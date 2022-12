Bienvenue aux nouveaux étudiants !

Dans quelques semaines, la prestigieuse Académie des Mages de Strixhaven va commencer ses cours et nous sommes ravis que vous ayez choisi de débuter vos études mystiques avec nous ! Vous représentez les meilleurs éléments et les plus brillants que le Multivers a à offrir, et vous trouverez ici toutes les connaissances dont vous pouvez rêver pour vous épanouir dans l’apprentissage votre art.

En tant que nouvel étudiant, vous allez rejoindre l’une de nos cinq universités en fonction de vos aptitudes et de vos domaines d’étude souhaités. Il est important de sélectionner une université qui vous corresponde au mieux et aujourd’hui, nous sommes à votre disposition pour vous y aider !

Faisons le tour de nos prestigieuses universités et apprenons en plus sur chacune d’elles. Ne vous inquiétez pas, l’orientation explorera tout ceci plus en détail lors que vous arriverez au mois de mars sur le campus. Pour le moment, familiarisez-vous avec les lieux et voyez ce qui excite le plus votre curiosité intellectuelle ! Si nous avons le temps, nous pourrons même jeter un coup d'œil à notre vaste catalogue de sorts provenant des coins les plus reculés de la magie dans notre Biblioplexe !

Les universités

Chacune de nos universités a été fondée par l’ancêtre dragon qui a donné son nom à l’école. Nos fondateurs étaient des parangons de magie et de connaissances, et chacune des écoles aspire d’être à la hauteur de la vision et des aptitudes magiques de son fondateur. Nous n’allons pas rencontrer les fondateurs aujourd’hui, mais avec un peu de chance ils seront présents lors de l’orientation !

Évaluez attentivement chacune des universités et commencez à réfléchir à votre futur choix !

Forsapience

Les Forsapiences sont des chercheurs assidus et d’intrépides aventuriers. Étudiants passionnés, obsédés par l’histoire, ils explorent le passé en examinant des artefacts archéologiques et en invoquant des esprits morts depuis des éternités. Pour certains étudiants, le passé est une riche tapisserie digne des études les plus scrupuleuses. D’autres préfèrent porter la tapisserie comme une cape, alors qu’ils sautent à pieds joints dans une sépulture oubliée. Leur devise est « Ne ménagez aucun effort. »

Voici un exemple de la puissante magie de Forsapience !

Prismari

Les Prismari sont les jeunes artistes de Strixhaven, et la magie est leur façon de s’exprimer. Leurs sorts peuvent être de spectaculaires débauches de créativité brute ou encore de méticuleuses expressions artistiques. Le monde entier est leur scène et que leur art soit porté par l’esprit ou l’émotion, il laissera toujours une impression durable. Leur devise est « Exprimez-vous par les éléments ».

Voici un exemple de la puissante magie de Prismari !

Quandrix

Les mages de Quandrix sont des mathémagiciens ingénieux. Ils étudient les schémas, les fractales et les symétries pour imposer leur puissance aux forces fondamentales de la nature. Ils arrivent à résoudre un Rubik’s Cube tout en contemplant les propriétés métaphysiques de l’univers et peuvent réciter chaque itération de pi à l’envers. Leur devise est « Les maths, c’est de la magie ».

Voici un exemple de la puissante magie de Quandrix !

Plumargent

Les Plumargent manient la magie des mots, de la poésie de bataille inspirante jusqu’aux cinglantes insultes arcanes. Stylés, intimidants et sans cesse en compétition, ces mages sont des meneurs d’hommes nés à l’esprit acéré et au charisme naturel pouvant servir pour le bien comme pour le mal. Leur devise est « Style tranchant. Esprit acéré. »

Voici un exemple de la puissante magie de Plumargent !

Flestrefleurs

Les Flestrefleurs sont les spécialistes de la biologie. Ils tirent l’énergie de l’essence des êtres vivants, que ce soit pour améliorer la nature ou pour l’exploiter. Les mages Flestrefleur sont parfaitement dans leur élément quand ils chevauchent des crocodiles zombies, cueillent des herbes pour des potions ou se relaxent dans leurs marais en peaufinant leur humour noir. Leur devise est « Il faut savoir se salir les mains. »

Voici un exemple de la puissante magie de Flestrefleur !

Archive mystique

Quel que soit le domaine d’études que vous choisirez, vous aurez accès à notre vaste catalogue de ressources avec des sorts et des connaissances qui couvrent toutes sortes de magie ! Certains sorts sont certes trop dangereux et puissants même pour des mages prudents, mais à Strixhaven, nous apprécions la connaissance par dessus tout et notre catalogue de sorts historiques reste inégalé !

