Le plan de Ravnica abrite dix guildes ancestrales bicolores. Retour sur Ravnica a présenté cinq d'entre elles : Azorius (blanc-bleu), Izzet (bleu-rouge), Rakdos (rouge-noir), Golgari (noir-vert) et Selesnya (vert-blanc). Insurrection a présenté les cinq autres : Orzhov (noir-blanc), Dimir (bleu-noir), Gruul (rouge-vert), Boros (rouge-blanc) et Simic (vert-bleu). Pour la première fois, les dix guildes se rassemblent afin de résoudre l'énigme magique appelée le « Labyrinthe implicite ».

En plus des dix guildes et des dix mécaniques de guilde, Le labyrinthe du dragon fait revenir des cartes populaires, les cartes doubles, avec une toute nouvelle variation.

Cartes doubles avec la fusion

L'extension Le labyrinthe du dragon propose une nouvelle variation pour les cartes doubles. Les cartes doubles, déjà apparues dans le premier bloc Ravnica, ont deux sorts imprimés sur la même carte. Comme leurs prédécesseurs, les cartes doubles de l'extension Le labyrinthe du dragon vous laissent le choix de lancer une moitié ou l'autre. Mais avec la nouvelle capacité de fusion, vous n'avez pas à vous limiter !

À tout moment où vous pourriez lancer une carte double avec la fusion, vous pouvez choisir une moitié et la lancer, comme toutes les autres cartes doubles. Et si vous la lancez depuis votre main (ce qui est généralement le cas), vous avez la possibilité supplémentaire de lancer les deux moitiés comme un sort unique en payant leur coût combiné. Les instructions de la partie gauche sont traitées en premier, puis celles de la partie droite. Les cibles des deux moitiés sont choisies séparément.

Donc si vous avez Peine // Trouble dans votre main, vous avez trois options : vous pouvez payer 2B pour lancer Peine ; vous pouvez payer 2R pour lancer Trouble ; ou vous pouvez payer 4BR pour lancer Peine // Trouble comme un sort unique. Si vous lancez Peine // Trouble depuis autre part que votre main, par exemple à cause d' Expérience épique , vous devrez choisir quelle moitié lancer, comme pour n'importe quelle autre carte double.

Comme le texte de gauche est traité avant celui de droite, si vous ciblez le même joueur avec les deux moitiés de Peine // Trouble, ce joueur piochera deux cartes et perdra 2 points de vie avant que la partie droite du sort ne compte les cartes dans sa main. Vous pouvez également vous donner les cartes (et perdre les points de vie) de Peine, et infliger les blessures de Trouble à votre adversaire.

Si vous lancez les deux moitiés de Peine // Trouble, c'est un sort noir et rouge. C'est par conséquent un sort multicolore, ce qui pourra être important pour des cartes telles que la Pyroconvergence . (Certaines cartes doubles de l'extension sont multicolores sur les deux moitiés ; ce sont donc des sorts multicolores, que vous les lanciez avec la fusion ou non.)

Boosters Le labyrinthe de dragon et Portes

Les cartes multicolores mettant parfois votre mana à rude épreuve, Le labyrinthe du dragon contient les réimpressions des dix Portes de la guilde courantes (des terrains que l'on peut engager pour produire du mana de deux couleurs différentes) des premières extensions du bloc.

Cette fois, cependant, elles remplaceront le terrain de base dans les boosters. Vous avez bien compris, les boosters Le labyrinthe du dragon ne contiendront aucun terrain de base. La plupart des boosters Le labyrinthe du dragon auront à la place l'une des dix Portes de la guilde, chacune avec une nouvelle version « dézoomée » de leur illustration des précédentes extensions du bloc.

Pourquoi la « plupart » des boosters ? Certains d'entre contiendront à la place l'un des « terrains choc » rares, tels que les Conduits de vapeur ou le Reliquaire impie , apparus dans les premières extensions du bloc. Vous pourrez même y trouver le terrain rare mythique Fin du labyrinthe.

Si vous jouez en Limité, quel que soit le terrain que vous trouviez, celui-ci reste avec le booster et va dans votre sélection de cartes (en Paquet scellé) ou est drafté avec les autres cartes du booster (en Draft). Vous ne le mettrez pas de côté comme les terrains de base des autres boosters.

La Porte de la guilde de Simic arrive sur le champ de bataille engagée et peut s'engager pour produire G ou U . Elle ne possède pas les types forêt ou île, mais le type de terrain « porte ». Être une porte (un peu comme le fait d'être un zombie) ne signifie rien en soi, mais c'est un repère dont certaines cartes, par exemple la carte d'Insurrection La voie du voleur peuvent avoir besoin.

Multicolore

Une carte multicolore est définie par son nom : il s'agit d'une carte à plusieurs couleurs. Vous connaissez peut-être déjà les cartes « or », des sorts qui nécessitent du mana d'au moins deux couleurs pour être lancés :

Ces cartes « or » sont simples à utiliser. L'Adjointe aux acquittements est une carte à la fois blanche et bleue, et il vous faut un mana blanc et un mana bleu pour la lancer. Tout ce qui affecte les sorts blancs ou bleus l'affectera ; en revanche, tout ce qui affecte les sorts « non-bleus » ne l'affectera pas parce qu'il s'agit d'une carte bleue, même si elle est également d'une autre couleur. « Or » et « multicolore » ne sont pas des couleurs, mais certaines cartes peuvent faire référence aux permanents ou aux sorts multicolores.

Prenons un exemple : l'Équipage de baliste de Retour sur Ravnica a une capacité qui se déclenche à chaque fois que vous lancez un sort multicolore. Cela inclut tous les sorts multicolores, notamment les cartes « or » comme l'Adjointe aux acquittements et les cartes « hybrides » comme le Biochangement d'Insurrection.

Mécaniques de guilde Retour sur Ravnica

Le labyrinthe du dragon contient les mécaniques de guilde de Retour sur Ravnica : détenir (Azorius), surcharge (Izzet), emportement (Rakdos), récupération (Golgari) et peupler (Selesnya).

Mécaniques de guilde Insurrection

Le labyrinthe du dragon contient les mécaniques de guilde d'Insurrection : extorsion (Orzhov), cryptage (Dimir), coup de sang (Gruul), bataillon (Boros) et évolution (Simic).

