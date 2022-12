Tarkir n'est plus tout à fait le monde que vous avez connu.

Avec Les Khans de Tarkir, vous avez découvert un monde sans dragons. Dans Destin reforgé, nous sommes retournés dans le passé et Sarkhan Vol a sauvé Ugin, ce qui a fait réapparaître les dragons sur Tarkir.

Et nous voilà. De nouveau sur Tarkir. C'est le même plan... et pourtant, il est tellement différent.

Bienvenue dans Les dragons de Tarkir.

Il est temps de se ranger du côté de l'un des cinq seigneurs-dragons de ce nouveau monde. Combattrez-vous pour Dromoka, Ojutaï, Silumgar, Kolaghan ou Atarka ?

Et, bien évidemment, l'Avant-première est le meilleur endroit pour choisir un dragon !

Lors de l'Avant-première, vous aurez une chance de proclamer votre allégeance et même de devenir un dragon pour brûler quelques malheureux citoyens de Tarkir ! Si cela vous donne des idées, ou si vous voulez quelques conseils sur la façon de construire votre deck et de jouer à une Avant-première, continuez la lecture !

Guerriers du dragon

Tarkir est peut-être un endroit dangereux, mais l'Avant-première est l'un des meilleurs (et plus sûrs) moyens d'aller y jeter un œil ! Les Avant-premières ont toujours compté parmi mes tournois préférés. L'extension est toute nouvelle, et tout le monde est à égalité car tout le monde la découvre pour la première fois.

L'un des premiers événements auxquels j'ai participé était une Avant-première. C'était en 2001, j'avais à peine 11 ans, et je m'y suis tellement amusé que je les ai depuis toujours attendues avec impatience ! Encore aujourd'hui, quatorze ans plus tard, travaillant chez Wizards, j'ai toujours autant hâte d'assister à une Avant-première !

C'est toujours la première occasion de jouer avec les nouvelles cartes avant tout le monde et de prendre l'avantage sur vos amis. Tout le monde est à égalité. Mais surtout, il s'agit d'un événement amical particulièrement amusant !

Si vous êtes un vétéran du Paquet scellé, vous pouvez passer directement à la section suivante où j'aborde les nouveautés et différences qui vous attendront à votre magasin de jeux local pour l'extension Les dragons de Tarkir. Comme par exemple la façon dont vous allez réduire en cendres certains habitants de Tarkir ! Cependant, si vous venez de découvrir le format Paquet scellé ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cette section est pour vous.

Bien. Pour commencer, vous devez vous rendre à l'une de ces « Avant-premières ». Comment faire ?

Eh bien si vous ne fréquentez pas un magasin précis, n'hésitez pas à utiliser notre outil Recherche de magasin pour en trouver un près de chez vous ! Ce magasin vous proposera peut-être de vous préinscrire. Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons, alors essayez de voir si le magasin propose des préinscriptions. Il n'y a rien de pire que de découvrir qu'un événement est complet au moment où vous franchissez le seuil du magasin et apprenez que vous ne pouvez pas participer, alors organisez-vous à l'avance.

Bien. Parfait. Vous avez trouvé votre magasin, bravo ! Passons à l'étape suivante !

Tarkir est un endroit dangereux, et que vous soyez un Planeswalker, un dragon ou un simple homoncule cyclope en maraude, il est essentiel de glisser dans votre sac tout le matériel nécessaire pour vos voyages ! Bien que vous construirez votre deck lors de l'événement à l'aide des cartes que vous recevrez à votre arrivée, il y a bien d'autres choses à garder en mémoire.

Par exemple, vous pouvez apporter un deck Standard ou Commander pour jouer entre les rondes, un classeur, du papier et un stylo pour décompter vos points de vie, une bouteille d'eau et quelques barres de céréales. Une Avant-première dure environ quatre à cinq heures, alors soyez prêt.

Vous avez trouvé un magasin et avez glissé dans votre sac tout le matériel nécessaire pour remonter le temps. Vous avez regardé le film d'animation Dragons au moins quatre fois et vous avez déjà bien réfléchi aux noms que vous allez donner aux dragons que vous trouverez.

