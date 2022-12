Le Multivers est constitué d'une infinité de plans peuplés de personnages, et les Planeswalkers se transplanent d'un monde à l'autre dans des histoires qui se croisent constamment. Pour ceux qui adorent le détail et la variété de ces histoires, et qui aiment chercher la moindre information à leur sujet, c'est génial. Mais nous savons que pour quiconque veut simplement connaître quelques faits sur la situation actuelle de son Planeswalker préféré, suivre son itinéraire est un peu compliqué.

Illustration par Brad Rigney

L'histoire de Magic a évolué au même rythme que le jeu. Aujourd'hui, vous la trouvez dans les illustrations et les textes d'ambiance des cartes, mais aussi dans des romans, des bandes dessinées, des bande-annonces vidéo, Uncharted Realms, Duels of the Planeswalkers, et bien plus encore. En tant qu'architecte de monde et conteur, je suis ravi que Magic dispose désormais d'autant de lieux pour raconter ses histoires. Mais je vais être honnête. Je ne pense pas que nous ayons réussi vraiment à le faire très clairement. Lorsque tous ces médias différents racontent des aspects différents de l'histoire, les faits de base du qui fait quoi et du qui a tué qui sont rapidement perdus.

Alors mettons les choses au clair. Rendons visite à tous nos suspects transplaneurs habituels et voyons ce qu'ils font. Dans cet article, je dresse la liste de tous les personnages Planeswalker actifs (qui ont l'étincelle et qui sont au moins apparus une fois sur une carte de planeswalker) et je détaille les situations actuelles de chacun. Je vais faire tout mon possible pour non seulement vous résumer ce qui a été dit à leur sujet dans différents médias, mais aussi ajouter ce que l'équipe R&D de Magicestime être le cas pour ce personnage. Cela pourra peut-être éclaircir quelques points confus et révéler des informations qui n'ont pas encore été mentionnées. Considérez cet article comme une fiche technique mise à jour avec tout ce qui est arrivé à tous nos Planeswalkers, jusqu'à la dernière info en date, et pas seulement pour les Vorthos parmi vous.

Nous allons le faire par ordre alphabétique, en commençant par Ajani.

Ajani Crinièredor

Pleure une amie, en colère contre les dieux. Ajani est venu sur Theros pour aider son amie Elspeth, devenue championne d'Héliode, le dieu du Soleil, et envoyée combattre Xénagos, le dieu parvenu Planeswalker. Xénagos a été vaincu, mais lorsque Héliode a ensuite tué Elspeth, l'envoyant dans le Monde souterrain, cela a plongé le léonin dans la rage et le chagrin. Pour le moment, il reste sur Theros, livide devant l'injustice des dieux manipulateurs.

Solidarité des héros | Illustration par Eric Deschamps

Ashiok, tisseur de cauchemars

Influence les rêves de Theros. Ashiok, le Planeswalker énigmatique, tisse des cauchemars sur tout Theros. Artiste de rêves rusé, Ashiok utilise son influence mystique sur la pensée inconsciente pour conjurer les cauchemars les plus esthétiques. Son accomplissement le plus récent et le plus excitant a été la modification des rêves de la déesse Éphara, conjurant une sorte de divinité des songes éphémère. Ashiok est parvenu à cet exploit grâce à une faveur du dieu Phénax, qui lui a permis se cacher du regard de la déesse.

Fin cauchemardesque | Illustration par Willian Murai

Chandra Nalaàr

Découvre à son grand désarroi son rôle de pion. Chandra a récemment affronté Ramaz, le Planeswalker shamane, un visionnaire fou qui l'avait renseignée au sujet du mystérieux parchemin du dragon. L'artefact l'a conduite sur Zendikar, à l'Œil d'Ugin, ce qui a finalement contribué à la libération des Eldrazi. Chandra a ensuite traqué Ramaz sur bien des mondes, dans le but de le faire payer de l'avoir utilisée dans ses machinations. Il a fini par s'échapper après leur combat sur le plan de Kaldheim, mais pas avant qu'elle apprenne que l'instigateur de ces manipulations n'était autre que le dragon Nicol Bolas. Elle n'a ni l'information ni la patience de continuer à suivre sa piste. Pour le moment, elle est de retour sur Regatha, au monastère du feu où elle a été formée comme pyromancienne.