Cette collection, abritée dans ce que nous appelons l’Archive mystique, contient un cortège de sorts allant des simples sorts d’esprit jusqu’aux sorts puissants et mortels qui feront frissonner à la simple idée de les consulter. Nous les abritons au Biblioplexe et il se trouve qu’on a de la chance ! Le professeur Onyx est justement en train d’examiner plusieurs tomes ici-même avec les étudiants Rowan et Will. D’habitude, ceux-ci sont réservés aux étudiants, mais pour aujourd’hui nous allons faire une exception.

De plus, comme nous avons une part élevée d’étudiants étrangers, l’Archive mystique est disponible dans toutes les langues, mais pour nos étudiants japonais nous avons quelque chose en plus. Quelque chose de très spécial ! Pour en apprendre (et voir) davantage, rendez-vous ici plus tard dans la journée.

Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions au sujet de l’Archive mystique et sur la façon dont vous pouvez y accéder. Je vous prie de réserver vos questions pour la fin de la visite guidée. Nous allons vous fournir un fascicule avec plus de détails sur l’Archive mystique ci-dessous..

Fin de la visite. Des questions ?

Et c’est ainsi que notre visite de Strixhaven se conclut. Je vous joins un plan du campus pour vous aider à vous orienter et je joins également un fascicule, que vous pouvez trouver ci-dessous, avec les informations usuelles mais importantes au sujet votre séjour chez nous. Nous vous attendons avec impatience pour votre orientation qui aura lieu dans seulement quelques semaines et nous sommes ravis de commencer la découverte du multivers de Magic ici à Strixhaven !

Détails au sujet de Strixhaven

Pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances au sujet de Strixhaven, voici quelques détails supplémentaires.

Commander (édition 2021)

Il y aura cinq decks Commander, un pour chaque école. Commander (édition 2021) contient 81 nouvelles cartes. Chaque deck sera concentré sur les couleurs et les thèmes de l’université qui leur est associée!

Les noms des decks sont :

Proclamation de Plumargent

Représentation de Prismari

Maléfices de Flestrefleur

Héritages de Forsapience

Quandrix quantique

Nous ne pouvons pas encore vous montrer les cartes principales car elles révèlent des secrets au sujet de Strixhaven auxquels le monde extérieur n’est pas encore préparé, mais restez à l'écoute ! Nous vous présenterons les leaders de ces decks lors de votre journée d’orientation !

Nous pouvons par contre déjà vous informer que vous allez découvrir quelques différences dans l’emballage des decks Commander à partir de Strixhaven. Dans un mouvement plus général vers une réduction des emballages en plastique, les decks Commander disponibles dans votre magasin de jeux local utiliseront un emballage plastique réduit - seul l’emballage des cartes elles-mêmes utilisera du plastique (et nous travaillons également là-dessus !). La date de sortie approchant, nous vous en parlerons davantage, mais nous avons hâte de vous présenter cet emballage mis à jour.

Emballage Strixhaven

Vous pouvez visiter Strixhaven de plein de manières différentes ! Des boosters de draft et d’extension aux Bundles et plus encore — y compris en profitant des avantages de l’université de votre choix lors des évènements d’avant-première – il existe plein d’options pour personnaliser votre expérience. Bien sûr, nous vous communiquerons plus de détails à l’approche de votre orientation.

Détails au sujet de l’Archive mystique

Ce sont naturellement les miracles de notre Biblioplexe qui attirent le plus d’attention, et ce n’est que naturel ! Nous disposons d’un catalogue de sorts gigantesque venant de partout dans l’espace et le temps, et nous allons vous accorder l’accès à 63 d’entre-eux lors de votre première visite à Strixhaven. Ces sorts ont traversé le temps et leur inclusion dans l’Archive mystique n’affecte pas leur légalité de format. Cela signifie qu’il n’y aura pas de Précepteur diabolique dans vos tournois en format Standard, mais si vous en découvrez un dans un draft, alors n’hésitez pas à l’utiliser.

L’Archive Mystique est disponible pour tous, vous recevrez une copie —pour chaque slot dédié— dans tous les Draft et Set booster, et au moins trois dans les Booster collector !

Les variantes japonaises de l’Archive mystique se trouvent dans les boosters de draft, d’extension et collector japonais et au moins un sera disponible dans les boosters collector dans toutes les langues !

Les versions régulières et japonaises des cartes Archive mystique seront toutes deux disponibles en version Premium et, uniquement dans les boosters collector, avec le nouveau traitement super Premium. Nous savons que ceux d’entre-vous qui maintiennent leurs propres biblioplexes voudront davantage d’informations, et elles seront disponibles à l’approche de Strixhaven au mois de mars !