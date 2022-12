(Note de l'éditeur : Cet article a été mis à jour pour inclure des détails supplémentaires concernant les cartes de Dominaria uni conçues pour les boosters Jumpstart.)

Alors que nous retournons sur le plan d'origine de Magic, Dominaria, les rumeurs vont bon train. Parmi les nombreux héros de Dominaria, certains des plus connus et, osons le dire, des plus légendaires, unissent leurs forces afin de combattre une fois encore les Phyrexians, mais doivent procéder avec la plus grande prudence. Avec la multitude d'agents en sommeil créés par les Phyrexians, comment distinguer les alliés des ennemis ?

Dans Dominaria uni, qui sortira le 9 septembre, découvrez ou redécouvrez toutes les légendes qui défendent (ou envahissent) ce plan historique bien-aimé, par exemple en mettant la main sur de véritables cartes Legends issues du glorieux passé de Magic.

Boosters d'extension

Les boosters d'extension sont le meilleur moyen d'ajouter des cartes Dominaria uni à votre collection de cartes Magic. Outre un ensemble de cartes parmi les plus populaires de l'extension, les boosters d'extension Dominaria uni sont aussi l'occasion de faire main basse sur des cartes Commander propres à Dominaria uni ainsi qu'à des cartes de la Liste, avec une chance accrue par rapport aux boosters de draft d'obtenir plusieurs cartes rares ou rares mythiques.

Les boosters d'extension sont aussi un excellent moyen d'explorer Dominaria : toutes les cartes courantes et inhabituelles, connectées, tissent ensemble le récit de l'invasion et de la défense de ce plan glorieux. On trouve en outre des cartes à illustration étendue signées dans les boosters d'extension Dominaria uni qui apparaissent deux fois plus souvent que dans les boosters des éditions légales en Standard précédentes.

Chaque booster d'extension, de draft ou collector de Dominaria uni contient une créature légendaire. Vous trouverez en outre dans chaque boîte de boosters d'extension une carte de présentation spéciale Legends revisité en version Premium traditionnelle. Legends revisité est une série de 20 créatures légendaires issues de l'histoire de Dominaria au design entièrement repensé, qui s'inspirent de l'extension Legends de 1994 et qui sont légales en Commander.

Chaque booster d'extension Dominaria uni contient :

Au moins 1 carte rare ou rare mythique (approximativement 25 % en contiennent 2, 3 % en contiennent 3 et moins de 1 % en contiennent 4)

1 carte Premium traditionnelle de rareté aléatoire, avec possibilité de carte Booster Fun : traitement vitrail, carte sans bordure ou texte en langue phyrexiane

2 jokers de rareté aléatoire, y compris la possibilité de piocher des cartes Commander Dominaria uni ou des cartes rares disponibles dans les boosters Jumpstart Dominaria uni ou avec traitement Booster Fun

1 créature légendaire inhabituelle à traitement vitrail

3 cartes inhabituelles connectées

3 cartes courantes connectées

1 terrain de base en version Premium ou non-Premium (à cadre standard ou en traitement vitrail à illustration étendue)

1 carte d'illustration

1 carte de la Liste ou une carte de jeton ou publicitaire

Boosters Jumpstart

Avec Dominaria uni, le format Jumpstart propose pour la première fois un ensemble à thème comprenant des cartes Magic légales en Standard. Jumpstart est le moyen le plus rapide et le plus facile de se lancer dans Magic en format Limité : il suffit d'ouvrir deux boosters Jumpstart, de les mélanger et de jouer ! Jumpstart est l'idéal pour vivre l'expérience Magic au format Paquet scellé, que l'on soit débutant ou fan de longue date. Oubliez la construction de deck et lancez-vous sans attendre dans une partie de Magic.

Les boosters Jumpstart Dominaria uni proposent dix thèmes différents et quand on les mélange, c'est le chaos assuré ! Dans le format Jumpstart de Dominaria uni, le Corps de la Coalition peut faire cause commune avec les bêtes de Dominaria, et les impitoyables Phyrexians conclure une alliance avec les fauteurs de troubles de l'Académie tolariane. Voici les dix thèmes à découvrir :

Blanc : Corps de la Coalition et Légions de la Coalition

Corps de la Coalition et Légions de la Coalition Bleu : Malice mystique et Malice arcanique

Malice mystique et Malice arcanique Noir : Totalement impitoyable et Totalement implacable

Totalement impitoyable et Totalement implacable Rouge : Prêt à charger et Prêt à attaquer

Prêt à charger et Prêt à attaquer Vert : Territoire des bêtes et Territoire des monstres

Dominaria uni propose cinq nouvelles cartes rares conçues pour les boosters Jumpstart, une par couleur, et toutes les cartes rares Jumpstart sont légales en Standard. Chaque booster comprend en outre une autre carte rare de l'extension, choisie aléatoirement dans un ensemble lié au thème et à la couleur.