Cela veut dire qu'il est temps de passer à l'étape suivante...

Hic sunt dracones

Que vous ayez fait partie de l'aventure de ce bloc depuis sa première extension ou que vous découvriez ce monde avec Les dragons de Tarkir, vous partez du même point. Après tout, c'est un monde nouveau !

Si vous avez pris l'habitude d'avoir des cartes tricolores à cause de l'extension Les Khans de Tarkir, vous devrez repenser un peu les choses. Les dragons de Tarkir est une extension bicolore. Eh oui. Vous choisirez un seigneur-dragon parmi cinq possibles, chacun d'eux ayant deux couleurs. Nous les avons rencontré pour la première fois dans Destin reforgé, et ils sont toujours là plus d'un millénaire plus tard, sauf qu'ils règnent désormais sur leurs clans respectifs !

Quels sont ces nouveaux clans ? À quoi pouvez-vous vous attendre en les jouant ? Examinons en détail chacun de ces cinq clans !

Dromoka

Dromoka aime lever une armée et s'en servir pour anéantir ses ennemis. En tant que membre du clan Dromoka vert-blanc, vous pourrez jouer de nombreuses créatures, que vous pourrez ensuite améliorer grâce au renforcement, une mécanique déjà apparue dans Destin reforgé. Alliez-vous à Dromoka et envoyez vos légions écraser vos ennemis !

Ojutaï

Les serviteurs d'Ojutaï (blanc-bleu) aiment jouer la stratégie du tempo et utilisent les sorts à leur avantage. Nombre de leurs sorts ont la mécanique de rebond, ce qui signifie qu'ils font effet deux fois ! Qu'il s'agisse d'un rituel de choc ou d'un simple éphémère pour aider vos créatures au combat, vous pourrez l'utiliser deux fois ! Si vous aimez voler dans les airs et utiliser des sorts pour venir à bout des créatures de votre adversaire, Ojutaï est le dragon qu'il vous faut !

Silumgar

Silumgar est cruel... et ceux qui le suivent sont tout aussi machiavéliques. Les cartes du clan Silumgar (bleu-noir) sont complexes et changeantes, en partie grâce à la toute nouvelle mécanique d'exploitation ! Les créatures avec l'exploitation vous permettent de sacrifier des créatures (y compris elles-mêmes !) pour produire un effet supplémentaire. Vous avez une créature avec « Quand cette créature meurt... » ou une petite créature dont vous n'avez plus besoin ? Sacrifiez-la à la gloire de Silumgar ! Si vous aimez le changement et que vous n'avez pas peur de sacrifier certaines de vos créatures, entrez au service de Silumgar !

Kolaghan

Rapide. Brutale. Efficace. L'armée noire et rouge de Kolaghan frappe fort et cherche à terminer rapidement la partie. Kolaghan utilise la même capacité que celle qu'elle utilisait dans Destin reforgé : la précipitation ! Grâce à la précipitation, vos créatures peuvent être jouées encore plus tôt, et grâce à la célérité, elles infligent des blessures encore plus rapidement. Si vous voulez un jeu agressif et tuer rapidement vos ennemis, Kolaghan est parfaite pour vous.

Atarka

Dans un monde regorgeant de puissants dragons, Atarka (rouge-vert) veut voir des situations épiques. La nouvelle mécanique de redoutable améliore vos créatures quand l'ensemble de celles que vous avez sur le champ de bataille ont au moins 8 en force. Que vous préfériez avoir quelques créatures puissantes ou une armée de petites, Atarka s'intéresse à vous. Si vous aimez semer la destruction avec des grosses créatures et le frisson qui vous parcourt à l'idée de rassembler une armée avec au moins 8 en force, choisissez Atarka !

Très bien ! Vous avez choisi le dragon bicolore avec lequel vous souhaitez vous aligner ! Il est grand temps de commencer !

Rendez-vous dans votre magasin, choisissez votre clan (si vous vous êtes préinscrit, vous l'avez peut-être déjà choisi lors de votre préinscription), recevez une boîte de clan et lancez-vous !

