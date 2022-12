Chaque extension de Magic déborde de nouvelles cartes et de capacités à découvrir — et Amonkhet offre une abondance de nouveaux trésors excitants à essayer.

En plus de tout l’embaumement, du surmenage et de ces cartes merveilleusement égyptiennes, il y souffle un vent frais et un peu fou. Dans Amonkhet, vous avez droit à un type de cartes avec un look complètement nouveau dont l’apparence est bien différente de ce que vous connaissez.

Allons droit au but. Je parle de la « répercussion », la nouvelle approche radicale d’Amonkhet du deux-cartes-en-une.

Quel meilleur moyen de commencer cette exploration qu’avec une nouvelle carte de répercussion — et vous pouvez vous attendre à ce qu’elle fasse tout le circuit des tables — de la table de la cuisine à la table du tournoi ! (Mais ne vous attendez pas à la voir sur la table lors d’un draft.)

Contemplez Source / Savoir !

Cette carte est élégante. Jouer avec elle est amusant et favorise quelques-uns de mes archétypes de deck favoris. Et certainement par dessus tout, cette carte est puissante.

J’avoue, au premier coup d’œil elle n’en a peut-être pas l’air. Après tout, ne s’agit-il pas là de deux effets beaucoup trop chers ? Pourquoi ne pas plutôt jouer avec l’inspiration ou quelque chose de ce genre ?

C’est une réaction que vous allez avoir régulièrement en lisant des cartes avec la répercussion. Et pourtant, en me basant sur mon expérience de jeu avec cette mécanique, je peux vous assurer qu’elles sont incroyablement puissantes. Croyez-moi quand je vous dis qu’il ne faut surtout pas sous-estimer les cartes avec la répercussion.

Et pourquoi donc ? Explorons de plus près comment la répercussion fonctionne.

La carte secrète

La répercussion vient d’une célèbre lignée de mécaniques de Magic qui, sans l’annoncer ouvertement, piochent une carte pour vous.

Prenez le flashback, une des plus grandes mécaniques de Magic de tous les temps. Le flashback fonctionne depuis le cimetière pour être lancé une deuxième fois. Mais ce qu’il dit réellement dans de nombreux cas, c’est « La première fois que vous lancez ce sort, piochez une autre copie plus chère de cette carte ».

Elles vous font toutes piocher une carte sans le dire. C’est un card advantage virtuel.

Nous sommes probablement tous conscients que c’est une bonne chose de piocher des cartes. Certaines des cartes les plus puissantes du jeu étaient des sorts de pioche. Des cartes qui font quelque chose, puis piochent une carte pour vous, valent donc au moins la peine d’être prises en considération.

Si la partie se prolonge, Magic devient une bataille d’usure et de ressources. Piocher quelques cartes bonus sur la durée d’une partie contribue grandement à vous faire gagner ce type de guerres.

Ce à quoi la répercussion ressemble probablement le plus, c’est à une carte double.

Mais il y a une différence très importante. Avec les cartes doubles, vous devez choisir : C’est l’un ou l’autre, pas les deux. C’est une mécanique construite sur la flexibilité.

Et ce pour quoi vous payez avant tout avec une carte double, c’est cette flexibilité. Elle ne vous offre pas de carte supplémentaire (à moins de jouer l’excellente Feu // Glace, bien sûr).

En revanche, la répercussion vous donnera toujours cette carte supplémentaire merveilleusement utile.

Examinons à nouveau la répercussion.

La grande différence entre la répercussion et le flashback, c’est qu’avec la répercussion vous aurez une carte différente — ou pour rester dans l’analogie ci-dessus, vous « piochez » une carte différente — de celle que vous avez lancée la première fois. Est-ce une bonne chose ?

Ça l’est certainement quand les effets sont conçus pour se renforcer mutuellement — ce qui est clairement le cas pour la plupart des cartes avec la répercussion !

Regardez Source / Savoir. Vous recevez tôt un sort de rampe qui vous aide à avoir plus de mana, ce qui à son tour vous aide à lancer la moitié plus chère de la carte depuis votre cimetière. Source / Savoir se synergise elle-même !

Vous joueriez un sort de rampe qui vous piocherait aussi une carte, pas vrai ? (La grande jouabilité de cartes comme la Culture montre clairement que c’est le cas.) Source / Savoir fonctionne un peu comme ça.

Et pour rendre les choses encore plus attrayantes dans ce cas spécifique, Source / Savoir fait plus que simplement piocher une carte un peu plus tard — elle vous piochera deux cartes de votre deck !

De quoi les decks de rampe ont-ils toujours besoin ? De la pioche de carte en fin de partie quand ils sont à bout de souffle.

Eh bien, Source / Savoir remplit ce besoin d’une façon dont un sort de rampe avec le flashback ne peut que rêver. La répercussion est vraiment quelque chose à part.

Et il y a bien sûr un autre avantage fondamental dont dispose la répercussion face à la simple action de piocher une carte…

Piocher des cartes dans votre cimetière

Il existe un autre point sur lequel la répercussion diffère grandement de l’équivalent d’une simple pioche de carte : vous n’avez même pas besoin d’avoir initialement lancé la carte !

Si une carte avec la répercussion finit d’une manière ou d’une autre dans votre cimetière — par exemple en la mettant dans votre cimetière depuis votre bibliothèque (la meule), ou en la défaussant — vous en tirez quand même un avantage.

Et vous savez quoi : Amonkhet regorge de moyens de justement faire cela !

Normalement, il vous faudrait un autre moyen pour faire faire quelque chose à ces cartes — mais la répercussion fait tout d’elle même.

Dans le cas de Source / Savoir, la rampe de mana est quelque chose de désirable en début de partie, mais dont vous n’avez pas vraiment besoin plus tard. Donc, une fois la machine lancée et après avoir auto-meulé quelques cartes dans votre cimetière, vous venez juste d’augmenter votre card-advantage pour toute partie qui se prolongerait éventuellement.

Si vous allez voir les Visuels des cartes et inspectez quelques-unes des autres cartes offrant la répercussion, vous découvrirez tous ces effets dévastateurs qu’un peu d’auto-meule peut mettre en place pour vous. Il y a plein de choses à découvrir !

Répercussions et conséquences

Amonkhet déborde de nouveaux moyens d’écraser vos adversaires — et un enchaînement de cartes avec la répercussion venant de votre cimetière en fait certainement partie.

Vous pouvez vous attendre à ce que Source / Savoir et nombre de ses consœurs avec la répercussion se fassent une place au soleil dans les mois à venir. Donnez-leur la priorité lors de vos sélections de draft et faites-en l’essai en format Construit.

Après tout, dans le monde d’Amonkhet vous aurez besoin de toute l’aide possible pour survivre à vos cinq Épreuves.

Si vous avez des commentaires ou des questions, n’hésitez pas à me contacter ! Je suis toujours content d’avoir de vos nouvelles. Vous pouvez me joindre sur Twitter ou Tumblr ou encore en m’envoyant un e-mail (svp en anglais) à BeyondBasicsMagic@gmail.com.

J’espère que vous avez apprécié cet aperçu de Source / Savoir et d’Amonkhet ! N’oubliez pas de trouver une Avant-première près de chez vous pour aller découvrir l’extension en personne.

On se reparle la semaine prochaine. Amusez-vous bien en découvrantAmonkhet !

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight