Quand vous entendez « réserve », vous pensez probablement à des decks de 60 cartes. Vous pensez à ces heures passées, tard dans la nuit, à optimiser ces quinze cartes sacrées que vous pouvez échanger entre les parties. Aux nombreux retournements de situation qu’elles peuvent causer — ou empêcher !

Mais il existe également un autre type de réserve. Une dont on parle beaucoup moins mais qui peut s’avérer tout aussi décisive.

C’est la réserve en format Limité.

Tout ce qui se trouve dans votre sélection et que vous ne mettez pas dans votre deck en Booster Draft ou en Paquet Scellé constituera votre réserve. Cela signifie que de nombreuses options peuvent s’offrir à vous entre chaque partie !

En Paquet Scellé, c’est le reste de la sélection qu’on vous donne. Mais en Draft, vous êtes vous-même responsable de la sélection de cette réserve. Ce n’est pas fondamentalement différent de la construction d’une réserve en Construit, car vous choisissez ce qui en fera partie tout au long de votre draft.

Examinons aujourd’hui cela d’un peu plus près.

Sélections de réserve

Vous participez à un draft. Vous ouvrez votre booster. Vous y trouvez une carte très inhabituelle : c’est un Homicide, sauf qu’il ne fonctionne que dans un seul de vos trois appariements.

Quelle est la puissance de cette carte ?

L’Homicide est une carte que vous allez toujours jouer et que vous allez toujours vouloir avoir disponible. Vous seriez ravi d’y avoir accès dans l’appariement où il fonctionne — ce serait une amélioration importante de votre deck. Bien sûr, ce n’est probablement pas quelque chose que vous voudriez mettre dans votre deck principal, vu que ce serait un poids mort dans deux de vos appariements.

Et c’est ici qu’intervient votre réserve.

Ce scénario peut sembler un peu artificiel et farfelu — mais en Draft vous allez bien souvent rencontrer cette situation fondamentale.

Ou en d’autres termes… Vous draftez une édition de base et vous en êtes au troisième booster. Votre deck vert-blanc est en grande partie assemblé. Et vous avez le choix entre un Sacré saut et Tomber à pic.

Le Sacré saut est une carte que je joue de temps à autre. C’est une belle petite ruse et elle peut faire passer quelques blessures. C’est tout à fait acceptable comme carte.

Tomber à pic est cependant une carte que je ne mets généralement pas dans mon deck principal en Draft. Cette carte dépend de la situation et ne sert que dans certains appariements. Par exemple, vous n’allez pas en vouloir dans votre deck face à des decks rouge-vert. Cependant, dans les appariements dans lesquels elle est bonne, elle y excelle réellement. C’est un Homicide pour deux manas !

Bien que cela dépende naturellement de la situation spécifique, dans de nombreux cas je choisirais Tomber à pic.

Si votre deck est en assez bon état et que vous disposez de nombreuses options, alors ce Sacré saut est au mieux une petite amélioration d’une autre carte qui, elle, pourrait trouver sa place dans votre deck principal. Il y a même une possibilité que vous le preniez pour finalement ne pas le jouer parce que vous avez suffisamment d’autres cartes jouables.

Ce que vous allez remarquer quand vous observez certains des meilleurs joueurs de Magic, c’est qu’ils donnent au draft des cartes de réserve une priorité beaucoup plus élevée que de nombreux autres joueurs. Ils ne draftent pas seulement un deck, ils draftent également une réserve.

Si vous êtes au booster deux ou trois et que votre deck s’aligne bien, il est généralement préférable de prendre une carte de réserve puissante plutôt qu’une carte convenable mais moyenne que vous n’allez peut-être même pas jouer au final.

Matériel de réserve

Quels sont les types de cartes que vous devriez garder à l’œil quand vous draftez pour remplir votre réserve ?

En deux mots, tout ce qui est très puissant dans des situations spécifiques mais que vous ne mettriez pas dans votre deck principal. Bien souvent il s’agit de types de cartes d’anti-créature qui dépendent de la situation.

Les effets de la Naturalisation sont une chose à laquelle j’essaye toujours d’avoir accès.

Amonkhet est une extension plus propice que la plupart des autres pour mettre des cartes à priori de réserve dans votre deck principal et cela grâce au recyclage. Mais même si le Renoncement au monde ne trouve pas sa place dans votre deck principal, j’aime quand même toujours en avoir un dans la réserve pour y avoir accès contre les puissants artefacts et enchantements de ce monde.

Les effets qui touchent les volants appartiennent, eux aussi, clairement à ce domaine.

Le bruit que fait le dragon de votre adversaire quand Tomber à pic le fait s’écraser au sol est assez satisfaisant.

Une autre grande catégorie regroupe les cartes haineuses envers les couleurs. Une des raisons pour lesquelles je voulais écrire cet article spécifiquement cette semaine, c’est la présence des cinq Défaites dans L’Âge de la Destruction.

En format Limité vous pouvez en grande partie ignorer la haine envers les personnages de ces cartes. (Cependant, si vous réussissez à imposer une Défaite de Liliana à Liliana en Draft, alors vous pouvez vous attribuer dix points Gavin.) C’est la haine envers les couleurs qui se trouve au centre de l’action.

Je prédis qu’au départ ces cartes vont partir tard dans de nombreux drafts — et apprendre à les sélectionner tôt vous sera d’une grande aide. Disposer d’un sort d’anti-créature à un mana contre cet autre mage noir auquel vous pourriez faire face à votre table, cela représente une énorme amélioration de votre deck !

Même si autour d’une table il n’y aura probablement qu’un ou deux autres joueurs dans votre couleur, cela vaut quand même la peine de l’avoir. Je vais préférer la Défaite de Liliana à un grand nombre de cartes tout à fait acceptables pour mon deck noir parce qu’elle sera puissante si je fais face à un deck miroir. (Et je ne veux certainement pas la voir atterrir chez l’autre joueur noir !)

Ne laissez pas passer les Défaites quand vous participez aux drafts ce week-end. Elles peuvent faire toute la différence.

Réserves d’appariement

Il ne s’agit ici bien sûr que de quelques-unes des cartes de réserve « évidentes ». Elles sont puissantes face à un certain type de cartes et leur texte l’annonce clairement.

Cependant, un autre domaine important pour la réserve en Limité est basé sur les appariements. Vous pourriez ajouter des cartes qui ne semblent pas vraiment être des cartes de réserve, mais qui vous aident à mieux vous positionner.

Par exemple, assumons que vous jouiez contre un deck agressif très rapide et que votre deck soit plus lent. Alors vous allez peut-être vouloir faire venir vos créatures bon marché pour vous aider à faire des échanges. Même une créature 2/1 de base à deux manas est un bon choix : elle peut faire un échange avec celle à deux manas de votre adversaire, et c’est exactement ce que vous recherchez. Les défenseurs (ou des cartes avec une force plus basse et une endurance élevée) sont également excellents dans de tels appariements.

Si, à l’inverse, mon adversaire a un deck de contrôle plus lent, je ne vais pas hésiter à faire venir des sorts de card-advantage. Le Pourrissement cérébral va par exemple s’avérer un choix solide contre du contrôle à presque tout moment de la partie et contribuera à combattre ses ressources. Vous allez peut-être également vouloir avoir accès à de grandes créatures en plus grand nombre si la partie se prolonge. Des contresorts peuvent contribuer à résister aux cartes autour desquelles le deck de votre adversaire est construit.

Et il y a naturellement des moyens de trouver des réponses à des cartes spécifiques.

Peut-être que votre adversaire a un deck plein d’exemplaires du Repos forcé. Bien que le Renoncement au monde soit l’une des réponses évidentes, une autre très efficace est de faire venir davantage de sorts avec le rebond pour pouvoir renvoyer vos propres créatures dans votre main.

Vous avez d’innombrables façons différentes de constituer votre réserve afin de prendre l’avantage sur votre adversaire. Des sorts d’anti-créature à une blessure, la Négation, des créatures avec la portée et bien d’autres peuvent vous aider. Prêtez activement attention au style de deck de votre adversaire pour utiliser votre réserve en conséquence — et essayez de drafter un large éventail de bonnes cartes de réserve pour vous donner les options nécessaires pour des échanges fructueux.

Drafter vos Défaites

Avec L’Âge de la Destruction qui vient de sortir cette semaine, c’est un excellent moment pour aller voir votre magasin local, de participer à un draft et de mettre certains de ces conseils en pratique. Il y a peu de choses plus satisfaisantes que de faire venir une carte de votre réserve en Limité, puis de remporter la partie grâce à elle.

Et n’oubliez surtout pas de garder un œil sur ces Défaites ! Sur ordre de Bolas.

Avez-vous d’autres remarques, des questions ou des commentaires, ou encore voulez-vous juste me raconter comment vous avez déjoué les manigances de votre adversaire grâce à votre réserve ? N’hésitez pas à me contacter sur Twitter, sur Tumblr ou par e-mail (en anglais, s.v.p.) à BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Je serai de retour la semaine prochaine.

Gavin

@Gavinverhey

GavInsight