon de découvrir les cartes et les mécaniques d'une nouvelle extension. Vous pouvez vous rassembler avec des joueurs de Magic de tous les niveaux sur un pied d'égalité offert par la sortie récente de l'extension. Une fois l'événement terminé, votre collection Aetherdrift commencera sur les chapeaux de roue et, qui sait, peut-être aurez-vous rencontré de nouveaux amis pour Friday Night Magic dans votre magasin de jeux local. Lorsque vous vous inscrivez à un événement d'Avant-première dans votre magasin, vous recevez le jour de l’événement un Pack d’avant-première contenant les éléments suivants : Pack d'Avant-première Aetherdrift 6 boosters de jeu Aetherdrift

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte d'aide Vitesse max

1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles) La plupart du temps, les événements d'Avant-première sont organisés en Paquet scellé, ce qui signifie que vous construirez un deck de 40 cartes à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Certains magasins proposeront également des événements au format Troll à deux têtes, où vous pourrez arpenter la piste de course avec un copilote ! Votre magasin de jeux local devrait avoir tout ce dont vous avez besoin pour profiter de votre Avant-première, y compris les terrains de base pour construire votre deck. En d'autres termes, il vous suffit de vous installer et de profiter de l'amusement à grande vitesse d'Aetherdrift. Et si vous avez besoin d'aide pour arpenter l'environnement de l'extension en Limité, ne vous inquiétez pas ! Nous avons un guide pour l'Avant-première Aetherdrift juste ici. Construire votre deck pour l’Avant-première Après avoir ouvert vos six boosters de jeu, vous devriez commencer à trier votre sélection de cartes pour ne garder que les meilleures parmi celles que vous avez ouvertes. Cela vous aidera à décider les couleurs de votre deck car, bien souvent, les decks de Paquet scellé ne comptent que deux couleurs. Des menaces comme celles-ci, bien souvent vos cartes rares et rares mythiques, vous guideront vers une certaine paire de couleurs. Et pour couronner le tout, ce sont bien souvent les cartes les plus palpitantes de l'extension. Ces menaces peuvent vous donner un avantage considérable et renverser le cours d'une partie. Par exemple, Hazoret, chercheuse de divinité inflige d'énormes dégâts et est très difficile à vaincre. Bandelettes de damnelin vous permet de lancer vos meilleures créatures une deuxième fois. Boummobile … eh bien, c'est la Boummobile. Je pense que vous comprenez l'idée. Une fois que vous aurez décidé quelles seront vos menaces principales, vous devriez commencer à chercher des moyens de gérer les menaces de votre adversaire. Le retrait est une composante essentielle du jeu en Limité, car il permet de déjouer les plans de tous les ennemis, même les plus rapides. Qu'il s'agisse d'un sort qui détruit une créature ou d'un effet qui force votre adversaire à se défausser de sa meilleure créature, le retrait est la clé de la victoire. 0013_MTGDFT_Main: Gallant Strike 0106_MTGDFT_Main: Spin Out Chacune des cinq couleurs peut gérer différentes cartes de manière efficace. Le noir et le blanc peuvent détruire des créatures avec une facilité relative, même si le retrait des cartes blanches a tendance à être sujet à conditions. Le retrait de certaines cartes noires d'Aetherdrift a un coût en mana élevé, mais cela en vaut la peine. 0063_MTGDFT_Main: Spectral Interference 0039_MTGDFT_Main: Bounce Off Le bleu peut contrer les sorts de votre adversaire ou renvoyer des permanents dans la main de leur propriétaire. Il convient de noter que beaucoup d'effets de retrait de l'extension peuvent toucher les créatures ou les véhicules, ce qui vous permet de gérer un bolide avant même qu'il n'ait été piloté. 0119_MTGDFT_Main: Crash and Burn 0179_MTGDFT_Main: Run Over Le retrait du rouge et du vert est le plus restrictif, car ces deux couleurs utilisent un retrait basé sur les dégâts pour la plupart des créatures. Mais n'oubliez pas que les meilleures créatures de l'extension sont également des véhicules pour la plupart, que ces couleurs peuvent détruire avec une facilité relative. Utiliser les forces uniques de chaque couleur est la clé pour prendre l'avantage sur le circuit. Si vous cherchez une référence rapide, nos experts en sports mécaniques ont compilé certains des aspects essentiels du retrait que vous devriez voir durant la course. N'hésitez pas à utiliser cette liste lorsque vous construisez votre deck ou lorsque vous affrontez vos adversaires ! Les retraits courants et inhabituels d'Aetherdrift Blanc : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Trajectoire de collision 2 Frappe vaillante 2 Fin des Barreurs 5 Chariot de détention 6 Bleu : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Rebondir 1 Interférence spectrale 2 Éclatement sur la route 3 Faire trébucher 4 Coureur à carapace à picots 5 Noir : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Encastrement infernal 1 Babiole sinistre 1 Dérapage incontrôlé 3 Siphonner le carburant 5 Rouge : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Violence routière 1 De l’huile sur le feu 2 Déferlante céleste 2 Frappe foudroyante 2 Accident incendiaire 4 Vert : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Passage forcé 1 Écraser 2 Ailes brisées 3

Construction de deck et courbe de mana

Quelle que soit la manière dont vous choisirez de vous occuper de vos adversaires, vous aurez besoin de talent et de finesse stratégique si vous voulez franchir la ligne d'arrivée en premier. Pour pouvoir y parvenir, vous devrez lancer vos sorts à un rythme constant. Ce point est particulièrement important dans Aetherdrift, avec des mécaniques comme Allumez les moteurs !