Chaque booster Jumpstart Dominaria uni contient :

1 carte à thème qui décrit le thème du booster Jumpstart

20 cartes jouables

2 cartes rares, une rare ou rare mythique tirée de l'extension principale avec couleur de mana en accord avec le thème, l'autre rare étant conçue pour les boosters Jumpstart

2 terrains Premium traditionnels

5 terrains non-Premium

1 terrain de base non-Premium à illustration étendue au traitement vitrail

Les cinq nouvelles cartes rares conçues pour les boosters Jumpstart Dominaria uni se trouvent également dans les boosters d'extension, aussi bien en version Premium que non-Premium, ainsi que dans une version à illustration étendue dans les boosters collector.

Boosters collector

Les boosters collector sont le meilleur moyen de collectionner les cartes les plus excitantes de Dominaria uni... et du passé glorieux de Dominaria. Si les boosters collector sont toujours ce qui se fait de mieux pour dénicher des cartes Booster Fun rares et rares mythiques, les boosters collector Dominaria uni sont encore plus extraordinaires.

Dans 3 % des boosters collector, vous découvrirez une carte Legends perdue, de l'extension Legends de 1994 et tirée d'un vieux booster Legends puis reconditionnée dans un booster collector Dominaria uni .

Ces cartes Legends perdues ne se trouvent que dans 3 % des boosters collector Dominaria uni.

En 2016, des membres du staff Magic ont reçu un appel émanant d'un vieil entrepôt sur le point de fermer indiquant qu'il contenait « des affaires à nous. » Quelle ne fut pas notre surprise quand ces « affaires à nous » s'avérèrent être plusieurs caisses de Legends, et aujourd'hui, à l'aube du 30e anniversaire de Magic, nous sommes heureux de vous proposer ces cartes Legends dans les boosters collector Dominaria uni. Le frisson absolu que nous avons ressenti en ouvrant ces boosters de Legends afin de pouvoir les insérer dans les boosters collector fut une expérience inoubliable, et pour en savoir plus, lisez l'article de Mike Turian consacré à Dominaria uni.

Et ce n'est pas tout. Les boosters collector contiennent toujours au minimum cinq rares ou rares mythiques chacun, ainsi que des tonnes de variantes Booster Fun dont les cartes à illustration étendue et les Premium texturées à traitement vitrail.

Les Premium texturées sont un nouveau format incroyable qui a nécessité des années de mise au point. Dominaria uni présente une mouture totalement révolutionnaire, disponible uniquement dans les boosters collector. Outre tous ces bonus scintillants, chaque booster collector contient au minimum deux créatures légendaires.

Chaque boîte de boosters collector contient également la carte de présentation Legends revisité en version Premium traditionnelle, comme dans les boîtes de boosters d'extension, mais aussi certaines cartes Legends revisité en version super Premium (voir ci-après) ou non-Premium.

Chaque booster collector contient :

La possibilité de découvrir une carte de 1994, tirée de l'extension Legends (dans 3 % des boosters collector Dominaria uni)

1 carte Booster Fun rare ou rare mythique en version Premium traditionnelle à illustration étendue, traitement vitrail, sans bordure ou texte en phyrexian

2 cartes rares ou rares mythiques à bordure alternative avec traitement possible vitrail, sans bordure, texte en phyrexian ou super Premium, ou encore version non-Premium de l'une des cartes rares Legends revisité

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue

1 carte rare ou rare mythique en version Premium traditionnel

1 Premium texturée garantie parmi les cartes inhabituelles, rares ou rares mythiques

1 carte Legends revisité inhabituelle en version non-Premium ou super Premium

1 carte inhabituelle en version Premium traditionnelle à traitement vitrail

1 terrain de base Premium traditionnel pleine illustration et traitement vitrail

2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

4 cartes courantes Premium traditionnelles, à moins que l'une d'elles soit remplacée par une carte Legends perdue

Boosters de draft

Si les boosters de draft Dominaria uni sont conçus pour optimiser l'expérience de jeu au format Booster draft ou Paquet scellé, tout comme les boosters d'extension ou collector, chaque booster de draft Dominaria uni contient une créature légendaire, parfaite pour défendre le plan contre les menaces du Multivers. Conçus pour le fun et le jeu compétitif, ces boosters contiennent tous une carte rare ou rare mythique et un large échantillonnage de traitements Booster Fun.