Furie de Chandra | Illustration par Volkan Baga

Dack Fayden

Fasciné par sa dernière acquisition. Dack, natif d'un plan appelé Fiora et protagoniste des bandes dessinées de Magic publiées par IDW, a un certain penchant pour le vol et par-là même, pour s'attirer des ennuis. Après avoir vaincu la Planeswalker meurtrière Sifa Grent, il a visité Ravnica, où il a dérobé un gantelet de puissance tentatrice à la Guilde de Boros. Plus récemment, il s'est rendu sur Theros, en quête d'une autre pièce du gantelet qui complèterait l'artefact et révèlerait ses vastes et anciens secrets.

Domri Rade

Entre dans l'âge adulte, encore à la recherche d'une voie. Le jeune Ravnican a connu un embrasement d'étincelle plutôt exaltant, ayant échappé à un rituel d'ensevelissement Gruul en se transplanant sur Alara et en revenant ensuite sur Ravnica. L'un des Planeswalkers les plus jeunes connus, Domri vient juste de commencer à accepter les conséquences du transplanement : les regards bizarres, l'excitation des options, la réalisation qu'expliquer ses expériences fera penser à autrui qu'il est fou. Actuellement, Domri est dans une phase impressionnable, en attente d'une nouvelle aventure dans laquelle se lancer tête baissée.

Elspeth Tirel

Parmi les morts du Monde souterrain de Theros. Championne d'Héliode, le dieu du Soleil, Elspeth a pris la décision de tuer Xénagos, le dieu parvenu, avec l'arme le Don du ciel. Cependant, Héliode lui a ensuite montré sa gratitude par justice divine, l'assassinant avec sa propre arme. Elspeth avait fait un marché avec Érébos, le dieu des Morts, lui offrant sa propre vie en échange de la libération de son amant décédé Daxos, qui se trouvait dans le Monde souterrain. Par conséquent, quand elle est descendue elle-même dans l'enfer de Theros, elle a rempli sa part du marché. Érébos a libéré Daxos, mais il n'est plus qu'un Reparu privé de ses souvenirs. Elspeth se trouve encore dans le Monde souterrain de Theros. Elle se forge un masque d'or, espérant qu'un jour elle pourra échapper aux griffes du dieu des Morts.

Garruk Languebestion

Maudit et traqueur de Planeswalkers. Une brève altercation avec Liliana Vess, la nécromancienne armée d'un sinistre artefact appelé le Voile de Chaîne, a laissé Garruk victime d'une malédiction de mana noir. Elle a affaibli sa connexion avec la nature, mais aussi exacerbé sa soif pour la traque. Sur Innistrad, Garruk a demandé l'aide d'Avacyn, mais le contresort n'a pas fonctionné, et la malédiction a empiré. Maintenant, Jace Beleren est sur le qui-vive : la malédiction pourrait prendre le contrôle de Garruk, ce qui ferait courir un grave danger à tous les Planeswalkers.

Illustration par Brad Rigney

Gideon Jura

À la recherche d'alliés pour vaincre les Eldrazi. Durant les deux années qui ont suivi l'ascendance vorace des Eldrazi, Gideon est parti en mission pour rassembler d'autres Planeswalkers dans le but de les arrêter. Zendikar n'est pas le plan natal de Gideon, mais il sait que les Eldrazi pourraient menacer la vie sur de nombreux autres plans. Il veut les affronter au plus vite, et par conséquent il aura besoin de puissants compatriotes à ses côtés. Récemment, les titans eldrazi ont fait peu d'apparitions sur Zendikar, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont partis dans les Éternités aveugles. Mais les lignées d'engeance des Eldrazi représentent toujours un danger pour le plan, et Gideon a l'intention de revenir sur Zendikar le plus vite possible.

Expérience de mort imminente | Illustration par Dan Scott

Jace Beleren

Gère les crises en tant que Pacte des Guildes vivant. Après que Jace a résolu l'énigme du mystérieux Labyrinthe Implicite de Ravnica, sa « récompense » a été de devenir le Pacte des Guildes vivant, l'incarnation du contrat mystique faisant respecter la loi entre les guildes. Il a passé beaucoup de temps sur Ravnica, à arbitrer les conflits de guildes. Il s'est aussi fait une longue liste d'ennemis, dont Vraska, qui s'indigne devant l'influence qu'il a sur Ravnica. Pendant ce temps, il garde aussi un œil ouvert sur les autres menaces qui germent partout dans le Multivers, telles que le chasseur maudit Garruk et la situation des Eldrazi sur Zendikar.

Karn libéré

En vadrouille dans le Multivers. Au moment où il a sacrifié son étincelle pour sceller la faille de Tolaria, Karn, le golem d'argent, s'est jeté dans les Éternités aveugles. Il s'est retrouvé sur Mirrodin, le plan qu'il avait créé il y a fort longtemps sous le nom d'Argentum, mais il a alors senti la corruption phyrexiane l'emplir. La nouvelle civilisation phyrexiane qui s'était développée sur Mirrodin a envahi l'esprit de Karn. Ayant parfois encore quelques flashs de lucidité, il a peu à peu progressé vers son pire cauchemar : devenir le nouveau chef des Phyrexians. Quand le Planeswalker Venser s'est sacrifié pour restaurer l'esprit et l'étincelle de Karn, le golem d'argent a quitté la Nouvelle Phyrexia pour traquer d'autres sources de corruption et trouver une solution pour sauver Mirrodin. Savoir qu'il a joué un rôle crucial dans l'ascension de Phyrexia le tourmente, et il sait que sa tâche ne sera pas terminée avant qu'il ne parvienne à vaincre les machines.

Kiora

Chasse les puissantes créatures des océans de Theros. Kiora, la Planeswalker ondine, a vu de ses propres yeux la destruction dont les Eldrazi sont capables, et elle a besoin d'armes puissantes pour les combattre. Elle s'est rendue sur le plan de Theros à la recherche de ses immenses krakens, léviathans et autres monstruosités des grands fonds, pour les étudier afin de pouvoir un jour invoquer de telles créatures pour vaincre les étranges Eldrazi ravageurs de mondes. Cependant, la dernière fois que nous avons vu Kiora, elle était sur le point d'affronter Thassa, la déesse de la Mer. Non seulement Thassa n'apprécie pas ses explorations des mers de Theros, mais elle apprécie encore moins que certains tritons locaux la considèrent comme un être divin.

Koth

Symbolise l'espoir sur la Nouvelle Phyrexia. La dernière fois que nous avons vu Koth, il combattait les forces de plus en plus puissantes d'Elesh Norn sur la Nouvelle Phyrexia, le plan qui était autrefois son monde natal de Mirrodin. Après le sacrifice de Venser et le départ de Karn, Elspeth avait combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'il l'oblige à partir pour la sauver d'une destruction certaine. Juste après, il a fait exploser une puissante bombe à sortilège, faisant croire à Elesh Norn qu'il avait péri. Mais en fait, Koth a réussi à fuir via la Couche souterraine du Fourneau. Un jour, Koth devra peut-être choisir entre quitter son plan métallique et mourir, mais pour l'instant, il garde espoir que les vestiges de la résistance mirrane pourront l'emporter sur Phyrexia.

Giclée de magma | Illustration par Mathias Kollros

Liliana Vess

À la recherche du démon suivant. Liliana poursuit ses ambitions depuis plus de cent ans, acquérant plus de puissance nécromantique depuis qu'elle a vendu son âme à quatre démons. Elle contrôle désormais le Voile de Chaîne, qui lui a permis d'en tuer deux, Kothophed et plus tard Griselbrand, ce dernier s'étant échappé du Helgruft détruit. Mais le Voile de Chaîne commence à avoir un effet néfaste sur elle. Actuellement sur Innistrad, elle récupère des effets secondaires du pouvoir de l'artefact et examine en détail les termes du contrat gravé dans sa chair. Elle espère apprendre où se trouvent les deux autres démons pour se libérer de son pacte avec eux, mais cette voie est périlleuse. Les démons qu'elle affronte sont de plus en plus puissants, tout comme les effets du Voile.

Illustration par Todd Lockwood

Nicol Bolas

Manipule les autres à des fins secrètes. Le dragon ancestral et planeswalker, Nicol Bolas, a toujours été particulièrement intéressé par le pouvoir, et son talent pour la machination n'a d'égal que sa patience pouvant durer des éons. Bolas a influencé plusieurs événements récents dans le Multivers, notamment la découverte par Chandra du parchemin du dragon et la libération des Eldrazi sur Zendikar... Mais à quelles fins, tout le monde l'ignore. Bolas a apprécié le pouvoir d'utiliser Tezzeret et Sarkhan comme agents dans ses machinations interplanaires, et il semble désormais intéressé à obtenir d'autre serviteurs Planeswalkers.