À l'intérieur, vous trouverez des tas de choses originales. Mais l'élément clé de votre journée, ce sont les six boosters qui contiennent les cartes dont vous aurez besoin pour construire votre deck en format Paquet scellé : quatre boosters Les dragons de Tarkir, un booster Destin reforgé et un booster spécial contenant des cartes qui vous permettront de jouer vos couleurs.

D'abord, ouvrez ces paquets ! Si vous voulez ajouter un peu de bruit pour l'ambiance (ça fait toujours son effet), faites comme si vous crachiez du feu dessus. Ensuite, empilez vos cartes.

Et maintenant ?

Il est enfin temps de construire votre deck !

La construction d'un deck en format Paquet scellé diffère de la construction d'un deck normal. Pour construire votre deck, vous pouvez uniquement utiliser les cartes placées devant vous, et autant de terrains de base que vous voulez. De plus, contrairement à un deck Construit normal dont la taille maximale est de 60 cartes, vous ne devez jouer que 40 cartes.

Construire un deck en Paquet scellé peut s'avérer délicat, et c'est là qu'entre en scène le booster spécial !

Quand vous avez choisi votre boîte, vous avez choisi un seigneur-dragon correspondant au contenu de votre « booster classé » spécial enveloppé dans un emballage plastique. Cette construction de type « deck classé » vous aide à déterminer les couleurs à jouer. Ce booster contient des cartes de la couleur du seigneur-dragon choisi, ce qui en fait un choix sûr.

Bien que vous puissiez jouer les couleurs de votre choix, la plupart du temps il vous sera plus avantageux de jouer celles de votre seigneur-dragon. Je vous conseille de mettre de côté toutes les cartes des autres couleurs et de choisir les meilleures cartes de vos deux couleurs. S'il y a une carte forte d'une autre couleur que vous voulez jouer, mettez-la de côté et revenez-y plus tard. Vous pouvez toujours la jouer en accent si vous avez les terrains de stabilisation de mana, mais en général, il est plus judicieux d'ignorer les autres couleurs.

Très bien, alors maintenant, comment choisir les 22 ou 23 cartes que vous allez mettre dans votre deck ? Il est temps de les étaler devant vous !

Prenez les cartes des couleurs de votre clan et classez les créatures selon leur coût de mana. Cela vous permet de voir quelles créatures vous devrez potentiellement lancer à chaque étape de la partie. (Ne vous occupez pas des non-créatures, à moins qu'il ne s'agisse de cartes que vous souhaitez jouer dès que vous avez assez de mana : par exemple vous lancerez habituellement une Grande maîtresse âmefeu au deuxième tour, mais pas Rôtir. De façon générale, je compterais les éphémères et les rituels avec la manifestation comme des créatures.)

Tout bon deck au format Paquet scellé se doit d'avoir une bonne « courbe de mana » de créatures. Vous ne voulez pas avoir trop de cartes à un seul point de la courbe : il est important que vous ayez un bon mélange de cartes, de façon à pouvoir lancer des sorts peu coûteux tôt dans la partie, et les sorts plus chers en fin de partie. En règle générale, je recommande de répartir les cartes ainsi :

1 mana : 0 à 2 créatures 2 manas : 4 à 6 créatures 3 manas : 3 à 5 créatures 4 manas : 4 créatures 5 manas : 3 créatures 6 manas ou plus : 1 à 2 créatures

Ce n'est pas une règle stricte, mais c'est un bon point de départ. Sélectionnez environ 18 cartes parmi vos cartes préférées. N'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer vos cartes avec la mégamue pour trois manas, vous pourrez donc souvent jouer moins de cartes avec un coût de trois pour compenser cette courbe !

Maintenant que vous avez votre base de créatures, vous pouvez ajouter les sorts ! Choisissez vos sorts favoris parmi vos couleurs pour atteindre un deck de 22 ou 23 cartes.

Pour finir, il faut vous occuper de votre base de mana ! En général, j'essaierais de jouer un deck bicolore dans Les dragons de Tarkir, mais parfois vous vous retrouverez avec trois couleurs, grâce à certaines cartes de stabilisation de mana de Destin reforgé et certaines cartes Monument de l'extension Les dragons de Tarkir. Donc si vous jouez trois couleurs, lancer des sorts est particulièrement important.