Comme dans chaque boîte de boosters d'extension ou collector, les boîtes de boosters de draft contiennent toutes une carte de présentation Legends revisité en version Premium traditionnelle, soit l'une des 20 nouvelles créatures légendaires inspirées des cartes Legends.

Chaque booster de draft Dominaria uni contient :

1 carte rare ou rare mythique qui peut être une créature légendaire et/ou avoir reçu le traitement vitrail, sans bordure ou texte en phyrexian

1 créature légendaire rare ou inhabituelle avec possibilité d'avoir reçu le traitement vitrail, sans bordure ou texte en phyrexian

1 terrain de base avec possibilité de traitement vitrail

1 terrain de base ou carte courante non-Premium, avec possibilité qu'il s'agisse de l'une des nombreuses cartes ci-après dont une Premium traditionnelle qui peut être une rare ou rare mythique avec traitement vitrail, sans bordure ou texte en phyrexian

2 cartes inhabituelles non-légendaires

9 cartes courantes

Decks Commander

Le grand retour sur notre plan le plus légendaire se devait d'être synonyme d'un traitement très spécial pour nos decks Commander. Les deux decks Commander Dominaria uni contiennent chacun une carte de planeswalker et au moins une autre créature légendaire. Incarnez au choix l'ancien héros Jared Carthalion et prouvez que vous maîtrisez toutes les couleurs de mana ou Dihada, plieuse de volontés et montrez à quel point les cartes légendaires comptent. Chaque deck est livré avec dix cartes Magic inédites, la carte du planeswalker et celle d'une autre puissante créature légendaire chacune au format Premium traditionnel, ainsi que le commandant en version super Premium.

Chaque deck Commander Dominaria uni s'accompagne d'un booster collector échantillon qui contient deux cartes :

1 carte rare ou rare mythique qui peut être au format Premium traditionnel, showcase, illustration étendue et/ou un planeswalker sans bordure

1 carte inhabituelle au format Premium traditionnel avec traitement vitrail

Votre booster collector échantillon peut contenir une version spéciale d'une des cartes de votre deck Commander ou une carte parfaite pour être ajoutée à un autre deck Commander. La plupart des decks Commander Dominaria uni contiennent un booster collector échantillon dans la même langue que celle du deck. Si toutefois votre deck Commander est en italien, portugais ou espagnol, le booster collector échantillon sera livré en anglais.

Bundles

L'une des meilleures façons de vous immerger dans le plan luxuriant et riche de Dominaria est le bundle Dominaria uni qui contient tout ce dont un Planeswalker itinérant pourrait avoir besoin, qu'il s'agisse de partir en guerre avec les Dragons de Shiv ou de piller un Cuirassé phyrexian avec les Barbares de Keld. Chaque bundle contient huit boosters d'extension Dominaria uni qui n'attendent qu'à être ouverts dans une boîte superbe qui permettra de ranger vos cartes, en plus de :

20 terrains de base Premium traditionnel

20 terrains de base non-Premium

1 carte promo Migration de troupeau au format Premium traditionnel avec illustration alternative signée Antonio José Manzanedo

1 dé Spindown géant à thème Dominaria uni

Packs d'avant-première

Avis à tous les fans désireux d'affronter les Phyrexians qui envahissent le plan ! Les Packs d'avant-première seront disponibles lors des événements d'Avant-première qui auront lieu une semaine avant le lancement de Dominaria uni, le 2 septembre. Procurez-vous six boosters de draft Dominaria uni et bâtissez votre premier deck en Paquet scellé Dominaria uni auprès de l'un des revendeurs participants.

Chaque Pack d'avant-première contient :

6 boosters de draft

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle estampillée tirée de l'extension

1 Pack d'avant-première contenant des accessoires et marqueurs prédécoupés en relation avec les mécaniques de jeu de Dominaria uni

1 dé Spindown

Boosters de bienvenue

Les nouveaux joueurs de Magic peuvent se rendre chez leur magasin WPN local pour recevoir un booster de bienvenue. Alors que nous revenons aux sources de Magic avec Dominaria uni et commençons à explorer l'histoire de Magic avec l'extension suivante, La Guerre Fratricide, et que 2023 s'annonce riche en actualité Magic, il est grand temps de faire découvrir Magic: The Gathering à l'un de vos amis !

Pour tenir dans vos mains ces cartes extraordinaires, rien de plus simple : les produits Dominaria uni sont disponibles à la précommande chez votre magasin de jeu local ainsi qu'en ligne sur Amazon.