La « courbe de mana » est un concept qui a fait ses preuves et qui vous aide à lancer vos sorts au fil des tours. En résumé, la valeur de mana moyenne de vos sorts doit se situer autour de deux ou trois. Procéder ainsi vous garantit de disposer de sorts à lancer des sorts en début de partie, mais aussi de sorts plus puissants et plus chers plus tard dans la partie. La courbe de mana moyenne en Paquet scellé devrait ressembler à ceci :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Votre deck bicolore doit généralement avoir une répartition quasi-égale des terrains. Par exemple, un deck bleu-noir contiendrait neuf îles et huit marais . Aetherdrift possède également un cycle de terrains bicolores courants, qui peuvent rendre votre base de mana un peu plus homogène. Ce même deck bleu-noir pourrait contenir huit îles, huit marais et un exemplaire de Marigot lugubre .

Trouver votre stratégie dans Aetherdrift

Il est important de connaître une partie des mécaniques et thèmes généraux d'Aetherdrift. Les deux nouvelles mécaniques les plus importantes sont l'épuisement et Allumez vos moteurs ! Certaines cartes ont une synergie avec ces mécaniques spécifiques, alors gardez un œil sur les effets qui ajoutent du carburant dans votre réservoir.

0161_MTGDFT_Main: Elvish Refueler 0112_MTGDFT_Main: Adrenaline Jockey

L'épuisement concerne les decks de contrôle et mid-range, ceux qui cherchent à surpasser leurs adversaires à mesure que la partie avance. Jockey à l’adrénaline gagne en puissance à mesure que vous activez vos capacités d'épuisement, tandis que Pompiste elfe vous aidera à maximiser votre rendement. En axant la construction de votre deck vers les possibilités offertes par l'épuisement, vous ferez mordre la poussière à vos adversaires.

0004_MTGDFT_Main: Brightfield Glider 0086_MTGDFT_Main: Gastal Raider

Les decks agressifs tirent profit de la vitesse maximale atteinte via Allumez vos moteurs ! Les cartes qui infligent des blessures rapides et constantes sont indispensables dans ce genre de decks, car il faudra provoquer la perte de beaucoup de points de vie pour atteindre la vitesse maximale. Planeur de Clairchamp est une créature efficace et évasive qui vous aidera à accumuler de la vitesse. Si vous atteignez la vitesse maximale assez rapidement, vous pourrez utiliser des résultats comme Pillarde de Gastal avant même que vos adversaires n'aient quitté leur garage.

Archétypes de draft Aetherdrift

Pour aider avec le jeu en Limité, les extensions Magic ont une stratégie pour chaque paire de couleurs, appelée archétype de draft. Ces archétypes indiquent les points forts des cartes de ces couleurs. Connaître l'archétype de votre deck vous aidera à choisir les cartes que vous jouerez. Savoir cela peut également vous donner un aperçu de la stratégie de votre adversaire, ce qui vous permettra d'anticiper les sorts qu'il lancera avant même qu'il ne les pioche !

Dans Aetherdrift, chaque paire de couleurs possède deux cartes inhabituelles multicolores qui vous expliqueront le principe de cette paire de couleurs. Ces cartes essentielles vous donnent ce petit coup de boost dont vous aurez besoin pour dépasser votre adversaire, alors jetez-y un œil !

Valeur des artefacts blanc-bleu

0206_MTGDFT_Main: Guidelight Pathmaker 0227_MTGDFT_Main: Voyage Home

Comme vous pouvez vous y attendre d'une équipe basée sur les robots, l'objectif de la combinaison blanc-bleu consiste à accumuler de la valeur sur plusieurs tours à l'aide d'artefacts. En remplissant votre champ de bataille de véhicules et de créatures-artefacts, vous pourrez lancer des sorts comme Voyage de retour et Serpent mécanochercheur à moindre coût !

Saigneur d'artefacts bleu-noir

0208_MTGDFT_Main: Haunted Hellride 0207_MTGDFT_Main: Haunt the Network

Tandis que l'archétype précédent cherche à utiliser les artefacts à votre avantage, la combinaison bleu-noir utilise les artefacts au détriment de votre adversaire. Les robots, les jouets et les mécanoptères réduisent petit à petit les points de vie de vos ennemis jusqu'à ce que vous les acheviez avec le drain de vie de Hantise du réseau .