Ultimatum cruel | Illustration par Todd Lockwood

Nissa Revane

Essaie de mettre fin aux menaces cosmiques. Nissa a assisté à la destruction qui a accompagné la libération des Eldrazi sur son monde natal de Zendikar. Ses expériences tôt dans sa carrière de Planeswalker ont commencé à l'inquiéter des dangers pouvant menacer le monde entier, et elle espérait que libérer les Eldrazi sauverait Zendikar car ils partiraient dans les Éternités aveugles. Mais ils se sont acharnés sur son monde natal, et elle cherche à présent un moyen de les arrêter une bonne fois pour toutes.

Ral Zarek

Songe à des moyens de parvenir à l'ascendance des Izzet. Ral espérait remporter le Labyrinthe implicite pour sa Guilde d'Izzet de Ravnica. Mais Jace Beleren a résolu le labyrinthe en premier, devenant le Pacte des Guildes incarné et obtenant du même coup le pouvoir d'arbitrage sur les conflits interguildes. Ne s'avouant pas vaincu, Ral espère trouver un moyen d'obtenir un avantage pour Niv-Mizzet, son maître de guilde, détrôner Jace et réaliser ses plans brillants pour parvenir au triomphe de la Ligue d'Izzet.

Sarkhan Vol

Entend des voix, en quête de la gloire des dragons. Après l’embrasement de son étincelle, le mage Sarkhan a quitté son plan natal de Tarkir en quête d’un dragon digne de son adoration. Après avoir déclaré allégeance au sinistre Nicol Bolas et erré dans la caverne de l'Œil d'Ugin sur Zendikar, Sarkhan a perdu l'esprit. Dans sa folie, il croit entendre la voix d'Ugin, le Dragon-esprit, lui murmurant dans la tête. Bolas a tout de suite décidé que le Planeswalker était simplement fou, mais Sarkhan est obsédé par cette voix, espérant qu'un jour elle le conduira vers une nouvelle destinée, où il serait libre de Bolas et pourrait à nouveau exulter dans la gloire des dragons sauvages.

Illustration par Karl Kopinski

Sorin Markov

Inquiet pour Innistrad. Bien que Sorin le vampire vive et boive du sang depuis des milliers d'années, il éprouve un certain sens du devoir pour son plan natal d'Innistrad. Il a créé l'archange Avacyn pour veiller sur le plan et assurer que les forces obscures de ce monde ne submergent pas ses résidents humains. Lorsque nous avons vu Sorin pour la dernière fois, il était revenu pour enquêter sur la mystérieuse disparition d'Avacyn. Quand la présence de Liliana Vess a causé la destruction du Helgruft, Avacyn est réapparue pour éviter le désastre. L'intérêt de Sorin se porte désormais vers une menace plus sérieuse : celle que représentent les Eldrazi récemment libérés. Sorin, avec le dragon-esprit Ugin et un personnage appelé la Lithomancienne, est un des trois Planeswalkers qui avaient emprisonné les Eldrazi sur Zendikar, et certains de ses secrets pourraient bien se révéler suite à leur libération.

Tamiyo

Explore avec passion les arcanes. Tamiyo voyage dans les plans pour faire des recherches sur des sujets qui la passionnent. La lune argentée d'Innistrad, en particulier, a captivé son attention, et elle s'est alliée à l'astronome néphalien Jenrik pour étudier son influence sur les créatures d'Innistrad. Depuis l'ouverture du Helgruft et le retour d'Avacyn, Tamiyo a entamé un nouveau chapitre de ses études. Avec l'aide de Jenrik, elle a établi des théories sur les effets de l'archange sur le plan et sa relation avec la lune.