Je vous conseille de jouer tous vos terrains non-base qui produisent du mana de vos couleurs. Même s'ils entrent sur le champ de bataille engagés, c'est un faible coût à payer pour vous assurer de pouvoir jouer vos cartes au bon moment. Vous voudrez jouer plus de terrains produisant du mana des couleurs de cartes à faible coût de mana que de cartes plus coûteuses en mana, ce qui vous assurera de pouvoir jouer vos cartes moins chères au bon moment.

Vous voulez davantage de conseils ? Voici quelques informations à garder en tête lors de la construction de votre deck :

Vous pouvez jouer plus de 40 cartes mais essayez de vous y tenir. Chaque carte supplémentaire que vous jouez réduit vos chances de piocher la carte rare cruciale de votre deck !

Le ratio de terrain optimal est de 17 terrains pour 23 cartes non-terrain environ. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais la plupart des decks au format Limité s'en rapprochent, et c'est généralement ce que je cherche à obtenir.

Jouez un mélange de cartes coûteuses et peu onéreuses. Si vous n'avez que des petites bestioles bon marché, une seule grosse créature peut vous abattre, mais si vous n'avez que des grosses créatures coûteuses, vous risquez de vous faire submerger avant de pouvoir les utiliser. Essayez de vous concentrer sur des créatures coûtant deux, trois, quatre et cinq manas. Davantage de parties en Paquet scellé sont remportées en lançant une créature à chaque tour, en commençant au deuxième ou troisième tour, qu'avec n'importe quelle autre stratégie.

L'évasion est importante ! La plupart du temps, les parties en Paquet scellé finissent par s'éterniser quand les deux joueurs ont beaucoup de créatures mais qu'aucun d'eux ne peut attaquer de façon satisfaisante. Les créatures avec des capacités comme le vol vous permettent d'éviter de telles périodes d'inertie.

Si vous voulez vous plonger dans le monde du Paquet scellé, les articles suivants pourraient bien vous intéresser :

Troll à deux têtes

Certains magasins proposent aussi une version de Paquet scellé appelé Troll à deux têtes (souvent abrégé en « 2HG »), où deux joueurs affrontent ensemble d'autres équipes de deux joueurs. Chaque équipe reçoit deux Packs d'avant-première (pas nécessairement les mêmes clans : vous pouvez déterminer quels clans vont bien ensemble ou vous allier contre le même clan !) à partir desquels les joueurs construisent leur deck. Votre organisateur de tournoi peut vous en dire davantage sur 2HG si votre magasin le propose.

L'Open Dueling

Si l'idée de passer une journée à jouer en tournoi vous effraie, ou si vous voulez simplement faire plus de parties avec l'extension Les dragons de Tarkir, vous pouvez participer à l'Open Dueling.

Dans cet événement parallèle, vous disposez d'un Pack d'Intro de 60 cartes prêt-à-jouer et l'utilisez pour affronter d'autres participants en Open Dueling, mais aussi des joueurs du tournoi principal entre deux matchs ! C'est une bonne façon de voir si l'ambiance des tournois vous convient ou de jouer si vous ne pouvez pas consacrer cinq heures à un événement d'Avant-première : vous pouvez simplement jouer à votre rythme avec l'Open Dueling. Et surtout, c'est une bonne occasion de s'amuser !

Au-delà des cartes

En plus de toutes ces super cartes habituelles contenues dans vos boosters (peut-être même quelques dragons !), votre boîte contient également quelques autres trucs intéressants !

Le premier : une carte promo d'avant-première. Vous pouvez l'intégrer dans votre deck, et ce serait même un bonne chose à faire, alors assurez-vous de la mettre dans la pile pour construire votre deck.

Vous recevez aussi un compteur de points de vie Spindown spécial pour cette expérience unique ! Non, vraiment, regardez :

Chacun d'eux est lié au souffle du seigneur-dragon associé à la boîte. Par exemple, celui de Kolaghan a des éclairs, puisqu'elle crache la foudre ! Ils vont certainement être recherchés par les collectionneurs, alors n'oubliez pas le vôtre sur votre table.