Aggro vitesse maximale noir-rouge

0188_MTGDFT_Main: Apocalypse Runner 0205_MTGDFT_Main: Gastal Thrillseeker

Les créatures à faible coût sont efficaces pour accumuler de la vitesse et neutraliser vos adversaires. La combinaison noir-rouge profite de cela en vous aidant à infliger des blessures au fil des tours. Avec Amateur de sensations fortes de Gastal qui inflige des blessures en arrivant et Roulier de l’apocalypse qui garantissent le passage de vos berserkers, vous mettrez les gaz en moins de deux.

Mid-range Épuisement rouge-vert

0220_MTGDFT_Main: Rocketeer Boostbuggy 0189_MTGDFT_Main: Boom Scholar

Les capacités d'épuisement ont beau être limitées à une seule activation, la combinaison rouge-vert vous garantit de tirer le maximum de ces activations. Érudite du boum est une créature efficace qui réduit le coût de vos capacités d'épuisement, ce qui vous permet d'activer les capacités coûteuses avec plusieurs tours d'avance.

Mid-range Véhicules et montures vert-blanc

0226_MTGDFT_Main: Veteran Beastrider 0211_MTGDFT_Main: Lagorin, Soul of Alacria

La combinaison vert-blanc incarne totalement dans le thème de la course, en utilisant des véhicules et des montures pour attaquer les adversaires. Vous aurez besoin de créatures et de permanents variés à piloter et à seller, ce qui rendra des cartes comme Montebête vétérane particulièrement utile, car elle renforce vos défense après avoir attaqué.

Usure vitesse maximale blanc-noir

0200_MTGDFT_Main: Dune Drifter 0201_MTGDFT_Main: Embalmed Ascendant

Parfois, rien ne sert de courir, et les decks blanc-noir sont ceux qui comprennent le mieux cet adage. Au lieu d'accumuler de la vitesse en attaquant, ces decks utilisent le sacrifice et le drain de vie pour lancer des cartes comme Ascendant embaumé , qui vous taille une voie royale vers la victoire.

Aggro Défausse bleu-rouge

0190_MTGDFT_Main: Boosted Sloop 0192_MTGDFT_Main: Broadside Barrage

Transformez vos compères en appâts ! Avec des capacités et des sorts de recyclage comme Barrage latéral à votre disposition, vous déclencherez des effets centrés sur la défausse au fil des tours. N'oubliez pas que les capacités de recyclage peuvent être activées à vitesse d'éphémère, alors n'ayez pas peur de laisser du mana.

Cimetière noir-vert

0225_MTGDFT_Main: Thundering Broodwagon 0193_MTGDFT_Main: Broodheart Engine

Vous avez entendu parler de machines redoutables, voici une machine redoutable à cinq cylindres. Défaussez-vous de vos créatures et véhicules les plus puissants ou meulez-les, puis ramenez-les avec des effets de réanimation. Défaussez-vous de Couvechar fulminant au deuxième tour, lancez Moteur de couvecœur au troisième tour, puis réanimez le véhicule au quatrième tour !

Aggro Véhicules et montures rouge-blanc

0197_MTGDFT_Main: Cloudspire Skycycle 0196_MTGDFT_Main: Cloudspire Coordinator

Avec la tendance agressive du rouge et la générations de jetons du blanc, cet archétype n'a qu'un objectif : frapper fort et rapidement. Commencez par lancer de petits véhicule comme Éclaireur repèrcycle avant de passer à des cartes décisives, comme Coordinateur de Cimenuage .

Rampe Épuisement vert-bleu

0217_MTGDFT_Main: Rangers' Aetherhive 0224_MTGDFT_Main: Skyserpent Seeker

Chaque seconde compte sur la piste de course, et dans Magic, chaque terrain compte ! Rapprochez-vous de l'activation de plusieurs capacités d'épuisement avec des rocs de mana comme Moto vélocecœur , puis donnez tout avec les jetons mécanoptère de Ruche d’Éther des Rangers .

Saupoudrage de couleurs dans Aetherdrift

0222_MTGDFT_Main: Samut, the Driving Force

Ces artefacts constituent un point de départ utile pour votre deck, mais ils ne sont pas normatifs. « Saupoudrer » une troisième couleur avec les terrains bicolores courants peut vous permettre de dériver vers de nouvelles stratégies, comme combiner des véhicules et la vitesse maximale avec Samut, la force motrice . Ça va secouer sur le circuit, alors n'oubliez pas que tous les moyens sont bons pour survivre.

Mettez les gaz avec Aetherdrift !

Vous pouvez vous préparer pour votre Avant-première Aetherdrift en découvrant l'extension dans les visuels complets des cartes Aetherdrift. Avec de nouvelles mécaniques, des traitements éblouissants et une histoire épique, Aetherdrift a de quoi ravir tous les fans de Magic lors du Grand Prix de Ghirapur.

Les événements d'Avant-première Aetherdrift commencent le 7 février 2025 dans votre magasin de jeux local, et l'extension sortira le 14 février. Vous pouvez précommander Aetherdrift maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.