Tezzeret

Agent du dragon. Actuellement un agent de Nicol Bolas, Tezzeret a été envoyé pour surveiller l'influence grandissante de Phyrexia sur Mirrodin. Mais il s'est intéressé à la civilisation mécanique phyrexiane et leur philosophie d'autoperfection par le métal, et y a vu une occasion d'usurper l'autorité de Karn et de prendre le commandement de la Nouvelle Phyrexia. Son expérience a fini par échouer quand Elspeth, Koth et Venser ont libéré Karn et mis fin aux ambitions de Tezzeret. Nicol Bolas l'a rappelé auprès de lui et envoyé sur une autre mission loin de là.

Tibalt

Satisfait ses vicieux caprices sur d'autres plans. Tibalt a toujours eu une passion pour infliger souffrance et tourment, terrorisant des bergers dans les villages forestiers de Kessig ou chassant des cathares durant leurs missions de tueurs de monstres à Thraben. Il a tourmenté les innocents sur Innistrad au gré de ses caprices, mais il se demande à présent si d'autres plans pourraient lui offrir des occasions de faire le mal à plus grande échelle. Où qu'il soit, le mage de la souffrance est suivi par des cris d'effroi.

Venser

Mort héroïquement sur la Nouvelle Phyrexia. Après avoir suivi son ancien mentor Karn sur Mirrodin, Venser a découvert que Phyrexia avait contaminé le plan métallique. Il a trouvé Karn dans le Noyau de Mirrodin, corrompu par le pétrole phyrexian et préparé pour devenir le nouveau Père des Machines. Quand la corruption a commencé à s'insinuer dans son corps et qu'il a senti sa résistance diminuer, Venser s'est noblement sacrifié, donnant sa vie pour restaurer l'étincelle de Karn et le libérer de l'emprise de Phyrexia.

Venser, forgeur savant | Illustration par Eric Deschamps

Vraska

Défie le Pacte des Guildes sur Ravnica. Jace Beleren est devenu l'incarnation du Pacte des Guildes sur Ravnica, et Vraska la gorgone n'a certainement pas apprécié. La Planeswalker gorgonoïde a des plans visant à étendre son rôle sur Ravnica, et Jace est devenu un sérieux obstacle à ses objectifs. Récemment, elle a organisé une rencontre avec le Pacte des Guildes vivant pour apprendre tout ce qu'elle pouvait sur ses capacités. Lorsqu'il a révélé son ingérence pendant une réunion des guildes, elle a fui. Mais elle a appris ce qu'elle voulait savoir, et a toujours ses ambitions.

Xénagos

Tué, probablement de façon permanente. Xénagos, le Planeswalker satyre toujours chercheur de noises a atteint le royaume des dieux en organisant une bacchanale dont la puissance lui a permis devenir lui-même une divinité. Elspeth l'a abattu pour son crime insolent, utilisant l'arme le Don du ciel pour détruire le satyre parvenu lors d'une bataille épique dans Nyx. Le corps de Xénagos a chuté de Nyx et s'est écrasé, sans vie, sur le sol de Theros. On ne sait pas s'il a vraiment péri, comme l'espère Héliode, ou si son essence est descendue dans le Monde souterrain, comme le font tous les mortels de Theros. Le véritable sort de Xénagos est pour l'instant inconnu.

Théobole | Illustration par Jason Chan

Que vous soyez intéressé par l'histoire de Magic, mais que vous n'avez pas pu la suivre dans tous ses médias, ou un fin limier de l'histoire bien informé qui souhaite simplement confirmer ses recherches, j'espère que vous avez trouvé dans cet article ce que vous cherchiez. Des idées sur ce qu'on pourrait améliorer ? Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires en utilisant le lien e-mail ci-dessous, ou en me contactant sur mon blog à dougbeyermtg.tumblr.com. Je lirai vos commentaires et j'en discuterai avec le reste de l'équipe créative. Si cet article est apprécié, nous en ferons peut-être d'autres.

Je vais vous laisser sur cette pensée : Nous travaillons dur pour créer l'histoire continue de Magic, et ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est que les personnes intéressées ne puissent pas en profiter. Les lecteurs avides pourront toujours trouver des connaissances plus détaillées que le fan occasionnel, mais nous voulons que tout le monde ait la chance de connaître et d'apprécier les points principaux de l'histoire de Magic. Nous préparons certaines innovations qui permettront à ces points historiques principaux d'être plus clairs et plus faciles à trouver dans l'avenir, mais nous espérons qu'en attendant, des articles comme celui-ci pourront vous aider. Merci de vous intéresser tant aux histoires multiplanaires de Magic.