Vous pouvez aussi les utiliser pour autre chose que garnir votre collection...

Par exemple pour déclencher une pluie de feu sur Tarkir !

Ce que je veux dire ? Eh bien, il est temps de vous annoncer quelque chose de très spécial à propos de cette Avant-première Les dragons de Tarkir, quelque chose de totalement inédit. Préparez-vous pour...

Tarkir Dragonfury !

Chaque magasin recevra l'un de ces superbes plateaux, avec des pièces pouvant tenir debout :

Voici Tarkir. Regardez-moi tous ces orques, ces humains et ces gobelins. Ils ont l'air si gentils, mignons et inoffensifs...

C'est l'heure d'entrer dans la peau d'un dragon et d'en abattre le plus possible !

Voici comment cela fonctionne. Approchez de ce plateau et examinez-le. Trouvez le meilleur angle d'attaque. Ensuite, lancez le compteur de points de vie Spindown que vous avez trouvé dans votre boîte d'Avant-première (vous vous souvenez qu'il faut entrer dans la peau d'un dragon ? Voilà l'occasion d'utiliser votre souffle dévastateur !) et essayez de renverser le plus de pièces possible.

Chacune d'elles a une certaine valeur. Vous recevez un nombre de points égal au nombre de pièces que vous renversez.

Mais vous pouvez aussi obtenir un petit bonus. Vous voyez ce cercle rouge en haut au centre ? Si votre dé s'arrête dans cette zone, vous doublez votre score ! Si vous arrivez à viser juste, votre score atteindra des sommets.

On dirait qu'il est temps de sortir votre règle et de parler à vos amis doués en physique pour trouver le meilleur moyen de lancer !

Mais tout le monde n'est pas si patient. C'est pourquoi vous avez deux lancers au total. Notez le meilleur des deux scores sur la feuille de score à proximité. C'est le classement. Essayez de faire le meilleur score du magasin !

Et est-ce que je vous ai parlé des dotations de cartes promos exclusives ?

Si vous renversez des pièces pour un total d'au moins 3 points, vous gagnez une carte promo ! Voici ce que vous pouvez gagner.

Vous avez fait 3 points ? Les Étendues sauvages en évolution sont à vous !

Vous avez renversé vos ennemis pour un total de 6 points ? Voici une carte Chair à dragon, en plus des Étendues sauvages en évolution !

Si vous faites 12 points, vous gagnerez les cartes Chair à dragon et Étendues sauvages en évolution, mais vous décrocherez également une carte Servant du seigneur-dragon !

Et si vous réussissez l'exploit d'obtenir 15 points, vous remporterez ces trois cartes... ainsi que la carte rare Régente rase-rival.

En bref : vous pouvez lancer votre souffle du dragon Spindown deux fois à n'importe quel moment entre deux rondes, puis vous recevez des cartes promos en fonction de votre score. C'est gratuit et j'incarne un dragon ? Je suis partant !

Magic n'a encore jamais proposé une activité comme Tarkir Dragonfury, alors sortez un peu et essayez-la ! Voyons voir ce que vaut le dragon qui est en vous.

Nouveau Tarkir, nouvelles mécaniques

Il se passe beaucoup de choses dans Les dragons de Tarkir ! J'ai évoqué brièvement les mécaniques de chaque seigneur-dragon, mais je ne vous ai pas encore parlé de la mégamue ! Vous pourrez sauter dans votre machine à remonter le temps et retrouver des éléments de Destin reforgé dans cette Avant-première, ainsi que de nombreuses autres capacités issues de cette extension.

Passons-les en revue une par une à l'aide de l'article « Les mécaniques de l'extension Les dragons de Tarkir » :

Renforcement

Le renforcement n'a pas changé depuis son apparition dans Destin reforgé. Pour appliquer le renforcement, trouvez la créature avec l'endurance la plus faible que vous contrôlez. S'il y en a plusieurs, choisissez-en une. Puis mettez sur cette créature un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre associé au renforcement.

Rebond

Il fait son grand retour depuis sa première apparition dans L'ascension des Eldrazi. Son fonctionnement n'a pas changé. Le rebond vous permet de lancer un sort d'éphémère ou de rituel une deuxième fois gratuitement. Si vous lancez un sort avec le rebond depuis votre main, exilez-le à la place de le mettre dans votre cimetière. Puis, au début de votre prochain entretien, vous pouvez relancer le sort sans payer son coût de mana. Après l'avoir lancé depuis l'exil, mettez-le dans votre cimetière.

Exploitation

L'exploitation est une nouvelle capacité. Quand une créature avec l'exploitation arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature que vous contrôlez. Chaque créature avec l'exploitation a une autre capacité qui vous donne un avantage quand elle « exploite une créature ». Autrement dit, quand vous sacrifiez une créature à cause de cette capacité d'exploitation. Cette capacité ne se déclenche pas si vous sacrifiez une créature pour toute autre raison, y compris la capacité d'exploitation d'une créature différente.

Précipitation

La précipitation n'a pas changé depuis son apparition dans Destin reforgé. La précipitation est un coût alternatif présent sur les sorts de créature. Lorsque vous lancez un sort avec la précipitation, vous pouvez payer son coût de précipitation au lieu de son coût de mana. Si vous faites ainsi, la créature aura la célérité, alors elle pourra attaquer ce tour-là. Au début de la prochaine étape de fin, vous renverrez la créature dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille.

Redoutable

Comme c'est un mot de capacité, chaque capacité de redoutable est différente, mais elles ont toutes en commun, d'une manière ou d'une autre, le contrôle de créatures dont la force totale est supérieure ou égale à 8. Quand vous calculez la force totale des créatures que vous contrôlez, utilisez leur force en cours, même si elle est inférieure à 0.

Mégamue

Si vous comprenez le fonctionnement de la mue, celui de la mégamue est presque identique. La seule différence, c'est que si vous retournez face visible une créature avec la mégamue face cachée, non seulement elle a ses caractéristiques habituelles, mais vous mettez en plus un marqueur +1/+1 sur elle !

De plus, votre booster de l'extension pourrait contenir ces deux mécaniques de Destin reforgé :

Manifestation

Quand vous manifestez une carte, vous la mettez sur le champ de bataille face cachée. Face cachée, c'est une créature 2/2 incolore, sans nom, sans capacité et sans type de créature. Les créatures face cachée se comportent comme toute autre créature. À chaque fois que vous avez la priorité, vous pouvez retourner face visible la créature manifestée si c'est une carte de créature. Vous pouvez le faire en révélant son coût de mana et en le payant. Cela permet à vos adversaires de voir que c'est une carte de créature. Dès qu'une créature est face visible, elle a ses caractéristiques habituelles. Si vous manifestez une carte non-créature, elle ne peut pas être retournée face visible de cette manière. Si vous manifestez une carte avec la mue, vous pouvez la retourner face visible en payant son coût de mana (si c'est une carte de créature) ou en payant son coût de mue.

Mana hybride

Plusieurs cartes de l'extension Destin reforgé ont des capacités qui contiennent des symboles de mana hybride. Un symbole de mana hybride peut être payé avec l'une ou l'autre de deux couleurs de mana. Si un coût inclut plusieurs symboles de mana hybride, vous pouvez choisir une couleur différente pour chacun d'entre eux.

Restez calme et jouez les dragons

Les dragons de Tarkir diffère complètement du reste du bloc par son format. Avec tout un ensemble de nouvelles mécaniques, une horde de dragons et un système bicolore, vous verrez le même plan s'ouvrir sur une multitude de nouvelles possibilités.

J'espère que vous passerez un excellent moment à une Avant-première, à combattre pour votre seigneur-dragon et à « souffler » les citoyens de Tarkir.

Ah, et si vous voulez avoir un aperçu des superbes cartes que vous pourriez être amené à jouer dans cette extension, ne ratez pas l'intégralité des Visuels des cartes qui, dans leur bonté draconique, montrent toutes les cartes de l'extension.

Si vous avez des questions à propos de l'Avant-première, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet ou à me poser une question sur mon Tumblr et je ferai de mon mieux pour vous répondre !

Amusez-vous bien ce week-end. Il est temps de quitter le monde de Tarkir sur un puissant rugissement draconique !

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight